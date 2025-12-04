Cum arată Oana Roman fără niciun fel de filtru și complet nemachiată. Vedeta s-a afișat fără nicio ezitare
SpyNews, 4 decembrie 2025 18:50
Oana Roman s-a afișat complet nemachiată și fără niciun filtru. Vedeta le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele sociale cum îi arată tenul curat și natural la vârsta de aproape 50 de ani.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
19:10
Vlad Gherman, copleșit de durere, la mormântul bunicului său. Gestul pe care îl face de fiecare dată când merge la locul lui de veci # SpyNews
Vlad Gherman a mers de curând la mormântul bunicului său. Chiar dacă apare mereu cu zâmbetul pe buze, actorul a recunoscut că moartea bunicului său este un subiect sensibil. Vrea să îi păstreze amintirea vie cât mai mult. Gestul pe care îl face de fiecare dată când merge la locul lui de veci.
Acum 30 minute
18:50
Cum arată Oana Roman fără niciun fel de filtru și complet nemachiată. Vedeta s-a afișat fără nicio ezitare # SpyNews
Oana Roman s-a afișat complet nemachiată și fără niciun filtru. Vedeta le-a arătat urmăritorilor săi de pe rețelele sociale cum îi arată tenul curat și natural la vârsta de aproape 50 de ani.
Acum o oră
18:40
Nicoleta Guță, urare emoționantă pentru tatăl său, de ziua lui de naștere. Manelistul a împlinit ieri 58 de ani # SpyNews
Nicolae Guță și-a sărbătorit ieri ziua de naștere. Manelistul a împlinit 58 de ani și a fost sărbătorit în familie. Nicoleta Guță i-a transmis un mesaj emoționant, alături de câteva imagini în care apar împreună.
18:20
Unde a mers Cristina Pucean, în timp ce Bogdan de la Ploiești se afișa cu Vanessa. Era distrusă de durere # SpyNews
Bogdan de la Ploiești s-a afișat ieri alături de Vanessa, la câteva zile după ce el și Cristina Pucean au fost la petrecerea organizată de fiul lui Costel Biju și soția lui. Dansatoarea pare că este interesată de viața manelistului, chiar dacă s-a zvonit că s-ar putea să formeze un cuplu în continuare.
18:20
De ce preferă Alina Ceușan să doarmă la hotel, deși are casă în Cluj. Influencerița a deslușit "misterul" # SpyNews
Alina Ceușan a fost întrebată de ce preferă să doarmă la hotel și nu în propria casă din Cluj. Influencerița a decis să "facă lumină" în acest caz și să răspundă curiozităților. Iată care este, de fapt, motivul!
Acum 2 ore
18:00
Al doilea cuplu logodit la Mireasa. Cererea în căsătorie a fost emoționantă: “O să încerc să te fac cel mai fericit om!” # SpyNews
Lacrimile de fericire se împletesc cu promisiunile într-un dans al iubirii care transmite emoția din inimile concurenților până în casele telespectatorilor care urmăresc fiecare poveste de dragoste construită la Mireasa. Al doilea cuplu s-a logodit în emisiunea care unește sufletele dornice să pornească pe drumul vieții împreună, iar momentul a fost spectaculos.
17:40
Daniela Roba a fost înșelată de iubitul de culoare, motiv pentru care cei doi s-au despărțit. Ei bine, acum, make-up artista și bărbatul în cauză au revenit la sentimente mult mai bune. Amorezii s-au împăcat!
17:40
Cum a răspuns Iasmina, iubita lui Bogdan Mocanu, atunci când a fost întrebată de relația lor. S-a mutat deja singură # SpyNews
Bogdan Mocanu și iubita lui nu ar mai forma un cuplu. Cei doi au tot fost întrebați în această perioadă dacă s-au despărțit, însă niciunul nu a dat prea multe din casă. Urmăritorii Iasminei au fost, totuși, curioși să afle ce s-a întâmplat, mai ales că bruneta s-a mutat singură, în Iași.
Acum 4 ore
17:00
Specialiștii avertizează: tot mai multe femei apelează la operația de eliminare a coastelor pentru o talie subțire. Ce a pățit o tânără # SpyNews
Din dorința de a arăta cât mai bine, tot mai multe femei recurg la măsuri extreme, una dintre ele fiind operația de eliminare a coastelor. O tânără de 28 de ani și-a făcut operația din același motiv. I-au fost eliminate șase coaste, trei din fiecare parte.
16:30
Ancheta se complică din ce în ce mai mult în cazul Ștefaniei Szabo. Medicul din Buzău nu a murit din cauza unui avc sau infarct, așa cum s-a suspectat, ci pentru că nu mai avea aer în plămâni. Iată întregul film tragic de la finalul lunii octombrie.
16:30
Carmen Grebenișan și Ilona Brezoianu sunt doar două dintre vedetele de la noi care au devenit mame pentru prima dată în 2025. Roxana Nemeș trăiește o dublă fericire de când a devenit mamă de gemeni, la fel și Irina Lepa, care în urmă cu câteva săptămâni a devenit mamă a doua oară.
16:00
Noi informații în cazul tânărului britanic dispărut în Bucegi! Nu ar exista date că băiatul mergea spre Castelul Bran # SpyNews
Noi informații în cazul tânărului britanic dispărut în Munții Bucegi! Potrivit informațiilor transmise de Salvamont Brașov, nu există dovezi că tânărul se îndrepta spre Castelul Bran, așa cum se presupusese inițial.
16:00
15:50
Cum și-a decorat Tzancă Uraganu casa de Crăciun! Cântărețul și Alina Marymar au ales un brad atipic # SpyNews
Tzancă Uraganu și Alina Marymar și-au decorat casa de Crăciun! Iubita cântărețului a postat primnele imagini din vila lor de lux și s-a declarat surprinsă de felul în care arată bradul de Crăciun. O altă vedetă a ales un model asemănător.
15:50
Anca Pandrea, despre povestea de iubire cu regretatul Iurie Darie! Mărturisiri, duminică la “Spynews TV” # SpyNews
Duminică, de la ora 13:00, “Spynews TV” revine cu o nouă ediție prezentată de Mara Bănică și Marius Niță, o emisiune plină de dezvăluiri, emoție și povești care au marcat showbizul românesc.
Acum 6 ore
15:10
Cum arată fiica lui Dan Drăghici în anul 2025. Ce relație au cei doi, după ce manelistul a fost eliberat din închisoare # SpyNews
Dan Drăghici a fost eliberat din închisoare recent și s-a întors în România. Manelistul a reluat legătura cu familia lui, inclusiv cu fiica acestuia. Fetița pe care o știau fanii tatălui ei s-a transformat într-o domnișoară în toată regula.
15:10
Vineri, toată lumea la Antena 1: Tragerea la sorți a grupelor World Cup 2026 se vede în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY, în cadrul ediției speciale Observator 19 # SpyNews
Vineri seara e spectacol de talie mondială la Antena 1: echipele calificate deja la World Cup 2026 vor afla grupele din care fac parte la turneul de anul viitor, din SUA, Mexic și Canada, eveniment transmis exclusiv în România în Universul Antena! Și naționala României așteaptă cu sufletul la gură. Își află posibilii adversari din America înaintea barajului cu Turcia din luna martie a anului viitor, în direct!
14:40
Medicii trag un semnal de alarmă! Cazurile de gripă au crescut cu 50% în spitalele din Anglia. Din peste 2.000 de pacienți internați zilnic, 69 dintre ei sunt la terapie intensivă. Iată cum poți să ai grijă de sănătatea ta.
14:40
De Sântul Nicolae, dăm startul distracției alături de Mirela Vaida și arțiști consacrați, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă seara, de la ora 19:00, pregătiți-vă pentru încă o ediție plină de energie, muzică bună și hohote de râs la „Petrecem în familie”, unde Mirela Vaida, gazda emisiunii, nu doar conduce atmosfera, ci și cântă alături de invitații ei, așa cum numai ea știe să o facă.
14:10
Protagoniștii ediției de sâmbătă ai emisiunii „Vacanță de vedetă” cu Laura Cosoi sunt Keo și Diana Bișinicu, alături de fiica ei, Riana.
14:10
Medicul acuzat de moartea lui Matthew Perry a fost condamnat la închisoare! Decizia instanței este definitivă # SpyNews
Medicul acuzat de neglijență în cazul morții actorului Matthew Perry a fost condamnat la închisoare. Decizia instanței este definitivă, iar cadrul medical va petrece 30 de luni închis.
14:10
Sâmbătă, la Visul românesc-Succes American: Cum au construit Oana și Gerald Ciolacu un imperiu în imobiliare în Las Vegas! # SpyNews
În ediția de sâmbătă, Mădălina Bălan ne poartă în culisele uneia dintre cele mai impresionante povești de succes românești din America: Oana și Gerald Ciolacu.
13:50
Anul reconstrucției în relații. Aflaţi ce ne pregăteşte 2026 pe plan personal, sâmbătă, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
În noua ediție “Lumea nevăzută” cu Dana Bălăceanu, pășim împreună într-un 2026 încărcat de energii uriașe, profunde și radical transformatoare. De această dată îl avem alături pe Valeriu Pănoiu, numerolog, astrolog, filolog, care ne ajută să înțelegem cu claritate ce aduc marile tranzite ale anului și cum se rescriu direcțiile noastre personale și colective.
13:50
Olga Barcari a dezvăluit de ce s-a întâlnit cu Dan Alexa! Prima reacție a brunetei: ”Am stat la masă, am vorbit” # SpyNews
Olga Barcari și Dan Alexa au fost surprinși împreună, la același restaurant! Fosta concurentă de la Asia Express a dezvăluit în exclusivitate la Știrile Antena Stars motivul întâlnirii lor și ce s-a întâmplat la masă!
Acum 8 ore
13:10
Roxana Moise credea că s-a vindecat! Fosta sportivă le spunea prietenilor că tratamentul și-a făcut efectul # SpyNews
Deși a suferit de boală gravă, Roxana Moise a încercat întotdeauna să fie bine în fața prietenilor ei. Cătălin Cazacu a făcut declarații în exclusivitate pentru Spynews.ro despre ultimele discuții pe care le-a avut cu ea, înainte să moară.
13:00
Cine este familia Corduneanu și de ce sunt considerați interlopi. De ce lumea se ferește de ei # SpyNews
Familia Corduneanu este descrisă ca fiind una dintre cele mai temute și controversate familii din România. Considerată de mulți drept o familie de interlopi, aceștia au fost mereu în centrul atenției prin prisma legăturilor lor cu lumea interlopă și problemelor cu legea.
12:20
Peste 100.000 de persoane sunt afectate de criza apei din Prahova, iar printre acestea se numără și Marina Voica. Celebra cântăreață a făcut declarații la Știrile Antena Stars despre cum se descurcă fără apă și cum face față acestei situații.
12:20
Norvegia a lansat primul tren panoramic nocturn din care poate fi admirată aurora boreală. Vagoanele au acoperișuri și pereți din sticlă # SpyNews
Norvegia a făcut un pas important în ceea ce privește turismul. A fost lansat primul tren panoramic nocturn din care pasagerii pot admira în toată splendoarea aurora boreală. Cu vagoane dotate cu acoperișuri și pereți din sticlă, această experiență unică le permite călătorilor să se bucure de spectacolul uluitor al fenomenului natural.
11:50
Meteorologii anunță vreme severă în România! Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au emis avertizări de cod galben și portocaliu pentru mai multe zone din țară.
11:40
Cum arată piciorul Alinei Pușcaș după ce a fost injectată cu peste 20 de ace: ”Voi face vânătăi” # SpyNews
Alina Pușcaș și-a făcut o procedură pentru care a trecut prin dureri! După această intervenție, prezentatoarea ”Te cunosc de undeva” a postat imagini cu picioarele ei la o zi de când a fost la salon.
11:20
Mâncărică de cartofi cu slănină după rețeta lui Chef Horia Manea. Secretul unui preparat ca la carte # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, o salată de legume la cuptor cu couscous, un fel principal, mâncărică de cartofi cu slănină, și un desert, brioșe cu portocale și fulgi de migdale.
Acum 12 ore
11:00
Cum a reușit Dani Mocanu să sfideze arestul la domiciliu! Manelistul ar fi găsit o metodă să iasă din casă # SpyNews
Dani Mocanu a reușit să iasă din casă, chiar dacă se află în arest la domiciliu în Italia! Totul se întâmplă cu acte în regulă, sub ochii oamenilor legii! Manelistul ar rămâne și cu beneficii de pe urma acestei decizii!
10:50
Care e povestea de viață a artistei din România diagnosticată cu leucemie. Beatrice Andrei a participat la X Factor # SpyNews
Beatrice Andrei a fost diagnosticată cu leucemie și luptă să învingă boala. În trecut, tânăra artistă din România a reușit să impresioneze publicul și juriul de la X Factor cu talentul. Care e povestea ei de viață.
10:40
Istoria se scrie duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Formula 1 vine cu ultima etapă din acest sezon, Marele Premiu din Abu Dhabi, de la ora 15.00 # SpyNews
Emoție, intensitate, lumini orbitoare, depășiri care pot schimba rezultatul final și strategii bine puse la punct – toate acestea se vor vedea la Formula 1, când o lume întreagă își va îndrepta atenția către cei mai rapizi oameni ai lumii! Fiecare viraj va fi amplificat, iar presiunea pe care o vor experimenta piloții se va simți în inima fiecărui fan al motorsportului. Marele Premiu din Abu Dhabi se vede duminică, pe Antena 1 și AntenaPLAY, iar ultima etapă a sezonului ne aduce titlul mondial, dar și o premieră în ultimii 15 ani.
10:30
Cântăreață din România, hărțuită de un afacerist căsătorit! A cerut ordin de protecție în instanță # SpyNews
O artistă de muzică populară din România a trecut printr-un coșmar! Aceasta a fost hărțuită de un afacerist căsătorit, împotriva căruia a cerut ordin de protecție în instanță. Femeia a făcut declarații tulburătoare.
10:00
Theo Rose este, fără îndoială, una dintre cele mai apreciate artiste din România, dar și un subiect constant de discuție când vine vorba despre silueta ei. Mulți fani s-au întrebat de ce este atât de slabă, iar artista a vorbit deschis despre acest subiect.
09:40
Bărbatul căruia Adrian Corduneanu i-a rupt picioarele, filmat cum îi sparge geamurile casei! Primele imagini cu victima # SpyNews
Au apărut primele imagini cu victima lui Adrian Corduneanu! Marius Mantu a fost filmat în timp ce îi sparge geamurile casei liderului interlopilor, în Iași. După acest incident, Adrian Corduneanu și soția lui l-ar fi bătut crunt și i-ar fi rupt picioarele.
09:30
Cunoștința Roxanei Moise, declarații sfâșietoare despre regretata handbalistă. Când a depistat, de fapt, boala care a răpus-o # SpyNews
O fostă colegă a Roxanei Moise a făcut declarații sfâșietoare legate de boala despre care suferea handbalista. Roxana Moise și-a pierdut viața la 39 de ani. Iată când a primit Roxana Moise diagnosticul care, din păcate, a răpus-o!
09:00
Imagini care îți sfâșie sufletul! Cum arată cântăreața din România diagnosticată cu leucemie # SpyNews
O artistă din România trece printr-una dintre cele mai grele încercări ale vieții sale. A fost diagnosticată cu leucemie, iar acum luptădin răsputeri cu această boală. Soțul și băiețelul ei sunt alături de ea, iar acest lucru o face să strălucească.
08:40
Bogdan de la Ploiești, încă o strategie care i-a revoltat pe fani! A dat-o pe față! Are legătură cu Vanessa și Cristina Pucean # SpyNews
După ce a fost prins alături de Cristina Pucean, Bogdan de la Ploiești a încercat o nouă strategie, dar cu Vanessa! Mai mult, cântărețul a și recunoscut, iar fanii au reacționat nervos. Iată ce a transmis BDLP!
Acum 24 ore
04:30
Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. „Am crezut că leșină”. Un concurent, în genunchi, în fața juriului. Ce a urmat # SpyNews
Un concurent de la Chefi la cuțite a trăit emoții intense, în fața juraților. Andrei Mihăilescu este de meserie bucătar și a venit cu un preparat în care a crezut. Inițial, jurații i-au spus că nu se vede că este bucătar și că este mai degrabă o farfurie slabă.
00:10
Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Cine sunt concurenții care au intrat în echipe. Richard Abou Zaki va avea șapte oameni # SpyNews
Momentul cel mai așteptat de la Chefi la cuțite a avut loc. Cei patru chefi și-au ales concurenții. Cum Richard Abou Zaki a obținut cele mai multe amulete, el va avea o echipă formată din șapte oameni.
3 decembrie 2025
23:50
Rețetă pentru cea mai bună plăcintă cu mere de post. Secretul măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă # SpyNews
Dacă îți dorești o plăcintă cu mere de post delicioasă și ușor de făcut, rețeta măicuțelor de la Mănăstirea Mihai Vodă este exact ceea ce ai nevoie. Fără ingrediente de origine animală, dar cu un gust autentic și rafinat, această plăcintă se pregătește rapid și cu ingrediente simple.
23:00
Tatăl lui Meghan Markle se luptă pentru viața lui, la terapie intensivă. Motivul pentru care Thomas Markle va fi operat din nou # SpyNews
Tatăl lui Meghan Markle se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Bărbatul se află la terapie intensivă, după ce a fost operat zilele trecute. Pericolul nu a trecut, a anunțat fiul lui, urmând să fie operat din nou.
22:30
Ce riscă Adrian Corduneanu după ce a fost acuzat că a bătut crunt un bărbat din Iași, iar apoi a fugit de oamenii legii. Își va petrece Crăciunul în arest # SpyNews
Adrian Corduneanu s-a predat poliției la sfârșitul lunii noiembrie, pe data de 28, după ce a fost căutat mai multe zile de oamenii legii, acuzat fiind că a bătut crunt un bărbat din Iași. Ce riscă bărbatul.
22:20
Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. „Am crezut că leșină”. Un concurent, în genunchi, în fața juriului. Ce a urmat apoi # SpyNews
Un concurent de la Chefi la cuțite a trăit emoții intense, în fața juraților. Andrei Mihăilescu este de meserie bucătar și a venit cu un preparat în care a crezut. Inițial, jurații i-au spus că nu se vede că este bucătar și că este mai degrabă o farfurie slabă.
22:10
Mesajul Grațielei Corduneanu la câteva ore după ce Adrian Corduneanu s-a predat la poliție. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile # SpyNews
La câteva ore după ce Adrian Corduneanu s-a predat la poliție, Grațiela Corduneanu, cumnata acestuia, a transmis un mesaj prin intermediul rețelelor de socializare. Adrian Corduneanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, ceea ce înseamnă că își va petrece Crăciunul în spatele gratiilor.
22:10
Fostă ispită de la Insula Iubirii face anunțul momentului! Tânăra și-a găsit jumătatea, după scandalul uriaș cu fostul, și deja se gândesc la copil: ”Ne-am mutat deja împreună” # SpyNews
După o lungă perioadă în care a rămas singură, în urma despărțirii de Dany Boy, pe strada fostei ispite de la Insula Iubirii a răsărit din nou soarele. Mădălina iubește iar, iar deși relația are doar o lună, povestea este cât se poate de serioasă: cei doi deja se gândesc la nuntă și chiar la un copil.
22:10
Fulgy de la Clejani, emoţii înainte de sărbători! Judecătorii îi decid soarta artistului! Mai face sau nu tratamentul impus? # SpyNews
Problemele pentru Fulgy, fiul lui Clejani, par că nu se mai termină. Dacă pe numele său există deja un dosar în care este judecat pentru conducere sub influența substanțelor interzise, acum a fost deschis un nou proces care îl vizează tot pe artist. Chiar înainte de Crăciun, lui Fulgy i se va decide soarta.
22:10
Cutremur în showbiz! Tatăl Andreei Bălan, în șoc! Diagnostic crunt, leucemie: „Aseară am vorbit cu ea”! # SpyNews
Cutremur în showbizul românesc! Tatăl Andreei Bălan este în stare de șoc, după ce a primit o veste care l-a dărâmat. Cine este femeia apropiată a impresarului, care a primit diagnosticul crunt. Sandel Bălan, declarații exclusive!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.