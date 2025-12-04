E gata! A fost anunţat primul 11 pe care FCSB îl va alinia în derby-ul cu Dinamo
Primasport.ro, 4 decembrie 2025 12:10
• • •
Acum 30 minute
12:10
12:00
„ El poate crede în mintea lui că-i dau drumul. Mai are trei ani de contract” ! Gigi Becali, scos din sărite de unul dintre jucătorii de bază de la FCSB
Acum 2 ore
11:00
Neymar străluceşte ca pe vremuri! Starul brazilian a marcat cele trei goluri ale echipei Santos în meciul cu Juventude | VIDEO
10:40
„Eu cred că ne va ajuta foarte mult”! Dani Coman, dezvăluiri din culisele primului transfer al iernii la FC Argeş
10:40
Surpriza zilei! Gigi Becali a luat în vizor un jucător de bază de la Dinamo: „E tehnic, îmi place de el” | EXCLUSIV
Acum 4 ore
09:40
Cristi Chivu, reacţie de mare antrenor după victoria din Cupa Italiei: „E victoria lor"
09:30
Rio Ferdinand va conduce tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, asistat de mari nume din sportul american
Acum 12 ore
00:10
Gigi Becali a intrat în direct şi a „tăvălit” un jucător de la FCSB: „O să rămână acolo de umplutură" | VIDEO EXCLUSIV
00:10
”Astăzi a fost ceva important pentru academie”. Elias Charalambous e focusat pe meciul cu Dinamo
00:10
Victorie fără drept de apel pentru Cristi Chivu în Cupa Italiei! Inter nu a avut milă de Venezia
3 decembrie 2025
23:50
VIDEO | Adrian Mihalcea nu poate savura primul succes ca antrenor contra celor de la FCSB. ”M-a dat peste cap”
23:40
Gigi Becali, atac frontal la Tavi Popescu. ”Toate mingile le pierzi, joci la mişto meci de meci”
23:40
Nu au avut milă de jucătorii FCSB-ului, după dezastrul din Cupa României: „Plictisiţi, deconectaţi de la absolut orice / Nu poţi să dai cu piciorul” | EXCLUSIV
23:30
”Îmi bat şi eu joc”. Prima reacţie a lui Gigi Becali, după ce a sacrificat meciul de Cupă de la Arad
Acum 24 ore
23:10
VIDEO | UTA Arad - FCSB 3-0. Garnitura de sacrificiu a campioanei nu a putut face faţă
23:10
VIDEO | Cupa României se vede pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA Arad nu a avut prea mari emoţii cu FCSB
23:00
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA Arad nu a avut prea mari emoţii cu FCSB
22:30
LPF a anunţat programul primei etape din 2026. Superliga se reia devreme
22:00
Iranul s-a răzgândit şi va avea reprezentanţi la tragerea la sorţi a Campionatului Mondial
21:50
Selecţionerul României a explicat eşecul cu Ungaria. ”Aici s-a făcut diferenţa”
21:40
VIDEO | Dinamo - Aalborg 27-30. Nu s-a putut mai mult împotriva unei forţe
21:40
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB se joacă ACUM
21:30
Corona Braşov a cucerit în premieră Supercupa României la volei masculin
21:20
CSO Voluntari, prima înfrângere în European North Basketball League
21:10
Un nou produs de export pentru Gică Hagi? Perla Farului, lăudată la scenă deschisă după remiza cu Dinamo: „A dat dovadă de curaj. Mi-a plăcut” | EXCLUSIV
21:10
VIDEO | ”Este o chestie prea serioasă”. Zeljko Kopic, reacţie fermă despre preluarea echipei naţionale
21:00
Primarul din Iaşi anunţă că Sala Polivalentă va primi finanţare anul viitor
20:50
Denis Popescu, locul 7 în finala la 50 de metri fluture, la CE în bazin scurt
20:50
VIDEO | Farul - Dinamo 0-0. Titularii ”câinilor” nu au făcut diferenţa în Cupă
20:30
După Xian Emmers, FC Argeş forţează încă o lovitură pe piaţa transferurilor: „Este adevărat”
20:30
VIDEO | Ungaria - România 34-29. Se termină speranţele de a ne califica în lupta pentru medalii
20:30
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB, de la ora 20:30
20:20
Surpriza zilei! FC Argeş pregăteşte o nouă mare lovitură pe modelul Caio Ferreira: „Este adevărat”
20:10
FCSB va juca cu garnitura a doua la Arad. Surpriză cu privire la alegerea căpitanului
20:00
Nicolae Stanciu a revenit la Genoa! Eşec categoric în Cupa Italiei
19:50
Nicolae Stanciu a reveni la Genoa! Eşec categoric în Cupa Italiei
19:40
Dani Olmo va lipsi de pe teren timp de o lună. El a suferit o luxaţie la umăr
19:40
A fost anunţată marea surpriză a acestui sezon din SuperLiga: „O echipă care joacă, nu face nimic întâmplător. Îi văd în play-off” | VIDEO EXCLUSIV
19:20
FC Botoşani - Hermannstadt 1-3. Infuzie de moral pentru sibieni
18:50
MM Stoica, anunţ despre transferul lui Konstantinos Balogiannis. ”Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaş”
18:30
Sorin Cârţu nu l-a menajat deloc pe starul Craiovei: „Calmează-te, cenzurează-te!” | VIDEO EXCLUSIV
18:30
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! Farul - Dinamo se joacă ACUM
18:10
Alexandru Musi a înţepat-o pe FCSB înainte de derby: „Probabil nu i-am plăcut cui trebuia acolo!”
18:10
Rapid şi Universitatea Cluj, amendate serios, ca urmare a incidentelor de la meciurile din ultima perioadă
17:40
Sevilla FC a primit o sancţiune de trei meciuri cu porţile închise parţial ca urmare a incidentelor de la derby-ul local cu Betis
17:30
Gigi Becali a plătit un comision uriaş agentului lui Andre Duarte
17:10
S-a lansat platforma de ticketing pentru Women’s EHF EURO 2026. Dani Coman şi Ciprian Marica au primit simbolic primele bilete
17:10
Antrenorul naţionalei de rugby după tragerea la sorţi pentru CM. ”Este poate cea mai dificilă grupă, o provocare imensă”
16:40
Lovitură de proporţii! FCSB, negocieri avansate pentru cel de-al doilea transfer al iernii
16:40
Un stadion important din ţară ar putea să fie vândut. ”Construcţia beneficiază de dotări pe care puţine stadioane din ligile inferioare le pot oferi”
