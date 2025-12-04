Nicușor Dan cere reexaminarea legii anti-extremism, deși CCR i-a respins sesizarea, Avertismentul președintelui
StirileProtv.ro, 4 decembrie 2025 20:20
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat deja și a respins prima sesizare făcută de președinte.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
20:20
Nicușor Dan cere reexaminarea legii anti-extremism, deși CCR i-a respins sesizarea, Avertismentul președintelui # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat deja și a respins prima sesizare făcută de președinte.
20:20
Studiu: Vaccinurile anti-COVID-19 cu ARN mesager nu au cauzat nicio creştere a mortalităţii # StirileProtv.ro
Vaccinurile anti-COVID-19 nu au cauzat creşterea mortalităţii în Franţa de la apariţia lor pe piaţă la începutul anului 2021, arată joi un studiu care contrazice teoriile false promovate de cercurile sceptice faţă de vaccinare, informează AFP.
Acum o oră
20:10
Vladimir Putin: Negocierile cu SUA privind Ucraina sunt complexe, dar este nevoie de implicare # StirileProtv.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat, înaintea vizitei sale în India, că negocierile cu SUA privind încheierea războiului din Ucraina sunt „complexe”, dar necesită implicare, nu obstrucţionare, transmite AFP.
20:00
Un cuplu din Germania și-a decorat casa cu 621 de brazi de Crăciun. Și-au bătut propriul record. FOTO # StirileProtv.ro
Un cuplu din Germania deține oficial recordul mondial pentru că au reușit să decoreze 621 de brazi spectaculoși sub același acoperiș.
19:50
Colegiul Medicilor avertizează: criza apei din Prahova lovește direct cabinetele medicilor de familie și ambulatoriile # StirileProtv.ro
Criza apei din judeţul Prahova afectează, pe lângă spitalele din judeţ, şi cabinetele medicilor de familie şi de ambulatoriu, atrag atenţia reprezentanţii Colegiului Medicilor din România (CMR).
19:50
Un jurnalist ucrainean o confruntă la Paris pe ”fiica ilegitimă a lui Putin”. ”De ce nu te muți la Kiev pe post de scut” # StirileProtv.ro
Un jurnalist ucrainean, al cărui frate a murit recent pe front, a interpelat-o pe o stradă din Paris pe o tânără bănuită că este una dintre fiicele ilegitime ale lui Vladimir Putin.
Acum 2 ore
19:40
Cei care adună PET-uri pentru RetuRO ajung să câștige și cât un salariu minim pe economie lunar. Românii colectează masiv # StirileProtv.ro
De la o țară sufocată de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu, România a ajuns să recicleze aproape toate deșeurile colectate de populație.
19:30
Putin cere retragerea completă a armatei ucrainene până la Odesa. Macron și liderii europeni se tem de o trădare americană # StirileProtv.ro
„Există posibilitatea ca americanii să trădeze Ucraina". Emmanuel Macron a formulat acest grav avertisment într-o discuție cu Zelenski şi alți lideri europeni pentru a analiza strategii de protejare a Kievului.
19:30
Modernizări ample la Aeroportul Henri Coandă. Sunt 12 ghișee unde pasagerii își pot înregistra singuri bagajul de cală # StirileProtv.ro
Aeroportul Henri Coandă din Otopeni a trecut printr-un amplu proces de modernizare, de la noi platforme pentru avioane până la interiorul terminalelor.
19:30
Primul RMN mobil din România, instalat la Spitalul „Nicolae Oblu” din Iași. Investigații rapide chiar în sala de operație # StirileProtv.ro
Spitalul „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași este primul din România dotat cu un sistem RMN mobil, capabil să realizeze investigații direct în sala de operație sau în terapie intensivă.
19:30
Guvernul a aprobat exproprierile pentru secțiunea montană din „Autostrada Unirii” - A8, care va lega Transilvania de Moldova # StirileProtv.ro
Undă verde pentru secțiunea montană a autostrăzii A8, denumită și Autostrada Unirii, care leagă Transilvania de Moldova.
19:30
Fenomen rar: Mii de specimene de Aurelia Aurita au invadat litoralul Mării Negre. Experții au explicații dar nu și soluții # StirileProtv.ro
Imagini ireale pe litoral. Mii de meduze plutesc în valurile calde ale Mării Negre, în toate stațiunile. Specialiștii spun că acest fenomen nu este normal în luna decembrie.
19:20
Apa revine treptat în Prahova și Dâmbovița, după zile de criză. Testele de calitate a apei vor decide deschiderea robinetelor # StirileProtv.ro
Joi seara, responsabilii de la Apele Române au anunțat că alimentarea cu apă se apropie de reluare pentru cei peste 100.000 de locuitori din Prahova și Dâmbovița.
19:20
Lacul Vidraru va fi golit pentru prima dată în ultimii 50 de ani. Proiectul de retehnologizare costă 200 de milioane de euro # StirileProtv.ro
Sunt lucrări de amploare la Barajul Vidraru, în apropierea orașului Curtea de Argeș. Pentru prima dată în ultimii 50 de ani, lacul de acumulare va fi golit pentru ca echipamentele esențiale să poată fi înlocuite.
Acum 4 ore
18:40
Primăria Capitalei, sancționată pentru că nu a luat măsuri privind poluarea aerului. Sute de controale în București și Ilfov # StirileProtv.ro
Garda Națională de Mediu a aplicat în 2025 amenzi de aproape 2,5 milioane de lei în București și Ilfov pentru depășirea valorilor-limită ale particulelor în suspensie și a sancționat Primăria București pentru neîndeplinirea măsurilor anterioare.
18:30
MAE, atenţionare de călătorie pentru Grecia. Posibile perturbări ale circulaţiei rutiere în urma protestelor fermierilor # StirileProtv.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia că mişcările de protest ale fermierilor eleni vor continua şi în zilele următoare.
18:00
Șeful Poștei Române: Guvernul nu știe ce vrea de la companiile de stat. Dacă se vrea profit, să nu mai plafoneze veniturile # StirileProtv.ro
Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, afirmă că Guvernul nu știe ce așteaptă de la companiile de stat, nu le cunoaște, iar angajații nu știu ce li se cere.
18:00
„Regele romilor”, Daniel Cioabă, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata a rămas însărcinată # StirileProtv.ro
Daniel Cioabă, autointitulat rege al romilor din România, este vizat de o anchetă a poliției privind logodna fiului său de 16 ani cu o copilă cu 2 ani mai mică. În urma relației, adolescenta a născut un copil.
17:50
Studiu: Cerealele consumate în mod obișnuit la micul dejun în UE prezintă niveluri ridicate de „poluanți eterni” # StirileProtv.ro
Cerealele consumate la micul dejun în Uniunea Europeană conțin „niveluri ridicate” de acid trifluoroacetic (TFA), o substanță chimică „eternă” și toxică pentru sistemul reproducător, potrivit unui studiu PAN Europe.
17:50
O falsă avocată, ridicată de poliţie după ce ar fi păcălit mai multe persoane din Prahova cu sume consistente de bani # StirileProtv.ro
O falsă avocată este acuzată că a obţinut sume consistente de bani de la persoane din judeţul Prahova pe care pretindea că le va reprezenta în cauze civile şi penale, activitatea infracţională având loc pe parcursul mai multor ani.
17:50
Un șofer israelian de 22 de ani a fost arestat după un control de rutină în Iași. Ce încerca să ascundă într-o cutie. FOTO # StirileProtv.ro
Un tânăr israelian, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de scoatere din țară și trafic de droguri de risc.
17:50
Avocata din Cluj și alți opt membri ai rețelei de traficanți de droguri au fost reținuți. Ce s-a găsit la percheziții # StirileProtv.ro
Nouă membri ai rețelei de traficanți de droguri acuzați că au introdus substanțe interzise în țară și chiar în penitenciarele din România au fost reținuți.
17:40
Un tânăr din București a fost reținut după ce și-a bătut fosta iubită. Mama victimei a alertat poliția a doua zi # StirileProtv.ro
Un individ din București a fost reținut după ce și-a atacat fosta iubită în locuința ei, în care se afla și bebelușul celor doi. Inițial, tânăra de 20 de ani nu a spus nimic, dar mama ei a observat vânătăile a doua zi și a anunțat poliția.
17:30
Un bebeluș cu pneumonie a murit după ce a fost ținut acasă. Părinții acuză medicul de familie de malpraxis și îi cer bani # StirileProtv.ro
Polițiștii din Covasna anchetează moartea unui bebeluș în vârstă de 5 săptămâni care s-a stins acasă în urma unei pneumonii.
17:30
Doi soţi din Craiova s-au trezit fără peste 100.000 de euro în contul bancar, după ce au primit un apel suspect # StirileProtv.ro
Doi soţi din Craiova, pensionari, au fost înşelaţi cu circa 550.000 lei (echivalentul a 108.004 euro) de o persoană care s-a dat angajat al Bursei de Valori Bucureşti şi le-a solicitat accesul la aplicaţia bancară.
17:20
Analiză: Leul, sub presiune în 2026 - curs prognozat la 5,25 lei/euro și creștere economică modestă # StirileProtv.ro
Casa de brokeraj XTB estimează că PIB-ul României va creşte cu 0,8% în 2026, iar deficitul bugetar va fi de 6,7% din PIB.
17:10
Ce salarii au angajații „obișnuiți” din ministerele României. Cât câștigă un șofer, un casier sau o secretară # StirileProtv.ro
Pe fondul protestelor mai multor sindicate din sectorul public, Știrile ProTV vă prezintă câteva exemple ale salariaților „obișnuiți” din ministerele României.
17:10
Prințesa de Wales, în centrul atenției la banchetul de stat găzduit la Castelul Windsor. Ce tiară a purtat. FOTO # StirileProtv.ro
Prințesa de Wales a strălucit din nou la un eveniment regal, marcând cea mai impresionantă apariție cu tiară din acest an.
17:00
Decizia luată de Germania după incursiunile recente ale Rusiei în spaţiul aerian NATO. 150 de militari participă la misiune # StirileProtv.ro
Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO.
16:50
Lucrările de modernizare de la Aeroportul Otopeni au fost finalizate. Noutățile anunțate de CNAB # StirileProtv.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă finalizarea lucrărilor de modernizare pe 500.000 mp la Aeroportul Henri Coandă, pentru creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea condiţiilor de operare.
16:50
Un tânăr a fost arestat după ce a bătut și sechestrat un prieten în mașină, conducând fără permis în București # StirileProtv.ro
Un tânăr de 23 de ani, care a bătut și a sechestrat într-o mașină un cunoscut cu care plecase din Dâmbovița, conducând fără permis în București, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
16:50
Rusia a blocat accesul la Roblox, acuzând platforma de conținuturi extremiste și promovarea „propagandei LGBT” # StirileProtv.ro
Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează "propaganda LGBT", au raportat miercuri media de stat, informează AFP.
Acum 6 ore
16:40
Românii vor ajunge mai repede cu mașina în Grecia. Memorandum semnat pentru trei noi poduri peste Dunăre # StirileProtv.ro
Bulgaria, Grecia și România au decis să grăbească dezvoltarea axei de transport care va conecta Marea Egee de Marea Neagră, după semnarea, joi seară la Bruxelles, a unui Memorandum de Înțelegere între cele trei guverne.
16:40
Ministerul Transporturilor refuză reducerea remunerațiilor administratorilor CNAB de la 46.560 la 19.885 lei # StirileProtv.ro
Ministerul Transporturilor a respins propunerea Fondului Proprietatea de a reduce la 19.885 lei remuneraţia administratorilor CNAB, menţinând suma de 46.560 lei, considerată „profund disproporţionată”, potrivit FP.
16:30
Kate Winslet, la premiera „Goodbye June”, unde și-a celebrat debutul regizoral alături de fiul său. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Kate Winslet a atras toate privirile pe covorul roșu la premiera filmului Goodbye June, impresionând printr-o apariție elegantă într-o rochie neagră cu croială clasică, în timp ce își celebra debutul regizoral alături de fiul ei, Joe Anders.
16:30
Anchetă oficială: Putin, „responsabil moral” pentru moartea britanicei otrăvite cu Noviciok # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin este „responsabil moral” pentru otrăvirile cu Noviciok din 2018, care au dus la moartea unei femei britanice nevinovate, a concluzionat joi o anchetă oficială, scrie Politico.
16:20
Germania promite un nou ajutor pentru refacerea infrastructurii energetice a Ucrainei, în ciuda scandalului de corupţie # StirileProtv.ro
Germania a anunţat joi un ajutor suplimentar de 100 de milioane de euro pentru infrastructura energetică a Ucrainei, cu promisiunea unei monitorizări stricte în contextul scandalului de corupţie de la Kiev, transmite AFP.
16:10
Căutări reluate în Bucegi pentru tânărul britanic dispărut pe 23 noiembrie. Salvatorii încearcă să reconstituie traseul. FOTO # StirileProtv.ro
O echipă de 17 salvamontişti din Braşov a reluat, joi dimineaţă, căutările în zona Valea Ţigăneşti, din Masivul Bucegi, unde în seara de 23 noiembrie a dispărut un tânăr britanic, în vârstă de 18 ani.
16:10
Bloomberg: India va închiria un submarin nuclear rusesc pentru 2 miliarde de dolari # StirileProtv.ro
India va închiria un submarin nuclear de atac de la Rusia, relatează Bloomberg, citând surse.
16:10
Kievul acuză Moscova de trimiterea unor copii ucraineni în tabere de "reeducare" în Coreea de Nord # StirileProtv.ro
Ucraina a acuzat joi Rusia că trimite copii ucraineni, "răpiţi" de Moscova în teritoriile ocupate de armata rusă, în tabere de "reeducare" în Coreea de Nord, relatează AFP.
16:00
MAI demontează un nou fake news care circulă în mediul online, privind controlul total al mobilităţii: „Nu este o glumă!” # StirileProtv.ro
Ministerul de Interne semnalează, joi, un fake news care circulă în mediul online, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii.
15:40
Flautista Joidy Blanco și pianistul Mihai Ritivoiu interpretează Mozart și Lipatti, cu orchestra Filarmonicii George Enescu # StirileProtv.ro
Orchestra Filarmonicii George Enescu va susține pe 4 și 5 decembrie, două concerte simfonice sold-out, dirijate de Gabriel Bebeșelea și avându-i ca soliști pe pianistul Mihai Ritivoiu și flautista Joidy Blanco.
15:40
ÎCCJ vrea din nou să sesizeze Curtea Constituțională. Magistrații decid vineri pe legea pensiilor speciale # StirileProtv.ro
La data de 5 decembrie 2025, la ora 12:00, Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost convocate pentru o ședință specială.
15:40
Schimbare de atitudine la Viena față de România. Cancelarul Austriei vorbește despre „relaţiile noastre străvechi” # StirileProtv.ro
Vizita oficială a lui Ilie Bolojan în Austria marchează o schimbare de atitudine a Austriei față de România. În conferința de presă de după discuția cu Ilie Bolojan, cancelarul Christian Stocker a vorbit despre „relaţiile noastre străvechi”.
15:30
Problemele de la Paltinu erau cunoscute încă din iunie. Instituțiile implicate au fost informate după o inspecție subacvatică # StirileProtv.ro
Deficiențele din lacul de acumulare Paltinu erau cunoscute încă din luna iunie, au fost luate primele măsuri, iar în octombrie a fost informată oficial Instituția Prefectului, potrivit unei adrese a „Apelor Române”.
15:20
Actorul Victor Rebengiuc a fost onorat cu Premiul România Europeană 2025. Nicușor Dan: „Avem nevoie de modele.” VIDEO # StirileProtv.ro
Actorul Victor Rebengiuc a fost onorat de Asociaţia Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană (ICDE) cu Premiul România Europeană 2025.
15:10
Oficialul cu cel mai înalt grad din armata rusă critică invazia lui Putin din Ucraina: „Am primit o lecție dură” # StirileProtv.ro
Rusia va continua să lupte până când regiunea Donbas și așa-numita "Novorusia" vor fi eliberate, fie prin forța armelor, fie prin alte mijloace.
15:00
Alegeri locale parțiale în România. Ce atribuții au primarul, consiliul local și consiliul județean # StirileProtv.ro
La 7 decembrie 2025 au loc alegeri locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi pentru primari din mai multe comune sau oraşe.
15:00
Șofer amendat cu 6.480 de lei și rămas fără permis aproape 1 an după un incident inexplicabil. Poliția nu i-a găsit nimic # StirileProtv.ro
Un bărbat de 40 de ani, care circula cu maşina în Bucureşti, nu a oprit la semnalele poliţiştilor, a lovit patru maşini, a mers pe contrasens şi nu a acordat prioritate.
Acum 8 ore
14:40
O femeie a fost accidentată de o ambulanță care se deplasa la un caz. Victima era pe trecerea de pietoni # StirileProtv.ro
O femeie a fost transportată, joi, la spital, după ce a fost accidentată pe o trecere de pietoni din Ploieşti de o ambulanţă care se deplasa la un caz, informează Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.