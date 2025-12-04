Dronă Shahed a survolat teritoriul Moldovei și României, anunță autoritățile
4 decembrie 2025
O dronă Shahed a survolat Republica Moldova și România pe 25 noiembrie. Poliția de Frontieră a confirmat incidentul, iar o a doua dronă de tip Gerbera a căzut în Florești. Autoritățile intervin pentru a asigura siguranța cetățenilor și a monitoriza situația. Detalii despre originea și funcționalitatea dronelor sunt incluse.
ALTREAL.ro, prima platformă independentă pentru energia verde din România, a fost lansată în cadrul conferinței „Vocea Profesioniștilor din Energia Verde". Aceasta oferă comparatoare de oferte fotovoltaice, validarea instalatorilor și educație în domeniu, pentru a crește încrederea și siguranța în piața energiei solare.
Dosarul lui Vlad Voiculescu de la DNA, nerezolvat de patru ani, vizează achiziția de vaccinuri în pandemie. Voiculescu, Ioana Mihăilă și Florin Cîțu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu. Ancheta se află în așteptare din cauza lipsei unui răspuns de la Uniunea Europeană.
Hong Kong intră într-o perioadă de doliu de trei zile după incendiul devastator care a dus la moartea a 128 de persoane. Liderul administrației a păstrat un moment de reculegere, în timp ce familiile continuă căutările pentru cei dispăruți. Acesta este cel mai grav incendiu din istoria recentă a orașului.
CEC Bank, banca de stat cu rating junk, a început să își vândă sediile, adunând prețuri de pornire de peste 1 milion de euro pentru trei locații. Licitația include sucursale din București, Târgoviște și Vaslui, iar fostul premier Florin Cîțu semnalează problemele financiare ale instituției.
Bărbat din Dolj arestat preventiv după ce fiica sa vitregă, o adolescentă de 15 ani, a reclamat abuzuri sexuale repetate. Incidentul a fost sesizat la Poliție, iar cercetările au arătat că abuzurile au avut loc pe o perioadă lungă. A fost emis un mandat de arestare pentru 30 de zile.
Biroul Electoral de Circumscripție București a constatat că președintele Nicușor Dan a încălcat legea și Constituția în cadrul unui videoclip electoral al lui Cătălin Drulă. Decizia BEC implică eliminarea clipului de pe rețelele sociale, generând controverse în campania electorală pentru Primăria Capitalei.
Meta a decis să interzică utilizarea boților de AI precum ChatGPT pe WhatsApp începând cu ianuarie 2026. Măsura este menită să promoveze soluțiile de inteligență artificială ale Meta, forțând utilizatorii să opteze pentru acestea. Discuțiile cu ChatGPT pot fi sincronizate cu aplicația sa. Critici și posibile procese sunt așteptate.
Fiica fostului președinte sud-african Jacob Zuma, Duduzile Zuma-Sambudla, a demisionat din Parlament după ce a fost acuzată de recrutarea a 17 sud-africani pentru a lupta în Ucraina. Susținând că a fost victima unei înșelăciuni, ea cooperează cu autoritățile în ancheta poliției pentru repatrierea bărbaților.
Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, afirmă că distribuirea pensiilor reprezintă o povară financiară pentru companie. Acesta propune ca Ministerul Muncii să organizeze o licitație pentru acest serviciu, subliniind costurile ridicate asociate cu procurarea cash-ului și gestionarea proceselor interne.
Percheziții în R. Moldova: fost ministru, finanțare ilegală a partidelor, spălare de bani
Autoritățile din R. Moldova desfășoară percheziții într-un dosar penal pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Printre cei vizați se numără un fost ministru și lider de partid. Acțiunile au loc în Chișinău și implică procurorii pentru Combaterea Criminalității Organizate. Detalii despre identitatea persoanelor nu au fost dezvăluite.
Nicușor Dan a retrimis Parlamentului cererea de reexaminare a legii privind combaterea extremismului, subliniind necesitatea unor reglementări clare. Acesta avertizează că formulările vagi din legislație pot duce la abuzuri și amplificarea tensiunilor sociale, promovând atât fermitatea, cât și echilibrul în apărarea democrației.
Un băiețel de 3 ani din India a devenit cel mai tânăr jucător inclus în clasamentul Federației Internaționale de Șah. După doar o lună de antrenament intens, a reușit să depășească un record anterior deținut de alt copil din India. Pas cu pas, a devenit parte din elita mondială a șahului.
Discover how Liviu Popescu, co-owner of Fratelli, integrates the HUAWEI WATCH Ultimate 2 into his daily routine. This advanced smartwatch enhances efficiency in business and supports a balanced lifestyle with health monitoring features. Explore its elegant design and innovative functions suitable for any activity.
Curtea Supremă de Justiție din Republica Moldova a condamnat un antreprenor la 13 ani de închisoare pentru omorul lui Vitalie Covali, dar procurorii care au mușamalizat cazul timp de 12 ani au scăpat de răspundere. Mama victimei, Eugenia Ceban, a luptat pentru justiție, denunțând corupția din sistemul judiciar.
ONU solicită Israelului o comisie de anchetă independentă pentru a investiga acuzațiile de tortură și rele tratamente în conflictul israeliano-palestinian. Organizația condamnă atacurile Hamas, dar îngrijorează caracterul disproporționat al ripostei israeliene și violențele asupra palestinienilor.
Numărul firmelor care cer insolvența a crescut semnificativ, atingând 985 în noiembrie 2025. Dobânzile mari și inflația afectează grav companiile, în special microîntreprinderile și sectorul HoReCa, unde se înregistrează falimente directe. Estimări indică o depășire a 8.000 de insolvențe până la finalul anului.
Kremlinul reia vechile tactici anti-Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și statele baltice
Kremlinul reia narațiunile folosite înainte de războiul din Ucraina, îndreptându-le acum spre Republica Moldova și statele baltice. Serghei Lavrov acuză aceste țări de aplicarea unor legi rasiste și discriminare. Institutul pentru Studiul Războiului avertizează asupra unei posibile agresiuni ruse în regiune, semnalând o strategie menită să pregătească terenul pentru conflict.
Nicușor Dan discută cu președintele Coreei de Sud despre energia nucleară și industria de apărare, în timp ce România se confruntă cu o criză a apei în județele Prahova și Dâmbovița, afectând 100.000 de oameni. Autoritățile se joacă de-a ping-pong-ul în loc să rezolve problemele de apă potabilă.
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat încălcarea spațiului aerian de către șase drone rusești. Ambasadorul Federației Ruse, Oleg Ozerov, este convocat pentru explicații. Incidentul, inclusiv prăbușirea unei drone în Cuhureștii de Jos, ridică riscuri pentru siguranța națională și regională.
Alertă pentru utilizatorii Gmail: peste 183 de milioane de parole au fost furate într-o breșă de securitate majoră. Verifică dacă ai fost afectat accesând site-ul Have I Been Pwned. Schimbă-ți parola cât mai curând și activează autentificarea în doi pași pentru a-ți proteja contul. Detalii utile în articol.
Poliția de Frontieră Română a achiziționat 240 de drone pentru supravegherea granițelor, impulsionând lupta împotriva infracționalității transfrontaliere. Aceste echipamente avansate, care includ 24 de sisteme de detectare a dronelor, vor fi implementate în 12 luni în cadrul proiectului Readiness 2030.
Bilanțul incendiului din Hong Kong a crescut la 146 de morți, iar 100 de persoane sunt încă de negăsit. Autoritățile investighează respectarea normelor de siguranță, în contextul nemulțumirii publice crescânde. Acest incident tragic a declanșat o perioadă de doliu în oraș, fiind cel mai mortal în ultimele 75 de ani.
Investiția de 3,5 miliarde de euro pentru extinderea magistralei de metrou M4, semnată de primarul Daniel Băluță și ministrul Ciprian Șerban, va aduce 58,6 milioane de călători suplimentari anual. Proiectul, cel mai mare din istoria Capitalei, urmărește îmbunătățirea mobilității între Nordul și Sudul orașului.
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, l-a primit pe premierul Ilie Bolojan cu onoruri militare. Cei doi lideri discută despre cooperarea energetică și susținerea României în aderarea la OCDE. Volumul schimburilor comerciale între România și Austria ajunge la 6 milioane euro, subliniind parteneriatul economic solid.
Euro 2026 la handbal masculin se apropie, cu România în Grupa B alături de Portugalia, Danemarca și Macedonia de Nord. George Buricea a anunțat un lot de 35 de jucători, majoritatea provenind de la cluburi ca Dinamo și Minaur Baia Mare. Turneul va avea loc între 15 ianuarie și 1 februarie în Danemarca, Norvegia și Croația.
Pensionarii speciali ai MAI conduc polițiile locale din România, cumulând pensii substanțiale cu salarii de la buget. Acești lideri, cu venituri anuale impresionante, generează controverse legate de legalitatea și etica acestei practici. Află detalii despre veniturile lor și impactul asupra conducerii polițienești locale.
Rusia intenționează să desfășoare rachete Oresnik în Venezuela, capabile să ajungă în SUA. Aceste rachete, cu o rază de acțiune de 5.500 km, reprezintă o amenințare majoră pentru America de Sud și părți din Statele Unite. Ce impact va avea această escaladare militară asupra stabilității regionale? Află mai multe detalii aici.
Scrisoarea secretă trimisă de România către Comisia Europeană evidențiază eșecul Guvernului Bolojan, nepriceperea coaliției de guvernare și renunțarea la 51 milioane euro pentru metroul din Cluj și București. Aceasta conturează situația alarmantă a jaloanelor din PNRR, cu doar unul considerat îndeplinit.
Politicienii pro-ruși din Republica Moldova, precum Igor Dodon și Victoria Furtună, au ironizat incidentele cu drone survolând țara, provocând reacții din partea liderului PAS, Igor Grosu. Acesta a subliniat că aceste afirmații subminează instituțiile și securitatea națională, cerând politicienilor să prioritizeze binele țării.
Prevenția în securitatea cibernetică este esențială pentru
Lupta pentru Primăria Capitalei se intensifică, conform ultimului sondaj INSCOP. Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) conduc în intențiile de vot, dar Ana Ciceală își reduce considerabil distanța față de Cătălin Drulă (USR). Prezența la vot rămâne un factor crucial în rezultatele alegerilor. Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL) conduc în intențiile de … Articolul Ciceală îl depășește pe Drulă în ultimul sondaj INSCOP apare prima dată în Main News.
Echipajul de 8+1 mixt al României a câștigat medalia de aur la Campionatul Mondial de canotaj de la Shanghai, fiind premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Cu doar patru antrenamente înainte de competiție, echipa a demonstrat un spirit deosebit și a reușit să înfrunte marile puteri ale canotajului mondial. Echipajul de 8+1 mixt al … Articolul Gala ProSport 2025: Echipa 8+1 mixt, campioană mondială la canotaj în Shanghai apare prima dată în Main News.
Inundații devastatoare în Indonezia au cauzat 417 morți, iar drumurile principale sunt blocate. Musonii și ciclonul tropical Senyar au provocat distrugeri masive. Arini Amalia, o localnică din Aceh, povestește cum locuința sa a dispărut complet sub ape. Alte țări din Asia de Sud-Est sunt rănite, bilanțul crește. Bilanțul mortilor din inundațiile din Indonezia a ajuns … Articolul Inundații devastatoare în Indonezia: 417 morți și case distruse complet apare prima dată în Main News.
Centrala electrică Brazi pierde 2,8 milioane de euro pe zi din cauza crizei apei din Prahova și Dâmbovița, afectând peste 100.000 de oameni. Oprirea centralei, cu 860 MW capacitate, contribuie semnificativ la pierderile economice de 3 milioane de euro zilnic. România are nevoie urgentă de investiții în infrastructura de apă. Centrala Brazi generează pierderi de … Articolul Centrala Brazi: Pierderi de 2,8 milioane euro pe zi apare prima dată în Main News.
Procurorii moldoveni anunță detalii despre contrabanda cu armament din Ucraina, descoperită în camionul care se pregătea să ajungă în Israel. În vehicul au fost găsite 18 componente de muniții, un lansator și o dronă „Geran 2”. Autoritățile investighează cazul alături de România, având în vedere și posibilitatea discreditării Republicii Moldova. Armamentul a fost introdus ilegal … Articolul Detalii noi despre armamentul din camionul de la vamă: adus din Ucraina apare prima dată în Main News.
România se confruntă zilnic cu zeci de mii de atacuri cibernetice, iar doar 10% dintre acestea sunt detectate. Dan Cîmpean, directorul DNSC, discută despre greșelile comune ale utilizatorilor online și importanța educației digitale. Detalii privind protecția, raportarea incidentelor și amenințările cibernetice actuale. România se confruntă zilnic cu zeci de mii de atacuri cibernetice, iar doar … Articolul România sub atacuri cibernetice: 90% din amenințări neobservate apare prima dată în Main News.
Mihai Guțanu, un om de afaceri implicat în dosarul lui Florian Coldea, a murit în urma unui incendiu devastator la locuința sa. Internat în stare gravă, acesta a fost denunțător în ancheta SRI, având probleme legale și financiare. Moartea sa survine după dispariția generalului Dumitru Dumbravă. Mihai Guțanu a murit la spital după un incendiu … Articolul Mihai Guțanu, omul de afaceri din dosarul Coldea, a murit în incendiu apare prima dată în Main News.
Fermierii români nu vor avea impozit pe serele și solariile lor, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la o întâlnire cu agricultori din Buzău. Marcel Ciolacu a subliniat că zvonurile legate de impozitare sunt nefondate și a promovat stimularea producției agricole pentru sprijinirea cultivatorilor români. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că nu va exista … Articolul Impozitul pe sere și solarii pentru români nu va exista apare prima dată în Main News.
Premierul Benjamin Netanyahu l-a numit pe general-maiorul Roman Gofman, actualul secretar militar, noul șef al Mossadului. Această alegere-surpriză a surprins atât agenția, cât și establishmentul de securitate din Israel. Gofman, cu un traseu militar solid, va prelua conducerea serviciului de informații externe în iunie. Premierul Netanyahu l-a numit pe general-maiorul Roman Gofman șef al Mossadului, … Articolul Netanyahu numește un aliat la conducerea Mossad – alegere surpriză în Israel apare prima dată în Main News.
Rinat Ahmetov, cel mai bogat miliardar ucrainean, a cumpărat energie regenerabilă din România prin D.Trading, parte a grupului DTEK. Acordul include parcul eolian Pecineaga II și parcul fotovoltaic Teiuș, consolidând astfel integrarea energiei curate și extinzând amprenta D.Trading în Europa Centrală și de Sud-Est. Rinat Ahmetov, miliardar ucrainean, a cumpărat energie regenerabilă din România prin … Articolul Bogatul miliardar ucrainean investește în energia regenerabilă din România apare prima dată în Main News.
Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat la Ministerul de Externe al Republicii Moldova după ce o dronă rusă a căzut pe teritoriul moldovean. MAE a protestat ferm față de survolarea ilegală a spațiului aerian de către drone rusești, considerând aceste acțiuni o amenințare la adresa securității naționale. Oleg Ozerov, ambasadorul Rusiei la … Articolul Ambasadorul lui Putin la Chișinău, convocat după expunerea dronei rusești apare prima dată în Main News.
NVIDIA și Oracle colaborează pentru a crea cele mai puternice supercomputere AI, Solstice și Equinox, care vor depăși performanțele actuale ale El Capitan și Frontier. Aceste sisteme vor accelera cercetarea în energie și științe fundamentale, consolidând SUA ca lider mondial în inteligența artificială. NVIDIA și Oracle colaborează pentru a construi supercomputerele AI Solstice și Equinox … Articolul NVIDIA și Oracle colaborează pentru cele mai puternice supercomputere AI global apare prima dată în Main News.
Vladimir Plahotniuc, învinuit în dosarul fraudei bancare, anunță că se va prezenta la judecată și solicită acces total pentru presă. Fostul lider democrat își dorește filmarea integrală a procesului, argumentând că acuzațiile sunt politice și că vrea să prezinte dovezi care să dovedească nevinovăția sa. Vladimir Plahotniuc se declară pregătit să participe la ședințele de … Articolul Plahotniuc se oferă să participe la ședințele de judecată, cere să fie filmat apare prima dată în Main News.
Victor Ponta a criticat gestionarea crizei de apă din Prahova, acuzând USR că își asumă responsabilitatea doar parțial. În urma incidentului de la Barajul Paltinu, 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Ponta subliniază că dacă responsabilii erau din PSD, ar fi fost demis sau arestați. Detalii despre acest scandal. Victor Ponta analizează criza … Articolul Demisii și arestări: Impactul politic asupra mediului și apelor din România apare prima dată în Main News.
Doliu în presa din R. Moldova: Valentina Basiul, fost redactor-șef, a murit la 43 de ani # MainNews.ro
Presa din R. Moldova este în doliu după moartea jurnalistei Valentina Basiul, fost redactor-șef adjunct la Adevărul Moldova, la vârsta de 43 de ani. Răpusă de o boală incurabilă, Valentina a lăsat o moștenire jurnalistică impresionantă. Înmormântarea va avea loc în satul său natal, Cocieri, pe 29 noiembrie. Presa din R. Moldova este în doliu … Articolul Doliu în presa din R. Moldova: Valentina Basiul, fost redactor-șef, a murit la 43 de ani apare prima dată în Main News.
Un robot-polițist cu Inteligență Artificială a început serviciul pe străzile din Hangzhou, China. Acesta controlează traficul, alertând localnicii cu privire la încălcările regulilor de circulație. Îmbunătățește interacțiunea rutieră și promite să devină o soluție eficientă pentru reducerea costurilor cu personalul poliției în viitor. Primul robot-polițist dotat cu AI a început serviciul în Hangzhou, China Robotul … Articolul Primul robot-polițist cu AI din China: Inovație și viitorul securității urbane apare prima dată în Main News.
Ionel Ganea, fost fotbalist, se confruntă cu o perioadă dificilă, fiind chemat în fața instanței într-un proces pentru recuperarea unei datorii. După pierderea fiului său într-un accident tragic, Ganea a avut parte de controverse legale și situații dificile, intensificându-se atenția asupra sa. Ionel Ganea trece printr-o perioadă dificilă după tragicul accident în care și-a pierdut … Articolul Ionel Ganea, din nou în fața instanței: problemele continuă apare prima dată în Main News.
Eugen Tomac, consilier onorific al Președintelui României, susține candidatul USR, Cătălin Drulă, pentru Primăria Capitalei. Într-o postare pe Facebook, Tomac subliniază importanța alegerii unui primar care să continue dezvoltarea Bucureștiului și să rezolve problemele orașului. Alegerile au loc pe 7 decembrie 2025. Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui, susține candidatul USR Cătălin Drulă pentru Primăria … Articolul Lupta disperată din tabăra USR înaintea votului decisiv apare prima dată în Main News.
Columbia avertizează că este „în prag de război” cu SUA după declarațiile lui Donald Trump privind posibile atacuri militare împotriva țărilor sud-americane implicate în producția de narcotice. Președintele columbian Gustavo Petro răspunde că amenințarea suveranității naționale nu va distruge relațiile diplomatice de două secole. Columbia avertizează SUA că riscă un conflict militar după declarațiile lui … Articolul Columbia, pe cale de război cu SUA după declarațiile lui Trump apare prima dată în Main News.
