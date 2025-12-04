Incendiul din Hong Kong: 146 de morți și 100 de persoane dispărute

11:40

Airbus va inspecta unele aeronave A320 din cauza unei probleme de calitate la panourile metalice. Aceasta afectează un număr limitat de avioane, conform companiei. Inspecțiile sunt esențiale pentru a asigura siguranța în zbor. Detalii despre reparații și impactul operațional rămân neclare. Airbus va inspecta un număr neprecizat de aeronave din cauza unei probleme de calitate … Articolul Airbus inspectează aeronave din cauza unei probleme de calitate a panourilor apare prima dată în Main News.