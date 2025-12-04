Dominic Fritz acuză PSD că se folosește politic de criza de la Paltinu: „În 2 județe, instituțiile au fost conduse de pile și amante”

10:40

Ana-Maria Agiu, specialist relații publice la Administrația Națională Apele Române (ANAR), a declarat, joi, la Digi24, că având în vedere situația de criză privind furnizarea apei potabile în Prahova și Dâmbovița, „nu putem spune că nu este nimeni de vină”. „Cu siguranță fiecare din instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină”, afirmă aceasta. Ea spune că în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din datele de 22 octombrie și 6 noiembrie, „toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent”. Agiu transmite că fiecare primărie trebuia să aibă la nivelul ei un plan local pentru situații de urgență, care înseamnă inclusiv să aibă identificate surse alternative de alimentare cu apă. Ea mai afirmă că operatorul ESZ Prahova nu este în subordinea ANAR, dar că trebuia să asigure un bazin de apă curată pentru cel puțin 12 ore până la câteva zile ca rezervă suplimentară iar instalația avariată în acest caz era în responsabilitatea companiei locale.