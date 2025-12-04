FOTO BNR organizează „Ziua Porților Deschise”, la Brașov: Vizite gratuite și tururi ghidate la Palatul Czell

16:20

Firmele care introduc pe piața națională ambalaje pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri din metal sau sticla vor avea obligația ca, începând din 2026, să aibă un conținut reciclat de cel puțin 25% din materialul ce reprezintă componenta principală, calculat ca medie pentru toate ambalajele din metal, respectiv sticla pentru băuturi, [...]