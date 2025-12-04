Irlanda. Patru drone militare au fost identificate în zona pe unde trebuia să treacă avionul în care se afla președintele Zelenski, luni seara. Acesta a aterizat mai devreme decât fusese programat, astfel că nu au existat incidente. Nu au fost transmise detalii despre drone.
Biziday.ro, 4 decembrie 2025 21:20
Potrivit oficialilor chestionați de publicația irlandeză The Journal, cele patru drone militare au ajuns în apropierea aeroportului din Dublin, pe unde urma să treacă aeronava ce îl transporta pe Volodimir Zelenski, luni seara, în jurul orei 23:00. Avionul a aterizat însă mai devreme decât era planificat, evitând astfel întâlnirea cu aparatele de zbor. Ulterior, dronele […]
• • •
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:30
Nicușor Dan a transmis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii care incriminează distribuirea online de materiale fasciste, legionare, antisemite sau xenofobe. Insistă că legea nu este clară și ar putea fi interpretată abuziv. # Biziday.ro
Președintele și-a anunțat demersul într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a subliniat că “statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și incitării la discriminare. Totuși, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile și echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja […]
19:50
București. Primăria Generală va cumpăra peste 160 de troleibuze și tramvaie și va moderniza 50 km de linii de tramvai și depourile Titan și Colentina. Primarul interimar a semnat contracte de finanțare în valoare de 400 de milioane de euro. # Biziday.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a declarat că a semnat “cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București. Aproape 400 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor și achiziția de noi tramvaie și troleibuze”. Finanțarea va permite achiziția a o sută de troleibuze moderne, 63 de […]
Acum 4 ore
19:40
Comisia Europeană anchetează dacă Meta blochează accesul funcțiilor AI de la alți furnizori, în aplicația WhatsApp, cu scopul de a asigura creșterea propriului serviciu. # Biziday.ro
Teresa Ribera, comisarul european pentru Concurență, a declarat că ancheta a fost deschisă “pentru a împiedica marile companii de tehnologie să abuzeze de poziția lor, cu scopul de a elimina concurenții inovatori”. Aceasta a adăugat că a primit mai multe plângeri din partea unor dezvoltatori mai mici. Uniunea Europeană încearcă să își echilibreze sprijinul pentru […]
19:10
Caraș-Severin. Avertizare Cod Roșu de vânt, valabilă până la ora 21, în localitățile Oravița, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani și Ciuchici. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt, valabilă până la ora 21. Se vor înregistra intensificări puternice și susținute ale vântului, care vor depăși la rafală 90 km/h. Întreg județul este sub avertizare Cod Portocaliu de vânt, până vineri la ora 10. Vor fi intervale cu intensificări puternice ale […]
18:20
Marea Britanie. O anchetă oficială condusă de un fost judecător la Curtea Supremă conchide că Vladimir Putin “trebuie să fi ordonat” otrăvirea cu Noviciok a agentului dublu Serghei Skripal, în 2018, într-o “demonstrație de putere”. # Biziday.ro
Ancheta vizează cazul lui Skripal și al fiicei sale, Iulia, care au fost găsiți inconștienți pe o bancă, în stradă, în orașul Salisbury, în martie 2018. Autoritățile au identificat, ulterior, pe clanța ușii de la intrarea în casa bărbatului agentul neurotoxic Noviciok. Aproape patru luni mai târziu, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani […]
17:50
Provident Financial România, cel mai mare IFN neafiliat unui grup bancar din țară, a generat o valoare adăugată de 124,5 milioane de euro în economia locală în perioada 2023–2024, ajungând la un impact economic direct de 553,4 milioane de euro în cei 19 ani de activitate. Valoarea indirectă creată prin clienți și furnizori depășește 1,33 […]
Acum 6 ore
17:10
Australia. Meta a început să elimine conturile a sute de mii de adolescenți cu vârste sub 16 ani de pe Instagram, Facebook și Threads. În câteva zile intră în vigoare legea prin care rețelele sociale sunt interzise acestei categorii de vârstă. # Biziday.ro
Compania a anunțat, luna trecută, că a început să informeze utilizatorii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani că le vor fi închise conturile începând cu 4 decembrie. Aproximativ 150 de mii de utilizatori de Facebook și 350 de mii de conturi de Instagram vor fi afectate. Acest lucru va duce la o interdicție […]
16:00
Der Spiegel publică mai multe pasaje din teleconferința liderilor europeni de luni, din care reiese că aceștia s-ar teme că “SUA vor trăda Ucraina”. Emmanuel Macron l-ar fi avertizat pe Zelenski în privința concesiilor teritoriale, iar Friedrich Merz a spus că americanii “se joacă cu noi și cu ucrainenii”. # Biziday.ro
Publicația germană Der Spiegel scrie că a intrat în posesia unui transcript din cadrul convorbirii liderilor europeni, în care aceștia și-au exprimat profunda neîncredere față de Statele Unite în privința negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Teleconferința, desfășurată luni, a reunit președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general NATO Mark Rutte, […]
Acum 8 ore
14:50
Vladimir Putin subliniază, în contextul negocierilor de pace, că “totul se reduce la eliberarea teritoriilor Donbas și Novorossia (o regiune care nu există, dar pe care rușii au desemnat-o de mult timp ca fiind tot sudul Ucrainei, până la Odesa)”. Amenință că acestea vor fi preluate complet “prin orice mijloace”. # Biziday.ro
“Fie eliberăm aceste teritorii [Luhansk și Donețk – ce formează regiunea Donbas] prin forță, fie prin retragerea trupelor ucrainene”, a declarat Vladimir Putin într-un interviu pentru presa indiană, înaintea unei vizite oficiale în India, joi, unde va fi primit de premierul Narendra Modi. Acesta a invocat și conceptul istoric de “Novorossia” (Noua Rusie), termen pe […]
14:00
Marea Britanie și Norvegia vor colabora în Atlanticul de Nord pentru “vânarea” navelor rusești de spionaj și pentru protejarea infrastructurii de potențiale acte de sabotaj. Vor dezvolta noi nave și arme. # Biziday.ro
Un acord în acest sens urmează să fie semnat în cursul zilei, la sediul guvernului britanic, și prevede ca Marina britanică și cea norvegiană să lucreze împreună pentru “a vâna submarine rusești”. Șefii apărării din cele două țări spun că pactul va viza și apărarea rețelei subacvatice de cabluri și conducte din regiune. UK se […]
Acum 12 ore
12:20
Ministerul de Interne atenționează asupra unei știri false, răspândită pe Facebook, conform căreia camerele de supraveghere din trafic și din zonele publice a urma să fie folosite pentru controlul mobilității populației. # Biziday.ro
Ministerul Afacerilor Interne detaliază că știrea falsă se răspândește pe rețelele sociale și pe cele de mesagerie. A prezentat și o astfel de postare care conține informațiile false, conform căreia camerele de supraveghere vor fi folosite pentru supravegherea și controlul mobilității populației. “Aceste informații sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic […]
12:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei răspunde că niciuna dintre dronele sale navale Sea Baby din Marea Neagră nu a fost pierdută. Miercuri, Armata Română a anunțat că a detonat controlat o astfel de dronă aflată în derivă. # Biziday.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a emis o reacție, după anunțul Ministerului român al Apărării cu privire la incidentul din Marea Neagră. Potrivit SBU, toate dronele sale Sea Baby “angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate și niciuna nu a fost pierdută. Niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești. […]
09:40
Sondaj. Mai mult de jumătate dintre europeni cred că există un risc ridicat sau foarte ridicat ca Rusia să atace țara lor. 48% îl percep acum pe Donald Trump ca fiind un dușman al Europei și doar 19% cred că UE ar trebui să se alinieze cu politicile SUA. # Biziday.ro
Realizat în șapte țări vestice (Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Belgia și Olanda) la care se adaugă Polonia și Croația, sondajul arată în primul rând o creștere a percepției pericolului unei agresiuni ruse, concomitent cu neîncrederea în capacitatea de apărare a armatelor proprii (nu a fost sondată încrederea în capacitatea comună de apărare), dar și […]
Acum 24 ore
08:00
Raportul Pentagonului arată că secretarul Pete Hegseth “a pus trupele în pericol”, în luna martie, când a transmis informații în timp real privind bombardamentul asupra Yemenului, pe un grup privat de mesagerie. Democrații îi cer demisia, dar Hegseth susține că raportul de fapt îl exonerează, pentru că nu ar fi transmis informații clasificate. # Biziday.ro
Raportat inițial de CNN, iar apoi și de Fox News, AP News și de restul presei americane, investigația Inspectorului General din cadrul Pentagonului conchide că Hegseth a pus trupele în pericol, încălcând politicile departamentului și dezvăluind informații clasificate, pe care, totuși, tot el avea puterea să le declasifice. Nu este foarte clar dacă a și […]
07:00
Negocieri de pace pentru Ucraina. Donald Trump spune că Vladimir Putin își dorește să ajungă la o înțelegere și descrie discuțiile dintre reprezentanții SUA și președintele rus ”rezonabil de bune”. Discuții între americani și ucraineni, astăzi, la Florida. # Biziday.ro
Donald Trump a declarat că calea de urmat pentru negocierile de pace din Ucraina este neclară, după ceea ce a numit discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și reprezentanții SUA ”rezonabil de bune”, care, cu toate acestea, nu au dus la un progres concret. După întâlnirea de la Kremlin, de marți, reprezentanții SUA, Steve Witkoff […]
3 decembrie 2025
23:30
Germania a devenit prima țară din Europa care a desfășurat sistemul israelian antirachetă Arrow 3. Are capacitatea de a apăra mai multe state europene, inclusiv România și poate intercepta rachete balistice cu rază medie. # Biziday.ro
Sistemul Arrow 3, cu rază lungă de acțiune, este conceput pentru a doborî rachete în straturile superioare ale atmosferei și are o rază de peste 2.000 de km, suficient de mare pentru a proteja aproape toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, Polonia și statele baltice. Acesta operează la altitudini de peste 100 de kilometri, în […]
Ieri
21:40
Reuters: Netflix a lansat ideea unui abonament comun cu HBO Max, dacă ar achiziționa platforma de streaming și studiourile de producție de la Warner Bros. Oferta, care i-ar avantaja pe clienți, a fost făcută în cadrul negocierilor dintre cele două companii. # Biziday.ro
Potrivit persoanelor familiarizate cu situația, care au vorbit anonim pentru Reuters, Netflix a suținut, în discuțiile recente cu Warner Bros, că fuziunea serviciilor sale cu HBO Max ar fi în beneficiul consumatorilor, deoarece ar permite lansarea unei oferte comune la un preț mai mic. Deși opțiunea pare avantajoasă pentru clienți, prin prezentarea acestui aspect, Netflix […]
19:20
Analiză Politico. Arestarea fostei șefe a diplomației UE de către Parchetul European riscă să arunce UE în cea mai mare criză politică din ultimele decenii. Adversarii Ursulei von der Leyen vor folosi acest lucru împotriva ei, în condițiile în care șefa comisiei avea deja o relație tensionată cu Kaja Kallas, noul Înalt Reprezentant al UE. # Biziday.ro
Von der Leyen era deja afectată de semnele de întrebare privind achiziția de vaccinuri, în timpul pandemiei, în timp ce tensiunile, până acum latente, cu aripa de politică externă a blocului comunitar, erau în creștere. Arestarea și punerea sub acuzare a Fredericăi Mogherini, fost Înalt Reprezentant al UE și vicepreședinte al Comisiei până în 2019, […]
19:10
De la un diagnostic considerat ”inoperabil” la o intervenție robotică complexă reușită. Alex a învins cancerul pulmonar la 38 de ani și s-a întors sănătos acasă. (P) # Biziday.ro
La 38 de ani, Alex nu își imagina că tusea care nu trecea și firicelul aproape invizibil de sânge care apărea uneori vor deveni începutul celei mai mari provocări din viața sa. Timp de câteva luni, simptomele au revenit în valuri, iar într-o zi s-a hotărât să facă un CT. Diagnosticul i-a fost comunicat rapid […]
18:40
Nicușor Dan afirmă că raportul complet privind anularea alegerilor din 2024 va fi prezentat, cel mai probabil, la finalul lunii viitoare: “S-a schimbat conștientizarea noastră asupra acestei campanii de manipulare din partea Rusiei. Au apărut suficiente informații care să explice acea decizie”. # Biziday.ro
În urma întrunirii cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, președintele Nicușor Dan a fost întrebat urmează să fie publicat raportul legat de anularea primului tur al alegerilor, de acum un an. Nicușor Dan a estimat că acest lucru se va întâmpla, cel mai probabil, “aproximativ, la sfârșit de ianuarie”. Președintele României a mai precizat […]
17:00
UE propune o controversată soluție juridică pentru a folosi activele rusești înghețate în finanțarea Ucrainei. Planul prevede acordarea unui împrumut ucrainenilor, care vor rambursa creditul după ce vor încasa de la Rusia reparații de război. # Biziday.ro
Așa-numitul “împrumut pentru reparații” ar mobiliza până la 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate prin sancțiunile impuse deja de Uniunea Europeană, în scopul asigurării finanțării de care are nevoie armata și guvernul ucrainean. Statele membre ar fi nevoite să susțină împrumutul, prin garanții de stat, iar executivul ucrainean nu ar fi obligat să […]
15:50
Armata Română a neutralizat o dronă maritimă care plutea în derivă în Marea Neagră, la 36 de mile marine de Constanța. Au distrus-o prin detonare controlată. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că scafandrii militari EOD, specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive, din cadrul Forțelor Navale Române, au executat miercuri, 3 decembrie, o misiune de neutralizare a unui obiect care punea în pericol navigația în Marea Neagră, la solicitarea Gărzii de Coastă. ”Militarii Centrului 39 Scafandri s-au deplasat în raionul maritim estimat la 36 […]
15:40
România cumpără o covertă ușoară de la Turcia, cu 223 de milioane de euro. Achiziția a fost aprobată în CSAT în martie, iar acum a fost semnat contractul. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale informează că a semnat contractul pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia. Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de EURO fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic. “Intrarea unei noi nave în serviciul […]
14:20
Președintele Dan, după ce PSD spune că Ministrul Mediului este de vină pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița: ”Să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală. În opinia mea vinovăţia este la Apele Române”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că din punctul său de vedere vinovăția pentru criza apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova este la Apele Române. Precizările șefului statului vin în contextul în care mai multe persoane din PSD cu criticat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu. ”În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână […]
13:50
Avarie la o carieră de cărbune din Gorj, care alimentează Termocentrala din Rovinari. Din cauza ploilor abundente, o porțiune de pământ s-a surpat, iar activitatea carierei este afectată. Totuși, Ministrul Energiei asigură că termocentrala NU va fi oprită, deoarece stocul de cărbune ajunge pentru șase zile. # Biziday.ro
“Stocul de cărbune este de aproximativ 35-36 de mii de tone de cărbune, ceea ce asigură o necesitate de 6 zile de funcționare. În această perioadă, excavatorul va fi remediat și există și rezerve de alimentare cu materie primă, lignit. Nu se ia în considerare oprirea centralei de la Rovinari. Nu există riscuri ca România […]
13:40
Căutările avionului Malaysia Airlines MH370, dispărut în urmă cu peste zece ani, vor fi reluate. O firmă de robotică din SUA va scana fundul oceanului, timp de 55 de zile, în zone în care se consideră că există cea mai mare probabilitate de a găsi aeronava. # Biziday.ro
Căutările avionului Malaysia Airlines MH370 vor fi reluate în această lună, a anunțat Ministerul Transporturilor din Malaysia, la mai mult de un deceniu după ce avionul a dispărut, într-unul dintre cele mai misterioase incidente din domeniul aviației. Într-un comunicat, Ministerul Transporturilor a precizat că firma americană de robotică Ocean Infinity va relua căutările pe fundul […]
12:30
Eșec la prima misiune de testare a rachetei reutilizabile Zhuque-3, cu care China vrea să concureze cu SpaceX și să plaseze sateliți pe orbită. Deși a atins cu succes orbita Pământului, a explodat în timpul aterizării, din cauza unor probleme tehnice. # Biziday.ro
Testul a fost efectuat de LandSpace, o companie chineză cu sediul la Beijing, una dintre firmele de top din sectorul spațial. Aceasta a lansat racheta Zhuque-3 din deșert, în nord-vestul Chinei. Inițial, testul părea promițător, în condițiile în care racheta a intrat pe orbită conform planificării. Totuși, în momentul în care revenea spre locul de […]
10:20
Țările membre UE vor elimina complet importurile de gaze rusești până la finalul anului 2027. Acordul preliminar, unul de compromis, amână cu un an data pe care o votase inițial Parlamentul European. # Biziday.ro
Consiliul European a ajuns miercuri la un acord politic cu Parlamentul European, privind o reglementare care va interzice treptat importurile de gaze naturale din Rusia, atât lichefiate (GNL), cât și prin conducte, din 2027. Mai exact acordul introduce o interdicție obligatorie în etape: importurile de GNL din Rusia vor fi interzise din 2026, iar importurile […]
09:40
Vânzările de mașini noi din România au scăzut, în primele 11 luni, cu doar -1%, în condițiile unei reduceri substanțiale a programului Rabla. Pierderea vine de la autoturisme electrice și pe motorină, compensată parțial de achiziția de mașini pe benzină și GPL. # Biziday.ro
Asociația Constructorilor de Automobile din România informează că, între ianuarie și noiembrie, au fost înmatriculate 135.491 de autoturisme noi, în scădere cu doar -1,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, respectiv 137.298 de unități, dar asta în condițiile unei reduceri totale a bugetului de la Programul Rabla de cinci ori. Statisticile ACAROM arată că […]
08:50
Acord între Parlamentul European și statele membre ale UE pentru reglementarea unitară a corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene. Legislația vine după ce în România deciziile CCR au anulat numeroase condamnări, iar în Italia abuzul în serviciu a fost abolit ca infracțiune. # Biziday.ro
După doi ani de discuții și negocieri, negociatorii Parlamentului European au anunțat marți seara că au ajuns la un acord cu cei ai Consiliului European în privința unei legislații unitare anticorupție, care urmează a fi implementată în propriile coduri penale de fiecare țară membră. Totuși, încă este nevoie de adoptarea formală a proiectului de către […]
07:10
Negocieri de pace, la Moscova. Întâlnirea dintre președintele rus și emisarii americani s-a încheiat, după aproape cinci ore, “fără un rezultat de compromis”. Potrivit echipei lui Putin, a fost discutată esența propunerii, nu aspecte specifice, și “nu suntem mai departe sau mai aproape de o soluție”. # Biziday.ro
Iuri Ușakov, consilierul pe politică externă al președintelui rus, a declarat că, deși discuțiile “au fost foarte utile, constructive și substanțiale, nu s-a ajuns la niciun compromis cu privire la planul de pace. Nu suntem nici mai departe, nici mai aproape de rezolvarea crizei. Mai sunt multe de făcut. (…) Unele dintre propunerile delegației americane […]
2 decembrie 2025
23:20
Un instructor militar britanic, recrutat de FSB, a fost arestat în Ucraina, sub acuzația că furniza informații militare sensibile și că participa la asasinate, pe teritoriul ucrainean. A transmis coordonate ale unităților ucrainene și a primit instrucțiuni pentru fabricarea de explozibili. # Biziday.ro
Potrivit Procuraturii din Kiev, Ross David Cutmore, fost militar britanic, a fost recrutat de serviciul de securitate al Rusiei (FSB) pentru a desfășura asasinate și alte acțiuni împotriva Ucrainei, pe teritoriul ucrainean, în perioada 2024-2025. În mai 2025, Cutmore a transmis coordonatele anumitor unități ucrainene, fotografii de la un centru de instruire, dar și informații […]
22:00
Coreea de Sud. Patru persoane au fost arestate după ce au piratat peste 120.000 de camere de supraveghere din locuințe și spații publice. Au folosit înregistrările pentru a crea conținut cu caracter sexual, pe care l-au vândut pe un site din afara țării. # Biziday.ro
Polițiștii au confirmat duminică reținerea celor patru suspecți și au afirmat că aceștia au acționat separat. Unul dintre ei este acuzat că a piratat 63 de mii de camere video și a produs 545 de videoclipuri cu conținut sexual, pe care le-a vândut apoi în schimbul criptomonedelor, obținând astfel peste 12 mii de de dolari. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Artanu de la Timpuri Noi/Partizan a încetat din viață. Pe numele său real Adrian Pleșca, artistul avea 64 de ani. Marți seara, a suferit un atac vascular cerebral (AVC) fatal. # Biziday.ro
Adrian Pleșca a murit, astăzi, la vârsta de 64 de ani. Mai mulți foști colaboratori ai acestuia au postat mesaje de condoleanțe, iar trupa “Partizan” a postat o imagine de doliu. Trupa “Timpuri Noi” a fost fondată în 1982, iar “Partizan” în 2001. Pe parcursul anilor, Artan a plecat și a revenit în cele două […]
19:50
Parlamentarii vor fi obligați să raporteze întâlnirile pe care le-au avut cu terți, pe tema inițierii sau completării de legi, în “Registrul Unic al Transparenței Intereselor”. Președintele Dan a promulgat legea în acest sens. # Biziday.ro
Proiectul de lege a primit votul parlamentului la finalul lunii septembrie. În această seară, președintele a anunțat că a promulgat-o recent, fără a preciza în ce dată. Nicușor Dan a enumerat și principalele prevederi – obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți, cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate […]
19:20
Airbus a identificat defecțiuni ale fuselajului aeronavelor Airbus A320. Reuters are informații doar despre 50 de avioane aflate în faza de producție, motiv pentru care calendarul livrărilor a fost decalat. # Biziday.ro
Airbus anunță că a descoperit problema de calitate care afectează un număr limitat de panouri metalice, că a izolat-o și că acum toate panourile respectă cerințele. Un purtător de cuvânt a detaliat că problema provenea de la un furnizor, însă nu a oferit detalii despre identitatea acestuia. Potrivit informațiilor obținute de agenția Reuters de la […]
18:00
Vladimir Putin amenință explicit Europa: “Dacă doresc să intre în război cu noi, suntem pregătiți chiar acum”. Președintele rus acuză liderii europeni că împiedică negocierile de pace “cu cerințe inacceptabile pentru Rusia”. La rândul său, Volodimir Zelenski afirmă că “acum, mai mult ca niciodată, există șansa încheierii războiului”. # Biziday.ro
“Rusia nu are nicio intenție de a intra în război cu țările europene, dar dacă Europa începe un război, Moscova este pregătită chiar acum”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, cu puțin timp înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff. Acesta a acuzat liderii europeni că “nu au o agendă pașnică” și că se poziționează […]
17:30
Război în Ucraina. Vladimir Putin salută “capturarea completă” a Pokrovskului, din regiunea Donețk, cu câteva ore înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff. Totuși, Armata Ucraineană susține că deține controlul asupra părții de nord a orașului. # Biziday.ro
Vladimir Putin le-a mulțumit comandanților Armatei Ruse pentru “această direcție importantă, care ar putea ajuta Rusia să își îndeplinească obiectivele de război mai ample”. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui videoclip datat duminică, dar care a fost difuzat de Kremlin luni, cu o zi înaintea vizitei trimisului special al administrației americane, Steve Witkoff, și […]
16:20
Criza apei din Prahova. OMV Petrom oprește pentru cel puțin două zile centrala de la Brazi, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în România, în condițiile în care apa de la Paltinu nu poate fi tratată corespunzător. # Biziday.ro
“Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Continuăm să monitorizăm situația”, a precizat OMV Petrom pentru Biziday. Compania a notificat și pe platforma europeană REMIT că va fi indisponibilă. Pusă în funcțiune în 2012, în […]
14:40
Belgia. Percheziții la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei, la solicitarea Parchetului European, în cadrul unei anchete privind o fraudă cu fonduri UE. Trei persoane au fost reținute. # Biziday.ro
La cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Koveși, poliția belgiană a efectuat percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la locuințele suspecților. Autoritățile belgiene au beneficiat și de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Trei suspecți au fost reținuți. Perchezițiile […]
13:50
Fostul senator Marius Isăilă, care a încercat să-l mituiască pe fostul ministru al Apărării, a fost trimis în judecată. Este acuzat că a vrut să îi ofere mită un milion de euro, printr-un intermediar, cu scopul de a obține contracte cu compania de stat Romtehnica. # Biziday.ro
DNA informează că l-a trimis au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a fostului senator Marius Isăilă. În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea stare de fapt: ”În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor […]
13:50
Bulgaria. Guvernul retrage definitiv proiectul de buget pentru 2026, care a provocat ample demonstrații la Sofia și în alte orașe. Prevedea creșterea contribuțiilor sociale și a impozitului pe dividende. # Biziday.ro
UPDATE, ora 13:45. Guvernul bulgar a anunțat că retrage definitiv propunerea de buget, după valul de proteste. Potrivit estimărilor citate de presa internațională, 50 de mii de oameni au participat la mitingul de luni seară, din capitală, și alți 50 de mii la protestele din restul țării. Anterior deciziei, partidele de opoziție și grupurile de […]
13:30
Război Rusia – Ucraina. Un alt vapor din flota fantomă a Rusiei a fost atacat în Marea Neagră, în largul coastelor turcești, în al treilea incident de acest fel din ultima săptămână. Transporta ulei de floarea-soarelui spre Georgia. # Biziday.ro
Noul atac vine la doar câteva zile după ce două petroliere, parte a flotei fantome a Moscovei, au fost atacate de drone ucrainene. Informațiile transmise de autoritatea maritimă turcă arată că nava MIDVOLGA-2 a fost atacată la aproximativ 130 de kilometri în largul coastei turcești. Cei 13 membri ai echipajului nu au fost răniți, iar […]
12:50
Guvernul a înaintat Comisiei Europene cererea pentru plata celei de-a treia tranșe din PNRR, în valoare de 809,4 milioane de euro. Ministrul Proiectelor Europene spune că România NU pierde bani, deoarece jaloanele neîndeplinite au fost negociate. # Biziday.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat că Guvernul a înaintat oficial Comisiei Europene documentația necesară pentru eliberarea celei de-a treia tranșe de plată din PNRR, în valoare de 809,4 milioane de euro. ”Suma despre care vorbim este de 809,4 milioane de euro. E diferită față de suma inițială pentru că, după negocieri, cele două […]
11:40
Analiză Reuters. În timp ce națiunile occidentale se concentrează pe amenințarea făcută de producătorii chinezi în domeniul vehiculelor electrice, aceștia inundă lumea cu mașini pe benzină ieftine, pe care nu le mai pot vinde acasă. Acestea sunt acum de 6,5 milioane de autovehicule, adică peste 75% din exporturile chineze. # Biziday.ro
O amplă analiză a Reuters, care a vorbit cu peste 30 de producători și distribuitori de mașini din toată lumea, arată că producătorii auto din China inundă piețele emergente și secundare din Europa de Est, Asia, America Latină și Rusia, cu mașini pe benzină. Aceste țări nu au o infrastructură de încărcare electrică foarte dezvoltată […]
10:30
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în care candida ca independent. Își anunță susținerea pentru Ciprian Ciucu (PNL) și îi cere și lui Cătălin Drulă (USR) să se retragă. # Biziday.ro
Vlad Gheorghe a făcut anunțul într-o conferință de presă la care a participat alături de Ciprian Ciucu, precizând că decizia de a se retrage în favoarea candidatului PNL a fost luată după mai multe discuții și după sondajele care au arătat că Anca Alexandrescu (susținută de AUR) are șanse să câștige alegerile. “Acesta este lucrul […]
08:30
Samsung a anunțat lansarea Galaxy Z TriFold, primul său smartphone pliabil în trei secțiuni, în contextul în care concurența pe piața dispozitivelor pliabile se intensifică. Din 12 decembrie, modelul va fi disponibil mai întâi în Coreea de Sud, iar în SUA este prevăzut pentru începutul anului 2026. Nu este clar când va fi adus în Europa. # Biziday.ro
Noul model “Galaxy Z TriFold” folosește două balamale pliabile spre interior, care permit deschiderea într-un ecran de aproximativ 25 de centimetri, cu o rezoluție de 2160 x 1584. Când este pliat, dispozitivul are 12,9 milimetri grosime, puțin mai mult decât Galaxy Z Fold6, care are 12,1 milimetri. Deocamdată este disponibil într-o singură versiune, în culoarea […]
07:30
Guvernul își asumă azi răspunderea pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților, ce prevede o tăiere de circa 30% din cuantumul net față de nivelul actual (dar numai pentru cei care urmează să se pensioneze, nu și pentru pensiile în plată), precum și creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. # Biziday.ro
Camerele parlamentului se reunesc oricum marți pentru o ședință solemnă, pentru a marca Ziua Națională a României. Imediat după aceea va fi deschisă o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia prim-ministrul Ilie Bolojan va angaja răspunderea guvernului pe legea pensiilor magistraților. Reforma prevede o reducere netă a pensiei la 55% din […]
1 decembrie 2025
22:00
Raport. Veniturile companiilor militare de stat din China au scăzut cu -10% anul trecut, fiind afectate de anchetele anticorupție care au amânat sau chiar anulat contracte și achiziții importante. În contrast, la nivel mondial, s-au înregistrat creșteri semnificative (+5,9%). # Biziday.ro
Un raport al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) relevă că declinul Chinei (-10%) contrastează puternic cu creșterile record înregistrate la nivel global, de +5,9% (679 de miliarde de dolari), ale celor o sută cei mai mari producători de armament, impulsionate de războaiele din Ucraina și din Gaza, dar și de tensiunile regionale. Companiile de […]
