Cum arată Oana Roman fără niciun fel de filtru și complet nemachiată. Vedeta s-a afișat fără nicio ezitare

Problemele pentru Fulgy, fiul lui Clejani, par că nu se mai termină. Dacă pe numele său există deja un dosar în care este judecat pentru conducere sub influența substanțelor interzise, acum a fost deschis un nou proces care îl vizează tot pe artist. Chiar înainte de Crăciun, lui Fulgy i se va decide soarta.