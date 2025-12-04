Nicușor Dan nu se lasă. Retrimite legea împotriva extremismului la Parlament

17:10

Şase eleve de la un liceu din Roşiori de Vede, Teleorman, au fost reţinute după ce ar fi scos o colegă din sala de clasă, au dus-o pe stradă şi au bătut-o. Victimei i-ar fi fost furat şi telefonul. Poliţia a emis ordine de protecţie.