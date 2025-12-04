Accident șocant în Oradea: a zburat cu mașina peste alte două autovehicule
Gazeta Sporturilor, 4 decembrie 2025 23:20
Un accident șocant a avut loc în seara zilei de miercuri, 3 decembrie, într-un sens giratoriu din Oradea. Un bărbat în vârstă de 55 de ani a zburat cu mașina peste alte două vehicule aflate în trafic în jurul orei 22:40.Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul șocant în care bărbatul a pierdut controlul mașinii și a intrat în sensul giratoriu care l-a propulsat peste alte două mașini care veneau din sens opus. ...
• • •
Universitatea Craiova a spulberat-o pe Petrolul Ploiești, scor 4-0, și a relansat complet calculele calificării în grupa B a Cupei României Betano. Duelul decisiv cu FCSB, programat în ultima etapă, va stabili echipele care merg mai departe.La finalul partidei, Alexandru Crețu (33 de ani), autorul golului de 3-0 în minutul 57, a vorbit despre forma excelentă a echipei și despre atmosfera din vestiar. ...
Dinamo și FRF îl contrează pe Gigi Becali: „Anul ăsta toate competițiile își bat joc de FCSB” # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, s-a pronunțat cu privire la formatul Cupei României, după ce rivalii de la FCSB au criticat vehement modelul implementat de FRF. Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu, a dat o replică dură pentru campioană. Este al treilea an de la implementarea sistemului cu grupe în Cupa României, iar FCSB a fost una dintre cele mai vehemente contestatare. ...
Filipe Coelho (45 de ani), antrenorul de la Craiova, a spus ce urmează pentru echipa lui după victoria cu Petrolul, scor 4-0, din grupele Cupei României. Filipe Coelho a spus că pentru elevii lui urmeză o scurtă perioadă de odihnă, apoi Craiova va pregăti meciul cu CFR Cluj, care se va juca duminică, 7 decembrie. Este mulțumit de cum s-a mișcat echipa pe „Ilie Oană”. ...
Scene nemaivăzute la Belgrad! Jucătorii lui Partizan, huiduiți de proprii suporteri + Fanii i-au strigat minute în șir numele fostului antrenor # Gazeta Sporturilor
Situație incredibilă în Belgrad, la meciul dintre Partizan și Bayern Munchen, din Euroliga masculină. Jucătorii gazdei au fost huiduiți de proprii suporteri, ca o reacție față de rolul presupus al acestora în decizia legendarului antrenor Zeljko Obradovic de a-și da demisia de la cârma echipei. De asemenea, fanii i-au strigat minute în șir numele tehnicianului în vârstă de 65 de ani. ...
Victoria Craiovei cu Petrolul, scor 4-0, din runda a doua a grupelor Cupei României a fost exact rezultatul dorit de FCSB.În cazul unui eșec al Craiovei la Petrolul, FCSB ar fi rămas cu șanse minime de a merge în sferturi. Chiar înainte de meciul de la Ploiești, Mihai Stoica făcea calculele și spunea că așteaptă un egal pentru ca meciul de pe „Oblemenco” să se joace cu calificarea pe masă. ...
Andrei Vochin a reacționat după izbucnirea lui Louis Munteanu: „Nu poți cere 40 de milioane pe un jucător fără meciuri la nivel înalt” # Gazeta Sporturilor
Remiza CFR-ului de la Clinceni, scor 2-2 cu Metaloglobus, a fost urmată de un moment interesant. Atacantul Louis Munteanu și-a exprimat public frustrarea că nu a fost lăsat să plece în vară, când existau oferte consistente pentru transferul său. Sezonul acesta, vârful de 23 de ani nu și-a regăsit forma, având doar două goluri marcate în toate competițiile, iar echipa nu a bifat nici obiectivele cupelor europene. ...
Declarații fără precedent la FCSB: „Nu vor să rămână la noi. Vor juca la echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja și Avicola!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a fost foarte nervos pe anumiți fotbaliști care au evoluat în eșecul cu UTA Arad, scor 0-3, din grupele Cupei României. Mihai Stoica nu a dat nume, însă a spus că este foarte supărat pe modul în care s-au prezentat anumiți fotbaliști în meciul de la Arad. ...
Mihai Stoica, oficialul celor de la FCSB, a vorbit despre accidentările din lotul roș-albaștrilor înainte de derby-ul cu Dinamo din etapa #19 din Superliga.Oficialul celor de la FCSB a transmis faptul că Darius Olaru și Florin Tănase s-au antrenat normal și că singurul absent cert va fi atacantul Daniel Bîrligea (25 de ani). Mihai Stoica a transmis faptul că Daniel Bîrligea ar putea lipsi până la finalul anului calendaristic. ...
Daria Asaftei, Darius Coman și Denis Popescu vor evolua în finale la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin # Gazeta Sporturilor
Daria Asaftei (16 ani), Darius Coman (18 ani) și Denis Popescu (22 de ani) vor evolua vineri seară în finalele probelor de 200 m bras feminin și masculin, respectiv 100 m spate, la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin. ...
Antrenorul „din acte” de la CFR, sincer după egalul cu Metaloglobus: „Suntem în aceeași situație” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj s-a împiedicat la Clinceni, 2-2 cu Metaloglobus, într-un meci în care ardelenii au remizat, scor 2-2. Huiban (penalty) și Pasagic au punctat pentru gazde, în timp ce Sinyan și tânărul Biliboc au reparat pe tabelă pentru trupa din Gruia.Remiza nu schimbă radical calculele grupei A, iar antrenorul „din acte” al ardelenilor, George Ciorceri (70 de ani), a explicat imediat după fluierul final de ce situația rămâne practic aceeași pentru CFR. ...
Fostul elev a dat de pământ cu Guardiola: „Un șarpe! Soția spunea că e pervers” # Gazeta Sporturilor
Antipatia lui Yaya Toure (42 de ani) față de Pep Guardiola (54) nu este un secret, iar fostul mijlocaș ivorian a lansat din nou critici dure la adresa actualului antrenor al lui Manchester City.Cei doi au colaborat pentru prima dată la Barcelona, timp de doi ani, înainte ca Toure să plece la Manchester City în 2010, după un sezon în care a fost utilizat puțin pe Camp Nou. ...
Mihai Teja a reacționat după egalul cu CFR Cluj din Cupa României: „Nu ne ajută cu nimic” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a reacționat după ce echipa sa a înregistrat o remiză cu CFR Cluj, scor 2-2, în etapa #2 din grupele Cupei României.Mihai Teja a fost nemulțumit de rezultat deoarece rezultatul pozitiv obținut nu are niciun impact în calculele calificării în faza următoare a Cupei României. Bucureștenii au ratat calificarea indiferent de ce rezultat vor înregistra cu Slatina în ultima etapă. ...
Favorita a venit cu baricada la Rotterdam! Repriză chinuitoare la Mondialul de handbal: doar 5 goluri marcate # Gazeta Sporturilor
Franța a învins fără emoții Austria, scor 29-17, în primul meci jucat de campioanele mondiale en-titre în sala din Rotterdam. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care conteazăÎn primul meci al zilei din Rotterdam Ahoy, Polonia a învins Argentina, scor 28-25.Franța a jucat primele 3 meciuri ale actualei ediții la 's-Hertogenbosch. ...
Louis Munteanu, rafală de reproșuri la interviu: „Când faci egal cu o echipă ca Metaloglobus...” + Și-a declarat admirația pentru rivală # Gazeta Sporturilor
Louis Munteanu (23 de ani) a răbufnit după remiza CFR-ului, 2-2 la Clinceni cu Metaloglobus. Cu echipa de bază în teren, trupa lui Pancu s-a împiedicat, dar în continuare este la mâna ei pentru calificarea în sferturi.Metaloglobus a deschis scorul prin Huiban din penalty, Sinyan a egalat rapid, iar în repriza a doua Biliboc părea că a adus liniștea pentru CFR. ...
„Bine că a plecat trădătorul!” » Suporterii de toate vârstele ai lui Inter au fost cuceriți de Cristi Chivu # Gazeta Sporturilor
Reporterii Gazetei Sporturilor au întâlnit mulți fani pe „Giuseppe Meazza” care s-au declarat mulțumiți de aducerea lui Cristi Chivu ca antrenor la Inter. „E spectaculos, cel mai bun pentru Inter. Sperăm să rămână cât mai mult”, a spus o bunică, alături de nepotul Riccardo, urând, prin intermediul GSP.ro, toate cele bune celor din România, unde are mulți prieteni. ...
A renunțat la fotbal în 2024: fostul internațional francez se dedică... recoltării de stridii: „Îmi place în spatele tejghelei și la vase” # Gazeta Sporturilor
Fostul portar francez Benoit Costil a mărturisit că după retragere nu a dorit să continue în fotbal și că simte o legătură mai puternică cu marea.„Nu-mi inventez o viață. O trăiesc pe a mea așa cum vreau”, a afirmat el.GALERIE FOTO. Benoit Costil recoltează stridii+1 FOTOBenoit Costil a fost fotbalist profesionist timp de aproape 20 de ani, perioadă în care a reprezentat cluburi precum Rennes, Bordeaux sau Lille. ...
Newcastle forțează transferul imediat al noului star din Brazilia. Ce știe să facă # Gazeta Sporturilor
Newcastle United caută întăriri pentru a face față unui program infernal din Premier League și Liga Campionilor. În acest context, englezii au pus ochii pe un talent promițător din Brazilia: Allan Elias, mijlocaș ofensiv de picior stâng, în vârstă de 21 de ani, de la Palmeiras.Fotbalistul are o clauză de reziliere uriașă, de aproximativ 87 de milioane de lire, dar există șanse ca afacerea să fie mult mai ieftină pentru „coțofene”. ...
Marele Premiu de la Abu Dhabi, finala sezonului 2025 de Formula 1, ar urma să se desfășoare în condiții meteo bune, conform celor mai recente prognoze.Cursa de la Abu Dhabi a fost programată duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP. ...
Câte bilete s-au vândut la FCSB - Dinamo, cu două zile înainte de derby-ul de pe Arena Națională # Gazeta Sporturilor
GSP.ro a aflat câte bilete a vândut FCSB pentru derby-ul cu Dinamo, care se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la 20:30, în runda 19 din Superliga. Cele două mari rivale bucureștene se vor ciocni pe Arena Națională, iar echipa antrenată de Elias Charalambous are mare nevoie de o victorie pentru a se apropia de pozițiile de play-off. 20.000 de bilete vândute pe Arena Națională, cu două zile înainte de FCSB - DinamoSursele GSP. ...
În ziua în care a semnat cu Gloria Bistrița, vedeta Spaniei și-a spus povestea de viață: „Învăț limba română, e important pentru mine” # Gazeta Sporturilor
Danila So Delgado (24 de ani), jucătoare ce are parte de un Campionat Mondial excepțional, din punct de vedere individual, și-a prelungit contractul cu Gloria Bistrița și va evolua în România până cel puțin în 2027. În aceeași zi cu anunțul clubului ardelean, Federația Internațională de Handbal (IHF) a publicat un interviu amplu cu vedeta Spaniei. ...
Extrema Dunării Brăila, prestație de MVP la Mondialul de handbal » Mesaj prin intermediul GSP pentru colegele românce # Gazeta Sporturilor
Daria Michalak (29 de ani), extrema stângă de la Dunărea Brăila, a marcat 5 goluri în victoria obținută de Polonia în fața Argentinei, scor 28-25, în grupa principială III a Campionatului Mondial de handbal feminin. Prin intermediul GSP, a avut un mesaj pentru colegele tricolore.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
Deian Sorescu (28 de ani), mijlocașul român, a marcat un gol frumos în minutul 60 al partidei Yesil Yalova - Gaziantep, scor 2-0, meciul care a calificat echipa românului în faza grupelor din Cupa Turciei.Deian Sorescu a marcat un gol superb de la aproximativ 30 de metri dintr-o schemă la lovitură liberă în minutul 60 al partidei. ...
Nu s-a putut abține! Jucătorul de la CFR Cluj a făcut un penalty caraghios cu Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
Matei Ilie (22 de ani), fundașul central al celor de la CFR Cluj, a făcut un penalty absolut caraghios în meciul cu Metaloglobus, din a doua rundă a grupelor Cupei României.Condamnată să câștige meciul de la Clinceni pentru a avea o șansă importantă de a se califica în sferturi, echipa lui Daniel Pancu a început rău întâlnirea.GALERIE FOTO. ...
„Dacă evolua corect, azi era cel mai puternic brand din România!” Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo explică ratarea uriașei oportunități după scandalul dintre Steaua și FCSB # Gazeta Sporturilor
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit deschis despre modul în care clubul din „Ștefan cel Mare” a ratat total șansa istorică de a profita de ruptura produsă în ultimul deceniu în războiul dintre Steaua și FCSB. Oficialul susține că Dinamo nu doar că nu a valorificat momentul, ci și-a sabotat propriul brand. ...
Continuă miracolul feroez! Încă un rezultat mare la Campionatul Mondial: au egalat în ultimele secunde, după o greșeală uluitoare # Gazeta Sporturilor
După ce a învins-o pe Spania în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin, Insulele Feroe a reușit un nou rezultat excelent la turneul organizat în Olanda și Germania. Nordicele au făcut egal cu Serbia, scor 31-31, după o greșeală uimitoare a Jovanei Jovovic și un gol de la 7 metri al Janei Mittun. ...
Fostul portar din Premier League a dezvăluit că se luptă cu o boală gravă: „Vă rog, mergeți la analize” # Gazeta Sporturilor
Fostul portar al echipelor Newcastle și West Ham, Shaka Hislop (56 de ani), a anunțat că se luptă cu cancerul de prostată. După ce s-a retras în 2007, fostul goalkeeper s-a dedicat rolului de analist, în special la ESPN, unde s-a impus ca unul dintre cei mai buni experți și a atras o audiență și mai mare. ...
E oficial! Marius Măldărășanu a plecat de la Hermannstadt » Au început negocierile cu posibilul înlocuitor # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt a anunțat oficial despărțirea de Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul care i-a pregătit pe sibieni în ultimii 4 ani. Marius Măldărășanu anunțase în urmă cu două zile că a fost demis de Hermannstadt, iar anunțul oficial a venit după de părțile au pus la punct condițiile despărțirii.Fostul fotbalist al Rapidului era cel mai longeviv antrenor din prima ligă. O prelua pe Hermannstadt pe 1 iulie 2021 și a bifat 187 de meciuri pe banca echipei. ...
Procesul judiciar împotriva lui Hugo Mallo (34 de ani), fostul căpitan al echipei Celta de Vigo, a ajuns la final, cu condamnarea definitivă a fostului fotbalist pentru o infracțiune de abuz sexual. Acum, fotbalistul trebuie să plătească o amendă de 7000 de euro și să despăgubească victima cu 1000 de euro. Cazul datează din 24 aprilie 2019, din momentele premergătoare meciului din La Liga dintre Espanyol și Celta de Vigo, disputat pe RCDE Stadium. ...
Aris Salonic – U-BT Cluj-Napoca, meci crucial pentru campioana României în finalul turului din EuroCup # Gazeta Sporturilor
După pauza competițională dedicată acțiunii echipei naționale, U-BT Cluj-Napoca revine pe teren, într-o confruntare din etapa a 9-a a BKT EuroCup. Duelul cu Aris Salonic din deplasare va începe la ora 20:00 și va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 3.După 8 runde scurse din actuala stagiune a EuroCup, U-BT Cluj-Napoca are un bilanț de 4 victorii și 4 înfrângeri, la fel ca Umana Reyer Venezia, Slask Wroclaw și Aris Salonic. ...
Chivu, actorul total! Cum trăiește antrenorul lui Inter un meci pe „San Siro”: de la stană de piatră la vulcan în erupție # Gazeta Sporturilor
Reporterii GSP au urmărit minut cu minut reacțiile și gesturile lui Cristian Chivu pe durata meciului Inter – Venezia, 5-1, din optimile de finală ale Cupei Italiei. Fostul fundaș „tricolor” oferă un spectacol total „da capo al fine”Încălțat în pantofi sport albi, îmbrăcat cu pantaloni de stofă negri și o geacă de fâș de aceeași culoare, Canali, sponsorul de styling al Interului, Cristi Chivu e o imagine a eleganței discrete pe banca milanezilor. ...
FIFA a intervenit » Când trebuie FCSB să-l elibereze pe Ngezana pentru Cupa Africii pe Națiuni # Gazeta Sporturilor
În premieră, FIFA a stabilit o dată-limită până la care cluburile pot utiliza jucătorii convocați la Cupa Africii pe Națiuni 2025-2026. Decizia vizează și cazul lui Siyabonga Ngezana, fundașul de la FCSB, care va putea evolua pentru roș-albaștri inclusiv în penultima etapă a anului din Superliga, cu Unirea Slobozia. ...
Hermannstadt îl vrea pe Daniel Oprița » Antrenorul a anunțat deja conducerea Stelei că și-ar dori să plece la Sibiu # Gazeta Sporturilor
Daniel Oprița (44 ani), antrenorul Stelei, este dorit în Liga 1, de Hermannstadt, care a rămas recent fără tehnician, după demiterea lui Marius Măldărășanu.În vară, Daniel Oprița a fost aproape de despărțirea de „militari”, dar nu s-a mai concretizat mutarea la Sepsi Sfântu Gheorghe. ...
Momente CUMPLITE pentru juniorul lui Csikszereda » Operat pe cord, după o accidentare teribilă # Gazeta Sporturilor
Ioó Edvin (17 ani), junior legitimat la echipa de tineret a celor de la Csikszereda, a suferit o accidentare teribilă la un meci jucat la finalul săptămânii trecute, zbătându-se între viață și moarte. Clubul din Harghita a făcut primul anunț despre starea acestuia, la capătul a patru zile foarte complicate, în care mai multe echipe de medici au depus toate eforturile pentru a-i oferi o șansă acestuia și a-l salva. ...
Șumudică a criticat doi jucători de la Rapid și propune înlocuitor de la FCSB: „Sunt cauze pierdute” # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică, fostul antrenor de la Rapid, i-a criticat în termeni duri pe Antoine Baroan și Timotej Jambor, atacanții echipei giuleștene.Transferat în 2024 pentru un milion de euro, Jambor a marcat un singur gol pentru Rapid în cele 21 de meciuri jucate. A „spart gheața” cu Dumbrăvița, scor 4-0, în Cupa României. În mandatul lui Șumudică, Jambor a fost trimis împrumut la Zilina. ...
Clubul-gigant a luat o decizie fără precedent » Toți angajații au primit INTERZIS: motivul real din spatele hotărârii # Gazeta Sporturilor
Bayern Munchen a dezvoltat și implementat o platformă internă de Inteligență Artificială (IA), interzicând, în același timp, angajaților să utilizeze instrumente externe precum ChatGPT pentru sarcinile de serviciu. Clubul bavarez a blocat accesul la instrumente externe pentru a garanta securitatea datelor. ...
Bianca Bazaliu i-a răspuns dur selecționerului României » Schimb de replici acide # Gazeta Sporturilor
Bianca Bazaliu (28 de ani), jucătoarea de la Gloria Bistrița care nu a prins lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin, i-a răspuns selecționerului Ovidiu Mihăilă.Context:După meciul României cu Ungaria din grupa principală (29-34), Bazaliu a postat pe Instagram o poză cu meciul dintre Brazilia și Coreea de Sud (32-25) care rula pe televizorul acesteia, acesta având loc în același timp cu Ungaria - RomâniaLa scurt timp, selecționerul Ovidiu Mihăilă a ...
Filipe Coelho, schimbări masive pentru meciul cu Petrolul » Eugen Neagoe, gata să debuteze un atacant # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova va alinia o formație de start mult schimbată în partida cu Petrolul, din cea de-a doua rundă a Cupei României Betano, ce se va disputa astăzi, la ora 21:00. Filipe Coelho (45 de ani) a luat decizia de a nu se baza pe serviciile lui Steven Nsimba și Adrian Rus, astfel că lista indisponibililor capătă proporții pentru olteni. ...
Danny Armstrong (28 de ani), extrema dreapta de la Dinamo, nu va fi recuperat în timp util pentru derby-ul cu FCSB de sâmbătă.FCSB - Dinamo va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Scoțianul care a înscris un hattrick în tur, la victoria cu 4-3 a lui Dinamo, a ratat precedentele două partide ale roș-albilor din cauza unei accidentări. ...
Alege McLaren între Norris și Piastri în lupta la titlu? Piloții au dat din casă: „Să fiu sincer...” # Gazeta Sporturilor
La conferința de presă premergătoare Marelui Premiu de Formula 1 din Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului, McLaren insistă că cei doi piloți ai echipei, ambii cu șanse la titlu, vor fi liberi să se întreacă pentru prima poziție.Intrăm în ultima cursă din acest sezon cu trei piloți având șanse la titlu. Mare favorit este Lando Norris, cel care conduce clasamentul cu 408 puncte. Ocupantul locului secund, Max Verstappen, are 396. Al treilea, Oscar Piastri, 392. ...
3 decizii MAJORE de la directorul FRF: „Obligatoriu! Intru acum în contradicție cu foarte mulți conducători” # Gazeta Sporturilor
3 decizii pe care Mihai Stoichiță le-ar lua în fotbalul românesc, azi, dacă ar avea libertate totală?Podcastul GSP „2 la 1” cu Mihai Stoichiță va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP.ro, începând de vineri, ora 18:00Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, în vârstă de 71 de ani, e invitatul ediției #30 a podcastului GSP „2 la 1”, mâine, de la 18:00. ...
După gestul sfidător al Biancăi Bazaliu, selecționerul Ovidiu Mihăilă a luat decizia # Gazeta Sporturilor
Bianca Bazaliu (28 de ani) a ratat participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin din acest an, nefiind convocată de selecționerul Ovidiu Mihăilă pentru turneul final. Rămasă în țară, jucătoarea a avut un mesaj indirect, dar extrem de precis, chiar în timpul jocului pierdut de „tricolore” cu Ungaria, miercuri seara. Selecționerul a văzut gestul acesteia și a reacționat. ...
Barcelona se teme de „uraganul” din Frankfurt! » Catalanii și-au luat măsuri împotriva nemților # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Eintracht Frankfurt se întâlnesc pe 9 decembrie, pe Camp Nou, în grupa unică din Liga Campionilor, iar amfitrionii nu mai vor să pățească așa cum s-a întâmplat în 2022.Pe 14 aprilie 2022, în „sferturile” Europa League, Barcelona a fost copleșită de Eintracht și pe teren, și în tribune. ...
Anunț-„bombă”! Lucrările la stadionul de 100 de milioane de euro încep: „Va fi primul din România” # Gazeta Sporturilor
Dani Coman, președintele lui FC Argeș, a declarat că lucrările la noul stadion din Pitești vor începe în luna ianuarie.Lucrările de demolare la arena veche din Pitești au început în 2023 și s-au încheiat în luna august a acestui an. Din ianuarie începe construcția noului stadion, care ar urma să aibă aproximativ 15.000 de locuri.Stadionul va costa aproximativ 100 de milioane de euro și ar trebui să fie gata în primăvara anului 2028, după cum a declarat Dani Coman. ...
Marele Premiu de Formula 1 din Abu Dhabi va fi ultima cursă în care constructorul american Haas va purta denumirea comercială MoneyGram Haas F1. Începând din 2026, noul sponsor principal va fi Toyota Gazoo Racing (TGR), divizia de motorsport a companiei japoneze Toyota.În ultimii 3 ani, MoneyGram, o companie americană de transferuri de bani, a fost principalul sponsor al echipei Haas, în prezent singurul constructor american din Formula 1. ...
Invitat în ediția GSP Live de joi, Raul Rusescu, de trei ori campion al României alături de FCSB, a analizat situația în care se află Denis Alibec, atacant al roș-albaștrilor.Alibec nu a confirmat la FCSB, lucru care l-a făcut să intre în dizgrațiile patronului Gigi Becali. Mai mult, atacantul în vârstă de 34 de ani s-a operat recent fără să anunțe clubul. ...
Gheorghe Tadici a ieșit la atac după acuzațiile privind comportamentul său „inuman” » „Îl dau în judecată! A încercat să-mi facă și un flagrant!” # Gazeta Sporturilor
Gheorghe Tadici (73 ani) a reacționat dur împotriva tatălui handbalistei Francesca Bălan, cel care l-a acuzat că se comportă inuman cu elevele sale.Scandalul Tadici, deconspirat de GSP:„Comportament barbar, ne jignește!” » Acuzații GRAVE împotriva lui Gheorghe Tadici: „Colega noastră a ajuns la psiholog!” » Reacția antrenorului: „E posibil să le mai fi înjurat, nu mă cenzurez!”Tatăl jucătoarei care acuză abuzurile lui Gheorghe Tadici, dezvăluiri șocante ...
LPF a anunțat programul etapei 22 din sezonul regular al Superligii, prima care va avea loc în 2026.Doar două etape de campionat se vor mai desfășura în 2025, Superliga urmând să ia pauză pe 23 decembrie.Competiția va fi reluată la jumătatea lunii ianuarie, cu runda 22 din sezonul regular. Astăzi, Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul acelei etape.Ea va începe cu duelul dintre Rapid și Metaloglobus, programat vineri, 16 ianuarie, la ora 20:00. ...
Alexandru Chipciu (36 de ani, fundaș stânga) și Dan Nistor (37 de ani, mijlocaș) sunt aproape să semneze prelungirea cu U Cluj, după cum susține Radu Constantea, președintele clubului ardelean.Cei doi veterani de la U Cluj mai au contracte până la finalul acestui sezon. Însă vor rămâne încă un an la U, până în 2027. Clubul ardelean le-a oferit acestora noi înțelegeri. ...
