Probabil cel mai emoționant anunț din București. Medeea, o fetiță cu dizabilități, are nevoie de o persoană care să o îngrijească. Cine e ursul cu care tatăl compară șansele
B365.ro, 4 decembrie 2025 13:20
Vlad Voinea caută o persoană de încredere care să se ocupe de îngrijirea fetiței sale de 3 ani, cu dizabilitate motorie. Anunțul a fost pus pe Facebook, acolo unde, Vlad și-a mărturisit povestea vieții. Vlad […]
Acum 15 minute
13:50
Scenariul optimist pentru Autostrada Moldovei – A7: De la București la Adjud, doar pe drum de mare viteză, până la sfârșitul anului. „Totul ține de vreme” # B365.ro
Pentru a merge de la București la Adjud numai pe autostradă până la sfârșitul anului, constructorul român UMB trebuie să finalizeze alte două tronsoane din Autostrada Moldovei – A7. Am putea să circulăm de la […]
13:50
FOTO | Cum va arăta spitalul cel nou de pe Bulevardul Timișoara, primul construit în București în ultimii 46 de ani. Proiectarea va dura un an, iar lucrările 3 # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul S6 și candidatul PNL înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a anunțat astăzi, 4 decembrie, că va fi construit uin spital în Sectorul 6, mai precis pe Bulevarul Timișoara. Valoarea totală a […]
Acum o oră
13:20
Pe șinele modernizate de pe Bd. Chișinău vor circula, deocamdată, autobuze. De ce nu vor putea intra pe acest traseu tramvaiele la finalul lucrărilor # B365.ro
În prezent, sunt deschise mai multe șantiere la liniile de tramvai din București, dar unele s-ar putea să mai stea pe pauză chiar și la finalul lucrărilor. Va mai dura o perioadă până când vor […]
13:20
Vlad Voinea caută o persoană de încredere care să se ocupe de îngrijirea fetiței sale de 3 ani, cu dizabilitate motorie. Anunțul a fost pus pe Facebook, acolo unde, Vlad și-a mărturisit povestea vieții. Vlad […]
Acum 2 ore
13:00
Bucureștenii cu mobilitate redusă și dizabilități de vedere vor putea vota în secții speciale la alegerile din 7 decembrie. Câte și unde sunt # B365.ro
Duminică, 7 decembrie, va fi ziua decisivă pentru bucureșteni și își vor alege noul primar general. Lupta este foarte strânsă, iar candidații abia așteaptă să afle cine va ocupa scaunul de la PMB. Date fiind […]
12:50
Rezultatul alegerilor de duminică din București, aproape imposibil de prezis. Un sondaj INSCOP arată azi o luptă incredibil de strânsă între primii 2, ba chiar 3 # B365.ro
Un sondaj INSCOP publicat azi, cu doar 3 zile înainte de alegerile de duminică din București, ne arată că rezultatul pare absolut imposibil de prezis. Cercetarea sociologică, citată de TVR și realizată în perioada 2-3 […]
12:30
VIDEO | Cine e motociclistul care s-a aventurat nebunește pe linia tramvaiului 41? Vor să afle răspunsul și polițiștii bucureșteni, care îl caută pe cascador # B365.ro
În cursul serii de ieri, un motociclist a circulat pe linia de tramvai 41 din București. Imaginile cu el făcând salturi pe șine au devenit virale peste noapte. Aventura lui nu a trecut neobservată nici […]
12:10
Gloria apusă din Magazinul Victoria. Cuprins de-o liniște aproape mormântală, mai are acum doar câteva magazine. Noroc cu viața de pe acoperiș! # B365.ro
Clădirea care în urmă cu un secol găzduia fostul magazin de lux Galeries Lafayette, de pe Calea Victoriei, astăzi este în declin. Spațiile comerciale ale Magazinului Victoria sunt pustii, iar rafinamentul de odinioară pare să […]
Acum 4 ore
11:50
Articol susținut de Rețele Electrice România Sezonul rece ne aduce mai mult timp petrecut acasă, alături de familie, dar și o responsabilitate în plus: aceea de a verifica dacă locuința noastră este sigură din punct […]
11:50
Cele două soluții pe care PMB și PS4 le puteau implementa, pentru a preveni accidentul mortal de pe Șoseaua Berceni. Victima, o femeie care traversa cu copilul în cărucior # B365.ro
Pe 13 octombrie 2025, Bucureștiul era martor la o altă tragedie ce a avut loc în trafic, pe Șoseaua Berceni, nr. 50. O femeie, însoțită de fetița ei de doi ani, care se afla în […]
11:20
Contract semnat pentru primul spital construit în București după Revoluție. Va fi pe Bulevardul Timișoara, în S6, și va costa 190 de milioane de euro # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul S6 și candidatul PNL înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a anunțat că va fi construit uin spital în Sectorul 6, mai precis pe Bulevarul Timișoara. Ciucu a anunțat ce dotări va […]
11:00
Extinderea tramvaiului pe Prelungirea Ghencea și cumpărarea de tramvaie și troleibuze noi, semnate azi, la PMB. Ce alte investiții presupun contractele de aproape 2 mld lei # B365.ro
Contractele de finanțare nerambursabilă pentru transportul public vor fi semnate astăzi la sediul Primăriei Municipiului București, de către primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Valoarea totală a contractelor este de aproape 2 miliarde de lei […]
10:20
Ordinul de începere a lucrărilor la extinderea Magistralei M4 va fi semnat azi. Metroul de la Gara de Nord la Gara Progresu e o investiție de 17 miliarde de lei # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, semnează azi ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Evenimentul va avea […]
10:20
Prăjituri ca la mama, brânzeturi și pâine caldă, în Piața Amzei, în acest weekend. 24 de producători locali aduc bunătăți în fața Teatrului Ion Creangă # B365.ro
Weekendul acesta, bucureștenii din Sectorul 1 și nu numai se pot bucura de o nouă piața volantă. Ei pot să meargă să își umple pungile cu produse proaspete în Piața Amzei. Timp de trei zile, […]
10:10
Fostul instructor Metrorex condamnat pentru mită, despăgubit cu 40.000 de euro. Concedierea pentru corupție n-a respectat Codul Muncii # B365.ro
Un instructor Metrorex, condamnat penal pentru implicarea într-un scandal de mită la angajări, a câștigat în instanță aproape 40.000 de euro după ce concedierea sa a fost anulată. Tribunalul București a obligat Metrorex să-i achite […]
Acum 6 ore
09:50
„Se retrage Drulă din cursa pentru PMB?” Speculațiile dimineții și răspunsul așteptat la conferința candidatului USR la alegerile de duminică din București # B365.ro
Ideea din enunțul „Se retrage Drulă din cursa pentru PMB" este, în ultimele zile, și întrebare, și presiunea asupra candidatului USR, dar mai cu seamă este speculația dimineții. A fost, de altfel, o săptămână „cu […]
09:20
ESENȚIAL | Problema din proiectul de extindere a Magistralei M4, „noul metrou” din București. Toate firmele din asocierea câștigătoare, implicate în dosare de corupție # B365.ro
Practic, toate firmele din consorțiul care va realiza prelungirea M4 de la Gara de Nord la Gara Progresul sunt implicate într-un scandal de corupție. Și la adresa firmei Gulermak, cea care făcut contestație la licitație, […]
08:50
„Cred că cerul prevestește prima ninsoare din București”. Ce spune prognoza AccuWeather despre iarna din Capitală # B365.ro
Deși bucureșteni manifestează prima zăpadă, meteorologii de la AccuWeather anunță că bucureștenii nu vor avea un Crăciun ca în povești, cu zăpadă, ci cu mai multe ploi. Iarna adevărată este așteptată în Capitală tocmai la […]
Acum 8 ore
08:00
Alertă pe DN1, din cauza unei alunecări de teren pe sensul spre București. S-a surpat pământul amenințător pe cel mai aglomerat drum național din țară # B365.ro
O alunecare de teren s-a produs pe DN1, în zona Comarnic, pe sensul dinspre Brașov spre București. Practic, aici s-a surpat pământul sub terasament, iar traficul a fost restricționat parțial. Alunecarea de teren de pe […]
07:30
VIDEO | Complet ireal pe linia 41: un motociclist cutezător conduce zgâlțâit pe șine, cu tramvaiul pe urmele lui. „Dacă o ținea la 100, nici nu simțea traversele” # B365.ro
Dintre miile se momente ciudate, riscante sau direct periculoase care se întâmplă zilnic în traficul din București, acest motociclist care vrea să fenteze aglomerația din trafic și intră cu îndrăzneală pe linia 41 este dincolo […]
Acum 24 ore
20:10
ALERTĂ | Incendiu la Promenada Mall din București. Pompierii sunt la fața locului. Clădirea a fost evacuată # B365.ro
În urmăc u puțin timp, a izbucnit un incendiu la Promenada Mall din București. La fața locului sunt prezenți pompierii. Clădirea a fost evacuată. Incendiu la Promenda Mall Cu puțin timp în urmă, a izbucnit […]
19:50
Daniel Băluță, după ce-a simțit cum Anca Alexandrescu îi suflă-n ceafă din sondaje: „Bucureștiul nu e platou de televiziune, ci un șantier în care trebuie muncit din prima zi” # B365.ro
Daniel Băluță a avut o primă reacție după ce Anca Alexandrescu, contracandidata lui, a fost aproape la egalitate cu el într-un sondaj pentru Primăria Capitalei. El spune că Bucureștiul nu este „un platou de televiziune, […]
18:40
Nicușor Dan, despre dezastrul de la Paltinu: Vedem cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a avut, cu puțin timp în urmă. o ptimă recție după dezastrul de la Paltinu. A scris, pe Facebook, că „Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de […]
18:20
FOTO | Care este stadiul lucrărilor la Pasajul Apărătorii Patriei. Pe aici va trece viitoarea linie de tramvai care va lega Șoseaua Giurgiului de Pipera # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a tarnsmis care este stadiul lucrărilor de la Pasajul Apărătorii Patriei. Șantierul a avansat, iar constructorul ar putea finaliza podul în termenul contractului. Lucrările continuă la acest pasaj Primarul Sectorului […]
17:10
Tot mai strânsă cursa pentru Primăria Capitalei. Cum arată topul trei al bucureștenilor într-un nou sondaj CURS cu câteva zile înainte de alegeri # B365.ro
Un nou sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei a fost publicat, cu câteva zile înainte de scrutin. Între primii trei favoriți, diferențele sunt mici. Bucureștenii merg la vot pe 7 decembrie. Ce arată cel […]
16:50
Un alt tren Coradia a ajuns la Atelierele CFR Grivița. Rama electrică face parte din seria de 37 cumpărate de ARF de la Alstom # B365.ro
Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a făcut marți, 2 decembrie, recepția finală pentru rama electrică RE – IR de tip Coradia Stream, unitatea TS07. Aceasta a ajuns la depoul Alstom, amplasat în incinta Atelierelor CFR […]
16:40
VIDEO | Incendiu la o căsuță de lemn de la un târg de Crăciun din București. Jandarmii au intervenit pentru a stinge flăcările # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a izbucnit un incendiu la una dintre căsuțele de lemn din București. Un echipaj de jandarmi au intervenit asupra flăcărilor. Incendiu în plină zi la un târg de Crăciun București […]
15:50
Cortina Teatrului Grivița 53 se ridică pentru prima dată pe 4 decembrie. Bucureștenii sunt invitați la spectacolul „5+3=9” # B365.ro
Primele reprezentanții ale unei piese de teatru la Teatrul Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1964, vor avea loc începând cu 4 decembrie. Inaugurarea clădirii a avut loc în septembrie, […]
15:40
Tur ghidat prin cartierul Giulești, organizat de Străzi pentru Oameni. Participanții vor putea vedea piața de aici reimaginată prin VR. Locurile sunt limitate # B365.ro
Asociația Străzi pentru Oameni organizează un nou tur ghidat prin cartierul Giulești. Evenimentul are loc sâmbără, 6 decembrie, de la ora 11. Cei doritori trebuie să completeze un formular de înscriere în prealabil. Evenimentul va […]
15:40
FOTO | E tot mai gri „cel mai verde” sector din București, unde dispar pomi din grădinile blocurilor. În ce condiții poate fi tăiat un copac, inclusiv de pe proprietatea ta # B365.ro
Spațiile verzi sunt o problemă reală în București, care în 2014 înregistra doar 9,86 de metri pătrați de spațiu verde pe locuitor, scrie GreenPeace despre o analiză realizată de Curtea de Conturi. În aceste condiții, […]
15:20
200 de tei vor fi plantați pe Bd. Lacul Tei, în locul celor tăiați pentru șantierul Termoenergetica. Noi lucrări vor începe curând în Colentina # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, s-a întâlnit cu reprezentanții Termoenergetica și Energetica Servicii pentru a discuta despre șantierele din aria administrată. Cu această ocazie, bucureștenii sunt informați că situația de pe Bulevardul Lacul Tei va […]
15:10
FOTO | A dispărut gazonul de pe șinele de tramvai de pe linia 32. Rulourile de iarbă au provocat mai mule incidente, și nu doar pe acest traseu # B365.ro
Gazonul plantat pe calea de rulare a tramvaielor de pe linia 32, din Rahova, a fost scos. Amintim că, plantarea acestuia a dus la nenumărate incidente din cauza ierbii. Unele tramvaie chiar au deraiat. De-a […]
14:20
Doi polițiști de la Jilava, reținuți pentru trafic de droguri. Sunt acuzați că le vindeau deținuților stupefiante, dar le făceau rost și de telefoane # B365.ro
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți de DIICOT. Aceștia sunt acuzați că au procurat droguri de mare risc pe care intenționau să le vândă deținuților. Anchetatorii îi acuză și că au introdus […]
Ieri
13:30
Spitale din București, pregătite să preia pacienți din Prahova, unde nu e apă din cauza crizei de la Paltinu. 5 unități medicale din acest județ nu mai fac internări # B365.ro
Câteva spitale din București sunt pregătite să preia pacienți din Prahova, având în vedere criza apei din județ. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Digi24, că situația din prezent este „sub o formă de […]
13:30
VIDEO | Negoiță, tutorial de plantat copaci direct în beton. Se scot cca 50 de pavele, se bagă pomul, se aruncă peste bolovăniș și ceva pământ # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, pe zi ce trece se întâmplă lucruri la care nici cu gândul nu am putea ajunge atât de departe. Până acum am văzut situații și situații. De la sector la […]
13:00
ESENȚIAL | Centrala de la Brazi, care produce 10% din energia națională, ar putea rămâne închisă încă 10 zile. Ce spune ministrul Energiei despre riscul de blackout # B365.ro
Centrala electrică de la Brazi, din județul Prahova, ar mai putea rămâne închisă încă 10 zile, astfel că în acest timp nu va furniza energie. Aceasta asigură 10% din sistemul energetic național. Centrala electrică de […]
13:00
Jaful de la întreținere. 9 asociații de proprietari din București, Ilfov și Tulcea, păgubite cu 400.000 de lei de firma pe care o plăteau să le administreze # B365.ro
Polițiștii au deschis un dosar pentru delapidare. O femeie de 57 de ani alături de fiica și ginerele ei sunt suspecți pentru că ar fi furat aproape jumătate de milion de lei din conturile a […]
12:30
Plimbarea care a schimbat ziua unui bucureștean și viața Vânătorului, unui brac minunat abandonat de 3 ori de stăpâni. Câinele speriat ieșit în drum spre Piața Unirii # B365.ro
O plimbare obișnuită de 1 Decembrie s-a transformat într-o misiune de salvare pentru un „Vânător" blănos, abandonat în mijlocul Bucureștiului. Un trecător a observat un câine brac și a ajuns să-i schimbe complet destinul. „Vânătorul" […]
12:10
Teodorovici se retrage din cursa pentru PMB și anunță că-l susține pe Băluță. Cu nici două ore înainte, era candidat și digitaliza Bucureștiul pe internet # B365.ro
Eugen Teodorovici, candidatul independent la Primăria Capitalei, s-a retras din cursă și a decis să îl susțină pe Daniel Băluță. Teodorovici, fostul ministru PSD, și-a anunțat, astăzi, 3 decembrie retragerea din cursa electorală în cadrul […]
11:20
Obiectivul turistic argintiu din Drumul Taberei: ghenele îngropate noi, dar deja vechi, nefuncționale după aproape 3 ani de la instalare. Bucureșteni care și-au pierdut răbdarea # B365.ro
Noile-vechi ghene de gunoi instalate, acum aproape 3 ani, în Drumul Taberei încă sunt neutilizate. Internauții spun că „noua inginerie pe bani publici" ignoră confortul cetățenilor și totodată este un sistem care complică viața bucureștenilor. […]
10:20
Ce candidat la PMB susține Nicușor Dan, fără să știe că-l susține. Cătălin Drulă, alături de care președintele a fost la lansarea candidaturii, e pe 3 # B365.ro
Pe cine susține Nicușor Dan fără să știe că susține ne arată cel mai recent sondaj AltasIntel realizat pentru HotNews. Deși președintele a fost la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB este […]
10:10
FOTO | Cursă cu obstacole pentru bucureștenii din Pajura. Groapa de gunoi și lipsa pietonalei fac aproape imposibil accesul în Calea Griviței # B365.ro
Mai mulți bucureșteni din Pajura din Sectorul 1 reclamă disconfortul creat de o groapă de gunoi apărută spontan la ei în cartierr și de condițiile de traversare din jurul Podului Constanța. Administrația locală răspunde parțial. […]
09:50
Moș Nicolae trece sâmbătă și pe la Zoo București. Copiii pot afla tot felul de curiozități despre animalele și pot participa la diverse ateliere # B365.ro
Bucureștenii cu mic cu
09:30
Santa Paws, Târgul de Crăciun pentru căței de lângă București. Aici, spiridușii fac aport, bucătarii coc Dogzonac, iar barista îi așteaptă pe blănoși cu GingerPaws Latte # B365.ro
Acum și cățeii au propriul lor mini-târg de Crăciun – Santa Paws. Dog Scouts România organizează un eveniment special de sărbători dedicat animalelor și iubitorilor de animale. Este chiar lângă București și de va desfășura […] Articolul Santa Paws, Târgul de Crăciun pentru căței de lângă București. Aici, spiridușii fac aport, bucătarii coc Dogzonac, iar barista îi așteaptă pe blănoși cu GingerPaws Latte apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Neprevăzuta beție de luminițe de Crăciun de pe Kiseleff. Probabil s-au jucat Elfii la întrerupătoare, că doar nu plătesc ei factura la curent # B365.ro
București, miercuri dimineață, decembrie 3, cu soarele de vreo două sulițe pe cer, doar că nu se vede, că-s nori, dar lumina de la Bunuțul e evident prezentă. Tot așa sunt și luminițele de Crăciun […] Articolul FOTO | Neprevăzuta beție de luminițe de Crăciun de pe Kiseleff. Probabil s-au jucat Elfii la întrerupătoare, că doar nu plătesc ei factura la curent apare prima dată în B365.
08:50
Autobuzele liniei 25 nu vor mai opri în stațiile „Centrul Social” și „Aerodrom”. STB? Modificarea, în vigoare de astăzi # B365.ro
Societatea de Transport București a transmis bucureștenilor că de astăzi, 3 decembrie, autobuzele liniei 425 vor avea traseul deviat. Linia 425 va funcționa între stația „Clinceni” și terminalul „Ghencea” pe un traseu modificat. Iar stațiile […] Articolul Autobuzele liniei 25 nu vor mai opri în stațiile „Centrul Social” și „Aerodrom”. STB? Modificarea, în vigoare de astăzi apare prima dată în B365.
03:10
Bună dimineața, dragi cititori, salutări din sectorul 3, zona Decebal – Piața Alba Iulia, din proximitatea nefastă față de târgul de Crăciun Winter Wonderland, despre care pot spune doar că am avut chiar și coșmaruri […] Articolul Fasole, muzică, noroi și beculețe: primele zile de Winter Wonderland, văzute din cartier apare prima dată în B365.
2 decembrie 2025
19:40
A murit „Artan” de la Partizan. Adrian Pleșca a fost fondatorul trupei „Timpuri Noi” și era internat la Spitalul Pantelimon # B365.ro
Adrian Pleșca, cunoscut ca „Artan”, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan a murit marți, 2 decembrie 2025. Era internat la Spitalul Pantelimon și avea 64 de ani. Știre în curs de actualizare. Revenim […] Articolul A murit „Artan” de la Partizan. Adrian Pleșca a fost fondatorul trupei „Timpuri Noi” și era internat la Spitalul Pantelimon apare prima dată în B365.
19:40
Ciucu spune că nu are orgoliu și are propuneri pentru Drulă. „Să vedem dacă găsim o soluție ca Bucureștiul să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie” # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidat PNL, spune că vrea să-l sune pe Cătălin Drulă, candidat USR, ca să vorbească despre soluții pentru Capitală. Pe 7 decembrie, bucureștenii aleg un nou primar general, cursă electorală unde sunt ambii […] Articolul Ciucu spune că nu are orgoliu și are propuneri pentru Drulă. „Să vedem dacă găsim o soluție ca Bucureștiul să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie” apare prima dată în B365.
17:50
Călin Georgescu „se distanțează total” de toți candidații la PMB și anunță că nu susține pe nimeni, deci nici pe Anca Alexandrescu. AUR îl scuză: E vizibil afectat # B365.ro
Călin Georgescu, bizarul personaj politic în jurul căruia făcut ucel mai mare tărăboi social, politc și constituțional din vremurile noastre, consideră că alegerile de duminică pentru PMB sunt o farsă, organizarea lor fiind un rrezultat […] Articolul Călin Georgescu „se distanțează total” de toți candidații la PMB și anunță că nu susține pe nimeni, deci nici pe Anca Alexandrescu. AUR îl scuză: E vizibil afectat apare prima dată în B365.
