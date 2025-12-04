Erupție accidentală de gaz metan și sulf
Cotidianul de Hunedoara, 4 decembrie 2025 13:20
Erupția unei coloane de apă a avut loc într-un sat din Bihor și s-a produs în urma unui foraj necorespunzător. Prefectura a convocat o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.
Acum 15 minute
13:50
Donald Trump îl scutește de pedeapsă pe Henry Cuellar, un congresmen democrat din Texas acuzat de luare de mită şi spălare de bani.
13:50
Persoanele grav rănite sau rudele celor decedați vor fi despăgubiți de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).
Acum 30 minute
13:40
Proiectul de reabilitare este susținut financiar printr-un împrumut de 140 milioane euro. Terenul aferent a fost transferat către Ministerul Culturii pentru a facilita începerea lucrărilor.
Acum o oră
13:30
Echipa campioană își dorește să se despartă de 4 jucători în pauza de iarnă.
13:20
Restricţii pe DN 1. Alunecare de teren, în apropierea şoselei, lângă Comarnic # Cotidianul de Hunedoara
Poliţia recomandă şoferilor să fie prudenţi, să respecte semnalizarea rutieră temporară şi indicaţiile poliţiştilor rutieri.
13:20
EXCLUSIV Curtea Supremă atacă din nou la CCR reforma pensiilor speciale – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, va ataca vineri, 5 decembrie, din nou la Curtea Constituțională (CCR) proiectul de reformă al pensiilor speciale, potrivit unor surse din justiție.
13:20
Acum 2 ore
13:00
Dosarele penale au venit în urma unor cereri făcute de Consiliul Superior al Magistraturii. Persoanele vizate ar fi făcut amenințările în mediul online.
13:00
"Opera lui Bernea conceptualizează direcțiile spirituale ale picturii românești și reușește să îmbine modernitatea și tradiția, abstractul și figurativul"
13:00
Salvamontiştii din Braşov continuă căutările tânărului britanic dispărut în Bucegi pe 23 noiembrie.
13:00
Nicușor Dan a vorbit despre energia nucleară cu președintele Coreei de Sud # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan și președintele Coreei de Sud au discutat la telefon despre energie nucleară civilă și industria de apărare.
13:00
Această performanţă strălucitoare permite echipei sale, la care s-a întors în ianuarie, să facă un pas aproape decisiv pentru menţinerea în prima ligă.
12:40
INTERVIU Marian Zulean: Cum și cine poate asigura un control democratic real asupra serviciilor de informații # Cotidianul de Hunedoara
„Cu greu sunt derulate anchete despre corupția din armată și servicii, iar mandatele de siguranță națională sunt aprobate pe bandă, fără analiză".
12:40
De luni va deveni iar clar că avem un singur București. Și că orice am crede, nu ne dorim un primar fascist, populist sau rusofil.
12:30
Google a prezentat listele cu cele mai populare căutări ale românilor în 2025. Acestea indică subiectele şi oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România.
12:30
SONDAJ Ciucu și Băluță se distanțează de Anca Alexandrescu. Drulă, în picaj # Cotidianul de Hunedoara
Sondajul INSCOP arată că Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD) conduc la mică distanță cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce Anca Alexandrescu stagnează, iar Cătălin Drulă este în declin.
12:30
DraculaLand este conceput ca o destinație iconică, tehnologică, născută dintr-o poveste atemporală și transformată într-un reper global pentru entertainment și inovație.
12:10
După incidentul de la Barajul Paltinu și oprirea Centralei Electrotermice de la Brazi, un alt tip de producție energetică ar fi oprit blackout-ul în România. Dezvoltarea acestui tip de producție ar fi încetinită de autorități, a explicat Dumitru Chisăliță.
Acum 4 ore
12:00
Un procuror german care în prezent ocupă funcţia de adjunct al EPPO este la un pas de a deveni „procuror‑şef european".
11:50
ANM avertizează că urmează zile cu vânt puternic, ploi slabe și temperaturi peste normalul perioadei. Cele mai mari rafale sunt așteptate în zona montană și în vestul țării.
11:40
Stănoiu a dobândit mai mult titluri academie, dar a avut și un trecut controversat. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a demonstrat că ea a colaborat cu Securitatea.
11:20
Echipa Trezoreria Statului a fost premiată internațional după ce a strâns fonduri record pentru statul român.
11:20
ÎCCJ organizează concurs pentru 10 posturi de magistrat-asistent, cu înscrieri până la 24 decembrie 2025. Probele scrise vor avea loc pe 25 februarie 2026.
11:10
IICCMER a transmis un apel către liderii statului. Institutul cere începerea luptei împotriva nostalgiei comuniste. „Statul român își predă pe tavă cetățenii, în special tinerii, unor forțe care urmăresc prin manipulare doar remodelarea mentalului colectiv și distorsionarea percepțiilor."
11:10
Alegeri pentru Capitală. Cinci institute, acreditate să facă sondaje la ieşirea de la urne # Cotidianul de Hunedoara
Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri locale parțiale pentru primarul General al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău, dar și pentru primarii din 12 localități.
10:40
Un german e pus să plătească o factură de peste 1,5 milioane de litri de apă. Motivele # Cotidianul de Hunedoara
În motivarea instanței se arată că factura este justificată, însă fostul proprietar pune la îndoială decizia.
10:20
Florin Spătaru a fost numit în consiliul de administrație a două firme din domeniul feroviar deținute de afaceristul Gruia Stoica. Spătaru va prezida unul dintre CA-uri.
10:10
INTERVIU Ana Ciceală – „Vreau să mă consult cu cetățenii pe tema demolării Cathedral Plaza” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„E o problemă gravă care se confruntă nu numai Capitala noastră, ci foarte multe orașe europene, aceasta a locuirii accesibile. Adică familii tinere, familii vulnerabile, familii sub pragul de sărăcie, care nu își mai permit să locuiască în București"
10:10
Mai mulți funcționari de la o primărie sunt cercetați după ce au falsificat bonuri valorice de carburant. Aceștia le-au folosit în interes propriu.
Acum 6 ore
10:00
Scafandrii militari ai Forțele Navale Române au neutralizat miercuri o dronă maritimă fără pilot de tip Sea Baby, despre care se presupunea că este ucraineană. Acum, SBU neagă faptul că ar fi fost a lor.
09:40
Omul de afaceri Bernd Bergmair, fost proprietar al MindGeek, analizează posibilitatea de a cumpăra active internaționale ale Lukoil.
09:30
„Am impresia că Dorel ajunge în funcție de conducere din ce în ce mai des” # Cotidianul de Hunedoara
Tanczos Barna a comentat la TVR Info criza apei generată de situația de la Paltinu. Vicepremierul a venit și cu mai multe propuneri de măsuri remediale.
09:10
Emmanuel Macron s-a întâlnit la Beijing cu Xi Jinping, cerând sprijinul Chinei pentru oprirea războiului din Ucraina. Liderul francez a discutat şi despre dezechilibrele comerciale şi necesitatea unor investiţii reciproce între cele două ţări.
09:10
Harta politică a Bruxelles-ului așa cum e, pornind de la o directivă pro-transparență # Cotidianul de Hunedoara
Adoptată de Parlamentul European la sfârșitul lui noiembrie, directiva europeană referitoare la transparența lobby-ului din țări din afara UE („terțe", în jargonul european) e o probă de turnesol politică referitoare la acțiunile străine de influență cărora le e supus Bruxelles-ul, dar și la noua hartă politică a Europei. Voturile de la sfârșitul lui noiembrie ale […]
08:30
Germania a activat la baza Holzdorf primul sistem antirachetă Arrow din afara Israelului, consolidând apărarea NATO şi răspunsul european la ameninţarea Rusiei.
Acum 8 ore
08:00
Doctorul Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare pentru că i-a vândut ilegal ketamină lui Matthew Perry.
07:30
Trump susține că Putin ar fi dispus să încheie războiul din Ucraina, în urma unei întâlniri la Moscova.
07:10
Cine este Ciprian Ciucu: societate civilă, Macovei, Orban, Bolojan – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
De la societatea civilă la politica de partid și Primăria Sectorului 6. Ciprian Ciucu a fost sprijinit să ajungă primar de Ludovic Orban. Apoi, relațiile cu șefii PNL au fost cu suișuri și cobărâșuri. Colaborarea cu Nicușor Dan a fost una pur instituțională, uneori marcată de tensiuni.
06:10
România încă se zbate să depună cererea de plată numărul 4, în timp ce unele țări au primit banii pe 6 sau 7 tranșe.
Acum 24 ore
23:00
Fost avocat, 23 de ani cu executare pentru crimă. S-a ascuns în boxa blocului # Cotidianul de Hunedoara
Crima a fost comisă de fostul avocat ieșean Sebastian Felecanu, în anul 2021.
22:20
Derapaj al lui Cătălin Drulă despre contracandidați: Nu pot să aleg între ciumă și SIDA # Cotidianul de Hunedoara
Încercând să vorbească despre contracandidații săi la Primăria București, Cătălin Drulă a făcut o declarație revoltătoare.
21:30
A murit Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, sursa Sanda a Securității # Cotidianul de Hunedoara
Rodica Stănoiu avea 86 de ani. Ea a fost ministru al Justiției în timpul Guvernului Năstase.
21:20
Campionat Mondial ratat pentru tricolorele de la handbal. România nu va obține un rezultat meritoriu la competiția care se desfășoară în Țările de Jos și Germania.
20:40
Zeci de persoane care se aflau în incinta unui mall din București au fost evacuate din cauza unei alerte de incendiu
20:20
Ce a descoperit Alexandru Rogobete în timpul vizitei la spitalele fără apă potabilă # Cotidianul de Hunedoara
Oficialul susține că starea de alertă generată de lipsa apei se menține, iar spitalele funcționează în stare de avarie.
20:00
După invazia rusă în Ucraina, și războiul hibrid al Moscovei, Austria si Elveția au început să-și "modernizeze" și să-și "revizuiască" neutralitatea
19:50
Din primele informații se pare că profesorul acuzat că are o relație cu una din elevele sale ar fi demisionat.
19:30
Blocul Național Sindical vine cu o inițiativă legislativă al cărei scop este o salarizare mai echitabilă și o piață mai stabilă.
19:20
Economisirea dintr-un salariu de 3.500 lei este posibilă prin înțelegerea clară a cheltuielilor, stabilirea unei sume realiste pentru economii și crearea unui buget axat pe priorități.
19:10
Rapid, Universitatea Cluj și Petrolul, sancționate de FRF din cauza suporterilor # Cotidianul de Hunedoara
Sancțiunile aplicate depășesc 50.000 de lei, potrivit documentelor oficiale.
