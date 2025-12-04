Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare
TeleM Iași , 4 decembrie 2025 13:20
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea unui inculpat (cetățean israelian), în vârstă de 22 de... Articolul Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum o oră
13:20
Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea unui inculpat (cetățean israelian), în vârstă de 22 de... Articolul Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
12:30
Doi arbitri ieșeni au fost delegați de UEFA la o partidă de top din Futsal Champions League # TeleM Iași
Arbitrajul ieșean continuă să fie reprezentat la cel mai înalt nivel internațional. Arbitrul FIFA Vlad... Articolul Doi arbitri ieșeni au fost delegați de UEFA la o partidă de top din Futsal Champions League apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Fostul avocat iesean, Sebastian Felecanu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru... Articolul Avocatul Sebastian Felecanu condamnat definitiv la 23 ani de închisoare apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
12:00
Ministrul Sănătății vine astăzi la Iași să inaugureze primul RMN portabil din România, achiziționat pentru Spitalul de Neurochirurgie # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va vizita Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași... Articolul Ministrul Sănătății vine astăzi la Iași să inaugureze primul RMN portabil din România, achiziționat pentru Spitalul de Neurochirurgie apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Tânără salvată azi noapte de pompieri după ce a rămas încarcerată, în urma unui accident în comuna Popricani # TeleM Iași
In aceasta dimineata, la ora 03:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași,... Articolul Tânără salvată azi noapte de pompieri după ce a rămas încarcerată, în urma unui accident în comuna Popricani apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Compania Aumovio fostul Continental Automotive concediază aproape 300 de angajați la Iași # TeleM Iași
Aumovio, o companie care s-a desprins din divizia auto a Continental şi care numără acum... Articolul Compania Aumovio fostul Continental Automotive concediază aproape 300 de angajați la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Doi țărani din Republica Moldova au găsit o drona căzută, pe care au dus-o acasă ca să o dezmembreze # TeleM Iași
Doi localnici din localitatea Pepeni, raionul Sîngerei au gasit sambata, pe un deal o drona... Articolul Doi țărani din Republica Moldova au găsit o drona căzută, pe care au dus-o acasă ca să o dezmembreze apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Tentativă de suicid la Piscu, în județul Galați. Un bărbat de 58 de ani s-a... Articolul Galați | Un bărbat s-a împușcat în cap apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Forţele Aeriene germane au activat miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de acţiune de tip Arrow # TeleM Iași
Forţele Aeriene germane au activat miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de... Articolul Forţele Aeriene germane au activat miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de acţiune de tip Arrow apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Asociația Mavromati marchează finalul primului său an de activitate cu un bilanț solid, care confirmă... Articolul Echipamente de ultimă generație și proiecte majore în Spitalul Județean din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
09:50
Conform celor mai recente date ale Eurostat, Parisul a înregistrat o creștere de aproape 2%... Articolul Rata sărăciei în Europa. Unde se află România apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru amenajarea a 6 spații... Articolul Licitație pentru spații de servicii pe Autostrada Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l... Articolul Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Factura la gaze ar urma să crească de la 1 aprilie anul viitor, după expirarea... Articolul Prețul gazelor naturale ar urma să crească de la 1 aprilie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Premierul Ilie Bolojan discută la Viena extinderea cooperării economice și energetice România–Austria, în cadrul unor... Articolul Premierul Bolojan discută la Viena extinderea cooperării România–Austria apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
16:30
Initiativa de modificare a Codului Muncii: Salarii diferențiate după experiență și studii # TeleM Iași
O nouă initativa de modificare a Codului muncii propune introducerea unor gradații și coeficienți care... Articolul Initiativa de modificare a Codului Muncii: Salarii diferențiate după experiență și studii apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Primăria Holboca riscă să fie executată silit dacă nu plătește naveta cadrelor didactice # TeleM Iași
USLIP Iași a obținut un nou succes în instanță referitor la decontarea navetei cadrelor didactice,... Articolul Primăria Holboca riscă să fie executată silit dacă nu plătește naveta cadrelor didactice apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Consilierii locali au votat astazirenunţarea la exploatarea cărbunelui prin închiderea CET II Holboca. Romania are... Articolul CET 2 Holboca închisă oficial de Municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
In plin scandal al facturilor la apa, compania ieseana ApaVital va creste din nou tarifele... Articolul ApaVital scumpește din nou tarifele la apă și canalizare apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Misiune contracronometru a salvamontistilor nemteni dupa ce, un bărbat de 64 de ani, din Bârlad... Articolul Neamț | Intervenție dificilă pe Muntele Ceahlău apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Pensionarii incep sa primeasca ajutorul a pensie promis de catre Guvern. Cei vizati sunt ce... Articolul Pensionarii încep să primească ajutoarele de 400 lei la pensie apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Municipiul Iași se pregătește pentru iarna 2025-2026, autoritățile locale anunțând că intervențiile de deszăpezire vor... Articolul Iașiul se pregătește pentru deszăpezire pe principalele artere apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși pregătește un pas important în modernizarea actului medical.... Articolul Spitalul din Buhuși va lansa în 2026 un proiect de chirurgie robotică apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Arhiepiscopia Iașilor va organiza duminica de la ora 18.00, concertul „Colindul care ne unește”. Evenimentul... Articolul Concertul „Colindul care ne unește” aduce spiritul Crăciunului la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
13:20
Operațiune de 5 ore a salvamontiștilor nemțeni pentru salvarea unui bărbat inconștient din Masivul Ceahlău # TeleM Iași
Operatiune contracronometru a salvamontistilor nemteni care au salvat un barbat inconstient din zona Masivului Ceahlau.... Articolul Operațiune de 5 ore a salvamontiștilor nemțeni pentru salvarea unui bărbat inconștient din Masivul Ceahlău apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Polițiști de penitenciare reținuți după ce au procurat droguri ca să le vândă deținuților # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a 4 inculpați și măsura controlului judiciar... Articolul Polițiști de penitenciare reținuți după ce au procurat droguri ca să le vândă deținuților apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Echipa națională de rugby a României și-a aflat adversarele pentru Cupa Mondială de Rugby 2027... Articolul Grupă infernală pentru România la Cupa Mondială de Rugby din 2027 apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
România numără tot mai puțini locuitori de la an la an. Iar până în 2080,... Articolul Natalitatea este în declin în România apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Avertizare severă de avalanșă în Bucegi, Făgăraș și Parâng. Turiștii sunt sfătuiți să evite crestele # TeleM Iași
Turiştii care visau la o drumeţie la mare altitudine, trebuie să îşi regândească planurile, dar... Articolul Avertizare severă de avalanșă în Bucegi, Făgăraș și Parâng. Turiștii sunt sfătuiți să evite crestele apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Percheziții în Romania și Italia la o rețea care introducea droguri în penitenciare. O avocată este vizată în anchetă # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Cluj, împreună cu polițiști din cadrul BCCO Cluj Napoca, au pus în aplicare... Articolul Percheziții în Romania și Italia la o rețea care introducea droguri în penitenciare. O avocată este vizată în anchetă apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Investiții verzi în creștere: OX2 preia proiecte eoliene în Vrancea și trece de pragul de 1,1 GW # TeleM Iași
Unul dintre cele trei noi proiecte preluate de compania suedeză OX2 este amplasat în județul... Articolul Investiții verzi în creștere: OX2 preia proiecte eoliene în Vrancea și trece de pragul de 1,1 GW apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
În această dimineață pompierii au fost solicitați să intervina pentru gestionarea unei situații de urgență,... Articolul Bacău | Un șofer a rămas încarcerat după ce a intrat cu mașina într-un autobuz parcat apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Trenulețul Moșului va circula zilnic în Piatra-Neamț între 2 și 26 decembrie, oferind copiilor plimbări... Articolul Trenulețul Moșului revine pe străzile din Piatra-Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Eurodeputaţii statelor europene au ajuns la un acord pentru a interzice toate importurile de gaz... Articolul Europa a ajuns la un acord pentru eliminarea importurilor de gaze din Rusia apare prima dată în TeleM Regional.
10:50
Fermierii vasluieni primesc în conturi plățile finale pentru Campania APIA 2025, începând de ieri, 2 decembrie 2025.... Articolul Fermierii vasluieni primesc subvențiile apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a declarat că întărirea militară a Ucrainei ar descuraja... Articolul Miniștrii de Externe ai NATO discută noi pachete de sprijin militar pentru Ucraina apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
Polițistul aflat în misiune a fost la un pas de a fi lovit de mașina... Articolul Contrabandiști urmăriți de polițiștii din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
În această dimineață, pompierii ieșeni au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs... Articolul O persoană a fost rănită după un accident produs în zona Podului Metalurgie apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Administrația Bazinală de Apă Siret verifică exploatările de nisip și pietriș din bazinul hidrografic Siret # TeleM Iași
Administrația Bazinală de Apă Siret desfășoară, în aceste săptămâni, o acțiune amplă de control la... Articolul Administrația Bazinală de Apă Siret verifică exploatările de nisip și pietriș din bazinul hidrografic Siret apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Multe universități nu vor avea sumele necesare pentru plata burselor și a salariilor din cauza... Articolul Sindicaliștii din învățământul superior se plâng că universitățile sunt subfinanțate apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a # TeleM Iași
Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru... Articolul Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a apare prima dată în TeleM Regional.
2 decembrie 2025
21:20
Ilie Bolojan s-a întâlnit azi cu o delegație OMV iar mâine se duce la Viena la invitația cancelarului Austriei # TeleM Iași
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a companiei OMV... Articolul Ilie Bolojan s-a întâlnit azi cu o delegație OMV iar mâine se duce la Viena la invitația cancelarului Austriei apare prima dată în TeleM Regional.
21:00
Adrian „Artan” Pleșca, legenda Timpuri Noi și Partizan s-a stins din viață la vârsta de 63 ani # TeleM Iași
A murit Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, vocea emblematică a rockului românesc, membru fondator al... Articolul Adrian „Artan” Pleșca, legenda Timpuri Noi și Partizan s-a stins din viață la vârsta de 63 ani apare prima dată în TeleM Regional.
19:50
Un sindicat din Apele Române i-a cerut demisia Dianei Buzoianu pentru situația de la Barajul Paltinu # TeleM Iași
Sindicatul Sindicatul Mureșul din Apele Române (SMAR) a cerut marți demisia Diana Buzoianu, ministrul Mediului,... Articolul Un sindicat din Apele Române i-a cerut demisia Dianei Buzoianu pentru situația de la Barajul Paltinu apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Botoșani | Un copil și două șoferițe au fost răniți într-un accident produs la ieșirea din Dorohoi # TeleM Iași
Trei persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs, în urmă cu... Articolul Botoșani | Un copil și două șoferițe au fost răniți într-un accident produs la ieșirea din Dorohoi apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
România strălucește la competiția internațională de robotică din Piatra-Neamț. Echipa formată din Maria Iliescu și... Articolul Robotul care transformă lichidele în apă potabilă a fost medaliat apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Un bărbat din municipiul Suceava a reclamat la poliție că a fost înșelat cu 20.000... Articolul Sucevean înșelat cu 20.000 de lei pentru un sistem fotovoltaic apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Societatea care administrează telegondola din Piatra-Neamț, scoasă din faliment cu bani de la Primărie, se... Articolul Telegondola din Piatra Neamț va înregistra venituri mai mici în 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Comuna Valea Lupului se pregătește pentru magia sărbătorilor de iarnă! Târgul de Crăciun, o tradiție... Articolul Târgul de Crăciun din Valea Lupului își deschide porțile pe 12 decembrie apare prima dată în TeleM Regional.
15:40
Un grav incident de poluare a avut loc în comuna Șcheia după ce imagini video... Articolul Deșeuri deversate de Primăria Șcheia pe câmp apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.