Scandal și bătaie de joc la Comisia Senatului care anchetează dezastrul de la Paltinu: Diana Buzoianu n-a trimis nici un reprezentat al Ministerului Mediului. Nimeni nu vrea să-și dea demisia, nimeni nu e vinovat. Senator: Ministra e o HABARNISTĂ!
ActiveNews.ro, 4 decembrie 2025 16:50
O reuniune care trebuia să lămurească responsabilitățile privind criza de la barajul Paltinu s-a transformat într-un scandal politic de proporții în comisia economică din Senat. Senatorul PSD Daniel Zamfir a intrat rapid într-un conflict deschis cu reprezentanții USR, acuzând absența secretarului de stat de la Ministerul Mediului, invitat oficial la discuții,
S-a rupt podul peste Argeș de la Budești, la doar 20 de kilometri de București, din cauza deversărilor de la baraje care au măturat câteva sate de la munte cu o zi înainte. ”Totuși, de ce se golesc lacurile de acumulare degrabă și deodată?” - VIDEO/FOTO # ActiveNews.ro
„Azi noapte s-a rupt podul peste Argeș de la Budești, la doar 20 de kilometri de București, din cauza deversărilor de la baraje care au măturat câteva sate de la munte cu o zi înainte. Totuși, de ce se golesc lacurile de acumulare degrabă și deodată?”
În această zi de 4 decembrie, acum 38 de ani, în 1987, s-a pristăvit Constantin Noica, patriarhul filosofiei românești, cel care ar putea încă să reprezinte „ciobul nostru de cer”, cu vorba lui, în cultura europeană, alături de un Blaga și un Rădulescu-Motru, dacă s-ar pune capăt „ne-trebniciei” românești.
Ion Cristoiu: Pentru Criza apei din Prahova, principala responsabilă e Diana Buzoianu, Ministra mediului. Ce a căutat DROGATA ”Prințesă Digitală” la Cotroceni? # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 3 decembrie 2025: Pentru Criza apei din Prahova, principala responsabilă e Diana Buzoianu, Ministra mediului.
O nouă perspectivă asupra scandalului de la Filarmonica din Timișoara: persecutarea nepotului lui Radu Gyr, dirijorul orchestrei, Radu Popa # ActiveNews.ro
Aruncarea pisicii în ograda propriului protejat Ovidiu Florian Andriș în chestiunea încercării de a cenzura programul concertului de colinde din apropiatul 19 decembrie n-a convins chiar pe nimeni, filarmonica aflându-se, din punct de vedere financiar în subordinea primăriei, iar conducerea interimară a instituției muzicale fiind obedientă în totalitate.
În ziua de 4 decembrie, Biserica face pomenirea: Sfintei Mari Mucenițe Varvara din Helespont; Cuviosului Ioan Damaschin; Sfintei Mucenițe Iuliana; Sfinților Mucenici Hristodul și Hristodula; Sfântului Ierarh Ioan de Polivat.
Trump: "În marea lui înțelepciune, Zelenski a refuzat pacea în februarie... Acum, multe sunt împotriva lor..." # ActiveNews.ro
Președintele SUA a avut ieri o discuție cuziariștii, în Biroul Oval, despre mersul negocierilor de pace în războiul dinUcraina.
Șoc în politica locală: un primar din Mehedinți și un viceprimar din Valea Jiului au murit fulgerător, unul în casă, altul în mașină # ActiveNews.ro
Două evenimente dramatice au zguduit scena politică locală în ultimele zile, odată cu moartea viceprimarului orașului Uricani, Corneliu Braia, și a primarului comunei Gogoșu, Jean Rogoveanu.
Victorie pentru normalitate în Japonia - Un tribunal din Tokyo consideră constituțională interzicerea „căsătoriilor” homosexuale # ActiveNews.ro
O decizie recentă a unui tribunal din Tokyo reprezintă un pas important împotriva mișcării LGBT, contrazicând o serie de hotărâri recente favorabile „căsătoriilor” între persoane de același sex în Japonia.
Casa Albă înființează o divizie de ”contra-fact checking”: americanii pot raporta articolele false sau părtinitoare ale ”așa-zișilor jurnaliști” # ActiveNews.ro
Casa Albă a anunțat lansarea Media Bias Portal, un instrument prin care cetățenii pot semnala articole de presă considerate părtinitoare sau false. Administrația spune că inițiativa este menită să combată „minciunile fără fundament, contextul intenționat omis și absurditățile stângiste ale Fake News Media”.
”Lumină pentru un om luminos”: colegii și prietenii își iau rămas bun de la ziaristul Mihai Stănescu, decedat la doar 48 de ani # ActiveNews.ro
Mai mulți colegi și prieteni din televiziune și teatru au transmis mesaje de condoleanțe și amintiri emoționante despre Mihai Stănescu, jurnalist cunoscut pentru activitatea sa la Alpha TV și fiul regretatei actrițe Ilinca Tomoroveanu.
O cunoscută judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit la două zile după ce s-a pensionat. Avea doar 49 de ani # ActiveNews.ro
Este doliu în rândul magistraților din România, după ce o cunoscută judecătoare de la Curtea de Apel Cluj a murit. Avea doar 49 de ani și s-a stins la scurt timp după ce se pensionase.
Sașii, evreii și șvabii: de la comunități prospere la aproape dispariție. Astăzi, în România mai trăiesc puțin peste 2.500 de evrei și circa 23.000 de germani # ActiveNews.ro
La mai bine de un secol după Marea Unire, peisajul demografic al României arată complet diferit, iar unele comunități etnice care altădată aveau o prezență puternică în societatea și economia țării s-au redus aproape până la dispariție.
După Moșteanu și Buzoianu, POTOPUL! Luminița Arhire: O IMPOSIBILITATE (ÎNCĂ!) IMPOSIBILĂ # ActiveNews.ro
MOTTO: „În București am avut săptămâna trecută... am avut... un miting pro-european, N-AM AVUT NIMIC DE-A FACE CU EL, a fost un miting al susținătorilor mei, PE CARE EU L-AM ASUMAT, L-AM ORGANIZAT și L-AM DECLARAT!”.
”Transparență” în stil USR: Fritz, coleg de universitate cu ”regina cripto”, refuză să-și pună diploma pe masă # ActiveNews.ro
Dominic Fritz este un alt caz din USR care își ține diplomele sub cheie. Șeful de partid al lui Ionuț Moșteanu invocă ”narativul conspiraționist”, motivând astfel ”secretizarea” documentelor de studii.
Anca Alexandrescu intervievată de cel mai mare ziarist român - VIDEO: Viața personală, legăturile cu familia Georgescu și posibilitatea unei diversiuni la alegeri # ActiveNews.ro
VIDEO: Viața personală a Ancăi, legăturile cu familia Georgescu și posibilitatea unei diversiuni la alegeri
Prelegere și lansare de carte FERICIREA ALTFEL - susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ. 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I. C. Brătianu din București # ActiveNews.ro
Asociația Neamul Strămoșesc în parteneriat cu Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și cu Editura Cartea Actuală 3C, organizează în data de 4 decembrie 2025, ora 18:00, la Sala I.C.Brătianu din București o prelegere de neuitat: FERICIREA ALTFEL - susținută de scriitorul apologet Cornel Constantin CIOMÂZGĂ.
Și Ion Cristoiu cere DEMITEREA Dianei Buzoianu - "Ilie Bolojan e următorul responsabil" # ActiveNews.ro
„De la un președinte te aștepți să ceară măsuri, să solicite demisia celor responsabili și să dispună acțiuni astfel încât situația să nu se mai repete, nu să facă doar o analiză a ceea ce s-a întâmplat”, a mai spus Cristoiu, pentru sursa de mai sus.
”Ne-am pierdut încrederea în noi înșine. Nu mai privim lumea cu ochii românului care-și iubește țara și neamul” - Virgiliu Gheorghe. INTERVIU despre Identitatea națională și limba maternă (II) # ActiveNews.ro
Continuăm seria de interviuri inițiată de redactorii ActiveNews cu Virgiliu Gheorghe Vlăescu, președinte al comisiei pentru Tineret și Sport a Senatului României și membru al Comisiei de Educație din Senat, despre problemele grave ale României ce țin de strategia națională inexistentă pentru educația și formarea noilor generații.
MITOMANA. ”Diana Buzoianu minte cu un cinism inimaginabil” - Dan Andronic publică DOVEZILE: Cei 130.000 de oameni lăsați fără apă potabilă merită măcar să afle adevărul # ActiveNews.ro
Diana Buzoianu are grave probleme psihiatrice: boala se numește mitomanie. Directorul EVZ, jurnalistul Dan Andronic, a publicat pe contul lui de Facebook filmul dezastrului și dovezile că Ministrul USR al Mediului minte:
INEDIT. Patru FOTOGRAFII cu Petre Țuțea realizate de marele fotograf Emanuel Pârvu. Ce gândeau Mircea Eliade și Emil Cioran despre prietenul lor deținut politic. Pr. Constantin Voicescu: Neamul și Credința – cele două coordonate ale lui ”nea Petrache” # ActiveNews.ro
Patru fotografii necunoscute până la momentul publicării lor, cu genialul Petre Țuțea, au fost oferite public pe internet de regretatul artist fotograf Emanuel Pârvu cu puțin timp înainte ca acesta să plece la Domnul.
Senzațional! Justiția română l-a achitat pe Petre Țuțea de toate acuzațiile aduse de regimul comunist # ActiveNews.ro
Petre Țuțea a fost achitat și reabilitat definitiv de Statul Român de două ori prin intermediul a două Decizii
Se cere demisia Dianei Buzoianu. În altevremuri, ar fi fost o cerere cât se poate de corectă. Dar acum nu trăim vremurinormale.
Claudia Marcu de la Național a publicat ce se va întâmpla cu barajele încă din luna ianuarie: Guvernul execută, din nou, ordinele Comisiei Europene. Se pregătește demolarea barajelor de pe râuri # ActiveNews.ro
Ministerul Mediului a modificat procedura de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor, ca răspuns la directivele europene, permițând mult mai ușor demolarea acestora. Este vorba despre Directiva privind restaurarea naturii și Directiva cadru privind apa, care au ca scop eliminarea barierelor existente în râurile din UE
Pokrovsk a căzut! - O mie de soldați ucraineni prinși în capcană la Mîrnohrad – Bild: "Forțele armate ucrainene nu sunt capabile să oprească ofensiva rusească" # ActiveNews.ro
Ziarul german, unul din cele mai bineinformate despre situația de pe frontul ucrainean, anunță căderea orașului-cheiePokrovsk în mâinile rușilor și o situație dramatică în localitatea vecină.
De ce a fost exclusă Europa de la negocierile de pace dintre SUA și Rusia? – Putin răspunde... # ActiveNews.ro
Înaintea întâlnirii la Moscova cu trimișiispeciali ai lui Trump, Witkoff și Jared Kushner, președintele rus a avut undialog cu presa.
Florin Palas: Războiul împotriva lui Petre Țuțea, de la a cărui naștere în Ceruri se împlinesc 34 de ani († 3 decembrie) # ActiveNews.ro
„Fraților, dacă murim toți aici, în haine vărgate și în lanțuri, nu noi facem cinste poporului român că murim pentru el, ci el ne face onoarea să murim pentru el! Poporul român este una dintre minunile lui Dumnezeu în mersul Său prin Univers”.
ROMÂNII DIN CERNĂUȚI, MAI SĂRACI CU UN POET - La 47 de ani, Gheorghe Ungureanu s-a stins subit după cinci zile de comă, în urma unui atac de cord # ActiveNews.ro
Gheorghe UNGUREANU a plecat la stele de ziua nașterii lui Nicolae Labiș, și nu pot scoate din tăcerea cuvintelor decât aceste versuri ale tânărului Labiș. Cuvintele "Noi, nu! Niciodată! Noi, nu!", cred că-l definesc cel mai bine și pe poetul nostru, de-acum regretatul Gheorghe Ungureanu.
3 decembrie: Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica: A lăsat cu limbă de moarte ca obștea sa să nu se supună conducătorilor de alt neam # ActiveNews.ro
În ziua de 3 decembrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Proroc Sofonie, Sfântului Sfințit Mucenic Teodor; Sfântului Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântului Ioan Tăcutul, episcopul Coloniei; Sfinților Mucenici Agapie, Seleuc și Mamant.
”Cererea de DEMISIE sau, dacă acest lucru va fi refuzat, de DEMITERE IMEDIATĂ a ministrului Diana Buzoianu, este o concluzie logică desprinsă din fapte, un act necesar pentru restabilirea încrederii în instituțiile care gestionează SIGURANȚA NAȚIONALĂ” # ActiveNews.ro
„Toată ziua, numita Diana-Anda Buzoianu, colega analfabetului funcțional #Moșteanu, principala vinovată inclusiv pentru catastrofa de pe Valea Prahovei (unde peste 100 000 de români au rămas fără apă - mame, copii, bolnavi), a făcut ce știe mai bine: hidro-chat. Peste tot, din toate pozițiile, în toate locurile în care a sponsorizat. Cu mulți bani.”
INCOMPETENȚĂ totală la Ministerul Mediului. CATASTROFA de la Paltinu e nimic față de ce va urma. USR-ista Diana Buzoianu a comis-o grav - Probleme de SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ # ActiveNews.ro
Greșelile în lanț și măsurile stupefiante luate de ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu, în nenorocirea de la barajul Paltinu, unde peste 100.000 de oameni au fost lăsați fără apă, sunt nimic față de catastrofele care vor urma, atrag atenția sindicaliștii din Apele Române
Silviu Gurlui: Ministerul Iresponsabil al Mediului - a pus în pericol viețile pacienților din spitale, ale copiilor din școli și grădinițe și a paralizat funcționarea comunităților și viața a 110.000 de oameni # ActiveNews.ro
Vorbim despre punerea în pericol a vieților a zeci de mii, chiar sute de mii de oameni care rămân fără alimentare cu apă, despre spitale vulnerabilizate, școli lăsate în incertitudine și un echilibru ecologic distrus sau profund amenințat.
Av. Adrian Toni Neacșu: Suntem în filmul Idiocracy, cu Diana Buzoianu în rolul principal. Supremația idioților nu a început de acum, dar la barajul Paltinu pare că s-au întâlnit toți # ActiveNews.ro
Criza din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt lăsați fără apă potabilă și menajera iar centrala de la Brazi e nevoită să se închidă, e coborâtă direct din filmul Idiocracy, de prin anii 2000. Film prost la vremea aceea, o satiră SF cam grosolonă, el s-a dovedit în timp a fi profetic și premonitoriu.
Un antivaccinist a introdus în Constituția Sloveniei DREPTUL LA BANI FIZICI - NUMERAR, CASH, GHEAȚĂ, LICHIZI. Ivan Jurgec este și împotriva propagandei LGBT # ActiveNews.ro
Reprezentantul inițiativei, Ivan Jurgec, a argumentat că cetățenii erau preocupați de o eventuală eliminare a banilor lichizi în viitor și că, prin urmare, scopul moțiunii este „protejarea banilor fizici”.
Pe cine au arestat comuniștii și vor să interzică wieseliștii: Steaua României pentru Petre Țuțea - ONORAT de doi regi și un mareșal. Distincțiile primite de marele filozof - FOTO. Emil Cioran: Ai fost un pontifex maximum al gândirii # ActiveNews.ro
Despre genialitatea lui Petre Țuțea s-au scris și spus multe. Martori au fost contemporanii săi, dar și scrierile pe care le-a lăsat în urmă.
Fosta handbalistă Roxana Moise, mamă a trei copii, a murit la numai 39 de ani. ACTUALIZARE: CANCER GALOPANT! # ActiveNews.ro
Fosta handbalistă Roxana Moise a decedat înainte de vreme la vârsta de 39 de ani și a lăsat în urmă trei copii
3 decembrie: 34 de ani de la plecarea în oastea mărturisitorilor din Ceruri a lui Petre Țuțea, marele gânditor și luptător: ”Eu sunt român de meserie!” # ActiveNews.ro
34 de ani de la plecarea la Ceruri a marelui gânditor creștin Petre Țuțea, omul de o erudiție sclipitoare, care, întrebat fiind ce profesie are, a răspuns așa cum numai unul ca el putea să o facă: „Eu sunt de profesie român”.
”Parcă am trăi sub ocupație străină...” - INTERVIU cu Virgiliu Gheorghe: Statul român nu are un proiect educațional sau cultural pentru formarea și dezvoltarea identității de român (I) # ActiveNews.ro
Continuăm seria de interviuri inițiată de ActiveNews cu Virgiliu Gheorghe Vlăescu, președinte al comisiei pentru Tineret și Sport a Senatului României și membru al Comisiei de Educație din Senat, despre problemele grave ale României ce țin de strategia națională inexistentă pentru educația și formarea noilor generații:
A murit Artan, faimosul solist de la Timpuri Noi: Accident Vascular Cerebral! Artistul a decedat la Spitalul Pantelimon, înainte de a i se face analizele # ActiveNews.ro
A murit Adrian Pleșca, alias ARTAN, solist al trupelor Timpuri Noi și Partizan. Pentru moment, nu există date oficiale privind cauza decesului. Cântărețul avea 64 de ani.
2 decembrie: Prima prăznuire oficială și 27 de ani de la trecerea la Domnul a Cuviosului Cleopa Ilie, Sfântul Duhovnic al Mănăstirii Sihăstria. LA PATRIARHIE, CLOPOTUL MARE A BĂTUT SINGUR - Mărturie publicată de Silviu-Andrei Vlădăreanu # ActiveNews.ro
Părintele Cleopa Ilie, unul dintre cei mai mari duhovnici ai României, a cărui canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, s-a născut în comuna Sulița, din județul Botoșani, pe 10 aprilie 1912, fiind al cincilea copil din cei zece ai familiei de țărani Alexandru și Ana Ilie.
Retrăgeți-o pe DEMENTA Diana Buzoianu! ”Dialog” halucinant cu presa despre sabotarea siguranței naționale pe care a provocat-o ca ministru al Mediului prin golirea bazinelor barajelor - VIDEO. I-a făcut cineva un test la ocuparea funcției? # ActiveNews.ro
Criza a fost provocată de golirea lacului Paltinu pentru lucrări de decolmatare. Ploile recente au tulburat apa rămasă în acumulare, făcând imposibilă tratarea ei. Autoritățile au anunțat inițial că situația va fi rezolvată rapid dar au prelungit termenele.
2 decembrie 1935: S-a născut Nicolae Labiș, poetul lovit de pasărea cu clonț de rubin # ActiveNews.ro
2 decembrie 1935: Se naște la Poiana Mărului, comuna Mălini, județul Suceava - (regiunea Baia, la vremea respectivă) pe atunci, Nicolae Labiș, fiul Anei-Profira Labiș(n. Luca- Aasandrei) și al lui Eugen Labiș, învățători.
