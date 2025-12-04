Irlanda. Patru drone militare au fost identificate în zona pe unde trebuia să treacă avionul în care se afla președintele Zelenski, luni seara. Acesta a aterizat mai devreme decât fusese programat, astfel că nu au existat incidente. Nu au fost transmise detalii despre drone.

17:00

Așa-numitul “împrumut pentru reparații” ar mobiliza până la 210 miliarde de euro din activele rusești înghețate prin sancțiunile impuse deja de Uniunea Europeană, în scopul asigurării finanțării de care are nevoie armata și guvernul ucrainean. Statele membre ar fi nevoite să susțină împrumutul, prin garanții de stat, iar executivul ucrainean nu ar fi obligat să […]