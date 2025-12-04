Biroul Electoral dispune eliminarea unei postări VIDEO de pe platforma Facebook în care apar candidatul USR Cătălin Drulă împreună cu președintele Nicușor Dan / Cum argumentează BEM decizia 

17:50

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, că în cele cinci spitale din judeţul Prahova care nu au apă sunt internaţi în total 350 de pacienţi. Aceştia nu necesită intervenţii chirurgicale. De două ori pe zi autorităţile sanitate iau proble de apă şi de pe suprafeţe, iar ISU alimentează unităţile cu apă din cisterne, transmite […] © G4Media.ro.