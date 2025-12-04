Victor Rebengiuc primește Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Nu s-a lăsat dus de succes și a continuat să muncească”
Digi24.ro, 4 decembrie 2025 13:20
Actorul Victor Rebengiuc, în vârstă de 92 de ani, primește astăzi, 4 decembrie, Premierul România Europeană 2025. Prezent la eveniment este și președintele României, Nicușor Dan, care a vorbit despre relația sa cu filmul. În discursul său, șeful statului a precizat că marele actor a cunoscut succesul, însă nu s-a lăsat dus de acesta și a continuat să muncească.
• • •
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: E dublu față de cât cât iau eu # Digi24.ro
Ministerul Transporturilor a aprobat pentru fiecare membru din Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) o indemnizație de 46.560 lei brut/lună (circa 27.200 lei net).
China a scos în intersecție un robot polițist pentru a dirija traficul. Imaginile au devenit virale # Digi24.ro
Un robot agent de circulație a fost pus în funcțiune în centrul tehnologic din estul Chinei, orașul Hangzhou, dirijând pietonii și vehiculele folosind operațiuni bazate pe inteligență artificială.
Scurtul drum de la „suveraniști“ la partidele mainstream: parlamentari aleși pe listele SOS sau POT au migrat rapid la PSD și PNL # Digi24.ro
La mai puțin de un an de la intrarea în Parlament pe valul „suveranist”, mai mulți aleși ai SOS și POT au schimbat tabăra și s-au înscris în partidele pe care le contestau în campanie. PSD a atras cea mai mare parte dintre ei, în timp ce PNL a „câștigat” doi deputați veniți din AUR și POT. Alții au pus bazele propriului grup - PACE, Întâi România – de unde amenință acum Guvernul cu moțiune de cenzură.
Trei persoane sunt urmărite penal de procurori, după ce au amenințat cu moartea magistrați români # Digi24.ro
Trei persoane fizice sunt urmărite penal de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Parchetul General) după ce au amenințat cu moartea magistrați români și membrii de familie a acestora. Este vorba de trei dosare distincte care vizează infracțiunea de instigare publică.
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu preşedintele din Coreea de Sud: „Am purtat o discuţie substanţială pe teme de interes reciproc” # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat telefonic, joi, cu preşedinte din Coreea de Sud, Lee Jae Myung, despre Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, dar şi despre măsuri concrete care trebuie luate pentru a implementa prevederile din Declaraţia Comună privind Consolidarea Parteneriatului Strategic România – Republica Coreea.
Un proiect de lege propune salariul minim pe niveluri. Vechimea și studiile vor conta în calcul. Ce creșteri ar aduce noul sistem # Digi24.ro
Un proiect de lege depus la Senat propune schimbarea modului în care se stabilește salariul minim pe economie, astfel încât veniturile angajaților să crească automat în funcție de vechimea în muncă și nivelul de studii. Dacă va fi adoptat, România va trece la un sistem diferențiat, unde salariul minim nu va mai fi unul singur pentru toți, ci va fi calculat pe trepte, cu majorări succesive și coeficienți care pot chiar dubla valoarea de pornire.
„Orice acord va fi dureros și nedrept”. Ce opțiuni mai are Donald Trump ca să încheie războiul Rusia-Ucraina # Digi24.ro
În urmă cu doar două săptămâni, președintele Donald Trump a stabilit un termen limită de Ziua Recunoștinței pentru ca Ucraina să accepte un tratat de pace cu Rusia, punând pe masă o propunere cu elemente care ar fi putut fi redactate de Kremlin. Acum, pare clar că va trebui să aștepte — poate săptămâni, poate și după al patrulea an de invazie a Rusiei în Ucraina, la sfârșitul lunii februarie, potrivit unei analize New York Times.
Erupție de apă cu metan și sulf într-o gospodărie din Sântimreu, Bihor, după un foraj greșit: locuință e evacuată, zona e monitorizată # Digi24.ro
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bihor s-a reunit, după ce un foraj necorespunzător realizat într-o gospodărie din localitatea Sântimreu a declanşat erupţia unei coloane de apă însoţită de gaz metan şi sulf. Persoanele din locuinţă au fost evacuate, iar zona este monitorizată de pompieri şi angajaţii Administraţiei Bazinale de Apă Crişuri.
Când fiecare mișcare doare, viața se oprește. Povestea omului care a ridicat din nou brațul fără durere cu ajutorul ortopediei moderne
Când fiecare mișcare doare, viața se oprește. Povestea omului care a ridicat din nou brațul fără durere cu ajutorul ortopediei moderne
Diana Buzoianu, despre demisia sa cerută de PSD: „Care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR” # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi, la Digi24, că la conducerea ESZ Prahova a fost numit un direct „politic” iar că Ministerul pe care îl conduce nu a fost informat de posibilitatea unei crize de apă. „Trebuie să ducem responsabilitatea acolo unde experții au dat niște răspunsuri total eronate”, spune ministra. Buzoianu mai afirmă că „declarațiile politice în această situație nu fac decât să acopere o situație dezastruoasă la nivel local”. „Pot să înțeleg politic atacul, dar care este rațional argumentul, în afară de faptul că nu ne place de USR”, spune Buzoianu despre atacul PSD la adresa ministrului, căruia liderul Sorin Grindeanu i-a cerut demisia.
Ce-au căutat românii pe Google în 2025: de la Nicuşor Dan și George Simion la filmul „Nosferatu” și „cum arată buletinul de vot” # Digi24.ro
Nicuşor Dan, George Simion, jucăria Labubu, filmul „Nosferatu”, reţeta de drob de miel, dieta Cerin şi „Cum arată buletinul de vot” se află în topul căutărilor pe Google în 2025.
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot cu doar câteva zile înaintea alegerilor # Digi24.ro
Un nou sondaj privind alegerile din Capitală, realizat de INSCOP și dat publicității joi, îl arată pe primul loc în preferințele alegătorilor pe Daniel Băluță. Acesta este urmat de Ciprian Ciucu, iar Anca Alexandrescu urcă o treaptă, după ce într-un sondaj anterior era cotată abia pe poziția a patra.
Africa de Sud a anunţat joi că vrea să facă o pauză de un an în participarea sa la G20, după ce Donald Trump a decis să o excludă de la summitul ce va fi organizat în 2026 în SUA.
Niveluri ridicate de „chimicale eterne”, găsite în cerealele de mic dejun din Europa. Ce alte alimente sunt contaminate cu TFA (studiu) # Digi24.ro
Cerealele consumate în mod obişnuit la micul dejun în Uniunea Europeană prezintă, conform unui studiu publicat de Reţeaua europeană de acţiune împotriva pesticidelor (PAN Europe), „niveluri ridicate" de acid trifluoroacetic (TFA), o substanţă chimică „eternă" şi toxică pentru sistemul reproducător.
„Adevărul istoric să ajungă la cât mai mulți oameni”. Apelul experților pentru a combate nostalgia comunistă și legionară din România # Digi24.ro
„Adevărul istoric trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni”, a transmis pentru Digi24.ro Daniel Șandru, președintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER). Declarația vine în contextul în care instituția pe care o conduce a publicat pe 4 decembrie o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan și premierului Ilie Bolojan, susținută și de reprezentanți ai societății civile, prin care cere „acțiuni ferme” pentru a contracara fenomenul nostalgiei pro-totalitare.
Salvamontișii au pornit din nou în căutarea britanicului dispărut în Bucegi: „Avea un început de hipotermie” # Digi24.ro
George Smyth, tânărul britanic dispărut în Munții Bucegi în urmă cu aproape 2 săptămâni, este căutat în continuare. Șeful Salvamont Brașov, Sebastian Marinescu, a declarat joi, la Digi24, că acesta ar fi plecat din Poiana Brașov și că ar fi vrut să ajungă la vârful Omu. Există un risc de avalanșă în zonă, iar în cazul în care acesta nu va fi găsit în următoarele zile, acțiunile de căutare vor fi oprite, a mai precizat Marinescu.
Papa Francisc a lăsat fonduri în testamentul său pentru cumpărarea de ambulanțe pentru Ucraina # Digi24.ro
Călugărița dominicană Lucia Caram spune că Papa Francisc, care a murit în aprilie 2025, i-a lăsat bani în testament special pentru a cumpăra ambulanțe pentru misiunile sale umanitare din Ucraina. Ea a vorbit despre donație în timpul unui interviu dat unei televiziuni din Barcelona.
MAI avertizează asupra unui fake news despre controlul total al traficului: „Tema a fost reluată periodic în ultimii doi ani” # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) semnalează, joi, un fake news care circulă pe internet, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii. Mesajul susţine că, sub scopul declarat al îmbunătăţirii siguranţei rutiere şi al reducerii numărului de acidente, autorităţile urmăresc să controleze traficul. „Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI.
Preşedintele rus Vladimir Putin începe joi o vizită de două zile în India, unde se va întâlni cu prim-ministrul Narendra Modi şi va participa la summitul anual organizat de cele două ţări. Este de aşteptat ca New Delhi şi Moscova să semneze o serie de acorduri în timpul vizitei, care are loc la câteva luni după ce SUA şi-au intensificat presiunile asupra Indiei pentru a înceta achiziţionarea de petrol rusesc. Vizita are loc, de asemenea, în contextul în care administraţia preşedintelui american Donald Trump poartă o serie de discuţii cu Rusia şi Ucraina în încercarea de a pune capăt războiului, relatează BBC.
Vicepremierul Tanczos Barna: „SGR trebuie menținut în forma actuală și lăsat să se stabilizeze înainte de extindere” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat joi, 4 decembrie, în cadrul unui eveniment de specialitate, că Sistemul Garanție-Returnare (SGR) trebuie menținut în forma actuală și lăsat să se stabilizeze în următorii ani, înainte de a fi extins. Oficialul a subliniat că prioritatea este funcționarea corectă și predictibilă, nu extinderea rapidă sau transformarea mecanismului într-o sursă de profit.
Primele declarații ale lui Putin după discuțiile de la Moscova. Noi detalii despre pacea lui Trump, cu care Rusia nu e de acord # Digi24.ro
La câteva zile după discuțiile privind Ucraina de la Moscova, liderul rus Vladimir Putin a vorbit pentru prima dată despre negocieri. El a descris întâlnirea cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner ca fiind „foarte utilă”. Discuțiile s-au bazat pe propunerile discutate cu președintele american Donald Trump în Alaska, a declarat Putin, într-un interviu acordat India Today, înaintea unei vizite de stat de două zile în India, potrivit Der Spiegel.
În plin proces de negociere a unui acord de pace în Ucraina, Vladimir Putin aruncă în aer întreg procesul și maximizează solicitările pe care le are. Dictatorul rus anunță că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, anunță că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”. Digi24.ro explică ce înseamnă acest lucru.
Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează „propaganda LGBT”, au raportat miercuri media de stat, informează AFP.
Cine ar urma să o înlocuiască pe Laura Codruța Koveși la șefia Parchetului European, după ce îi expiră mandatul # Digi24.ro
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European (EPPO) urmează să expire la finalul anului 2026, iar Parlamentul European a finalizat procedura de selecție pentru înlocuitorul ei. Este vorba de Andres Ritter, procuror german și actualul adjunct al Laurei Codruța Kovesi.
Parteneriat România - Elveţia pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre. Piloţii români, instruiţi în tehnici avansate # Digi24.ro
România şi Elveţia vor încheia, vineri, un aciord de parteneriat pentru creşterea capacităţii de răspuns la dezastre. În cadrul căruia piloţii români din cadrul Inspectoratului General al Aviaţiei şi din Ministerul de Interne vor fi instruiţi în tehnici avansate de salvare montană, zbor la joasă înălţime şi pe timp de noapte.
Kadîrov îi cântă în strună lui Putin și spune că așteaptă „ordinul” pentru a începe războiul cu Europa: „Totul se va termina repede” # Digi24.ro
Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, s-a arătat disponibil să înceapă un război cu țările europene, care „se va termina repede” și nu „în favoarea lor”, relatează publicația ucraineană Focus.
Aumovio a anunțat reduceri de personal la nivel național. Restructurarea vizează 641 de posturi până la finalul lui 2026 # Digi24.ro
Aumovio România, fost Continental Automotive, a confirmat pentru Digi24.ro că va implementa un amplu proces de reducere a personalului la nivel național. Măsura face parte dintr-o strategie globală de reorganizare, comunicată angajaților joi, 3 decembrie. În urma notificării interne, Aumovio a anunțat că intenționează să reducă 641 de poziții la nivel național, „respectiv 288 de poziții în locația Iași, 117 de poziții în locația Sibiu, 236 de poziții în locația Timișoara”.
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul # Digi24.ro
Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a susținut joi că, în cazul în care Uniunea Europeană va confisca activele rusești înghețate, Moscova ar putea considera acest gest ca fiind echivalent cu un act care justifică războiul, relatează Reuters.
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate și vremea la București # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizări de vreme rea, fiind cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni ale țării. Alerta este valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. Pentru județul Caraș-Severin a fost emis cod portocaliu de vânt puternic.
ANAR, despre criza de la Paltinu: Toți factorii implicați știau că exista un risc iminent. Putea fi asigurată apă chiar pentru 3-4 zile # Digi24.ro
Ana-Maria Agiu, specialist relații publice la Administrația Națională Apele Române (ANAR), a declarat, joi, la Digi24, că având în vedere situația de criză privind furnizarea apei potabile în Prahova și Dâmbovița, „nu putem spune că nu este nimeni de vină”. „Cu siguranță fiecare din instituțiile implicate și responsabile poartă partea ei de vină”, afirmă aceasta. Ea spune că în ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din datele de 22 octombrie și 6 noiembrie, „toți factorii implicați, inclusiv UAT-urile și operatorul de apă, au luat la cunoștință faptul că exista un risc iminent”. Agiu transmite că fiecare primărie trebuia să aibă la nivelul ei un plan local pentru situații de urgență, care înseamnă inclusiv să aibă identificate surse alternative de alimentare cu apă. Ea mai afirmă că operatorul ESZ Prahova nu este în subordinea ANAR, dar că trebuia să asigure un bazin de apă curată pentru cel puțin 12 ore până la câteva zile ca rezervă suplimentară iar instalația avariată în acest caz era în responsabilitatea companiei locale.
Chirurgia robotică în ortopedie reprezintă o revoluție tehnologică, oferind precizie superioară în planificarea și execuția intervențiilor articulare complexe. Aflăm mai mult despre rolul chirurgiei robotice în realizarea unor proceduri complexe precum artroplastiile de șold sau de genunchi de la Dr. Liviu Ojoga, medic primar ortopedie și traumatologie.
Olimpicii internaționali ai României sunt premiați, dar nu primesc burse: „Mă gândesc să plec, sunt multe opțiuni în străinătate” # Digi24.ro
Olimpicii care au pus România pe podiumurile internaționale ale lumii se grăbesc să plece din țară, dezamăgiți încă de pe băncile școlii. Ei au fost premiați de Ministerul Educației pentru rezultatele deosebite, dar nu primesc burse pentru că bugetul nu o permite.
Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: „Deocamdată nu există pericol de prăbușire, dar sunt necesare măsuri urgente de punere în siguranță” # Digi24.ro
Probleme pe cea mai circulată șosea din România. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală, acolo unde o alunecare de teren a rupt o parte din terasamentul șoselei. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a explicat la Digi24 că primul lucru pe care îl vor face „drumarii” va fi să pună în siguranță șoseaua de deasupra surpării.
Raport Amnesty International: deținuții din Alligator Alcatraz se confruntă cu „încălcări grave ale drepturilor omului” # Digi24.ro
Deținuții din închisoarea de imigranți din Florida, cunoscută sub numele de „Alligator Alcatraz”, erau încătușați într-o cușcă metalică înaltă de 60 cm și lăsați afară fără apă chiar și o zi întreagă, potrivit unui raport publicat joi de Amnesty International, relatează The Guardian.
Descinderi în Dolj într-un dosar de delapidare: funcționari suspectați că și-au însușit bonuri valorice de carburant # Digi24.ro
Au loc percheziții la o primărie din județul Dolj, dar și la locuințelor mai multor funcționari. Primarul și angajații sunt bănuiți de procurori că timp de trei ani și-au alimentat mașinile personale din bani publici.
„Un eșec lamentabil din partea Regatului Unit”. Noi dezvăluiri despre cât de ușor a fost țintit Serghei Skripal de asasinii lui Putin # Digi24.ro
Este de așteptat ca serviciul de securitate intern al Marii Britanii, MI5, să fie criticat într-o nouă anchetă, pentru că l-a lăsat „alarmant de accesibil” asasinilor trimiși de președintele Putin pe un fost spion rus vizat de otrăvirea cu noviciok de la Salisbury. Serghei Skripal și fiica sa, Iulia, au fost otrăviți cu agentul neurotoxic de uz militar în martie 2018, într-un atac care ar fi putut ucide mii de oameni, subliniind o „lipsă de respect grotescă pentru viața umană” din partea autorilor, scrie The Times.
Adunarea Generală a ONU a cerut miercuri returnarea imediată și necondiționată a copiilor ucraineni „transferați cu forța” în Rusia – o chestiune delicată, în contextul în care Kievul și Moscova încearcă să negocieze încetarea luptelor.
Armata israeliană a anunţat joi că a identificat rămăşiţele penultimului ostatic ce era ţinut în Gaza, un cetăţean thailandez. „În urma încheierii procesului de identificare, (...) reprezentanţi ai armatei israeliene şi ai Ministerului Afacerilor Externe au informat familia lui Sudthisak Rinthalak că trupul lui a fost repatriat pentru înhumare”, a anunţat armata israeliană pe Telegram.
Compania Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, care tratează apa din lacul Paltinu, a anunțat joi că este pregătită din punct de vedere tehnic, fizic și chimic, să livreze apă către operatori și către industrie pentru a fi livrată către populație.
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025: Reporturi atractive la 6/49 și Noroc. La Joker sunt în joc peste 8 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 4 decembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 noiembrie, Loteria Română a acordat 29.551 de câștiguri în valoare totală de peste 2,26 milioane de lei.
Ministerul Mediului neagă că ar fi știut despre riscul opririi apei la Paltinu și acuză ESZ Prahova că nu și-a îndeplinit obligațiile # Digi24.ro
Ministerul Mediului neagă că ar fi cunoscut riscul opririi alimentării cu apă în localităţi din Prahova şi că ar fi ignorat avertismente referitoare la situaţia de la Paltinu, susţinând că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituţia responsabilă de tratarea şi furnizarea apei, nu a transmis că turbiditatea crescută „ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”. Instituţia precizează şi că Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Prahova din 6 noiembrie „nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”.
Ucraina susține că niciuna dintre dronele sale marine nu a intrat în apele României, după ce MApN a anunțat distrugerea unei „Sea Baby” # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat miercuri seară că toate dronele sale maritime „Sea Baby” angajate în misiuni operaţionale în regiunea Mării Negre au fost identificate, că nu a pierdut niciuna şi că niciuna nu a intrat în apele teritoriale româneşti.
Senatorii americani trag o linie roșie în problema răpirii copiilor ucraineni de Rusia: „E genocid. Scopul este ștergerea identității” # Digi24.ro
Un moment rar de unitate morală în Congres redefinește transferul în masă al copiilor ucraineni de către Rusia ca o campanie de ștergere a identității – și semnalează o presiune crescândă asupra Casei Albe pentru a înăspri politica SUA cu privire la Kremlin, scrie Kyiv Post.
Cele mai importante evenimente petrecute pe 4 decembrie
După discuțiile din Rusia, negociatorii din Ucraina și SUA se întâlnesc la Miami. Donald Trump: Este nevoie de doi pentru a dansa tango # Digi24.ro
Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, se va întâlni joi, la Miami, cu șeful Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, Rustem Umerov, pentru discuții, a confirmat Casa Albă, relatează BBC.
Reuniunea miniștrilor de externe din cadrul OSCE, joi și vineri, la Viena: Marco Rubio și Serghei Lavrov vor lipsi # Digi24.ro
Miniştrii de externe din zeci de ţări participă, joi şi vineri, la reuniunea anuală la acest nivel a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) care are loc la Viena. Statele Unite şi Rusia nu vor fi reprezentate de secretarul de stat Marco Rubio şi ministrul de externe Serghei Lavrov, aceştia urmând să trimită reprezentanţi la reuniunea OSCE din capitala austriacă.
Marea Britanie și Norvegia vor opera împreună o flotă comună de fregate pentru vânarea submarinelor rusești din Atlaticul de Nord # Digi24.ro
Regatul Unit şi Norvegia vor semna astăzi un nou acord de cooperare în domeniul apărării, care prevede operarea în comun a unei flote de fregate pentru „a vâna submarinele ruseşti” în Atlanticul de Nord, potrivit Ministerului britanic al Apărării, notează AFP.
Omul de afaceri austriac Bernd Bergmair, fostul proprietar al MindGeek, care operează site-ul web cu conținut pentru adulți Pornhub, a indicat Departamentului Trezoreriei SUA că este interesat să achiziționeze activele din străinătate ale gigantului petrolier rus sancționat Lukoil, a raportat Reuters.
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des. Măsuri propuse de vicepremier # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat miercuri, referindu-se la criza apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa, generată de situaţia de la Paltinu, că uneori are impresia că „Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce în ce mai des şi ajunge la companii care sunt companii vitale”. El consideră necesar ca vinovaţii să plece din funcţii şi să suporte consecinţele, criticând situaţia din Prahova, unde o companie este intermediar între Apele Române şi celelalte companii, în condiţiile în care, în celelalte judeţe, companiile de apă sunt conduse de persoane care lucrează în domeniu de zeci de ani şi au experienţă. Vicepremierul mai spune şi că cearta politică nu ajută. „Asumarea trebuie să fie asumare şi la nivel politic, dar nu cred că ne ajută în momentul de faţă”, subliniază el.
