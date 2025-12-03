Primăria Codlea cumpără daruri în valoare de peste 150.000 de lei pentru copiii din oraș
BizBrasov.ro, 3 decembrie 2025 05:30
Moș Crăciun va fi darnic anul acesta și va ajunge în toate unitățile de învățământ din municipiul Codlea. Pentru a le putea aduce cadouri, Moșul a fost sprijinit de către Primărie, care a cumpărat 3.450 de pachete cu dulciuri. În punguțele cadou, cei mici vor găsi ciocolată, biscuiți, bomboane, alte dulciuri, dar și suc. Pentru [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 15 minute
06:00
Lanț de pizzerii din România, amendat pentru că a trimis unui client mesaje comerciale nesolicitate prin e-mail # BizBrasov.ro
Un lanț de pizzerii a fost sancționat cu două amenzi în valoare totală de 3.000 de euro pentru încălcarea GDPR, după ce a trimis mesaje comerciale nesolicitate pe e-mail unei persoane care nu și-a dat consimțământul. Autoritatea pentru protecția datelor personale (ANSPDCP) spune că a demarat investigația ca urmare a unei sesizări primite de la [...]
06:00
Milionarul Gruia Stoica a împlinit 20 de ani de când a închis Hotelul Ciucaș, timp în care acesta era să dispară într-un incendiu. Clădirea va fi supraimpozitată cu 500% # BizBrasov.ro
Omul de afaceri Gruia Stoica anunța săptămâna trecută că a semnat în China un acord de asociere cu CRRC Shandong pentru dezvoltarea unei fabrici noi de vagoane de marfă în Ungaria. CRRC Shandong este una dintre cele mai mici filiale ale grupului CRRC (având în jur de trei mii de angajați, cam jumătate din câți angajați [...]
06:00
Un italian care produce, la Ghimbav, pantofi pentru branduri europene a vrut să își dea angajații afară de pe o zi pe alta # BizBrasov.ro
Un afacerist italian, care deține de câțiva ani o fabrică de încălțăminte la Ghimbav, a primit o amendă de 3.000 de lei din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Foței de Muncă Brașov, după ce s-a prezentat la sediul agenției cu un dosar de disponibilizare a unui număr de 14 angajați, susținând că dorește să închidă [...]
Acum 30 minute
05:50
MedEuropa investește 1,27 milioane de lei pentru a amenaja o secție de radioterapie într-una dintre vechile hale din Tractorul # BizBrasov.ro
După privatizarea fostei fabrici Tractorul, o parte din vechile hale din zona „turnului” au fost consolidate și reamenajate în spații de birouri sau cu diverse alte funcțiuni fiind format astfel Coresi Businees Park. De altfel, pe parcursul anilor, în funcție de chiriași, acestea au mai trecut printr-o serie de alte transformări. Este și cazul vechii [...]
Acum o oră
05:40
Și în acest an, Primăria din Ghimbav va amenaja un patinoar cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Edilii au decis ca, anul acesta, patinoarul să aibă o suprafață mai mare, de 600 mp, nu doar de 450 mp ca până acum, acesta urmând să fie închiriat de la firma Betty’s Business Companies din Brașov. Pentru închirierea [...]
05:30
Primăria Codlea cumpără daruri în valoare de peste 150.000 de lei pentru copiii din oraș # BizBrasov.ro
Moș Crăciun va fi darnic anul acesta și va ajunge în toate unitățile de învățământ din municipiul Codlea. Pentru a le putea aduce cadouri, Moșul a fost sprijinit de către Primărie, care a cumpărat 3.450 de pachete cu dulciuri. În punguțele cadou, cei mici vor găsi ciocolată, biscuiți, bomboane, alte dulciuri, dar și suc. Pentru [...]
05:20
STUDIU De ce timpul pare să treacă mai repede odată cu vârsta Un nou studiu sugerează că schimbările care au loc în creierul nostru odată cu înaintarea în vârstă ar putea explica de ce avem impresia că timpul zboară tot mai repede pe măsură ce trec anii, relatează LiveScience. O echipă de oameni de știință [...]
Acum 2 ore
04:20
Cele mai frumoase legende din România sunt cele despre satele din Țara Făgărașului, iar localnicii le relatează chiar și în ziua de astăzi. Unii istorici spun că Făgăraş vine de la cuvântul fogor, care înseamnă potârniche. În secolul XVIII circula o glumă cum că numele vine din expresia maghiară fa-garas care înseamnă ban din lemn. [...]
Acum 4 ore
04:10
Locul în care pui termostatul de la centrală influențează cât de cald va fi în casă, cât de des pornește centrala și chiar cât vei plăti la final de lună pentru încălzire. Poziționarea corectă a termostatului trebuie tratată cu aceeași atenție ca montarea centralei în sine. Uite unde se pune termostatul de la centrală și [...]
Acum 12 ore
19:40
Un pieton a fost lovit pe o trecere de pietoni din zona Gării Brașov, în urmă cu câteva minute. Pietonul încerca să treacă pe trecere dinspre Hotelul Kronwell către Făget când a fost surprins și accidentat de un autoturism al cărui șofer nu s-a asigurat. Reprezentanții ISU Brașov au ajuns în scurt timp și acordă [...]
19:30
Artistul Adrian Pleșca, fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit, marți după-amiază, la 64 de ani. Solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția artistului ar fi chemat imediat o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a produs decesul.
17:50
Muzeul Comunismului din Sfântu Gheorghe va fi gata anul viitor. Ce vor putea vedea vizitatorii # BizBrasov.ro
Muzeul comunismului, în curs de realizare în incinta fostei Fabrici de Ţigarete din Sfântu Gheorghe printr-un proiect finanţat din fonduri europene, va fi finalizat anul viitor. „Muzeul comunismului este realizat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) şi trebuie terminat în luna iulie anul viitor. Suntem în grafic, lucrările de construcţie avansează, deja din [...]
17:40
DEER a cumpărat 1,1 milioane de contoare inteligente. Cu o parte din acestea va măsura consumul de energie la clienții din municipiul Brașov # BizBrasov.ro
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) anunță semnarea celui mai mare contract de achizitie pentru contoare inteligente. Astfel, 1,1 milioane de contoare inteligente urmează a fi instalate în cadrul celor trei proiecte majore dedicate modernizării și digitalizării rețelei de distribuție. Aceste echipamente performante vor consolida infrastructura energetică din orașe reședință de județ, din arealul DEER, marcând [...]
17:20
Ministerul Sănătăţii anunţă teste gratuite pentru virusurile hepatice B şi C la persoane cu simptome sugestive, inclusiv cele neasigurate # BizBrasov.ro
Persoanele asigurate, dar și cele neasigurate care prezintă semne sau simptome sugestive beneficiază gratuit de testare pentru virusul hepatitic B şi pentru virusul hepatitic C, au precizat, marţi, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, transmite Agerpres. „Diagnosticul precoce reduce probabilitatea de transmitere a infecţiilor către alte persoane. De aceea, atât persoanele asigurate, cât şi cele neasigurate care prezintă [...]
Acum 24 ore
16:40
Vineri, 5 decembrie 2025, de la ora 11.00, în Sala Operei, are loc repetiția generală cu public a spectacolului cu opereta „Sânge vienez” de Johann Strauss-fiul. Își dau concursul soliștii, orchestra, corul și baletul Operei Brașov. Pentru acest eveniment, nu mai sunt bilete disponibile! Sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la orele 18.30, în Sala Operei [...]
16:00
Fostul hotel Ramada din Brașov, scos la licitație la un preț de pornire de 5,9 milioane de euro, mai puțin de jumătate din suma solicitată până acum de proprietar. Numai CEC Bank are de recuperat 40 de milioane de lei # BizBrasov.ro
Fostul hotel Ramada din Brașov, rebotezat HP Tower în urmă cu câțiva ani, de la numele proprietarului – omul de afaceri Petrică Hogea – este scos la vânzare pe o platformă de licitații online. Prețul de pornire al acesteia este de 5,9 milioane de euro, mai puțin de jumătate din prețul solicitat de proprietar în [...]
16:00
După succesul răsunător al evenimentului Sip Sip Éclipse din 29 noiembrie, Alpin Resort Hotel a lansat oficial Actul al VII-lea al seriei: Sip Sip Neigéroyal – ediția de iarnă programată pentru 24 ianuarie 2026 # BizBrasov.ro
Alpin Resort Hotel continuă să își consolideze poziția pe piața evenimentelor de cabaret prin seria exclusivistă SipSip Cabaret, un concept unic ce combină entertainmentul live, estetica modernă a cabaretului și experiențele tematice imersive. Ediția din 29 noiembrie, Sip Sip – Éclipse, s-a dovedit a fi cel mai de succes eveniment al seriei de până acum, [...]
15:30
VIDEO Ursul care a vizitat azi noapte comuna Sânpetru, Mall-ul Coresi și cartierul Triaj este de negăsit # BizBrasov.ro
Ursul care a vizitat azi noapte comuna Sânpetru, Mall-ul Coresi și cartierul Triaj este de negăsit Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul primăriei Brașov a început încă de aseară căutarea ursului care a vizitat orașul azi-noapte și azi-dimineață. După cum v-a informat Biz Brașov, ieri, animalul a fost văzut în zona centrală a [...]
15:10
Mame de 86 și 77 de ani, agresate de propriii fii, în Brașov: Cei doi bărbați erau beți # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Brașov au fost sesizați de către o femeie de 86 de ani cu privire la faptul că, pe fondul consumului de alcool, fiul ei a amenințat-o cu acte de violență. „În urma acestei sesizări, polițiștii au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat risc iminent de [...]
15:00
VIDEO Metoda „ingenioasă” a unui hoț, care a furat diverse bunuri din vestiarul unei săli de sport a Universității Transilvania # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul de Poliție Centru Universitar au identificat și reținut un bărbat bănuit de comiterea unui furt calificat, faptă petrecută în zona complexului studențesc Colină din Brașov. Cercetările au început pe 27 noiembrie, în jurul orei 17.00, când un cadru didactic universitar a sesizat poliția despre faptul că o [...]
14:40
În ajun de Moș Nicolae, copiii sunt așteptați în Piața Sfatului la un spectacol special pentru ei, cu Teatrul Arlechino și Alina Sorescu, însoțită de picii lui „Soreasca” # BizBrasov.ro
Seria de evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă, reunite în ,,Brașov, oraș din poveste”, continuă, în ajun de Moș Nicolae, cu un eveniment dedicat celor mici. Astfel, în data de 5 decembrie, începând cu ora 17.00, Teatrul de copii Arlechino îi așteaptă pe cei mici la spectacolul ,,Povești de Crăciun”, iar de la ora 18.00, Alina [...]
14:10
Brașovul va avea un plan de acțiune pentru transformarea în „oraș verde”, BERD urmând să dea o mână de ajutor în acest sens / Al șaptelea oraș din Programul „Orașe Verzi” # BizBrasov.ro
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a anunțat, azi, că va ajuta Brașovul să își dezvolte Planul de Acțiune pentru un Oraș Verde, care va stabili priorități pentru viitoarele investiții și politici verzi, menite să abordeze cele mai presante preocupări climatice și de mediu ale orașului. Brașovul devine, prin accesarea împrumutului de 29,9 milioane [...]
14:00
Agenția Națională de Administrare Fiscală atenționează asupra unor fraude telefonice în care persoane rău-intenționate folosesc numere de telefon din România și pretind a fi angajați ANAF, pentru a obține date personale și date bancare. „Victimelor li se comunică faptul că figurează în evidențele fiscale cu impozit pe profit achitat în plus, iar pentru efectuarea restituirii [...]
14:00
Studenții brașoveni sunt așteptați mâine la o discuție despre sustenabilitate, lanțuri alimentare, consum responsabil.Transport și prânz la o fermă sustenabilă # BizBrasov.ro
Studenții brașoveni sunt așteptați mâine la o discuție despre sustenabilitate, lanțuri alimentare, consum responsabil. Transport și prânz la o fermă sustenabilă. Criza climatică, pandemia și războiul din Ucraina au arătat că sistemul alimentar actual este fragil și nesustenabil, necesitând schimbări la nivel local pentru a reduce impactul global negativ al consumului nostru. Un consorțiu de [...]
13:30
Controversatul artist Marilyn Manson va concerta, în premieră în România, la Rockstadt Extreme Fest 2026 # BizBrasov.ro
Pentru prima dată în istoria Rockstadt Extreme Fest (REF), Marilyn Manson (56 de ani) va urca pe scenă. Controversatul artist din SUA va cânta în 2026 la festivalul ce se va desfășura la Ghimbav. Organizatorii celebrului festival rock-metal au anunțat, marți, că Marilyn Manson se numără printre artiștii care vor canta anul viitor la Rockstadt [...]
13:20
„Seara de Moș Nicolae”, concert tradițional organizat în weekend, la Aula Universității Transilvania # BizBrasov.ro
Centrul Muzical al Universității Transilvania din Brașov invită publicul la tradiționalul concert „Seara de Moș Nicolae”, un eveniment ce vestește cu eleganță manifestările festive, pline de expectativă, ale iernii. Evenimentul va avea loc în 7 decembrie, de la ora 18.00, la Aula „Sergiu T. Chiariacescu” a Universității Transilvania din Brașov. „Seara de Moș Nicolae”, concert [...]
13:10
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, începând din această dimineață, se vor deplasa 9 transporturi agabaritice pe următoarele trasee: – INT DN A1SB – DJ 106 – A1 – Boița; 4 transporturi formate din câte 3 camioane cu lungimea de 48 metri și mase cuprinse între 115, 47 și 116, 25 [...]
13:10
Ursul care s-a plimbat prin Sânpetru și Coresi era să fie „luat pe capotă” azi-dimineață în Triaj # BizBrasov.ro
Un şofer din Braşov a fost la un pas de accident, după ce un urs i-a tăiat calea în zona Triaj. Este vorba de ursul care în ultimele zile a cutreierat zona Sânpetru, iar noaptea trecută a fost observat și în parcarea mall-ului Coresi. Şoferul se afla în cartierul Triaj, în zona liceului CFR, când [...]
13:00
Tânăr brașovean, lovit de mașină în timp ce participa la festivitățile de 1 Decembrie la Alba Iulia # BizBrasov.ro
Tânăr brașovean, lovit de mașină în timp ce participa la festivitățile de 1 Decembrie la Alba Iulia. La data de 1 Decembrie 2025, în jurul orei 16.20, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul Revoluției 1918 din municipiu a avut [...]
12:40
Amplu studiu al Asociației Americane de Psihologie: Derularea la nesfârșit pe TikTok a clipurilor scurte „tâmpește” creierul # BizBrasov.ro
Amplu studiu al Asociației Americane de Psihologie: Derularea la nesfârșit pe TikTok a clipurilor scurte „tâmpește” creierul. Scroll-ul nesfârșit prin TikTok, Reels sau YouTube Shorts nu mai este doar un obicei enervant pentru părinți și profesori, ci o problemă de sănătate mintală documentată științific. Un nou studiu al Asociației Psihologice Americane (APA) leagă direct consumul de clipuri [...]
12:00
Reprezentanții Teatrului „Sică Alexandrescu” anunță pentru luna decembrie premiera spectacolului „Țesătorul de Vise – Poveste de Crăciun”, o producție dedicată întregii familii. Reprezentațiile vor avea loc exclusiv în decembrie. VINERI, 5 decembrie de la ora 19:00, publicul este invitat la AVANPREMIERĂ, iar SÂMBĂTĂ, 6 decembrie, 0ra 19:00, în Sala Mare va avea loc PREMIERA spectacolului [...]
11:40
Şeful ANAF, dezamăgit de atitudinea lui Klaus Iohannis cu privire la datoria de aproape 1 milion de euro. „Ne-am fi aşteptat la o înţelegere amiabilă. Nu a mai răspuns nici prin avocaţi” # BizBrasov.ro
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a vorbit public despre situația fiscală a familiei fostului președinte Klaus Iohannis, explicând că instituția pe care o conduce se aștepta la o colaborare amiabilă și la o conformare voluntară în ceea ce privește achitarea sumelor stabilite de Fisc. În schimb, potrivit acestuia, demersurile de dialog s-au [...]
11:30
„Setbv”, festivalul Brașov Science, Education & Technology: Ultimele două zile de evenimente din această ediție # BizBrasov.ro
Festivalul Brașov Science, Education & Technology (SETbv) a început în 17 octombrie și continuă săptămâna aceasta cu evenimente programate vineri și sâmbătă – ultimele două zile de evenimente din această ediţie a festivalului. SETbv 4.0 este organizat de Asociația District Hub şi cuprinde dialoguri, proiecţii de film, workshopuri de gândire critică şi cultură politică, dar [...]
11:20
PROIECT Instituțiile publice nu vor mai folosi adrese de e-mail comerciale de la Gmail, Yahoo sau Outlook # BizBrasov.ro
Toate instituțiile publice vor avea obligația să utilizeze exclusiv adrese de poștă electronică/ e-mail oficiale, nu adrese comerciale precum Gmail sau Yahoo, iar nerespectarea acestei obligații va atrage sancționarea conducătorilor și personalului acelor instituții, fără a afecta validitatea actului administrativ transmis, prevede un proiect analizat de Profit.ro.„România are nevoie urgentă de un cadru unitar, sigur [...]
11:20
Massif Festival își schimbă formatul și se întoarce în Poiana Brașov. „Format multi-weekend, cu o producție specială” / Datele și line-up-ul vor fi anunțate în 15 decembrie # BizBrasov.ro
Massif, primul mare eveniment organizat într-o staţiune montană din Centrul şi Estul Europei, pregătește cea de-a treia ediție a festivalului în 2026. Alături de Primăria Brașov, organizatorii își propun să transforme Massif într-o experiență de neuitat pentru iubitorii de munte și de distracție. Pe 15 decembrie, fanii Massif vor putea afla data festivalului în 2026, [...]
11:10
Favoritismele și pilele, pe primul loc: Mesajul unei eleve din Făgăraș în cadrul campaniei „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” # BizBrasov.ro
Campania „Spune, pe bune, ce se întâmplă la tine în școală” ajunge în Făgăraș la un liceu unde se presupune că favoritismele și pilele ar fi pe primul loc. Eleva a scris despre colegi de-ai ei care ar avea pile la profesori și astfel le-ar fi mai ușor să obțină note mari. Fata povestește că [...]
11:10
Guvernul își asumă astăzi răspunderea pe noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor / Ce prevede legea # BizBrasov.ro
Guvernul își asumă astăzi răspunderea pe noul proiect de modificare a pensiilor magistraţilor Premierul Ilie Bolojan merge marți după-amiază în Parlament pentru a-și angaja răspunderea pe reforma pensiilor magistraţilor. Potrivit programului oficial, marţi, la ora 14.30, este programată Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie. [...]
10:50
Detalii din motivarea Tribunalului Brașov în dosarul în care Ioan Neculaie a primit 10 ani de închisoare # BizBrasov.ro
Ioan Neculaie a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală. Sentința nu este definitivă, poate fi atacată cu apel. GOLAZO.ro publică detaliile din motivarea instanței: stenograme despre TVA, presiuni asupra angajaților și mecanismul financiar prin care FC Brașov și-a șters fraudulos din acte o datorie de peste 5 milioane de lei către stat. [...]
10:50
FAN Courier a amenajat locuințe la container pentru mai mulți nepalezi care lucrează la depozitul din Brașov # BizBrasov.ro
Compania FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, dezvoltă o serie de containere care servesc drept locuințe provizorii de serviciu pentru cei peste 200 de angajați din Nepal care lucrează în depozitele din București, Brașov și Cluj, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Astfel, și lângă hub-ul din Brașov, de pe strada Zaharia Stancu, Fan [...]
10:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi mult mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul [...]
09:40
Un superstar al blues-ului american, în premieră în România, la Brașov Jazz & Blues Festival 2026 # BizBrasov.ro
Câștigătoare a șapte Blues Music Awards din 26 de nominalizări și nominalizată la Grammy într-o carieră jalonată de nenumărate concerte memorabile și 17 albume – cel mai recent, Back For Me, apărut chiar anul acesta – JANIVA MAGNESS reprezintă una dintre cele mai valoroase și influente artiste ale blues-ului contemporan. Ediția cu nr. 14 Brașov [...]
09:20
VIDEO Ursul văzut aseară în Sânpetru a plecat la „cumpărături” la Mall Coresi. A fost filmat alergând spre intrarea într-un magazin # BizBrasov.ro
Ursul văzut aseară în Sânpetru a plecat la „cumpărături” la Mall Coresi. A fost filmat alergând spre intrarea într-un magazin După cum Biz Brașov vă informa aseară, locuitorii din Sânpetru au primit aseară în jurul orei 18.30 un mesaj Ro-Alert care semnala prezența unui urs în zonă. Acesta a fost observat pe strada Safirului, respectiv în apropiere [...]
Ieri
06:00
Universitatea Transilvania din Brașov, în topul universităților românești în învățământul ingineresc, conform clasamentului EngiRank 2025 # BizBrasov.ro
Universitatea Transilvania din Brașov, în topul universităților românești în învățământul ingineresc, conform clasamentului EngiRank 2025 Universitatea Transilvania din Brașov își confirmă statutul de instituție de referință în domeniul ingineriei, potrivit rezultatelor publicate în EngiRank 2025 – European Ranking of Engineering Programs (https://engirank.eu/ranking/2025/all/), singurul clasament dedicat exclusiv programelor tehnice din Europa. Ediția din acest an analizează [...]
05:40
Primăria Brașov începe lupta pentru marcă cu „Brașoveanul uriaș” care vinde… kendama și fel de fel de alte articole pentru casă # BizBrasov.ro
Primăria Brașov continuă să utilizeze toate mijloacele legale disponibile pentru a proteja denumirile, simbolurile și elementele identitare ale orașului, astfel încât acestea să nu fie exploatate comercial fără consimțământul autorității locale și în afara spiritului de respect față de comunitate. După lupta cu firma SC Bere București de Cartier SRL, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov [...]
05:40
Primăria propune amenajarea unei instalații de transport pe cablu spre Cetățuia Brașovului, în parteneriat cu Ana Teleferic # BizBrasov.ro
Pe vremuri, exista un trenuleţ cu cremalieră care pornea de pe strada Mihai Eminescu şi ajungea pe Dealul Straja, la Cetățuia Brașovului. Amenajarea unei astfel de instalații ar duce la o promovare mult mai bună a fortăreței, simbol emblematic pentru Braşov. Propunerea amenajării unei instalații de transport pe cablu spre fortăreață a fost lansată de [...]
05:30
Încep lucrările de proiectare pentru extinderea școlii din Bartolomeu și construcția unei noi săli de sport # BizBrasov.ro
Primăria Brașov luase în calcul în 2020 extinderea corpului de clădire al Școlii 14 de pe strada Agricultorilor pe terenul vecin al fostei societăți Electromontaj. Ulterior, proiectul a fost abandonat în mandatul 2020 – 2024, iar în luna septembrie a acestui an a fost reluat. Astfel, Primăria a lansat o licitație publică în vederea întocmirii studiului de fezabilitate [...]
05:30
Ce spune presa engleză despre dispariția adolescentului britanic George Smyth într-o drumeție spre Castelul Bran # BizBrasov.ro
George Smyth, în vârstă de 18 ani, a pornit într-o drumeție spre Bran, celebru pentru legătura sa cu legenda lui Dracula. Ajuns în Valea Țigănești, o zonă împădurită și greu accesibilă din munții acoperiți de zăpadă, tânărul a folosit ultimul semnal disponibil pentru a contacta serviciile de urgență, explicând că este epuizat și și suferă [...]
05:10
VIDEO Baie „comunală” și „traseu cu obstacole” pentru urșii din masivul Piatra Craiului # BizBrasov.ro
VIDEO Baie „comunală” și „traseu cu obstacole” pentru urșii din masivul Piatra Craiului Cel mai recent „recensământ” al urșilor din România, făcut în mod științific, pe bază de mostre de ADN recoltate din păduri, susține că în România trăiesc peste 10.400 de urși. Asta în timp ce lanțul trofic permite existența a doar puțin peste [...]
05:00
Perioada sărbătorilor aduce bucurie, dar și un val crescut de activități online: cumpărături, rezervări sau donații. În acest context, este esențial să fim vigilenți și să știm cum să reacționăm în cazul unei posibile fraude cibernetice, transmit specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Pe cine contactezi dacă ai fost victima unei fraude online? „Un [...]
03:40
Moștenirea ridică multe semne de întrebare atunci când intră în discuție partajul sau împărțirea bunurilor. Una dintre cele mai frecvente dileme este legată de statutul unei case moștenite: rămâne ea un bun personal sau intră automat la bunuri comune? Ce să știi despre moștenire Din punct de vedere juridic, moștenirea – numită și succesiune – reprezintă modalitatea prin [...]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.