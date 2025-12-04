Ambasadorul lui Putin la Chișinău, convocat după expunerea dronei rusești
MainNews.ro, 4 decembrie 2025 15:50
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe al Republicii Moldova după ce o dronă rusă a căzut pe teritoriul moldovean. MAE a protestat ferm față de survolarea ilegală a spațiului aerian de către drone rusești, considerând aceste acțiuni o amenințare la adresa securității naționale. Oleg Ozerov, ambasadorul Rusiei la
• • •
Acum 30 minute
15:50
Premierul Benjamin Netanyahu l-a numit pe general-maiorul Roman Gofman, actualul secretar militar, noul șef al Mossadului. Această alegere-surpriză a surprins atât agenția, cât și establishmentul de securitate din Israel. Gofman, cu un traseu militar solid, va prelua conducerea serviciului de informații externe în iunie. Premierul Netanyahu l-a numit pe general-maiorul Roman Gofman șef al Mossadului,
15:50
Rinat Ahmetov, cel mai bogat miliardar ucrainean, a cumpărat energie regenerabilă din România prin D.Trading, parte a grupului DTEK. Acordul include parcul eolian Pecineaga II și parcul fotovoltaic Teiuș, consolidând astfel integrarea energiei curate și extinzând amprenta D.Trading în Europa Centrală și de Sud-Est. Rinat Ahmetov, miliardar ucrainean, a cumpărat energie regenerabilă din România prin
15:50
15:50
NVIDIA și Oracle colaborează pentru a crea cele mai puternice supercomputere AI, Solstice și Equinox, care vor depăși performanțele actuale ale El Capitan și Frontier. Aceste sisteme vor accelera cercetarea în energie și științe fundamentale, consolidând SUA ca lider mondial în inteligența artificială. NVIDIA și Oracle colaborează pentru a construi supercomputerele AI Solstice și Equinox
15:50
Vladimir Plahotniuc, învinuit în dosarul fraudei bancare, anunță că se va prezenta la judecată și solicită acces total pentru presă. Fostul lider democrat își dorește filmarea integrală a procesului, argumentând că acuzațiile sunt politice și că vrea să prezinte dovezi care să dovedească nevinovăția sa. Vladimir Plahotniuc se declară pregătit să participe la ședințele de
15:40
Victor Ponta a criticat gestionarea crizei de apă din Prahova, acuzând USR că își asumă responsabilitatea doar parțial. În urma incidentului de la Barajul Paltinu, 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Ponta subliniază că dacă responsabilii erau din PSD, ar fi fost demis sau arestați. Detalii despre acest scandal. Victor Ponta analizează criza
Acum 2 ore
14:50
Doliu în presa din R. Moldova: Valentina Basiul, fost redactor-șef, a murit la 43 de ani # MainNews.ro
Presa din R. Moldova este în doliu după moartea jurnalistei Valentina Basiul, fost redactor-șef adjunct la Adevărul Moldova, la vârsta de 43 de ani. Răpusă de o boală incurabilă, Valentina a lăsat o moștenire jurnalistică impresionantă. Înmormântarea va avea loc în satul său natal, Cocieri, pe 29 noiembrie. Presa din R. Moldova este în doliu
14:50
Un robot-polițist cu Inteligență Artificială a început serviciul pe străzile din Hangzhou, China. Acesta controlează traficul, alertând localnicii cu privire la încălcările regulilor de circulație. Îmbunătățește interacțiunea rutieră și promite să devină o soluție eficientă pentru reducerea costurilor cu personalul poliției în viitor. Primul robot-polițist dotat cu AI a început serviciul în Hangzhou, China Robotul
14:50
Ionel Ganea, fost fotbalist, se confruntă cu o perioadă dificilă, fiind chemat în fața instanței într-un proces pentru recuperarea unei datorii. După pierderea fiului său într-un accident tragic, Ganea a avut parte de controverse legale și situații dificile, intensificându-se atenția asupra sa. Ionel Ganea trece printr-o perioadă dificilă după tragicul accident în care și-a pierdut
14:40
Eugen Tomac, consilier onorific al Președintelui României, susține candidatul USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe Facebook, Tomac subliniază importanța alegerii unui primar care să continue dezvoltarea Bucureștiului și să rezolve problemele orașului. Alegerile au loc pe 7 decembrie 2025. Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, susține candidatul USR Cătălin Drulă pentru Primăria
14:40
Columbia avertizează că este „în prag de război" cu SUA după declarațiile lui Donald Trump privind posibile atacuri militare împotriva țărilor sud-americane implicate în producția de narcotice. Președintele columbian Gustavo Petro răspunde că amenințarea suveranității naționale nu va distruge relațiile diplomatice de două secole. Columbia avertizează SUA că riscă un conflict militar după declarațiile lui
Acum 4 ore
13:50
Aspiratorul inteligent al unui inginer a trimis hărți 3D ale locuinței către servere externe, dezvăluind riscurile utilizării tehnologiei inteligente. După ce a blocat datele transmise, dispozitivul a fost dezactivat de la distanță, avertizând asupra vulnerabilităților dispozitivelor conectate la internet. Un inginer informatician a descoperit că aspiratorul său inteligent trimitea hărți 3D ale locuinței către servere
13:50
Percheziții la Primăria Chișinău: funcționari și agenți economici reținuți într-un scandal de corupție cu milioane de lei. Ion Ceban acuză autoritățile de show-uri politice, menționând că descinderile sunt o reacție la discuțiile despre datoriile de stat. Investigațiile continuă pentru a stabili prejudiciul adus bugetului municipal. Ofițerii CNA au efectuat percheziții la Primăria Chișinău, reținând patru
13:40
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat grațierea din partea președintelui Isaac Herzog, fiind acuzat de fraudă, delapidare și mită. Procesul său durează de cinci ani, iar acuzațiile sunt legate de privilegii acordate unei companii de telecomunicații și cadouri de lux. În 2020, a devenit primul premier israelian judecat în funcție. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a
13:40
Din 2026, fermierii ar putea fi afectați de noile taxe aduse de modificările Codului Fiscal, vizează serele și silozurile. Aceste impozite pot provoca scumpiri la raft și dificultăți în recuperarea investițiilor. Reacții critice din sectorul agricol evidențiază riscul de criză alimentară. Modificările Codului Fiscal din 2026 vor introduce impozite pe sere, solarii și silozuri, afectând
13:40
Reținerea unei a patra persoane în cazul armamentului de contrabandă de la vama Leușeni-Albița marchează un pas important în investigație. Aceasta a fost identificată ca organizator și este parte dintr-o schemă complexă de introducere ilegală a munițiilor în Republica Moldova. Detalii despre implicarea altor indivizi și cooperarea internațională în continuare. Cea de-a patra persoană implicată
13:30
Activistul civic Marian Rădună, implicat în organizarea marșului Colectiv și acțiuni politice USR, explică motivele din spatele activității sale. Deși neagă apropierea de președintele Nicușor Dan, Rădună susține că civismul său este profund legat de activismul politic. Detalii despre activitățile sale și controversele întâmpinate. Marian Rădună, activist civic, a participat la evenimente politice ale USR
13:30
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale 2026 are loc pe 5 decembrie la John F. Kennedy Center din Washington DC. România speră să obțină calificarea prin barajul din martie. Pe lângă echipele favorite, se anunță și surprize de la FIFA, inclusiv primul Premiu pentru Pace. Detalii despre urne și participanți! Tragerea la sorți pentru
12:50
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.379-a zi, iar Steve Witkoff, emisarul lui Trump, se întâlnește în Florida cu ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov. Discuțiile recente cu Putin sugerează o dorință de a încheia conflictul, dar provocările rămân. Detalii despre întâlniri și planuri de pace în articolul complet. Războiul din Ucraina a intrat
12:50
LinkedIn va utiliza datele publice ale utilizatorilor din Uniunea Europeană pentru a antrena modele de inteligență artificială generativă, începând cu 3 noiembrie. Compania va folosi profiluri, postări și CV-uri, iar utilizatorii pot dezactiva această funcție în setările de confidențialitate. Această politică se extinde și în alte regiuni. LinkedIn va folosi datele publice ale utilizatorilor din
12:50
Operațiune amplă în Republica Moldova: peste 50 de percheziții au loc în cadrul unei cauze penale pentru pregătirea dezordinilor în masă. Autoritățile investighează instruiri suspecte realizate în Serbia, vizați fiind cetățeni ai Moldovei și un finlandez, cu scopul de a destabiliza ordinea publică în țară. Operațiune de amploare desfășurată în Republica Moldova, cu peste 50
12:40
Nouă oameni, majoritatea copii, au murit în atacurile lupilor în Bahraich, India. Regiunea este acum monitorizată cu drone pentru a depista și vâna aceste animale, care au devenit neobișnuit de active în timpul zilei. Experții subliniază că lupii atacă oamenii doar din disperare. Nouă persoane, majoritatea copii, au fost ucise de lupii din regiunea Bahraich,
12:40
Taxa pe stâlp, reintrodusă în 2025, afectează firmele deținând construcții speciale precum stâlpi și turnuri. Aceasta generează controverse, economistii susținând că va împovăra mediul privat și va crește prețurile pentru consumatori. Impactul asupra investițiilor și competitivității rămâne incert. Taxa pe stâlp a fost reintrodusă pentru anul fiscal 2025 după ce a fost eliminată în 2017
12:40
Capcana retragerii trupelor ruse din Transnistria este un subiect esențial în diplomația europeană. Kaja Kallas subliniază importanța negociem pentru securitatea regională, în timp ce Radu Carp avertizează asupra riscurilor negocierilor „la pachet". Impactul economic și provocările instituționale complică reintegrarea regiunii. Prezența trupelor ruse în Transnistria devine o problemă centrală pentru securitatea europeană Kaja Kallas subliniază
12:30
România și criza apei: Nicușor Dan și discuțiile cu Coreea de Sud despre energie nucleară # MainNews.ro
Nicușor Dan a discutat cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae Myung, despre cooperarea în energie nucleară și industria de apărare, în contextul consolidării parteneriatului strategic România-Coreea de Sud. Între timp, două județe din România se confruntă cu o criză a apei, afectând 100.000 de oameni. Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu președintele
12:30
Adrian Mutu, fost internațional român, s-a declarat fanul președintelui Nicușor Dan, după ce a participat la recepția de Ziua Națională la Palatul Cotroceni. Deși majoritatea vedetelor au pozat alături de acesta, Mutu a afirmat că nu a avut timp pentru fotografii și a fost impresionat de deschiderea către personalități diverse. Adrian Mutu a fost prezent
Acum 6 ore
11:50
Executorul judecătoresc George Boțan din Republica Moldova a obținut despăgubiri de peste 58.000 de euro după ce a fost acuzat pe nedrept în dosarul spălării a peste 20 miliarde de dolari din Rusia. Instanța a decis să îl despăgubească pentru prejudiciile morale și materiale suferite. Acesta contestă deciziile care i-au suspendat licența. Executorul judecătoresc George
11:40
Meteorologii anunță cod portocaliu de vânt și informări meteo pentru diverse județe din România. În București, dimineața este cețoasă, iar vremea va rămâne caldă pentru decembrie, cu ploi slabe în sud și est. Valori termice între 7 și 15 grade, iar intensificările de vânt vor atinge viteze de 45-80 km/h în zonele montane. Cod portocaliu
11:40
Airbus va inspecta unele aeronave A320 din cauza unei probleme de calitate la panourile metalice. Aceasta afectează un număr limitat de avioane, conform companiei. Inspecțiile sunt esențiale pentru a asigura siguranța în zbor. Detalii despre reparații și impactul operațional rămân neclare. Airbus va inspecta un număr neprecizat de aeronave din cauza unei probleme de calitate
11:40
Incidentul de la Barajul Paltinu a lăsat peste 100.000 de oameni fără apă potabilă, evidențiind riscurile unei crize energetice. Fără hidroenergie, România s-ar putea confrunta cu probleme grave. Specialiștii subliniază că lipsa finalizării proiectelor hidrotehnice este o amenințare la adresa securității energetice naționale. Incidentul de la Barajul Paltinu a lăsat peste 100.000 de persoane fără … Articolul Data viitoare s-ar putea să pierdem norocul actual apare prima dată în Main News.
11:40
Chișinăul dezvoltă un plan de unificare cu UE și SUA pentru reintegrarea Transnistriei. Vicepremierul Valeriu Chiveri subliniază discreția în detalii, avertizând că informațiile prematur publicate pot afecta rezultatul final. Planul vizează soluționarea conflictului și integrarea europeană a Moldovei. Chișinăul colaborează cu UE și SUA pentru elaborarea unui plan de unificare a țării Vicepremierul Valeriu Chiveri … Articolul Plan de unificare a Republicii Moldova cu UE și SUA apare prima dată în Main News.
11:40
A fi offline devine un lux modern, pe fondul unei dorințe tot mai mari de a scăpa de algoritmi și interacțiuni digitale impersonale. Experiențele sociale autentice, cum ar fi concertele fără telefon sau evenimentele live, reflectă o schimbare culturală spre minimalism digital și conexiuni umane reale. A fi offline devine un nou lux în contextul … Articolul Offline: noul lux în era algoritmilor apare prima dată în Main News.
11:30
Gigi Becali a numit singurul jucător de la Dinamo pe care îl vrea la FCSB, Kennedy Boateng, înainte de derby-ul dintre cele două echipe. El și-a exprimat încrederea în echipa sa și a subliniat că nu va mai asista la meciuri din tribune, preferând să se relaxeze acasă. Va câștiga FCSB derby-ul? Gigi Becali a … Articolul Jucătorul din Dinamo pe care Gigi Becali îl dorește la FCSB apare prima dată în Main News.
11:30
Întâlnirea premierului Ilie Bolojan cu trezorierul PNL și afaceristul arestat pentru mită, Fănel Bogos, ridică semne de întrebare privind legalitatea. Informațiile din dosarul DNA sugerează plata a 1,5 milioane de euro pentru audiență. Premierul nu a raportat această întâlnire în Registrul Unic al Transparenței Intereselor. Întâlnirea dintre premierul Bolojan, trezorierul PNL și afaceristul arestat pentru … Articolul Legalitatea întâlnirii premierului Bolojan cu afaceristul arestat și trezorierul PNL apare prima dată în Main News.
10:50
Producătorul Schaeffler AG a anunțat un parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta roboți umanoizi. Compania plănuiește integrarea acestora în producție până în 2035, într-un context competitiv în industria auto din Europa, ce include o anticipare a veniturilor din sectoare noi, precum apărarea și inteligența artificială. Schaeffler AG a încheiat un parteneriat cu Neura Robotics … Articolul Giganți ai tehnologiei colaborează pentru roboți umanoizi inovatori apare prima dată în Main News.
10:50
Arestul lui Alexandru Bălan, suspectat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, prelungit # MainNews.ro
Curtea de Apel București a prelungit arestul lui Alexandru Bălan, fost adjunct al SIS Moldova, acuzat de spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus. Decizia vine în urma unei anchete DIICOT privind scurgeri de informații sensibile. Bălan este suspectat că a vândut date despre infrastructură și mișcări de trupe. Curtea de Apel București a prelungit arestul … Articolul Arestul lui Alexandru Bălan, suspectat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, prelungit apare prima dată în Main News.
10:40
Radu Dinescu, secretar general al UNTRR, subliniază necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere din România, incluzând autostrăzi și parcări sigure pentru camioane. Șoferii profesioniști au nevoie de locuri amenajate pentru odihnă, nu doar de parcărare, ci și de securitate. Prioritizarea acestora este esențială pentru eficiență. Romania necesită atât autostrăzi, cât și parcări pentru camioane Șoferii profesioniști au … Articolul Radu Dinescu, UNTRR: Autostrăzi și parcări pentru camioane sunt esențiale apare prima dată în Main News.
10:40
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru discuții despre un cadru de pace în războiul din Ucraina, amidat atacuri rusești recente. Marco Rubio și altele personalități discută detalii în contextul presiunilor militare și politice pe Kiev. Președintele Zelenski subliniază importanța garanțiilor de securitate. Oficialii ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a … Articolul Oficialii ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a discuta pacea apare prima dată în Main News.
10:40
Un polițist din Găgăuzia a refuzat să vorbească în limba rusă, subliniind că limba de stat în Republica Moldova este limba română. Incidentul, filmat de un bărbat, a provocat controverse și a fost distribuit pe internet. Bărbatul era un fost lider al SIS Găgăuzia și a cerut un traducător. Un polițist din Găgăuzia a refuzat … Articolul Polițist din Găgăuzia refuză limba rusă: Limba de stat e română apare prima dată în Main News.
10:30
Întâlnirile ilegale dintre premierul Ilie Bolojan și afaceriști dubioși ridică semne de întrebare asupra legalității audiențelor acordate. Informațiile din dosarul DNA dezvăluie o plată de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire. Premierul nu respectă reglementările privind transparența, lăsând cetățenii fără acces la audiențe legitime. Mihai Barbu și Fănel Bogos ar fi plătit 1,5 milioane … Articolul Întâlnirile ilegale ale lui Bolojan cu afaceriști dubioși la Palatul Victoria apare prima dată în Main News.
10:30
FCSB a pierdut 0-3 cu UTA în Cupa României, iar Gigi Becali a criticat dur comportamentul lui Denis Alibec, acuzându-l că s-a operat fără a informa clubul. Mihai Stoica a confirmat intervenția chirurgicală, menționând că Alibec nu va mai juca în decembrie. Viitorul jucătorului la FCSB este îndoielnic. FCSB a pierdut 0-3 cu UTA în … Articolul Fotbalistul de la FCSB, acuzat că s-a operat fără avizul clubului apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
09:40
Rusia și China nu intervine în criza Venezuelană sub administrația Trump din cauza slăbirii „axei autoritare” și a priorităților lor internaționale. Deși oferă sprijin simbolic, resursele și sprijinul militar sunt limitate. Criza economică și implicarea în alte negocieri le reduc capacitatea de a asista Venezuela în conflictele actuale. Axa autoritară dintre Rusia, China și Venezuela … Articolul Rusia și China: Motivele neintervenției în criza Venezuelană cu Trump apare prima dată în Main News.
09:40
Defrișarea industriei României a dus la închiderea multor unități industriale din sud-est, precum fabricile de metalurgie, textile și zgură. Doctorul inginer Petru Ianc analizează cauzele prăbușirii, inclusiv lipsa de materii prime, devalorizarea monedei și concurența importurilor, afectând grav economia locală. Industria din sud-estul României a suferit pierderi semnificative, multe fabrici fiind închise Principalele cauze ale … Articolul Defrișarea industriei românești: cum a murit sectorul din sud-est apare prima dată în Main News.
09:40
Parlamentul Republicii Moldova a votat denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale, închis Centrul Cultural Rus de la Chișinău. Decizia, susținută de 57 de deputați, reflectă riscurile de dezinformare și lipsa unui mecanism echitabil pentru promovarea culturii moldovenești în Rusia. Acordul dintre Moldova și Rusia pentru centrele culturale a fost denunțat de Parlament cu 57 … Articolul Parlamentul moldovean votează denunțarea acordului cultural cu Moscova apare prima dată în Main News.
09:40
Atac rusesc la granița României: o dronă a căzut la Grindu, Tulcea, în urma unui nou val de atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis RO-Alert, iar radarele românești au detectat drone în apropierea frontierei. Echipaje militare au intervenit pentru a securiza zona. Atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la … Articolul Dronă rusească prăbușită la Grindu: alertă RO-Alert în Tulcea apare prima dată în Main News.
09:40
Mark Zuckerberg și Priscilla Chan investesc în inteligența artificială prin reorganizarea Chan Zuckerberg Initiative. Noua entitate Biohub își propune să accelereze descoperirile medicale, cu o creștere a capacității de calcul de zece ori până în 2028. Scopul este prevenirea și vindecarea bolilor prin progrese în biologie. Mark Zuckerberg și Priscilla Chan concentrează Chan Zuckerberg Initiative … Articolul Mark Zuckerberg și soția sa investesc în AI pentru inovații medicale rapide apare prima dată în Main News.
09:40
Bărbatul din Ploiești care l-a strigat pe Călin Georgescu „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiune. Incidentul a avut loc la Alba Iulia, în timpul Zilei Naționale, unde susținătorii lui Georgescu au intervenit rapid. Anchetatorii investighează cazul pentru stabilirea faptelor și a responsabililor. Un bărbat din Ploiești a depus plângere pentru agresiune după ce … Articolul Bărbatul care a strigat „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiune apare prima dată în Main News.
09:30
România se îndreaptă spre o situație financiară alarmantă, guvernul împrumutând 10 miliarde de lei pentru 2026, aducând datoria publică la 1.130 miliarde lei, 59% din PIB. Cheltuielile cu dobânzile depășesc 3% din PIB, iar economiștii avertizează asupra necesității unui surplus bugetar primar pentru stabilizare. Guvernul României va împrumuta 10 miliarde de lei pentru 2026, pe … Articolul Românii acumulază datorii: Guvernul împrumută 10 miliarde lei pentru 2026 apare prima dată în Main News.
09:30
UTA învinge FCSB categoric în Cupa României, declarații surprinzătoare de la Elias Charalambous # MainNews.ro
UTA a învins FCSB cu 3-0 în Cupa României, fiind lider în grupă. După eliminarea lui Necșulescu, FCSB a avut o misiune dificilă. Elias Charalambous subliniază importanța tinerilor jucători și pregătirea pentru meciul următor. Vezi detalii despre scor și statistici pe site-ul nostru. UTA a învins FCSB cu 3-0 în Cupa României FCSB a jucat … Articolul UTA învinge FCSB categoric în Cupa României, declarații surprinzătoare de la Elias Charalambous apare prima dată în Main News.
09:30
Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi finalizată integral în 2028, cu lotul 3 gata în 2026. În ceea ce privește Autostrada Transilvania (A3), terminarea este estimată pentru 2031-2032. Infrastructura rutieră din România progresează, iar ministerul Transporturilor a anunțat mobilizarea constructorilor. Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi finalizată integral în 2028 Lotul 3 Tigveni-Cornetu ar putea fi gata … Articolul Circulație Sibiu – Pitești (A1) și Autostrada Transilvania (A3): noutăți 2023 apare prima dată în Main News.
