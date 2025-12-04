Cât câștigă românii care returnează PET-uri: o activitate care combină bani, responsabilitate și protecția mediului
Adevarul.ro, 4 decembrie 2025 14:30
Implementat la nivel național, Sistemul de Garanție-Returnare a produs un efect economic de aproape 1,5 miliarde de lei într-un singur an, arată un studiu care evaluează impactul RetuRo asupra economiei, pieței muncii și incluziunii sociale.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
14:30
Cât câștigă românii care returnează PET-uri: o activitate care combină bani, responsabilitate și protecția mediului # Adevarul.ro
Implementat la nivel național, Sistemul de Garanție-Returnare a produs un efect economic de aproape 1,5 miliarde de lei într-un singur an, arată un studiu care evaluează impactul RetuRo asupra economiei, pieței muncii și incluziunii sociale.
14:30
„Tatăl tău mi-a ucis fratele”. Fiica neoficială a lui Putin, confruntată de jurnaliști ucraineni în Paris: „Poți veni în Kiev ca scut uman?” # Adevarul.ro
Presupusa fiică a lui Vladimir Putin, Elizaveta Krivonogih, a fost abordată pe străzile din Paris de jurnaliști ucraineni, care au încercat să o facă să condamne războiul din Ucraina. „Tatăl tău mi-a ucis fratele. Poți veni în Kiev ca scut uman?”, i-au strigat aceștia.
14:30
Departamentul de Stat al SUA oferă cinci milioane de dolari pentru arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua # Adevarul.ro
Departamentul de Stat al Stastelor Unite ale Americii a anunțat miercuri oferirea unei recompense de 5 milioane de dolari pentru informaţii care să ducă la arestarea unui lider al bandei criminale venezuelene Tren de Aragua.
Acum 30 minute
14:15
Spania readuce măștile, pe fondul unui val agresiv de viroze: „O măsură preventivă, nu un pas înapoi” # Adevarul.ro
Spania se pregătește să reintroducă obligativitatea purtării măștii în spitale și alte unități medicale, după o creștere accentuată a cazurilor de gripă care a pus presiune pe sistemul sanitar la început de iarnă.
14:15
Primul robot-polițist dotat cu AI, scos pe străzile Chinei: „Destul de util. Cred că va fi un trend în viitor” # Adevarul.ro
Un robot-polițist dotat cu Inteligență Artificială, creat pentru controlul traficului, și-a început luni, 1 decembrie, prima zi de serviciu. Acesta operează pe strada Binsheng din orașul chinez Hangzhou.
Acum o oră
14:00
Papa Francisc a lăsat bani pentru ambulanțe destinate Ucrainei. Mărturia unei călugărițe apropiate de fostul pontif # Adevarul.ro
Papa Francisc I, care a murit pe 21 aprilie 2025, a inclus în testamentul său o sumă importantă destinată achiziției de ambulanțe pentru nevoile umanitare ale Ucrainei.
14:00
Columbia avertizează că este „în prag de război” cu SUA, după declarațiile incendiare ale lui Donald Trump # Adevarul.ro
Columbia a transmis un avertisment neobișnuit de dur către Washington, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că ar putea ordona lovituri militare împotriva țărilor sud-americane despre care susține că produc narcotice destinate pieței din SUA.
14:00
Cum se schimbă industria tutunului: direcția spre un viitor fără fum, susținut de cercetare avansată și inovație tehnologică # Adevarul.ro
Industria tutunului trece printr-o transformare profundă bazată pe inovație, cercetare și responsabilitate față de sănătatea publică.
14:00
Nicuşor Dan, dialog strategic cu liderul Coreei de Sud: „Discuţie substanţială pe teme de interes comun” # Adevarul.ro
Nicuşor Dan a vorbit joi la telefon cu preşedintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, despre consolidarea Parteneriatului Strategic dintre cele două ţări.
14:00
Pensiile aduse acasă, o povară pentru Poșta Română: „Ministerul Muncii să organizeze o licitaţie pentru distribuire” # Adevarul.ro
Aducerea pensiilor acasă la pensionari este o povară pentru Poșta Română, directorul companiei de stat susținând că cei 60 de milioane de lei primiți lunar de la stat sunt insuficienți și că ar trebui organizată o licitație pentru prestarea acestui serviciu.
13:45
Diana Buzoianu, după ce PSD i-a cerut demisia: „Înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul?” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, respinge acuzațiile PSD privind gestionarea crizei de apă din Prahova și spune că responsabilitatea aparține instituțiilor locale.
13:45
Zeci de mii de locuințe din Ucraina, fără energie electrică și căldură în urma atacurilor ruseşti # Adevarul.ro
După atacurile rusești din timpul nopţii asupra oraşului Herson şi asupra celui mai mare port maritim al Ucrainei, Odesa, autoritățile locale au anunțat joi, 4 decembrie, că zeci de mii de oameni au rămas fără energie electrică şi căldură.
13:45
Radu Miruță, ministru al Economiei care conduce interimar și Ministerul Apărării vine joi, de la 14.00, la Interviurile Adevărul.
13:45
Au început lucrările la proiectul uriaș de 100 de milioane euro: „Va fi primul din România!” # Adevarul.ro
Start pentru mega-proiectul de la Pitești. Stadion de 100 de milioane de euro, pregătit de construcție.
Acum 2 ore
13:15
Un fotbalist african care pretinde că împlinește 38 de ani la finalul acestui an a picat testul cu detectorul de minciuni # Adevarul.ro
Fost jucător la AS Roma, Seydou Doumbia a evoluat multă vreme în Rusia, la ȚSKA Moscova.
13:15
A fost semnat ordinul pentru lucrările de extindere a magistralei de metrou M4. Băluță: „Investim 3,5 miliarde de euro pentru a uni nordul şi sudul oraşului” # Adevarul.ro
Urmează să fie construite 14 staţii noi de metrou, începând de la Gara de Nord 2 până la Gara Progresul.
13:15
Prima etapă de modernizare a Aeroportului Otopeni a fost finalizată. Capacitatea operațională crește semnificativ # Adevarul.ro
CNAB a anunțat finalizarea și recepționarea primei etape din proiectul de modernizare a infrastructurii aeroportuare de la Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni.
13:00
Tensiune maximă înainte de alegeri: Drulă provoacă indignare cu o declarație nefericită # Adevarul.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR, a făcut o declarație controversată în direct, comparându-i pe adversarii săi politici cu „ciuma și SIDA”.
13:00
Cine este Monica Hunyadi, implicată în criza apei: traseul surprinzător al patroanei unui coafor, propulsată în funcții cheie în companii strategice de stat # Adevarul.ro
Monica Hunyadi, proprietara unui salon de înfrumusețare din Ilfov, a ajuns în ultimii ani în conducerea unor companii strategice de stat, deși nu are experiență în transporturi sau administrarea resurselor publice.
12:45
Schimbări importante pentru șoferi. Legea care modifică regulile RCA a fost promulgată de președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Legea care schimbă regulile RCA a fost promulgată de președintele Nicușor Dan.
12:45
În timp ce Bruxelles-ul caută soluţii pentru a acoperi golurile tot mai adânci din bugetul Ucrainei, Belgia a devenit, aproape peste noapte, cel mai sensibil punct al frontului diplomatic european.
12:45
Trei persoane sunt cercetate penal de Parchetul General pentru ameninţări cu moartea la adresa unor magistraţi # Adevarul.ro
Parchetul General anunţă, joi, 4 decembrie, că trei persoane s-au ales cu câte un dosar penal după ce au adresat ameninţări cu moartea unor magistraţi. Plângerile au fost formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii.
12:45
Diego Simeone, lăsat mască de un fotbalist de la Barcelona. I-ar fi dat „Balonul de Aur” # Adevarul.ro
Diego Simoone (55 de ani) este fermecat de un jucător de la Barcelona, altul decât Lamine Yamal (18 ani).
Acum 4 ore
12:30
Remunerații de 27.000 de lei pentru administratorii CN Aeroporturi București. Reducerea la 11.200 propusă de FP a fost respinsă # Adevarul.ro
Administratorii CN Aeroporturi București vor primi o indemnizație lunară de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net), după ce Ministerul Transporturilor a respins propunerea Fondului Proprietatea de diminuare a acesteia la 19.885 lei brut (circa 11.600 lei net).
12:15
Cum influențează prezența la vot lupta pentru Capitală: „Incertitudinea rămâne ridicată” SONDAJ # Adevarul.ro
Un nou sondaj INSCOP reconfirmă schimbarea clasamentului, în funcție de participarea la vot.
12:00
Canotajul trece pe „urgență”: Federația Elisabetei Lipă cere medicamente și suplimente de peste 3 milioane de euro # Adevarul.ro
Federația Română de Canotaj achiziții cât un spital? Licitație uriașă pentru medicamente, susținătoare de efort și consumabile medicale, cu un plafon de peste 3 milioane de euro.
12:00
Dezbinare în tabăra suveraniștilor. Șefa POT, atac furibund la adresa Ancăi Alexandrescu: „Este parte din vechiul sistem”. Ce spune de George Simion # Adevarul.ro
Anamaria Gavrilă, președintele POT, a criticat dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei, acuzând-o că nu reprezintă suveranismul și face parte din vechiul sistem politic.
12:00
Trei imobile CEC Bank, puse la vânzare printr-o platformă specializată în active bancare # Adevarul.ro
O platformă de licitații specializată în vânzarea activelor companiilor aflate în dificultate și nu numai, a anunțat listarea spre vânzare a două foste sucursale CEC Bank din București și Târgoviște, dar și un spațiu din Vaslui, care aparține băncii.
12:00
Ascensiune neașteptată în mediul online: ce partid a câștigat atenția publicului în ultima săptămână # Adevarul.ro
Analiza NewsVibe arată ce partide înregistrează cea mai mare creștere a mențiunilor în spațiul online în ultima săptămână.
11:45
Orașul din țară care va avea cele mai scumpe tarife la apă și canalizare din România, începând cu 2026 # Adevarul.ro
Locuitorii unui oraș din România vor plăti, de la 1 ianuarie 2026, cele mai mari tarife pentru apă și canalizare din România, după ce ApaVital a decis majorarea prețului unui metru cub de la 20,25 lei la 23,50 lei, o creștere de aproximativ 15%.
11:45
Doi minori au fost reținuți după ce au pus osii pe linia trenului București–Timișoara, în care se aflau 30 de pasageri # Adevarul.ro
Polițiștii au identificat persoanele care au amplasat osii metalice pe calea ferată, provocând un incident feroviar la Crușovăț. Trenul IR 1691, care circula din București către Timișoara, a lovit obstacolul, însă niciun pasager nu a fost rănit.
11:30
Criza apei de la Paltinu putea fi evitată. ANAR: „Toți factorii implicați știau că exista un risc iminent” # Adevarul.ro
Situația de criză privind furnizarea apei potabile în județele Prahova și Dâmbovița putea fi gestionată mai eficient, susțin reprezentanții ANAR.
11:30
Alianță navală menită să protejeze Atlanticul de Nord. Marea Britanie și Norvegia lansează un pact pentru vânarea navelor-spion rusești # Adevarul.ro
Marea Britanie și Norvegia se pregătesc să semneze un acord de apărare fără precedent, care va crea o flotă navală comună dedicată monitorizării submarinelor rusești din Atlanticul de Nord, scrie The Independent.
11:30
Airbus va inspecta o parte dintre aeronave din cauza unei „probleme de calitate” la panourile metalice # Adevarul.ro
Airbus a confirmat că un număr neprecizat de aeronave va fi supus unor verificări, după ce a fost identificată o „problemă de calitate” la panouri metalice furnizate pentru unele dintre modelele sale.
11:30
În România se lansează proiectul DraculaLand, o investiție privată de peste un miliard de euro # Adevarul.ro
În România se lansează conceptul proiectului DraculaLand – o investiție privată de peste un miliard de euro, concepută să devină cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent care va transforma țara într-un nou epicentru global al divertismentului.
11:30
Fără Big Brother pe drumurile naționale. Ministerul de Interne respinge acuzațiile de monitorizare totală: „E fake news” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Interne a avertizat joi că informațiile publicate pe rețelele de socializare și pe cele de mesagerie care anunță operaționalizarea unui sistem extins de supraveghere a cetățenilor în trafic și în zonele publice sunt false.
11:15
Anul Cultural România–Italia 2026 a debutat la Roma printr-un Concert de Gală de Ziua Națională a României # Adevarul.ro
Roma a găzduit, pe 1 decembrie, ceremonia dedicată Zilei Naționale a României, care a marcat și inaugurarea oficială a Anului Cultural România–Italia 2026.
11:15
Serena Williams, reacție tăioasă după acuzațiile Agenției pentru Integritate: „Au scăpat de sub control” # Adevarul.ro
Serena Williams se află din nou în centrul atenției.
11:00
O companie înființată în 2 septembrie în România, prin preluarea a patru centre de cercetare și dezvoltare (Brașov, Iași, Sibiu și Timișoara) cu 13.000 de angajați, a anunțat că va face concedieri masive, cu plata de salarii compensatorii.
11:00
Traficul rutier pe DN1 a fost restricționat parțial în zona Comarnic, după ce o alunecare de teren a afectat terasamentul drumului.
10:45
Andreea Esca laudă revenirea publică a Mihaelei Rădulescu, la patru luni după pierderea partenerului său: „Un simbol al eleganței și al puterii” # Adevarul.ro
După o perioadă grea marcată de pierderea partenerului său, Mihaela Rădulescu a revenit pe scena Pro TV, primind laude publice din partea Andreei Esca.
10:45
Cod portocaliu de vânt puternic anunțat de meteorologi. Vor fi rafale de 70-90 km/h. Județele care intră sub cod galben # Adevarul.ro
Meteorologii au emis joi, 4 decembrie, un cod portocaliu de vânt puternic și unul galben pentru mai multe zone, ambele valabile până vineri.
10:45
Progres major în oncologie: aparatură de ultimă generație pentru un diagnostic rapid și precis # Adevarul.ro
Un spital din provincie a reușit, printr-un proiect european, să doteze laboratorul de analize medicale cu aparatură de peste 5 milioane lei. Analizele imunohistochimice (IHC) care nu puteau fi realizate înainte vor fi, astfel, disponibile din ianuarie 2026.
10:45
Capcana retragerii trupelor ruse din Transnistria: ce ascund presiunile UE și temerile Chișinăului # Adevarul.ro
Prezența ilegală a trupelor ruse în Transnistria reaprinde preocupările europene de securitate. Bruxelles-ul cere includerea subiectului în tratativele de pace, dar experții avertizează asupra riscurilor unei soluții forțate.
Acum 6 ore
10:30
„Un eșec lamentabil al Marii Britanii”: cât de ușor a fost luat în vizor spionul Serghei Skripal de asasinii lui Putin # Adevarul.ro
O anchetă publică a dezvăluit că fostul spion rus Serghei Skripal a fost „alarmant de accesibil” pentru agenții trimiși de Vladimir Putin, care l-au otrăvit.
10:15
Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar putea provoca război cu Europa # Adevarul.ro
Fostul președinte rus a avertizat că planul Uniunii Europene de a folosi active rusești înghețate ar putea fi considerat de Moscova o provocare directă.
10:15
Topul căutărilor Google 2025 în România: de la alegerile prezidențiale și moartea lui Ion Iliescu, la jucării virale, diete și filme populare # Adevarul.ro
Românii au căutat pe Google, în 2025, de la politicieni și decese celebre până la jucării virale și seriale populare. Alegerile prezidențiale, moartea lui Ion Iliescu și fenomenul Labubu au dominat căutările din țară.
10:15
The Base, cel mai mare loc de joacă din Constanța, inaugurat alături de Familia Melimi # Adevarul.ro
Constanța se pregătește pentru lansarea unui proiect spectaculos dedicat copiilor. The Base, cel mai mare loc de joacă din județ, își deschide oficial porțile pe 6 decembrie, cu un eveniment special de Sfântul Nicolae. Invitații principali vor fi îndrăgita Familie Melimi
10:15
Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova a anunțat joi, 4 decembrie, că este pregătită din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie.
09:45
Un fost căpitan al naționalei, la mila lui Gigi Becali. Fotbalistul încasează doar bobârnace la FCSB # Adevarul.ro
FCSB are probleme de atmosferă înaintea derby-ului de sâmbătă, cu Dinamo, de la ora 20:30.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.