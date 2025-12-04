Radu Dinescu, UNTRR: Autostrăzi și parcări pentru camioane sunt esențiale
Radu Dinescu, secretar general al UNTRR, subliniază necesitatea dezvoltării infrastructurii rutiere din România, incluzând autostrăzi și parcări sigure pentru camioane. Șoferii profesioniști au nevoie de locuri amenajate pentru odihnă, nu doar de parcărare, ci și de securitate. Prioritizarea acestora este esențială pentru eficiență. Romania necesită atât autostrăzi, cât și parcări pentru camioane Șoferii profesioniști au … Articolul Radu Dinescu, UNTRR: Autostrăzi și parcări pentru camioane sunt esențiale apare prima dată în Main News.
Producătorul Schaeffler AG a anunțat un parteneriat cu Neura Robotics pentru a dezvolta roboți umanoizi. Compania plănuiește integrarea acestora în producție până în 2035, într-un context competitiv în industria auto din Europa, ce include o anticipare a veniturilor din sectoare noi, precum apărarea și inteligența artificială. Schaeffler AG a încheiat un parteneriat cu Neura Robotics … Articolul Giganți ai tehnologiei colaborează pentru roboți umanoizi inovatori apare prima dată în Main News.
Arestul lui Alexandru Bălan, suspectat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, prelungit # MainNews.ro
Curtea de Apel București a prelungit arestul lui Alexandru Bălan, fost adjunct al SIS Moldova, acuzat de spionaj în favoarea KGB-ului din Belarus. Decizia vine în urma unei anchete DIICOT privind scurgeri de informații sensibile. Bălan este suspectat că a vândut date despre infrastructură și mișcări de trupe. Curtea de Apel București a prelungit arestul … Articolul Arestul lui Alexandru Bălan, suspectat de spionaj pentru KGB-ul din Belarus, prelungit apare prima dată în Main News.
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru discuții despre un cadru de pace în războiul din Ucraina, amidat atacuri rusești recente. Marco Rubio și altele personalități discută detalii în contextul presiunilor militare și politice pe Kiev. Președintele Zelenski subliniază importanța garanțiilor de securitate. Oficialii ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a … Articolul Oficialii ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a discuta pacea apare prima dată în Main News.
Un polițist din Găgăuzia a refuzat să vorbească în limba rusă, subliniind că limba de stat în Republica Moldova este limba română. Incidentul, filmat de un bărbat, a provocat controverse și a fost distribuit pe internet. Bărbatul era un fost lider al SIS Găgăuzia și a cerut un traducător. Un polițist din Găgăuzia a refuzat … Articolul Polițist din Găgăuzia refuză limba rusă: Limba de stat e română apare prima dată în Main News.
Întâlnirile ilegale dintre premierul Ilie Bolojan și afaceriști dubioși ridică semne de întrebare asupra legalității audiențelor acordate. Informațiile din dosarul DNA dezvăluie o plată de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire. Premierul nu respectă reglementările privind transparența, lăsând cetățenii fără acces la audiențe legitime. Mihai Barbu și Fănel Bogos ar fi plătit 1,5 milioane … Articolul Întâlnirile ilegale ale lui Bolojan cu afaceriști dubioși la Palatul Victoria apare prima dată în Main News.
FCSB a pierdut 0-3 cu UTA în Cupa României, iar Gigi Becali a criticat dur comportamentul lui Denis Alibec, acuzându-l că s-a operat fără a informa clubul. Mihai Stoica a confirmat intervenția chirurgicală, menționând că Alibec nu va mai juca în decembrie. Viitorul jucătorului la FCSB este îndoielnic. FCSB a pierdut 0-3 cu UTA în … Articolul Fotbalistul de la FCSB, acuzat că s-a operat fără avizul clubului apare prima dată în Main News.
Rusia și China nu intervine în criza Venezuelană sub administrația Trump din cauza slăbirii „axei autoritare” și a priorităților lor internaționale. Deși oferă sprijin simbolic, resursele și sprijinul militar sunt limitate. Criza economică și implicarea în alte negocieri le reduc capacitatea de a asista Venezuela în conflictele actuale. Axa autoritară dintre Rusia, China și Venezuela … Articolul Rusia și China: Motivele neintervenției în criza Venezuelană cu Trump apare prima dată în Main News.
Defrișarea industriei României a dus la închiderea multor unități industriale din sud-est, precum fabricile de metalurgie, textile și zgură. Doctorul inginer Petru Ianc analizează cauzele prăbușirii, inclusiv lipsa de materii prime, devalorizarea monedei și concurența importurilor, afectând grav economia locală. Industria din sud-estul României a suferit pierderi semnificative, multe fabrici fiind închise Principalele cauze ale … Articolul Defrișarea industriei românești: cum a murit sectorul din sud-est apare prima dată în Main News.
Parlamentul Republicii Moldova a votat denunțarea acordului cu Rusia privind centrele culturale, închis Centrul Cultural Rus de la Chișinău. Decizia, susținută de 57 de deputați, reflectă riscurile de dezinformare și lipsa unui mecanism echitabil pentru promovarea culturii moldovenești în Rusia. Acordul dintre Moldova și Rusia pentru centrele culturale a fost denunțat de Parlament cu 57 … Articolul Parlamentul moldovean votează denunțarea acordului cultural cu Moscova apare prima dată în Main News.
Atac rusesc la granița României: o dronă a căzut la Grindu, Tulcea, în urma unui nou val de atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Autoritățile au emis RO-Alert, iar radarele românești au detectat drone în apropierea frontierei. Echipaje militare au intervenit pentru a securiza zona. Atacuri aeriene rusești asupra porturilor ucrainene de la … Articolul Dronă rusească prăbușită la Grindu: alertă RO-Alert în Tulcea apare prima dată în Main News.
Mark Zuckerberg și Priscilla Chan investesc în inteligența artificială prin reorganizarea Chan Zuckerberg Initiative. Noua entitate Biohub își propune să accelereze descoperirile medicale, cu o creștere a capacității de calcul de zece ori până în 2028. Scopul este prevenirea și vindecarea bolilor prin progrese în biologie. Mark Zuckerberg și Priscilla Chan concentrează Chan Zuckerberg Initiative … Articolul Mark Zuckerberg și soția sa investesc în AI pentru inovații medicale rapide apare prima dată în Main News.
Bărbatul din Ploiești care l-a strigat pe Călin Georgescu „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiune. Incidentul a avut loc la Alba Iulia, în timpul Zilei Naționale, unde susținătorii lui Georgescu au intervenit rapid. Anchetatorii investighează cazul pentru stabilirea faptelor și a responsabililor. Un bărbat din Ploiești a depus plângere pentru agresiune după ce … Articolul Bărbatul care a strigat „Marș la Moscova” a depus plângere pentru agresiune apare prima dată în Main News.
România se îndreaptă spre o situație financiară alarmantă, guvernul împrumutând 10 miliarde de lei pentru 2026, aducând datoria publică la 1.130 miliarde lei, 59% din PIB. Cheltuielile cu dobânzile depășesc 3% din PIB, iar economiștii avertizează asupra necesității unui surplus bugetar primar pentru stabilizare. Guvernul României va împrumuta 10 miliarde de lei pentru 2026, pe … Articolul Românii acumulază datorii: Guvernul împrumută 10 miliarde lei pentru 2026 apare prima dată în Main News.
UTA învinge FCSB categoric în Cupa României, declarații surprinzătoare de la Elias Charalambous # MainNews.ro
UTA a învins FCSB cu 3-0 în Cupa României, fiind lider în grupă. După eliminarea lui Necșulescu, FCSB a avut o misiune dificilă. Elias Charalambous subliniază importanța tinerilor jucători și pregătirea pentru meciul următor. Vezi detalii despre scor și statistici pe site-ul nostru. UTA a învins FCSB cu 3-0 în Cupa României FCSB a jucat … Articolul UTA învinge FCSB categoric în Cupa României, declarații surprinzătoare de la Elias Charalambous apare prima dată în Main News.
Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi finalizată integral în 2028, cu lotul 3 gata în 2026. În ceea ce privește Autostrada Transilvania (A3), terminarea este estimată pentru 2031-2032. Infrastructura rutieră din România progresează, iar ministerul Transporturilor a anunțat mobilizarea constructorilor. Autostrada Sibiu-Pitești ar putea fi finalizată integral în 2028 Lotul 3 Tigveni-Cornetu ar putea fi gata … Articolul Circulație Sibiu – Pitești (A1) și Autostrada Transilvania (A3): noutăți 2023 apare prima dată în Main News.
România se confruntă cu o scădere alarmantă a turismului internațional, înregistrând mai puțini vizitatori decât în perioada comunistă. În contrast, Bulgaria investește peste 500 milioane de euro în sectorul turistic, prevăzând o contribuție de 8,4% la PIB în 2025. Deciziile politice haotice din România afectează grav dezvoltarea acestui sector. România atrage mai puțini turiști internaționali … Articolul România stagnează, Bulgaria investește: Turismul crește cu 8,4% până în 2025 apare prima dată în Main News.
UE a reacționat ferm la survolarea spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone ruse, calificând incidentul drept o provocare deliberată din partea Moscovei. Comisia Europeană a subliniat importanța sprijinului pentru Republica Moldova în consolidarea securității naționale și regionale. UE condamnă survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de șase drone rusești ca … Articolul UE denunță survolarea R. Moldova de drone rusești drept o provocare apare prima dată în Main News.
Frontul ucrainean se prăbușește în Zaporojie, cu retragerea trupelor din satele Uspenivka și Novomykolaivka. Rușii avansează rapid, iar președintele Zelenski confirmă dificultățile situației. Ucraina riscă pierderi teritoriale semnificative fără un sprijin adecvat. Află mai multe despre evoluțiile recente ale conflictului. Frontul ucrainean în Zaporojie se prăbușește, trupele retrăgându-se din satele Uspenivka și Novomykolaivka Rușii avansează … Articolul Frontul ucrainean se prăbușește: Zelenski confirmă retragerea în Zaporojie apare prima dată în Main News.
Cererea pentru monitorizarea video cu inteligență artificială crește accelerat în România, pe fondul nevoii companiilor de a reacționa rapid la incidente. Zip Escort preconizează că, până în 2027, 50% din sistemele clasice vor fi înlocuite de soluții automate, îmbunătățind eficiența și reducând costurile operaționale. Cererea pentru monitorizare video cu inteligență artificială crește accelerat în România … Articolul Cererea pentru monitorizare video cu AI explodează – Marius Moga, Zip e-Guard apare prima dată în Main News.
Eugenia Ceban, o mamă din Republica Moldova, luptă pentru justiție după ce fiul ei, Vitalie Covali, a fost ucis acum 12 ani. Deși criminalul a fost condamnat, Eugenia cere pedepsirea procurorilor care au mușamalizat dosarul. Detalii despre cum a reușit să obțină adevărul într-un caz complicat. Eugenia Ceban își caută dreptatea după ce fiul ei, … Articolul Vrea pedepsiți cei care au protejat asasinii fiului ei: Video șocant apare prima dată în Main News.
Ministerul Mediului acuză ESZ Prahova că nu a semnalat riscurile întreruperii alimentării cu apă potabilă, afirmând că operatorul nu a informat despre turbiditatea ridicată care ar putea afecta tratarea apei. Instituția va verifica responsabilitățile pentru această situație de criză, punând în discuție obligațiile legale ale ESZ Prahova. Ministerul Mediului neagă că a fost informat de … Articolul ESZ Prahova a ignorat riscurile semnalate recent apare prima dată în Main News.
Gigi Becali atacă Federația Română de Fotbal pentru formatul controversat al Cupei României, acuzând o batjocură la adresa cluburilor mari. FCSB a jucat în deplasare la UTA cu rezervele și a pierdut 0-3, evidențiind lipsa de echitate în competiție. Becali cere un sistem mai corect pentru echipele de top. Gigi Becali critică formatul ales de … Articolul Gigi Becali, hotărât să înfrunte UTA în cadrul competiției sportive apare prima dată în Main News.
Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță că este pregătită tehnic, fizic și chimic să livreze apă către operatori și industrie. Compania a făcut eforturi pentru a asigura furnizarea rapidă a apei către populație, așteptând rezultatele analizelor microbiologice pentru a confirma respectarea standardelor. ESZ Prahova anunță că este pregătit să livreze apă către operatori și industrie Compania … Articolul Pregătit tehnic, fizic și chimic pentru livrarea apei optime apare prima dată în Main News.
Abbott retrage milioane de senzori de glicemie FreeStyle Libre 3 și 3 Plus, după ce șapte decese și peste 700 de incidente grave au fost legate de o defecțiune. Problema afectează pacienții cu diabet din 17 țări, inclusiv SUA și Franța, punând în pericol monitorizarea corectă a nivelului de glucoză. Compania Abbott retrage milioane de … Articolul Retragere globală a senzorilor de glicemie după șapte decese raportate apare prima dată în Main News.
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria, conform decretului semnat de președinta Maia Sandu. Decizia intră în vigoare imediat și poate fi contestată în instanță. Aceștia au vârste între 30 și 53 de ani și au fost identificați de Serviciul de Informații și Securitate. Cinci moldoveni și-au pierdut … Articolul Cinci moldoveni și-au pierdut cetățenia după ce s-au alăturat armatei ruse apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina a intrat în ziua 1.357, cu armata ucraineană retrăgându-se din sudul țării. Trupele rusești au intrat în Pokrovsk, intensificând luptele urbane și afectând grav rutele de aprovizionare. Situația rămâne dificilă pentru ucraineni, cu pierderi considerabile raportate. Armata ucraineană s-a retras din cinci sate din regiunea Zaporojie Trupele rusești au intrat în Pokrovsk, … Articolul Ucraina își retrage forțele din sud, rușii intră în Pokrovsk – ziua 1.357 apare prima dată în Main News.
Danemarca interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, citând îngrijorările legate de sănătatea mintală a tinerilor. Părinții pot oferi dispensă copiilor de peste 13 ani. Guvernul vizează platforme populare precum Snapchat, YouTube, Instagram și TikTok, urmând modelul Australiei. Danemarca interzice utilizarea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani Părinții pot oferi dispensă tinerilor de … Articolul Danemarca interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani: „Fură copilăria” apare prima dată în Main News.
Procurorii DNA au trimis în judecată mai mulți oameni de afaceri din Sibiu, inclusiv pe Eugen Iordănescu, pentru vânzarea frauduloasă a terenurilor la prețuri subevaluate. Aceștia ar fi obținut foloase de peste 20,6 milioane lei prin tranzacții ilegale. Dosarul a fost trimis la Curtea de Apel Alba Iulia. Procurorii DNA au trimis în judecată mai … Articolul Oameni de afaceri din Sibiu, trimiși în judecată de DNA pentru corupție apare prima dată în Main News.
CSAT a declasificat informații referitoare la campania electorală a lui Călin Georgescu pe TikTok, evidențiind o coordonare care a facilitat creșterea popularității sale. Informații din SRI, SIE și MAI subliniază interferențele străine, inclusiv rusă, și necesitatea unei investigații complete pentru asigurarea integrității alegerilor din România. CSAT a declasificat documente privind campania electorală a lui Călin … Articolul Declasificare CSAT: Georgescu, țintă în campania TikTok cu Rusia implicată apare prima dată în Main News.
FCSB anunță transferul lui Andre Duarte, fundaș de 28 de ani, liber de contract după despărțirea de Ujpest. Acesta va câștiga 20.000 de euro lunar și va purta tricoul cu numărul 3. Duarte, fost jucător la FCU Craiova, va contribui la echipă începând cu luna viitoare. FCSB a anunțat transferul fundașului Andre Duarte de 28 … Articolul FCSB își întărește echipa cu primul transfer al iernii apare prima dată în Main News.
Cinci cetățeni chinezi au fost uciși și mai mulți răniți în atacuri la granița Tadjikistan-Afganistan. Incidentul, legat de tiruri provenite din Afganistan, a stârnit îngrijorări privind securitatea în zonă. Ambasada Chinei a sfătuit companiile să plece din regiune din cauza riscurilor. Tadjikistanul are relații tensionate cu talibanii. Cinci cetățeni chinezi au fost uciși și mai … Articolul Tadjikistan: atac mortale la granița cu Afganistanul, cinci chinezi uciși apare prima dată în Main News.
Aflați de ce alimentele fermentate, precum varza murată, sunt esențiale pentru sănătatea noastră în lunile de iarnă. Joanna Tymkiw subliniază beneficiile acestor alimente în îmbunătățirea stării de spirit și a sănătății intestinale. Descoperiți tradiția estoniană și cum varza murată devine o strategie de reziliență. Consumul de alimente fermentate, precum varza murată, este benefic pentru sănătate … Articolul Beneficiile alimentelor fermentate iarna: Varza murată, o strategie estoniană apare prima dată în Main News.
România se află într-o situație economică precară, cu bugetul pentru 2026 în întârziere, în timp ce Bulgaria și Ungaria își accelerează reformele pentru a accesa zona euro și a obține performanțe economice. Premierul Bolojan anunță un deficit de 8,4% din PIB și măsuri de austeritate. România întâmpină dificultăți bugetare, cu prelungirea bugetului actual până în … Articolul România stagnează bugetar, Bulgaria și Ungaria progresează economic până în 2026 apare prima dată în Main News.
Statul român a semnat un contract de 223 milioane de euro pentru achiziția unei corvete HISAR, cu scopul de a întări capacitatea de apărare la Marea Neagră. Aceasta include instruirea personalului și suport logistic, avizată de comisiile de apărare. Investiția face parte din programul de înzestrare a Forțelor Navale Române. Statul român a semnat un … Articolul România achiziționează corveta HISAR pentru 223 milioane euro de la MApN apare prima dată în Main News.
David Popovici a strălucit la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, primind premiul pentru cel mai bun sportiv român. În discursul său emoționant, a mulțumit echipei sale și a subliniat provocările anului, dar și mândria de a reprezenta România. Descoperă detaliile impresionante ale evenimentului și mesajul său pentru români. David Popovici a primit premiul pentru cel … Articolul Gala ProSport 2025: Celebrarea Marii Performanțe Sportive în România apare prima dată în Main News.
Cele mai riscante 100 de decizii ale oamenilor în lumea modernă, conform unui studiu elvețian # MainNews.ro
Cercetători elvețieni de la Universitatea din Zurich au identificat cele mai riscante 100 de decizii pe care oamenii le iau astăzi. Studiul analizează percepția asupra riscurilor în funcție de vârstă și sex, punând accent pe deciziile legate de locul de muncă și sănătate, oferind perspective valoroase pentru înțelegerea alegerilor riscante. Cercetătorii de la Universitatea din … Articolul Cele mai riscante 100 de decizii ale oamenilor în lumea modernă, conform unui studiu elvețian apare prima dată în Main News.
Descoperă lecțiile importante oferite de istoria colapsurilor civilizaționale în noua carte Goliath’s Curse. Află cum concentrarea excesivă a bogăției și puterii amenință societățile moderne și cum putem transforma anxietatea legată de viitor în acțiuni constructive pentru o societate mai echitabilă. Societățile cu concentrare excesivă a bogăției și puterii au premizele propriei colaps Istoria civilizațiilor trecute … Articolul Colapsul civilizațiilor: lecții despre concentrarea bogăției și puterii apare prima dată în Main News.
Băncile clandestine chineze domină spălarea banilor la nivel global, facilitând activități ilicite precum traficul de droguri și furtul de criptomonede. Cu comisioane reduse și tehnici inovative, acestea au eliminat concurența, procesând anual miliarde de dolari din venituri ilicite. Descoperă cum funcționează aceste rețele complexe. Băncile clandestine chinezeau devenit cele mai mari spălătoare de bani din … Articolul Băncile clandestine chineze: lideri globali în spălarea banilor apare prima dată în Main News.
Războiul din Ucraina intră în a 1.363-a zi, marcând un atac masiv cu rachete în Harkov, unde o adolescentă a fost ucisă și altele au fost rănite. În contextul conflictului, președintele Zelenski anunță achiziția a 100 de avioane Rafale din Franța. Detalii despre intensificarea atacurilor rusești sunt incluse în articol. Atac cu rachete rusești în … Articolul Război în Ucraina: atac masiv în Harkov, Zelenski achiziționează 100 avioane apare prima dată în Main News.
Chatboturile reprezintă un pericol tot mai mare pentru copii, cu numeroase cazuri de influență dăunătoare. Părinții se tem de efectele lor, inclusiv incitarea la gânduri suicidare. Reglementările actuale nu acoperă complet riscurile asociate. Protecția online trebuie întărită pentru a preveni tragedii. Creșterea utilizării chatbot-urilor AI de către copii a generat îngrijorări legate de siguranța acestora … Articolul Chatboturile – amenințare pentru copii: sinucideri și distrugerea familiei apare prima dată în Main News.
Fostul senator PSD, Marius Isăilă, a fost trimis în judecată de DNA pentru tentativa de cumpărare de influență legată de contracte între Romtehnica și o firmă privată. Acesta rămâne sub control judiciar, având în vedere recidiva sa în infracțiuni de corupție. Procesul se va desfășura la Tribunalul București. Marius Isăilă, fost senator PSD, a fost … Articolul Marius Isăilă, judecat de DNA pentru tentativă de mită apare prima dată în Main News.
Creșterea utilizării antibioticelor în România: riscuri semnificative sesizate de medici # MainNews.ro
România și Republica Cehă se confruntă cu o creștere alarmantă a consumului de antibiotice, generând riscuri serioase de rezistență la antimicrobiene. Specialiștii avertizează că utilizarea excesivă a antibioticelor duce la infecții greu tratabile, afectând sănătatea publică. Educația și prevenția sunt esențiale în combaterea acestei probleme. Consumul de antibiotice în Republica Cehă a crescut semnificativ, similar … Articolul Creșterea utilizării antibioticelor în România: riscuri semnificative sesizate de medici apare prima dată în Main News.
Voluntari italieni și canadieni au fost atacați de coloniști israelieni în Cisiordania. În timpul unei misiuni de protecție pentru palestinieni, aceștia au fost bătuți și jefuiți. Incidentul a stârnit reacții din partea autorităților din Italia și Canada, evidențiind creșterea violenței în regiune. Cazul subliniază tensiunile continue privind coloniile israeliene. Voluntari italieni și canadieni au fost … Articolul Voluntari internaționali, agresați și jefuiți de coloniști în Cisiordania apare prima dată în Main News.
Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat că raportul privind încasările de la marii contribuabili nu face cinste Fiscului românesc, fiind reașezat pe o realitate dificilă. Datele nu pot fi făcute publice, dar ANAF monitorizează 510 companii mari. Nica promite transparență privind rezultatele acțiunilor ANAF în curând. Șeful ANAF, Adrian Nica, a recunoscut restanțele în colectarea … Articolul Încercările de încasări de la marii contribuabili: cifre îngrijorătoare apare prima dată în Main News.
Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni-Albița a fost arestat pentru 30 de zile la Chișinău. Procurorii PCCOCS investighează cazul, implicând mai multe persoane și transporturi de muniții din Ucraina. Autoritățile subliniază cooperarea internațională pentru siguranța cetățenilor. Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni-Albița a fost arestat pentru 30 … Articolul Organizatorul contrabandei cu armament arestat la vamă, reacții la acuzații apare prima dată în Main News.
Președintele Nicușor Dan a abordat tema corupției, menționând instituții precum Protecția Consumatorului și Garda de Mediu. Într-un discurs vizibil emoționat, el a discutat despre rolul acestora în combaterea corupției, evidențiind dificultățile întâmpinate în cadrul autorităților și despre lipsa de voință legislativă. Președintele Nicușor Dan a menționat Protecția Consumatorului și Garda de Mediu printre instituțiile anticorupție … Articolul Gărzi de Mediu și Protecția Consumatorului: Provocări și Soluții apare prima dată în Main News.
Gigi Becali discută despre viitorul lui Vlad Chiricheș la FCSB, subliniind lipsa de viteză a jucătorului. Chiricheș va fi utilizat în Cupa României, dar se pregătește și pentru o posibilă funcție în club după retragerea lui Becali. FCSB caută să îmbunătățească lotul în sezonul actual. Gigi Becali își propune să rezolve problemele din lotul FCSB … Articolul Gigi Becali își schimbă părerea despre un jucător FCSB: Lipsă de viteză apare prima dată în Main News.
Alege un monitor gaming excelent cu dimensiuni potrivite, rezoluție adecvată și rată de refresh de minimum 144Hz. Descoperă avantajele monitoarelor de 24, 27, 28 și 32 de inch, precum și importanța rezoluției Full HD și 4K pentru o experiență de joc captivantă și fluidă. Informează-te și găsește monitorul ideal! Verifică dimensiunile monitorului, care variază de … Articolul Ghid pentru alegerea unui monitor gaming: 3 sfaturi esențiale apare prima dată în Main News.
Maricel Păcuraru rămâne în așteptare, după ce dosarul „Loteria Română” a fost amânat pentru 20 ianuarie 2026. Acesta include acuzații de abuz în serviciu și spălare de bani, iar problemele legale persistă, riscul prescrierii fiind tot mai probabil. Detalii complete în articolul nostru. Maricel Păcuraru, acuzat în dosarul „Loteria Română”, rămâne în așteptare după ce … Articolul Maricel Păcuraru așteaptă: Dosarul „Loteria Română” amânat pentru 2026 apare prima dată în Main News.
