Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor – 2025 | În imagini

Un nou studiu internațional arată că peste 100 de milioane de oameni trăiesc în țări unde accesul la Biblie este limitat sau riscant. Totuși, analiza oferă și un semn de speranță: nevoile sunt acum identificate mai clar ca oricând, iar sprijinul global poate ajunge mai eficient la cei care au nevoie de Scriptură. Studiul publicat…