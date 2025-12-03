Primăria Codlea cumpără daruri în valoare de peste 150.000 de lei pentru copiii din oraș

05:40

Pe vremuri, exista un trenuleţ cu cremalieră care pornea de pe strada Mihai Eminescu şi ajungea pe Dealul Straja, la Cetățuia Brașovului. Amenajarea unei astfel de instalații ar duce la o promovare mult mai bună a fortăreței, simbol emblematic pentru Braşov. Propunerea amenajării unei instalații de transport pe cablu spre fortăreață a fost lansată de [...]