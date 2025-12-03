Cortina Teatrului Grivița 53 se ridică pentru prima dată pe 4 decembrie. Bucureștenii sunt invitați la spectacolul „5+3=9”
B365.ro, 3 decembrie 2025 15:50
Primele reprezentanții ale unei piese de teatru la Teatrul Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1964, vor avea loc începând cu 4 decembrie. Inaugurarea clădirii a avut loc în septembrie, […] Articolul Cortina Teatrului Grivița 53 se ridică pentru prima dată pe 4 decembrie. Bucureștenii sunt invitați la spectacolul „5+3=9” apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum o oră
15:50
Cortina Teatrului Grivița 53 se ridică pentru prima dată pe 4 decembrie. Bucureștenii sunt invitați la spectacolul „5+3=9” # B365.ro
Primele reprezentanții ale unei piese de teatru la Teatrul Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1964, vor avea loc începând cu 4 decembrie. Inaugurarea clădirii a avut loc în septembrie, […] Articolul Cortina Teatrului Grivița 53 se ridică pentru prima dată pe 4 decembrie. Bucureștenii sunt invitați la spectacolul „5+3=9” apare prima dată în B365.
15:40
Tur ghidat prin cartierul Giulești, organizat de Străzi pentru Oameni. Participanții vor putea vedea piața de aici reimaginată prin VR. Locurile sunt limitate # B365.ro
Asociația Străzi pentru Oameni organizează un nou tur ghidat prin cartierul Giulești. Evenimentul are loc sâmbără, 6 decembrie, de la ora 11. Cei doritori trebuie să completeze un formular de înscriere în prealabil. Evenimentul va […] Articolul Tur ghidat prin cartierul Giulești, organizat de Străzi pentru Oameni. Participanții vor putea vedea piața de aici reimaginată prin VR. Locurile sunt limitate apare prima dată în B365.
15:40
FOTO | E tot mai gri „cel mai verde” sector din București, unde dispar pomi din grădinile blocurilor. În ce condiții poate fi tăiat un copac, inclusiv de pe proprietatea ta # B365.ro
Spațiile verzi sunt o problemă reală în București, care în 2014 înregistra doar 9,86 de metri pătrați de spațiu verde pe locuitor, scrie GreenPeace despre o analiză realizată de Curtea de Conturi. În aceste condiții, […] Articolul FOTO | E tot mai gri „cel mai verde” sector din București, unde dispar pomi din grădinile blocurilor. În ce condiții poate fi tăiat un copac, inclusiv de pe proprietatea ta apare prima dată în B365.
Acum 2 ore
15:20
200 de tei vor fi plantați pe Bd. Lacul Tei, în locul celor tăiați pentru șantierul Termoenergetica. Noi lucrări vor începe curând în Colentina # B365.ro
Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, s-a întâlnit cu reprezentanții Termoenergetica și Energetica Servicii pentru a discuta despre șantierele din aria administrată. Cu această ocazie, bucureștenii sunt informați că situația de pe Bulevardul Lacul Tei va […] Articolul 200 de tei vor fi plantați pe Bd. Lacul Tei, în locul celor tăiați pentru șantierul Termoenergetica. Noi lucrări vor începe curând în Colentina apare prima dată în B365.
15:10
FOTO | A dispărut gazonul de pe șinele de tramvai de pe linia 32. Rulourile de iarbă au provocat mai mule incidente, și nu doar pe acest traseu # B365.ro
Gazonul plantat pe calea de rulare a tramvaielor de pe linia 32, din Rahova, a fost scos. Amintim că, plantarea acestuia a dus la nenumărate incidente din cauza ierbii. Unele tramvaie chiar au deraiat. De-a […] Articolul FOTO | A dispărut gazonul de pe șinele de tramvai de pe linia 32. Rulourile de iarbă au provocat mai mule incidente, și nu doar pe acest traseu apare prima dată în B365.
Acum 4 ore
14:20
Doi polițiști de la Jilava, reținuți pentru trafic de droguri. Sunt acuzați că le vindeau deținuților stupefiante, dar le făceau rost și de telefoane # B365.ro
Doi polițiști de la Penitenciarul Jilava au fost reținuți de DIICOT. Aceștia sunt acuzați că au procurat droguri de mare risc pe care intenționau să le vândă deținuților. Anchetatorii îi acuză și că au introdus […] Articolul Doi polițiști de la Jilava, reținuți pentru trafic de droguri. Sunt acuzați că le vindeau deținuților stupefiante, dar le făceau rost și de telefoane apare prima dată în B365.
13:30
Spitale din București, pregătite să preia pacienți din Prahova, unde nu e apă din cauza crizei de la Paltinu. 5 unități medicale din acest județ nu mai fac internări # B365.ro
Câteva spitale din București sunt pregătite să preia pacienți din Prahova, având în vedere criza apei din județ. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Digi24, că situația din prezent este „sub o formă de […] Articolul Spitale din București, pregătite să preia pacienți din Prahova, unde nu e apă din cauza crizei de la Paltinu. 5 unități medicale din acest județ nu mai fac internări apare prima dată în B365.
13:30
VIDEO | Negoiță, tutorial de plantat copaci direct în beton. Se scot cca 50 de pavele, se bagă pomul, se aruncă peste bolovăniș și ceva pământ # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei, pe zi ce trece se întâmplă lucruri la care nici cu gândul nu am putea ajunge atât de departe. Până acum am văzut situații și situații. De la sector la […] Articolul VIDEO | Negoiță, tutorial de plantat copaci direct în beton. Se scot cca 50 de pavele, se bagă pomul, se aruncă peste bolovăniș și ceva pământ apare prima dată în B365.
13:00
ESENȚIAL | Centrala de la Brazi, care produce 10% din energia națională, ar putea rămâne închisă încă 10 zile. Ce spune ministrul Energiei despre riscul de blackout # B365.ro
Centrala electrică de la Brazi, din județul Prahova, ar mai putea rămâne închisă încă 10 zile, astfel că în acest timp nu va furniza energie. Aceasta asigură 10% din sistemul energetic național. Centrala electrică de […] Articolul ESENȚIAL | Centrala de la Brazi, care produce 10% din energia națională, ar putea rămâne închisă încă 10 zile. Ce spune ministrul Energiei despre riscul de blackout apare prima dată în B365.
13:00
Jaful de la întreținere. 9 asociații de proprietari din București, Ilfov și Tulcea, păgubite cu 400.000 de lei de firma pe care o plăteau să le administreze # B365.ro
Polițiștii au deschis un dosar pentru delapidare. O femeie de 57 de ani alături de fiica și ginerele ei sunt suspecți pentru că ar fi furat aproape jumătate de milion de lei din conturile a […] Articolul Jaful de la întreținere. 9 asociații de proprietari din București, Ilfov și Tulcea, păgubite cu 400.000 de lei de firma pe care o plăteau să le administreze apare prima dată în B365.
Acum 6 ore
12:30
Plimbarea care a schimbat ziua unui bucureștean și viața Vânătorului, unui brac minunat abandonat de 3 ori de stăpâni. Câinele speriat ieșit în drum spre Piața Unirii # B365.ro
O plimbare obișnuită de 1 Decembrie s-a transformat într-o misiune de salvare pentru un „Vânător” blănos, abandonat în mijlocul Bucureștiului. Un trecător a observat un câine brac și a ajuns să-i schimbe complet destinul. „Vânătorul” […] Articolul Plimbarea care a schimbat ziua unui bucureștean și viața Vânătorului, unui brac minunat abandonat de 3 ori de stăpâni. Câinele speriat ieșit în drum spre Piața Unirii apare prima dată în B365.
12:10
Teodorovici se retrage din cursa pentru PMB și anunță că-l susține pe Băluță. Cu nici două ore înainte, era candidat și digitaliza Bucureștiul pe internet # B365.ro
Eugen Teodorovici, candidatul independent la Primăria Capitalei, s-a retras din cursă și a decis să îl susțină pe Daniel Băluță. Teodorovici, fostul ministru PSD, și-a anunțat, astăzi, 3 decembrie retragerea din cursa electorală în cadrul […] Articolul Teodorovici se retrage din cursa pentru PMB și anunță că-l susține pe Băluță. Cu nici două ore înainte, era candidat și digitaliza Bucureștiul pe internet apare prima dată în B365.
11:20
Obiectivul turistic argintiu din Drumul Taberei: ghenele îngropate noi, dar deja vechi, nefuncționale după aproape 3 ani de la instalare. Bucureșteni care și-au pierdut răbdarea # B365.ro
Noile-vechi ghene de gunoi instalate, acum aproape 3 ani, în Drumul Taberei încă sunt neutilizate. Internauții spun că „noua inginerie pe bani publici” ignoră confortul cetățenilor și totodată este un sistem care complică viața bucureștenilor. […] Articolul Obiectivul turistic argintiu din Drumul Taberei: ghenele îngropate noi, dar deja vechi, nefuncționale după aproape 3 ani de la instalare. Bucureșteni care și-au pierdut răbdarea apare prima dată în B365.
Acum 8 ore
10:20
Ce candidat la PMB susține Nicușor Dan, fără să știe că-l susține. Cătălin Drulă, alături de care președintele a fost la lansarea candidaturii, e pe 3 # B365.ro
Pe cine susține Nicușor Dan fără să știe că susține ne arată cel mai recent sondaj AltasIntel realizat pentru HotNews. Deși președintele a fost la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă, candidatul USR la PMB este […] Articolul Ce candidat la PMB susține Nicușor Dan, fără să știe că-l susține. Cătălin Drulă, alături de care președintele a fost la lansarea candidaturii, e pe 3 apare prima dată în B365.
10:10
FOTO | Cursă cu obstacole pentru bucureștenii din Pajura. Groapa de gunoi și lipsa pietonalei fac aproape imposibil accesul în Calea Griviței # B365.ro
Mai mulți bucureșteni din Pajura din Sectorul 1 reclamă disconfortul creat de o groapă de gunoi apărută spontan la ei în cartierr și de condițiile de traversare din jurul Podului Constanța. Administrația locală răspunde parțial. […] Articolul FOTO | Cursă cu obstacole pentru bucureștenii din Pajura. Groapa de gunoi și lipsa pietonalei fac aproape imposibil accesul în Calea Griviței apare prima dată în B365.
09:50
Moș Nicolae trece sâmbătă și pe la Zoo București. Copiii pot afla tot felul de curiozități despre animalele și pot participa la diverse ateliere # B365.ro
Bucureștenii cu mic cu mare se pot strânge weekendul acesta la Zoo București pentru a sărbători magia zilei de Moș Nicolae. Intrarea se face pe baza achiziționării unui bilet la Grădina Zoologică București. Program special […] Articolul Moș Nicolae trece sâmbătă și pe la Zoo București. Copiii pot afla tot felul de curiozități despre animalele și pot participa la diverse ateliere apare prima dată în B365.
09:30
Santa Paws, Târgul de Crăciun pentru căței de lângă București. Aici, spiridușii fac aport, bucătarii coc Dogzonac, iar barista îi așteaptă pe blănoși cu GingerPaws Latte # B365.ro
Acum și cățeii au propriul lor mini-târg de Crăciun – Santa Paws. Dog Scouts România organizează un eveniment special de sărbători dedicat animalelor și iubitorilor de animale. Este chiar lângă București și de va desfășura […] Articolul Santa Paws, Târgul de Crăciun pentru căței de lângă București. Aici, spiridușii fac aport, bucătarii coc Dogzonac, iar barista îi așteaptă pe blănoși cu GingerPaws Latte apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Neprevăzuta beție de luminițe de Crăciun de pe Kiseleff. Probabil s-au jucat Elfii la întrerupătoare, că doar nu plătesc ei factura la curent # B365.ro
București, miercuri dimineață, decembrie 3, cu soarele de vreo două sulițe pe cer, doar că nu se vede, că-s nori, dar lumina de la Bunuțul e evident prezentă. Tot așa sunt și luminițele de Crăciun […] Articolul FOTO | Neprevăzuta beție de luminițe de Crăciun de pe Kiseleff. Probabil s-au jucat Elfii la întrerupătoare, că doar nu plătesc ei factura la curent apare prima dată în B365.
08:50
Autobuzele liniei 25 nu vor mai opri în stațiile „Centrul Social” și „Aerodrom”. STB? Modificarea, în vigoare de astăzi # B365.ro
Societatea de Transport București a transmis bucureștenilor că de astăzi, 3 decembrie, autobuzele liniei 425 vor avea traseul deviat. Linia 425 va funcționa între stația „Clinceni” și terminalul „Ghencea” pe un traseu modificat. Iar stațiile […] Articolul Autobuzele liniei 25 nu vor mai opri în stațiile „Centrul Social” și „Aerodrom”. STB? Modificarea, în vigoare de astăzi apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
03:10
Bună dimineața, dragi cititori, salutări din sectorul 3, zona Decebal – Piața Alba Iulia, din proximitatea nefastă față de târgul de Crăciun Winter Wonderland, despre care pot spune doar că am avut chiar și coșmaruri […] Articolul Fasole, muzică, noroi și beculețe: primele zile de Winter Wonderland, văzute din cartier apare prima dată în B365.
2 decembrie 2025
19:40
A murit „Artan” de la Partizan. Adrian Pleșca a fost fondatorul trupei „Timpuri Noi” și era internat la Spitalul Pantelimon # B365.ro
Adrian Pleșca, cunoscut ca „Artan”, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan a murit marți, 2 decembrie 2025. Era internat la Spitalul Pantelimon și avea 64 de ani. Știre în curs de actualizare. Revenim […] Articolul A murit „Artan” de la Partizan. Adrian Pleșca a fost fondatorul trupei „Timpuri Noi” și era internat la Spitalul Pantelimon apare prima dată în B365.
19:40
Ciucu spune că nu are orgoliu și are propuneri pentru Drulă. „Să vedem dacă găsim o soluție ca Bucureștiul să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie” # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidat PNL, spune că vrea să-l sune pe Cătălin Drulă, candidat USR, ca să vorbească despre soluții pentru Capitală. Pe 7 decembrie, bucureștenii aleg un nou primar general, cursă electorală unde sunt ambii […] Articolul Ciucu spune că nu are orgoliu și are propuneri pentru Drulă. „Să vedem dacă găsim o soluție ca Bucureștiul să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie” apare prima dată în B365.
17:50
Călin Georgescu „se distanțează total” de toți candidații la PMB și anunță că nu susține pe nimeni, deci nici pe Anca Alexandrescu. AUR îl scuză: E vizibil afectat # B365.ro
Călin Georgescu, bizarul personaj politic în jurul căruia făcut ucel mai mare tărăboi social, politc și constituțional din vremurile noastre, consideră că alegerile de duminică pentru PMB sunt o farsă, organizarea lor fiind un rrezultat […] Articolul Călin Georgescu „se distanțează total” de toți candidații la PMB și anunță că nu susține pe nimeni, deci nici pe Anca Alexandrescu. AUR îl scuză: E vizibil afectat apare prima dată în B365.
17:20
Iluminatul eficient aduce confort și pune în valoare fiecare spațiu din casă, indiferent de stilul pe care îl preferi. Dacă lumina nu susține activitățile zilnice sau nu creează atmosfera dorită, camerele pot părea obosite sau […] Articolul Cum alegi iluminatul perfect pentru fiecare cameră din casă? (P) apare prima dată în B365.
17:10
Cine câștigă azi alegerile pentru PMB la Casa Pariurilor. Nu e deloc ca în sondaje, iar între primele două poziții e o diferență de 1,5 # B365.ro
Casa Pariurilor a publicat ofertă cote pentru candidații din cursa pentru Primăria Capitalei. Alegerile au loc duminică, pe 7 decembrie, și au rămas 16 competitori. Cine ar avea cele mai mari șanse să câștige scaunul […] Articolul Cine câștigă azi alegerile pentru PMB la Casa Pariurilor. Nu e deloc ca în sondaje, iar între primele două poziții e o diferență de 1,5 apare prima dată în B365.
Ieri
15:40
Și la Parklake se deschide un Târg de Crăciun. Întâlniri cu Moșu’, jocuri digitale pentru copii, standuri cu cadouri, toată luna decembrie, în mallul de lângă IOR # B365.ro
Și în ParkLake se deschide un târg de Crăciun, găzduind „Orașul de Crăciun”, un spațiu plin de experiențe interactive și surprize pentru întreaga familie, așa cum promit organizatorii. De la spații digitale spectaculoase și jocuri […] Articolul Și la Parklake se deschide un Târg de Crăciun. Întâlniri cu Moșu’, jocuri digitale pentru copii, standuri cu cadouri, toată luna decembrie, în mallul de lângă IOR apare prima dată în B365.
15:40
Cristian Tudor Popescu anunță pe cine votează duminică, la alegerile pentru Primăria Capitalei. „O să dau și eu un vot care nu duce la câștig” # B365.ro
Cristian Tudor Popescu a anunțat cu ce candidat va vota la alegerile de la Primăria Capitalei. Bucureștenii merg din nou la vot duminică, 7 decembrie. A decis cui îi acordă votul pe 7 decembrie Jurnalistul […] Articolul Cristian Tudor Popescu anunță pe cine votează duminică, la alegerile pentru Primăria Capitalei. „O să dau și eu un vot care nu duce la câștig” apare prima dată în B365.
15:20
FOTO | TIR răsturnat pe Autostrada Bucureștiului A0, chiar în bucla de la ieșirea spre A2. Trafic tot mai aglomerat # B365.ro
În urmă cu scurt timp, s-a răsturnat un TIR pe A0 spre A2 aproape de Bulevardul Theodor Pallady. Până în acest moment nu sunt cunoscute detalii cu privire la starea de sănătate a șoferului sau […] Articolul FOTO | TIR răsturnat pe Autostrada Bucureștiului A0, chiar în bucla de la ieșirea spre A2. Trafic tot mai aglomerat apare prima dată în B365.
15:10
„Câți oameni mai încap în București?” Întrebarea care-i dă fiori pe șira spinării unui internaut. Răspunsurile vecinilor lui de pe Reddit # B365.ro
De la an la an, în București este aglomerație tot mai mare și o simțim toți pe pielea noastră, chit că mergem cu metroul, cu mașina personală sau cu mijloacele de transport STB. Este aglomerat […] Articolul „Câți oameni mai încap în București?” Întrebarea care-i dă fiori pe șira spinării unui internaut. Răspunsurile vecinilor lui de pe Reddit apare prima dată în B365.
14:50
FOTO | Boier Patrick, un pisoi cu un stră-strămoș leopard, i-a scris lui Moș Nicolae că vrea să-i pună în ghete un om al lui. Are 6 luni și nu udă canapeaua # B365.ro
Patrick, un motănel simpatic alb cu pete maronii pe cap și codița tărcată caută o familie iubitoare în București. Are doar 6 luni. Este deparazitat și știe să folosească litiera. Patrick un motănel simpatic cu […] Articolul FOTO | Boier Patrick, un pisoi cu un stră-strămoș leopard, i-a scris lui Moș Nicolae că vrea să-i pună în ghete un om al lui. Are 6 luni și nu udă canapeaua apare prima dată în B365.
14:50
Cea mai mare problemă de la West Side Christmas Market: o singură casuță cu langoși. Te așezi la coadă înainte de Moș Nicolae și speri să cumperi una când vine Moș Crăciun # B365.ro
Sezonul târgurilor de Crăciun a început la București. Aici bucureștenii văd de la instalații luminoase la atracțiile de sezon. Pe lângă ele sunt și căsuțe cu produse culinare, însă acestea sunt prea puține pentru volumul […] Articolul Cea mai mare problemă de la West Side Christmas Market: o singură casuță cu langoși. Te așezi la coadă înainte de Moș Nicolae și speri să cumperi una când vine Moș Crăciun apare prima dată în B365.
13:50
Paradoxul Anca Alexandrescu în cele mai noi sondaje pentru Primăria Capitalei. E și pe locul 2 în topul intenției de vot, și candidata pe care bucureștenii spun că n-ar vota-o niciodată # B365.ro
Un alt sondaj privind alegerile de la Primăria Capitalei arată pe cine nu ar vota bucureștenii pe data de 7 decembrie. Aceste rezultate arată un paradox al preferințelor alegătorilor. Cei doi candidați fruntași la sondajul […] Articolul Paradoxul Anca Alexandrescu în cele mai noi sondaje pentru Primăria Capitalei. E și pe locul 2 în topul intenției de vot, și candidata pe care bucureștenii spun că n-ar vota-o niciodată apare prima dată în B365.
13:50
Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit # B365.ro
Mâine începe ediția 32 a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România. Va ține până pe 7 decembrie și se va desfășura în Pavilionul B2 de la Romexpo. Vor fi acolo peste 180 de expozanți care […] Articolul Gaudeamus 2025 se deschide mâine, pe 3 decembrie. Târgul de Carte București se va desfășura la Romexpo până pe 7 decembrie, iar accesul e gratuit apare prima dată în B365.
13:40
VIDEO | Hopincă acuză PMB că blochează Pasajul Petricani de mai bine de jumătate de an. Dar are un candidat preferat cu care va rezolva situația # B365.ro
Pasajul Petricani este un vis îndepărtat pentru șoferii care stau blocați zeci de minute în trafic, la bariera de la Șoseaua Petricani, atunci când trece trenul. Rareș Hopincă este sigur că Daniel Băluță va fi […] Articolul VIDEO | Hopincă acuză PMB că blochează Pasajul Petricani de mai bine de jumătate de an. Dar are un candidat preferat cu care va rezolva situația apare prima dată în B365.
13:20
FOTO | Incident de coșmar în trafic, pe Calea Griviței. O mașină a căzut de pe platformă fix pe trecerea de pietoni de la intersecția cu strada Lainici # B365.ro
O mașină a căzut de pe o platformă pe Calea Griviței, chiar pe o trecere de pietoni. Traficul în zonă este aglomerat. Este exact un incident de care îi e frică oricărui șofer. O mașină […] Articolul FOTO | Incident de coșmar în trafic, pe Calea Griviței. O mașină a căzut de pe platformă fix pe trecerea de pietoni de la intersecția cu strada Lainici apare prima dată în B365.
13:00
VIDEO | Azi, dl Băluță lărgește Bd. Metalurgiei la 4 benzi, în caz că devine primar general. Promite și un complex educațional în zonă, pentru care e gata să lupte cu rechinii # B365.ro
Candidatul PSD la Primăria Capitalei și primar al Sectorului 4, Daniel Băluță, anunță că PS4 va construi o școală, o grădiniță și o creșă pe Bulevardul Metalurgiei, pe un teren pe care se dorea ridicarea […] Articolul VIDEO | Azi, dl Băluță lărgește Bd. Metalurgiei la 4 benzi, în caz că devine primar general. Promite și un complex educațional în zonă, pentru care e gata să lupte cu rechinii apare prima dată în B365.
13:00
Kendama WINter Fest e duminica aceasta, la Veranda Mall. Vine merge la festival poate câștiga tot felul de vouchere și bilete la film # B365.ro
Weekendul acesta la Veranda Mall va avea loc Kendama WINter Fest. Competiția va oferi trei premii sub formă de voucher. Intrarea se face pe bază de bilet. Kendama WINter Fest e în acest weekend la […] Articolul Kendama WINter Fest e duminica aceasta, la Veranda Mall. Vine merge la festival poate câștiga tot felul de vouchere și bilete la film apare prima dată în B365.
12:50
O bucureșteancă cere disperată înapoi o trecere de pietoni pe Calea Moșilor, lângă stația de tramvai „Biserica Sfinți”. Acolo, e zilnic plin de copii și nici măcar trotuar nu există # B365.ro
O bucureșteancă spune că este necesară o trecere de pietoni pe Calea Moșilor vechi unde este o stație de tarmvai. Femeia adaugă că pe acolo circulă foarte mulți copii. Înainte era o zebră, dar a […] Articolul O bucureșteancă cere disperată înapoi o trecere de pietoni pe Calea Moșilor, lângă stația de tramvai „Biserica Sfinți”. Acolo, e zilnic plin de copii și nici măcar trotuar nu există apare prima dată în B365.
12:40
Târg de Sfântul Nicolae la Muzeul Țăranului Român. Nuielușe, cozonaci, plăcinte și cadouri găsim aici în weekendul 5-7 decembrie # B365.ro
Bucureștenii și turiștii sunt invitați, în weekend, la un târg de Sfântul Nicolae ce are loc la Muzeul Țăranului Român. Peste 80 de meșteri pricepuți din toate colțurile României sunt aici, în perioada 5-7 decembrie […] Articolul Târg de Sfântul Nicolae la Muzeul Țăranului Român. Nuielușe, cozonaci, plăcinte și cadouri găsim aici în weekendul 5-7 decembrie apare prima dată în B365.
12:20
Cât costă o porție de 3 mici cu cartofi prăjiți La West Side Christmas Market (la sarmale, mămăliga-i separat). O listă cu prețuri la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei # B365.ro
La West Side Christmas Market (WSCM), prețurile au crescut față de anul trecut. Totodată, prețurile de la târgul din Drumul Taberei sunt mai mari decât la celelalte târguri din București sau din țară. O porție […] Articolul Cât costă o porție de 3 mici cu cartofi prăjiți La West Side Christmas Market (la sarmale, mămăliga-i separat). O listă cu prețuri la Târgul de Crăciun din Drumul Taberei apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | Trotuarul cu copaci pe mijloc e pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3. Bucureșteancă, supărată pe primar: E tipic Negoiță # B365.ro
În Sectorul 3 din București, trotuarele cu faimoasele pavele ale lui Negoiță poartă un loc special în mintea acestora. În nuanțe de gri și roșu colorează tot sectorul. Bucureștenii deja sunt familiarizați cu acestea, mulți […] Articolul FOTO | Trotuarul cu copaci pe mijloc e pe Bulevardul Theodor Pallady din Sectorul 3. Bucureșteancă, supărată pe primar: E tipic Negoiță apare prima dată în B365.
11:10
Recipientele de carton se pot colecta la noul automat de la Mega Image din Piața Sudului. Care este procesul și câți bani primești înapoi # B365.ro
Separat de sistemul de retur SGR care vizează recipientele de plastic, companiile Tetra Pak, Maspex, Tomra și Brai Cata, în colaborare cu Mega Image, vin cu un proiect pilot unic de reciclare a ambalajelor de […] Articolul Recipientele de carton se pot colecta la noul automat de la Mega Image din Piața Sudului. Care este procesul și câți bani primești înapoi apare prima dată în B365.
10:30
Singura petrecere de Revelion în aer liber din București va fi în Piața Alba Iulia. Winter, fără Wonderland, cu mult noroi, artificii și spectacol cu lasere # B365.ro
Winter Wonderland, din Piața Alba Iulia din Sectorul 3 al Capitale, va găzdui, pe lângă târgul de Crăciun și singura petrecere în aer liber de Revelion din București. Vizitatorii se pot bucura de drone, dar […] Articolul Singura petrecere de Revelion în aer liber din București va fi în Piața Alba Iulia. Winter, fără Wonderland, cu mult noroi, artificii și spectacol cu lasere apare prima dată în B365.
10:20
FOTO | Pasajul pietonal de la Piața Presei e acum degradat, rupt și un pericol pentru bucureșteni. Plăcile de gresie desprinse stau rezemate, aliniate, de perete # B365.ro
Pasajul pietonal de la Piața Presei Libere este extrem de periculos. Plăcile de beton sunt desprinse, iar pietonii care tranzitează zona se pot accidenta extrem de ușor. Pasajul pietonal de la Piața Presei Libere se […] Articolul FOTO | Pasajul pietonal de la Piața Presei e acum degradat, rupt și un pericol pentru bucureșteni. Plăcile de gresie desprinse stau rezemate, aliniate, de perete apare prima dată în B365.
09:50
ESENȚIAL | Combinațiile imobiliare ale lui Daniel Băluță, primar și candidat de București. Sărăcie de proprietăți în declarația de avere, bogăție la rude # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, are în declarația de avere doar moștenirile soției, un teren și o casă donate fiicei sale. Cea mai mare avere se află […] Articolul ESENȚIAL | Combinațiile imobiliare ale lui Daniel Băluță, primar și candidat de București. Sărăcie de proprietăți în declarația de avere, bogăție la rude apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Bucureșteni din Cotroceni au plantat un copac lângă Parcul Romniceanu, ca să atragă atenția Primăriei S5 și PMB că locul are mare nevoie urgentă de reabilitare # B365.ro
Comunitatea din Cotroceni a plantat un copac lângă Parcul Romniceanu – un gest simbolic care reprezintă o invitație spre dialog cu autoritățile în ceea ce privește reabilitarea parcului. Cetățenii spun că este un semnal civic: […] Articolul FOTO | Bucureșteni din Cotroceni au plantat un copac lângă Parcul Romniceanu, ca să atragă atenția Primăriei S5 și PMB că locul are mare nevoie urgentă de reabilitare apare prima dată în B365.
09:20
FOTO | Negoiță exprimă mândrie de o periniță în Winter Wonderland, necazul de Crăciun din Piața Alba Iulia. Bucureștean iritat: Da, sigur, joc, voie bună și noroi! # B365.ro
„Mocirlit” este unul dintre atributele Winter Wondwerland, Târgul de Crăciun mutat foarte inspirat (sarcasm) de dl Negoiță de la exorbitanta Hală Laminor în Piața Alba Iulia, în locul parcării din rond și în creierii bucureștenilor […] Articolul FOTO | Negoiță exprimă mândrie de o periniță în Winter Wonderland, necazul de Crăciun din Piața Alba Iulia. Bucureștean iritat: Da, sigur, joc, voie bună și noroi! apare prima dată în B365.
09:10
400 de radare fixe vor fi montate pe autostrăzi și șoselele, proiectul îndelung amânat se întoarce la viață. CNAIR lansează licitația pentru a le cumpăra # B365.ro
Radarele fixe ar urma să revină pe autostrăzile din România. CNARI va lansa săptămâna aceasta licitația pentru achiziția acestora, potrivit directorului general, Cristian Pistol. CNAIR lansează licitația pentru cumpărarea unor radare fixe Șeful CNAIR, Cristian […] Articolul 400 de radare fixe vor fi montate pe autostrăzi și șoselele, proiectul îndelung amânat se întoarce la viață. CNAIR lansează licitația pentru a le cumpăra apare prima dată în B365.
09:10
Drulă, prima reacție după sondajul AtlasIntel:, care-l socate din joc la alegerile pentru PMB de duminică. ”Atitudinea asta de sfidare!” Îi cheamă pe Băluță și Ciucu la dezbatere # B365.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei a postat un mesaj adresat contracandidaților lui, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu. Aceasta a fost prima lui reacție în urma celui mai recent sondaj. Drulă îi cheamă pe […] Articolul Drulă, prima reacție după sondajul AtlasIntel:, care-l socate din joc la alegerile pentru PMB de duminică. ”Atitudinea asta de sfidare!” Îi cheamă pe Băluță și Ciucu la dezbatere apare prima dată în B365.
03:10
Alegerile pentru PMB din luna decembrie, când salata boeuf devine mai politică decât buletinul de vot # B365.ro
Dacă nu v-ați dat încă seama, adevăratele alegeri din decembrie nu sunt cele de duminică, pentru primar, nici prezidențiale, nici parlamentare, nici măcar pentru asociația de proprietari. Alegerile cu adevărat decisive sunt cele care se […] Articolul Alegerile pentru PMB din luna decembrie, când salata boeuf devine mai politică decât buletinul de vot apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.