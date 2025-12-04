Favorita a venit cu baricada la Rotterdam! Repriză chinuitoare la Mondialul de handbal: doar 5 goluri marcate

13:20

Astăzi, 4 decembrie, Liverpool l-a omagiat pe regretatul Diogo Jota, care ar fi împlinit 29 de ani.Pe 3 iulie, fotbalul internațional a fost zguduit de vestea morții lui Diogo Jota și a fratelui său, tot fotbalist, Andre Silva. Cei doi sportivi s-au stins din viață în urma unui accident rutier.Astăzi, 4 decembrie, Jota ar fi împlinit vârsta de 29 de ani. Clubul la care a evoluta ultima dată, Liverpool, l-a omagiat cu această ocazie. ...