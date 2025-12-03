Acord între Parlamentul European și statele membre ale UE pentru reglementarea unitară a corupției. Infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare, pentru combaterea consecventă în țările europene. Legislația vine după ce în România deciziile CCR au anulat numeroase condamnări, iar în Italia abuzul în serviciu a fost abolit ca infracțiune.
Biziday.ro, 3 decembrie 2025 08:50
După doi ani de discuții și negocieri, negociatorii Parlamentului European au anunțat marți seara că au ajuns la un acord cu cei ai Consiliului European în privința unei legislații unitare anticorupție, care urmează a fi implementată în propriile coduri penale de fiecare țară membră. Totuși, încă este nevoie de adoptarea formală a proiectului de către […]
• • •
Acum 30 minute
08:50
Acum 4 ore
07:10
Negocieri de pace, la Moscova. Întâlnirea dintre președintele rus și emisarii americani s-a încheiat, după aproape cinci ore, “fără un rezultat de compromis”. Potrivit echipei lui Putin, a fost discutată esența propunerii, nu aspecte specifice, și “nu suntem mai departe sau mai aproape de o soluție”. # Biziday.ro
Iuri Ușakov, consilierul pe politică externă al președintelui rus, a declarat că, deși discuțiile “au fost foarte utile, constructive și substanțiale, nu s-a ajuns la niciun compromis cu privire la planul de pace. Nu suntem nici mai departe, nici mai aproape de rezolvarea crizei. Mai sunt multe de făcut. (…) Unele dintre propunerile delegației americane […]
Acum 12 ore
23:20
Un instructor militar britanic, recrutat de FSB, a fost arestat în Ucraina, sub acuzația că furniza informații militare sensibile și că participa la asasinate, pe teritoriul ucrainean. A transmis coordonate ale unităților ucrainene și a primit instrucțiuni pentru fabricarea de explozibili. # Biziday.ro
Potrivit Procuraturii din Kiev, Ross David Cutmore, fost militar britanic, a fost recrutat de serviciul de securitate al Rusiei (FSB) pentru a desfășura asasinate și alte acțiuni împotriva Ucrainei, pe teritoriul ucrainean, în perioada 2024-2025. În mai 2025, Cutmore a transmis coordonatele anumitor unități ucrainene, fotografii de la un centru de instruire, dar și informații […]
22:00
Coreea de Sud. Patru persoane au fost arestate după ce au piratat peste 120.000 de camere de supraveghere din locuințe și spații publice. Au folosit înregistrările pentru a crea conținut cu caracter sexual, pe care l-au vândut pe un site din afara țării. # Biziday.ro
Polițiștii au confirmat duminică reținerea celor patru suspecți și au afirmat că aceștia au acționat separat. Unul dintre ei este acuzat că a piratat 63 de mii de camere video și a produs 545 de videoclipuri cu conținut sexual, pe care le-a vândut apoi în schimbul criptomonedelor, obținând astfel peste 12 mii de de dolari. […]
20:30
Artanu de la Timpuri Noi/Partizan a încetat din viață. Pe numele său real Adrian Pleșca, artistul avea 64 de ani. Marți seara, a suferit un atac vascular cerebral (AVC) fatal. # Biziday.ro
Adrian Pleșca a murit, astăzi, la vârsta de 64 de ani. Mai mulți foști colaboratori ai acestuia au postat mesaje de condoleanțe, iar trupa “Partizan” a postat o imagine de doliu. Trupa “Timpuri Noi” a fost fondată în 1982, iar “Partizan” în 2001. Pe parcursul anilor, Artan a plecat și a revenit în cele două […]
Acum 24 ore
19:50
Parlamentarii vor fi obligați să raporteze întâlnirile pe care le-au avut cu terți, pe tema inițierii sau completării de legi, în “Registrul Unic al Transparenței Intereselor”. Președintele Dan a promulgat legea în acest sens. # Biziday.ro
Proiectul de lege a primit votul parlamentului la finalul lunii septembrie. În această seară, președintele a anunțat că a promulgat-o recent, fără a preciza în ce dată. Nicușor Dan a enumerat și principalele prevederi – obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți, cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate […]
19:20
Airbus a identificat defecțiuni ale fuselajului aeronavelor Airbus A320. Reuters are informații doar despre 50 de avioane aflate în faza de producție, motiv pentru care calendarul livrărilor a fost decalat. # Biziday.ro
Airbus anunță că a descoperit problema de calitate care afectează un număr limitat de panouri metalice, că a izolat-o și că acum toate panourile respectă cerințele. Un purtător de cuvânt a detaliat că problema provenea de la un furnizor, însă nu a oferit detalii despre identitatea acestuia. Potrivit informațiilor obținute de agenția Reuters de la […]
18:00
Vladimir Putin amenință explicit Europa: “Dacă doresc să intre în război cu noi, suntem pregătiți chiar acum”. Președintele rus acuză liderii europeni că împiedică negocierile de pace “cu cerințe inacceptabile pentru Rusia”. La rândul său, Volodimir Zelenski afirmă că “acum, mai mult ca niciodată, există șansa încheierii războiului”. # Biziday.ro
“Rusia nu are nicio intenție de a intra în război cu țările europene, dar dacă Europa începe un război, Moscova este pregătită chiar acum”, a declarat președintele rus Vladimir Putin, cu puțin timp înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff. Acesta a acuzat liderii europeni că “nu au o agendă pașnică” și că se poziționează […]
17:30
Război în Ucraina. Vladimir Putin salută “capturarea completă” a Pokrovskului, din regiunea Donețk, cu câteva ore înaintea întâlnirii cu emisarul american Steve Witkoff. Totuși, Armata Ucraineană susține că deține controlul asupra părții de nord a orașului. # Biziday.ro
Vladimir Putin le-a mulțumit comandanților Armatei Ruse pentru “această direcție importantă, care ar putea ajuta Rusia să își îndeplinească obiectivele de război mai ample”. Mesajul a fost transmis prin intermediul unui videoclip datat duminică, dar care a fost difuzat de Kremlin luni, cu o zi înaintea vizitei trimisului special al administrației americane, Steve Witkoff, și […]
16:20
Criza apei din Prahova. OMV Petrom oprește pentru cel puțin două zile centrala de la Brazi, care asigură aproximativ 10% din energia electrică produsă în România, în condițiile în care apa de la Paltinu nu poate fi tratată corespunzător. # Biziday.ro
“Confirmăm că centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza debitului scăzut al apei tehnologice și a restricțiilor de apă, factori aflați în afara controlului companiei. Continuăm să monitorizăm situația”, a precizat OMV Petrom pentru Biziday. Compania a notificat și pe platforma europeană REMIT că va fi indisponibilă. Pusă în funcțiune în 2012, în […]
14:40
Belgia. Percheziții la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei, la solicitarea Parchetului European, în cadrul unei anchete privind o fraudă cu fonduri UE. Trei persoane au fost reținute. # Biziday.ro
La cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Koveși, poliția belgiană a efectuat percheziții în mai multe clădiri ale Colegiului Europei din Bruges, la Serviciul European de Acțiune Externă din Bruxelles și la locuințele suspecților. Autoritățile belgiene au beneficiat și de sprijinul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF). Trei suspecți au fost reținuți. Perchezițiile […]
13:50
Fostul senator Marius Isăilă, care a încercat să-l mituiască pe fostul ministru al Apărării, a fost trimis în judecată. Este acuzat că a vrut să îi ofere mită un milion de euro, printr-un intermediar, cu scopul de a obține contracte cu compania de stat Romtehnica. # Biziday.ro
DNA informează că l-a trimis au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a fostului senator Marius Isăilă. În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe care conturează, în esență, următoarea stare de fapt: ”În datele de 09 și 15 octombrie 2025, în București, inculpatul I.M.O. ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor […]
13:50
Bulgaria. Guvernul retrage definitiv proiectul de buget pentru 2026, care a provocat ample demonstrații la Sofia și în alte orașe. Prevedea creșterea contribuțiilor sociale și a impozitului pe dividende. # Biziday.ro
UPDATE, ora 13:45. Guvernul bulgar a anunțat că retrage definitiv propunerea de buget, după valul de proteste. Potrivit estimărilor citate de presa internațională, 50 de mii de oameni au participat la mitingul de luni seară, din capitală, și alți 50 de mii la protestele din restul țării. Anterior deciziei, partidele de opoziție și grupurile de […]
13:30
Război Rusia – Ucraina. Un alt vapor din flota fantomă a Rusiei a fost atacat în Marea Neagră, în largul coastelor turcești, în al treilea incident de acest fel din ultima săptămână. Transporta ulei de floarea-soarelui spre Georgia. # Biziday.ro
Noul atac vine la doar câteva zile după ce două petroliere, parte a flotei fantome a Moscovei, au fost atacate de drone ucrainene. Informațiile transmise de autoritatea maritimă turcă arată că nava MIDVOLGA-2 a fost atacată la aproximativ 130 de kilometri în largul coastei turcești. Cei 13 membri ai echipajului nu au fost răniți, iar […]
12:50
Guvernul a înaintat Comisiei Europene cererea pentru plata celei de-a treia tranșe din PNRR, în valoare de 809,4 milioane de euro. Ministrul Proiectelor Europene spune că România NU pierde bani, deoarece jaloanele neîndeplinite au fost negociate. # Biziday.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat că Guvernul a înaintat oficial Comisiei Europene documentația necesară pentru eliberarea celei de-a treia tranșe de plată din PNRR, în valoare de 809,4 milioane de euro. ”Suma despre care vorbim este de 809,4 milioane de euro. E diferită față de suma inițială pentru că, după negocieri, cele două […]
11:40
Analiză Reuters. În timp ce națiunile occidentale se concentrează pe amenințarea făcută de producătorii chinezi în domeniul vehiculelor electrice, aceștia inundă lumea cu mașini pe benzină ieftine, pe care nu le mai pot vinde acasă. Acestea sunt acum de 6,5 milioane de autovehicule, adică peste 75% din exporturile chineze. # Biziday.ro
O amplă analiză a Reuters, care a vorbit cu peste 30 de producători și distribuitori de mașini din toată lumea, arată că producătorii auto din China inundă piețele emergente și secundare din Europa de Est, Asia, America Latină și Rusia, cu mașini pe benzină. Aceste țări nu au o infrastructură de încărcare electrică foarte dezvoltată […]
10:30
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în care candida ca independent. Își anunță susținerea pentru Ciprian Ciucu (PNL) și îi cere și lui Cătălin Drulă (USR) să se retragă. # Biziday.ro
Vlad Gheorghe a făcut anunțul într-o conferință de presă la care a participat alături de Ciprian Ciucu, precizând că decizia de a se retrage în favoarea candidatului PNL a fost luată după mai multe discuții și după sondajele care au arătat că Anca Alexandrescu (susținută de AUR) are șanse să câștige alegerile. “Acesta este lucrul […]
Ieri
08:30
Samsung a anunțat lansarea Galaxy Z TriFold, primul său smartphone pliabil în trei secțiuni, în contextul în care concurența pe piața dispozitivelor pliabile se intensifică. Din 12 decembrie, modelul va fi disponibil mai întâi în Coreea de Sud, iar în SUA este prevăzut pentru începutul anului 2026. Nu este clar când va fi adus în Europa. # Biziday.ro
Noul model “Galaxy Z TriFold” folosește două balamale pliabile spre interior, care permit deschiderea într-un ecran de aproximativ 25 de centimetri, cu o rezoluție de 2160 x 1584. Când este pliat, dispozitivul are 12,9 milimetri grosime, puțin mai mult decât Galaxy Z Fold6, care are 12,1 milimetri. Deocamdată este disponibil într-o singură versiune, în culoarea […]
07:30
Guvernul își asumă azi răspunderea pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților, ce prevede o tăiere de circa 30% din cuantumul net față de nivelul actual (dar numai pentru cei care urmează să se pensioneze, nu și pentru pensiile în plată), precum și creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani. # Biziday.ro
Camerele parlamentului se reunesc oricum marți pentru o ședință solemnă, pentru a marca Ziua Națională a României. Imediat după aceea va fi deschisă o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, în cadrul căreia prim-ministrul Ilie Bolojan va angaja răspunderea guvernului pe legea pensiilor magistraților. Reforma prevede o reducere netă a pensiei la 55% din […]
1 decembrie 2025
22:00
Raport. Veniturile companiilor militare de stat din China au scăzut cu -10% anul trecut, fiind afectate de anchetele anticorupție care au amânat sau chiar anulat contracte și achiziții importante. În contrast, la nivel mondial, s-au înregistrat creșteri semnificative (+5,9%). # Biziday.ro
Un raport al Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) relevă că declinul Chinei (-10%) contrastează puternic cu creșterile record înregistrate la nivel global, de +5,9% (679 de miliarde de dolari), ale celor o sută cei mai mari producători de armament, impulsionate de războaiele din Ucraina și din Gaza, dar și de tensiunile regionale. Companiile de […]
20:10
Liderii Ucrainei, Franței și Marii Britanii au discutat cu emisarul special Steve Witkoff, înainte ca acesta să fie primit, marți, de Vladimir Putin. Zelenski spune că problema teritoriilor disputate este cel mai dificil de rezolvat. # Biziday.ro
Palatul Elysee a informat că Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski, prezent la Paris, au discutat cu mai mulți lider europeni și cu Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american, care va fi primit, marți, de Vladimir Putin la Moscova. Zelenski a spus că speră să aibă discuții cu omologul american, după ce Witkoff se va […]
18:40
Președintele Dan declară, la recepția de Ziua Națională, că “România este o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd voința statului de a se lupta cu fenomenul”. Face apel la “dialog pentru rezolvarea problemelor, fără să le ascundem”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a susținut o declarație de presă, la recepția organizată de Administrația Prezidențială de Ziua Națională. Principalele declarații: Trăim mai prost decât anul trecut, dar mult mai bine decât acum 20 de ani și mai bine decât mulți din oamenii din țări vecine nouă. România este o țară coruptă și românii au dreptate […]
17:40
17:00
Risc însemnat de avalanşe medii și mari în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu, la peste 1.800 de metri altitudine, pe fondul ninsorilor recente, în urma cărora s-a depus un strat de zăpadă de până la 40 cm în toate masivele. “Pericolul, amplificat de supraîncărcarea stratului cu turiști sau schiori”. # Biziday.ro
Meteorologii avertizează că există risc însemnat de producere a unor avalanșe “de dimensiuni medii și izolat chiar mari”, la peste 1.800 de metri altitudine, în munții Bucegi, Făgăraș și Parâng – Șureanu. Zăpada are câteva zeci de cm în mai multe zone. “Ultimul episod de precipitații a adus ninsori însemnate la peste 1.800 m și […]
15:50
O dronă militară Bayraktar a urmărit și a neutralizat complet autonom, în premieră, o țintă de mare viteză, în cadrul unui test deasupra Mării Negre, în apele teritoriale turcești. Exercițiul evidențiază potențialul dronelor de a prelua noi roluri, consolidând suveranitatea tehnologică și poziția Turciei în industria de apărare. # Biziday.ro
Drona s-a folosit de radar pentru a detecta și pentru a urmări o dronă-țintă de mare viteză, apoi a lovit-o direct cu racheta Gökdoğan. Producătorul, Bayraktar Makina Sanayi, a apreciat că testul “deschide ușa către o nouă eră în istoria aviației”. Potrivit imaginilor analizate de Army Recognition, angajarea este complet autonomă, aparatul putând executa lovituri […]
15:30
Incendiu devastator în Hong Kong. Autoritățile au arestat 13 persoane, sub suspiciunea de omor din culpă. Bilanțul deceselor a urcat la 151, iar 40 de persoane sunt în continuare date dispărute. # Biziday.ro
Autoritățile din Hong Kong au anunțat că au arestat 13 persoane sub suspiciunea de omor din culpă, în legătură cu incendiul devastator de săptămâna trecută, inclusiv directori și un consultant tehnic al companiei de construcții, și că au ”început imediat o anchetă amplă”. La câteva zile după cel mai grav incendiu din ultimii 75 de […]
15:10
Marea Britanie. Patru din cinci persoane susțin instalarea unor dispozitive în mașini, care să împiedice conducerea sub influența alcoolului. Șoferii trebuie să treacă un etilotest, pentru ca mașina să pornească. # Biziday.ro
Patru din cinci șoferi din Marea Britanie susțin instalarea unui dispozitiv care să împiedice pornirea sau conducerea unui autovehicul dacă șoferul nu trece un etilotest. Aceste dispozitive sunt deja folosite în Australia, Belgia, Canada, Olanda și SUA, în cazul persoanelor condamnate că au condus sub influența băuturilor alcoolice, pentru a beneficia de o reducere a […]
13:10
Evenimentul de la Alba Iulia a început. La ora 14 se va desfășura parada la care participă o mie de militari. Mii de simpatizanți ai partidului AUR au mărșăluit către Catedrala Încoronării, unde a fost prezent și Călin Georgescu. # Biziday.ro
La parada de Ziua Națională organizată la Alba Iulia, programată de la ora 14, defilează circa o mie de militari, cu vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană Gepard, sisteme Himars și transportoare Piranha, după cum a informat Divizia 4 Infanterie “Gemina”, citată de Agerpres. De asemenea, cerul va fi survolat de […]
12:30
Armata Australiană monitorizează o flotilă de cel puțin 30 de nave de război chineze. Aflate acum în Marea Filipinelor, la SE de Taiwan, acestea par a se îndrepta spre teritoriul australian. În februarie, o flotilă similară a efectuat exerciții cu muniție reală de-a lungul coastelor australiene. # Biziday.ro
Ministrul australian al Apărării, Richard Marles (în prezent și prim-ministru interimar), a recunoscut că armata monitorizează o flotă a marinei militare chineze în Marea Filipinelor, după ce presa raportase acest lucru. Deși traiectoria și dimensiunea exactă a acesteia nu sunt confirmate (primele informații vorbeau de cel puțin 30 de nave, fără a pune la socoteală […]
11:40
09:20
NATO discută posibilitatea unui răspuns “mai agresiv” la atacurile hibride ale Rusiei din ultima perioadă, inclusiv acțiuni în avans, “preventive”, precum desfășurarea unor operațiuni cibernetice cu caracter ofensiv. Șeful Comitetului Militar al alianței consideră că NATO este dezvantajată deoarece operează cu “constrângeri legale și etice mult mai stricte” decât Rusia. # Biziday.ro
Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a explicat pentru Financial Times că în interiorul alianței există discuții despre posibilitatea adoptării unor măsuri mai ferme în fața atacurilor cibernetice, a sabotajelor și a încălcărilor de spațiu aerian comise de Rusia. Potrivit oficialului, alianța ia în calcul “trecerea de la un comportament predominant reactiv la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
22:50
Elvețienii au respins categoric, prin referendum, atât o taxă de 50% pe moștenirile de peste 50 de milioane de franci, cât și inițiativa de a introduce obligativitatea serviciului militar (sau, alternativ, în serviciul comunității) pentru femei. # Biziday.ro
Două referendumuri organizate duminică, în Elveția, au fost respinse categoric de alegători. Prima, o inițiativă a Tineretului Socialist (de extremă stânga), prevedea introducerea unei taxe de 50% ce ar fi urmat a fi plătită pentru succesiune, în cazul averilor mai mari de 50 de milioane de franci elvețieni (53,6 milioane de euro) și de a […]
20:40
Bloomberg: NATO a testat în exercițiul de la Cincu, din noiembrie, un scenariu de acum posibil – trupele europene ar putea înfrunta o eventuală invazie rusă cu sprijin limitat din partea SUA. Deși francezii sunt optimiști, simulările din România au arătat că timpul de reacție al aliaților europeni este o problemă. # Biziday.ro
Un amplu reportaj al agenției americane Bloomberg, la amplul exercițiu militar al NATO, desfășurat la jumătatea acestei luni în România, arată că “alianța se pregătește de acum de cel mai rău scenariu posibil: să confrunte Rusia cu sprijin limitat din partea SUA, doar cu trupe europene, luptând în mare parte singure împotriva unei invazii ruse”. […]
19:40
Compania de Autostrăzi anunță finalizarea betonării primului tunel, în lungime de 1350 m, de pe autostrada A1 (sensul Pitești-Sibiu). Începe betonarea celui de-al doilea tunel, spre Pitești. # Biziday.ro
CNAIR a postat imagini de pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), Secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș). Finalizarea turnării betonului rutier în tunelul Momaia, permite începerea betonării și în a doua galerie, spre Pitești. Pentru acest tip de operațiune sunt folosite utilaje speciale. În lungime de 1350 m, Tunelul Momaia, este primul tunel rutier din România […]
17:50
Cod Galben de inundații pe mai multe râuri din sudul, sud-estul și centrul țării, până luni după-amiază. Sunt așteptate viituri și creșteri ale nivelului apei. # Biziday.ro
Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un comunicat prin care informează că, începând de astăzi, şi până luni, la ora 12, se instituie Cod Galben de inundaţii pe râurile din bazinele hidrografice: Desnățui – bazin superior (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu pe sectorul aval S.H. Filiaşi – amonte S.H. Podari […]
15:20
Boardul editorial al Financial Times cere Uniunii Europene să treacă peste ezitări și să joace într-un fel sau altul cartea finanțării Ucrainei din activele înghețate ale Rusiei. “Nu doar Rusia, acum și Administrația Trump încalcă normele internaționale, iar Europa trebuie să ia în considerare măsuri extraordinare”. # Biziday.ro
Într-un articol ce reflectă punctul de vedere al redacției, influentul cotidian financiar arată că ezitările europenilor sunt cele care deschid calea către o înțelegere între Trump și Putin, peste capul lor. Instinctele lui Trump îl duc pe acesta de fiecare dată de partea Rusiei, arată Boardul editorial al FT, iar ultima propunere a acestuia prevede […]
13:50
Israel. Prim-ministrul Benjamin Netanyahu îi cere oficial președintelui țării o decizie de grațiere în procesul său de corupție. Susține că acesta durează de ani de zile și că procedurile penale îi împiedică capacitatea de a guverna. # Biziday.ro
Prim-ministrul israelian anunță că a înaintat duminică președintelui țării o cerere de grațiere, în procesul în care este judecat pentru corupție. Argumentează că procedurile penale îi împiedică capacitatea de a guverna și susține că o grațiere ar servi intereselor societății israeliene. “Avocații mei au trimis astăzi președintelui o cerere de grațiere și mă aștept ca […]
13:00
Samsung anunță descoperirea unei noi tehnologii de stocare ce, reduce cu 96% consumul de energie. Într-un studiu publicat în Nature, cercetătorii sud-coreeni susțin că aceasta va revoluționa atât centrele de date pentru inteligența artificială, dar va prelungi semnificativ și durata de viață a bateriilor telefoanelor mobile. # Biziday.ro
Într-un studiu publicat în prestigioasa revistă Nature, cercetătorii de la Institutul Samsung de Tehnologie Avansată (SAIT) descriu un “tranzistor feroelectric pentru memorie flash NAND, eficient din punct de vedere energetic”. Teoretic, este vorba de un tip de memorie flash NAND (NOT-AND), nevolatilă, care reține datele chiar și atunci când alimentarea este întreruptă, așa cum este […]
11:20
Analiză. Rezervele de apă dulce din sudul și centrul Europei (inclusiv în România) scad rapid, în timp ce nordul continentului devine mai umed. Schimbările climatice accelerează epuizarea apelor subterane, esențiale pentru agricultură și consum. Implicații grave asupra securității alimentare. # Biziday.ro
Analiza, realizată de cercetători de la University College London (UCL), în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian, a utilizat date din satelit pe o perioadă de peste două decenii. Sateliții au monitorizat, între 2002 și 2024 variațiile câmpului gravitațional, permițând detectarea schimbărilor în volumele apelor subterane, râurilor, lacurilor, umidității solului și ghețarilor. Astfel, oamenii […]
08:40
California. Atac armat la o petrecere de copii, la est de San Francisco. Atacatorul, încă neidentificat și aflat în libertate, a deschis focul asupra mulțimii strânse într-o sală de evenimente. Poliția spune că 14 persoane au fost împușcate, între care patru au fost ucise pe loc. Printre victime sunt și copii, cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani. # Biziday.ro
Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 18, sâmbătă seară, în orășelul Stockton, la aproximativ 80 de kilometri est de San Francisco. Autoritățile au precizat că, în total, 14 persoane au fost împușcate, fără să ofere informații despre starea celor 10 răniți, transportați la spital. Victimele sunt atât copii, cât și adulți, au precizat reprezentanții […]
07:00
Economia Chinei înregistrează cea mai lungă încetinire din istorie. Producția industrială este, practic, la același nivel din august 2023, pe fondul scăderii exporturilor către SUA, iar consumul intern a încetinit în noiembrie, pentru a cincea lună consecutiv. # Biziday.ro
Datele publicate de statistica oficială a Chinei sugerează o creștere economică de aproximativ 5% până la finalul acestui an, dar activitatea fabricilor chineze încetinește lună de lună, de aproape jumătate de an, arată o analiză Bloomberg. Decelerarea lentă a economiei este deja cea mai lungă din istoria recentă, analiștii anticipând pentru finalul acestui an cea […]
29 noiembrie 2025
22:50
20:40
Când inima nu se odihnește noaptea, este nevoie de intervenție rapidă. De ce devine apneea o urgență cardiologică? (P) # Biziday.ro
În România, mii de oameni trăiesc ani întregi cu apnee în somn fără să știe. Ajung la cardiolog cu hipertensiune oscilantă, palpitații sau oboseală severă, fără să bănuiască faptul că adevărata cauză a acestor tulburări nu se află în timpul zilei, ci în timpul nopții. Ghidurile medicale o consideră deja un factor de risc major, […]
16:50
15:50
Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei va fi complet închis. Administrația Aviației a avertizat anterior marile companii aeriene cu privire la “situația potențial periculoasă” și “intensificarea activității militare” din zonă. # Biziday.ro
“Către toate liniile aeriene, piloți, traficanți de droguri și de persoane, vă rugăm să considerați spațiul aerian de deasupra și din apropierea Venezuelei închis în întregime”, se arată într-o postare a președintelui american de pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Săptămâna trecută, autoritatea de reglementare a aviației din SUA (FAA) a avertizat marile companii […]
12:30
Franța. Președintele Macron susține o inițiativă de interzicere a telefoanelor mobile în licee, începând din toamnă. Acestea au fost deja interzise în grădinițe, școli primare și gimnaziale, iar autoritățile consideră că deja acest lucru produce efecte pozitive. # Biziday.ro
Președintele francez a declarat că este foarte probabil ca interdicția privins telefoanele mobile în școli să fie extinsă din toamnă și asupra liceelor franceze. Deocamdată, ministrul francez al Educației analizează această măsură, pentru care va fi nevoie de un vot în parlament, dar, spune Macron, “prima fază a interdicției a funcționat destul de bine”, fără […]
11:50
SUA. Donald Trump susține că va anula toate documentele semnate de Joe Biden cu autopen (dispozitiv legal, folosit timp de peste două secole), pe motiv că acestea ar fi fost aprobate fără știrea fostului președinte. Deși estimează că circa 92% dintre documente au fost aprobate în acest fel, nu există bază legală pentru invalidare. # Biziday.ro
“Orice document semnat de somnorosul Joe Biden cu autopen, adică aproximativ 92% dintre acestea, este anulat și nu mai are niciun efect. Autopenul nu poate fi utilizat fără aprobarea expresă a președintelui SUA. Nebunii radicali de stânga care îl înconjoară pe Biden în Biroul Oval i-au luat președinția. Prin prezenta, anulez toate ordinele executive și […]
11:20
Gorj. Trafic întrerupt în apropiere de Pojogeni (DN67B), în urma unui grav accident între două mașini. Trei persoane sunt încarcerate. # Biziday.ro
Poliția Română informează că pe DN 67B, în zona localității Pojogeni, județul Gorj, a avut loc un accident rutier produs între două autoturisme, în urma căruia trei persoane au suferit leziuni, fiind încarcerate. Se acționează pentru descarcerarea acestora. Traficul rutier este întrerupt în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor.
11:00
Cod Galben de ploi, în sudul și sud-estul țării, de sâmbătă, de la ora 10, și până duminică după-amiaza. Cantitățile de precipitații vor ajunge, izolat, la 50l/mp. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de astăzi, ora 10, până duminică, ora 14. În acest interval va ploua semnifiativ în județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și municipiul București, dar și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna. AMN precizează că se vor […]
10:50
Pitești. Alertă, copil dispărut! Poliția cere sprijinul pentru găsirea unui băiat de 15 ani, care a plecat vineri de la centrul de copii “Dumbrava Minunată”, și nu s-a mai întors. Semnalmente. # Biziday.ro
“În 28.11.2025, minorul Burulea Darius Marius, în vârstă de 15 ani, a plecat din CTF Dumbrava Minunata, din municipiul Pitești, județul Argeș, și nu a mai revenit. Semnalmente: 1,65m, 50 kg, constitutie slaba, par negru, ochi caprui, fata ovala, ten masliniu”, se arată într-un mesaj Ro-Alert.
