Trei plecări importante de la FCSB în această iarnă: ”Vor pleca pe 12 decembrie!”

Sport.ro, 5 decembrie 2025 00:20

Gigi Becali a anunțat o revoluție la FCSB în această iarnă, în contextul rezultatelor slabe ale roș-albaștrilor din acest sezon.

Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Hermannstadt a confirmat interesul pentru antrenor: ”Un pas în față pentru el” Sport.ro
Hermannstadt a făcut o alegere surprinzătoare pentru postul de antrenor al echipei.
4 decembrie 2025
23:50
Schimbare în ierarhia favoritelor la titlu din Superligă! Sport.ro
În urma etapei cu numărul 18 din Superliga României, s-a schimbat ierarhia echipelor favorite pentru câștigarea titlului.
23:50
„Atunci am vrut să mă las”. Românul care face spectacol în MMA, bătut de elevul lui Khabib Nurmagomedov Sport.ro
„Minerul” Aurel Pîrtea trage un semnal de alarmă: „Fără investiții nu vom avea viitor”.
Acum 2 ore
23:20
Mihai Stoica anunță probleme mari la FCSB înainte de derby-ul cu Dinamo: ”E ieșit de tot pe 2025” Sport.ro
FCSB se duelează cu Dinamo în etapa cu numărul 19 din Superliga României.
23:10
Răsturnare de situație în cazul lui Robert Lewandowski! Sport.ro
Ajuns la 37 de ani, Robert Lewandowski are viitorul pus sub semnul întrebării, după ce a intrat în ultimul an de contract cu cei de la Barcelona.
22:50
FCSB, exclusă din lupta la titlu: ”Toată lumea are șanse, mai puțin ei!” Sport.ro
FCSB traversează un sezon dezastruos, după ce în ultimii doi ani a câștigat titlul de campioană a României și a impresionat în Europa.
Acum 4 ore
22:40
Jucătorul cu clauză de 50.000.000€ de la FCSB dezvăluie cum i s-a schimbat cariera: ”Poate era mai bine” Sport.ro
Ajuns la 28 de ani, unul dintre jucătorii în care Gigi Becali și-a pus mari speranțe și-a încheiat cariera la nivel profesionist. Acum joacă în Liga 4, la Bărăganul Ciulnița.
22:40
Mihai Stoica amenință după umilința administrată de UTA: „La echipa a doua”. Doi fotbaliști de la FCSB au fost lăudați Sport.ro
Mihai Stoica, mesaj radical după UTA - FCSB 3-0: „Eu nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni”.
22:10
Crina Pintea a urmărit-o pe Sorina Grozav în România - Ungaria și a tras o concluzie Sport.ro
Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
22:10
Omul care îl sprijină pe Daniel Pancu la CFR Cluj, deranjat de un singur aspect după egalul cu Metaloglobus Sport.ro
Mesajul antrenorului principal în acte de la CFR Cluj după remiza cu Metaloglobus (2-2) din Cupa României.
22:00
Horațiu Moldovan schimbă echipa în iarnă! Anunțul venit din Spania Sport.ro
Horațiu Moldovan se pregătește să schimbe din nou echipa.
21:50
Mihai Teja surprinde după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2: „Nu sunt mulțumit”. Explicația antrenorului Sport.ro
Reacția lui Mihai Teja după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2. 
21:40
Prima reacție după ce s-a aflat despre plecarea lui Daniel Oprița de la Steaua la Hermannstadt Sport.ro
Hermannstadt a oficializat în cursul zilei de joi despărțirea de Marius Măldărășanu.
21:40
Louis Munteanu, tăios: ”Suntem la același nivel cu Metaloglobus. Nu știu dacă voi mai fi aici” Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs tăios după ce echipa sa a remizat cu Metaloglobus în Cupa României, scor 2-2.
20:50
Fostul portar din Premier League suferă de o formă agresivă de cancer: „Am crezut că asta a fost tot” Sport.ro
Momente dramatice pentru Shaka Hislop, fost portar în Premier League la Newcastle şi West Ham.
Acum 6 ore
20:40
Al doilea cel mai scump jucător transferat vreodată de Dinamo: 1.700.000€ Sport.ro
Dinamo are pretenții la titlu în acest sezon. După 18 etape, este pe locul trei, la doar patru puncte în spatele liderului Rapid.
20:10
Manchester City, favorită pentru semnătura lui Marc Guehi! 8 grupări de top luptă pentru căpitanul lui Crystal Palace Sport.ro
Manchester City a devenit principala favorită pentru a-l aduce liber de contract pe Marc Guehi. Grupările angrenate în cursa pentru căpitanul lui Crystal Palace. 
20:00
Gestul jucătorului de la FCSB l-a convins: ”Nu mă mai interesează, vreau să plec!” Sport.ro
Situația pare a fi una critică la FCSB.
19:50
Două jucătoare din naționala României au impresionat-o pe Crina Pintea: ”Muncă și seriozitate” Sport.ro
Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
19:50
E gata! Barcelona a luat decizia finală în privința lui Leo Messi Sport.ro
După ce a părăsit FC Barcelona în 2021, Lionel Messi a făcut obiectul multor zvonuri privind o revenire în Catalonia. Miercuri, directorul sportiv catalan Deco a temperat această ipoteză în perspectiva următorului mercato.
19:30
Haosul de la FCSB a ajuns în Olanda! Batavii, convinși înainte de meciul din Europa League: ”Nu are niciun viiitor!” Sport.ro
Feyenoord este următorul adversar european al lui FCSB. 
19:30
Rodrygo vrea să plece de la Real Madrid! Prețul fixat pentru cei 6 giganți din Premier League interesați de brazilian Sport.ro
Rodrygo și-a decis viitorul la Real Madrid. 6 grupări de top din Premier League îi urmăresc atent situația. 
19:20
Florin Gardoș are un remarcat la Dinamo: ”Mie mi-a plăcut” Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
19:00
Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Louis Munteanu: ”E pregătit să cheltuiască mult” Sport.ro
Zilele trecute s-a vehiculat că numele lui Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a ajuns pe lista lui Olympique Lyon.
19:00
Gigi Becali a anunțat că e OUT de la FCSB, dar jucătorul nu vrea să plece! Sport.ro
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat mișcări masive de trupe în perioada de mercato din iarnă, fiind dezamăgit de rezultatele echipei sale din prima parte a sezonului.
18:50
Crina Pintea explică de ce a câștigat Ungaria meciul cu România de la CM de handbal + Condiția esențială ca naționala să progreseze Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din Grupa Principală I, la Campionatul Mondial de handbal feminin.
Acum 8 ore
18:30
Un antrenor din Superligă e OUT: ”Mulțumim pentru tot!” Sport.ro
O echipă din Superligă a anunțat, în cele din urmă, despărțirea de antrenorul principal, chiar dacă lucrurile păreau rezolvate de ceva vreme.
18:20
Surprinzător! Fanii lui FCSB i-au avertizat pe jucători, dar adoptă altă strategie pentru derby-ul cu Dinamo Sport.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo este programat sâmbătă, de la 20:30, în etapa 19 din Superliga României.
18:20
Arena Națională pustie la FCSB - Dinamo? Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de derby Sport.ro
Fanii nu s-au grăbit să achiziționeze bilete pentru derby-ul FCSB - Dinamo.
17:50
Bianca Bazaliu i-a răspuns selecționerului Ovidiu Mihăilă: ”Nu am doar un TV în casă” Sport.ro
România a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-34, și a pierdut orice șansă pentru calificare în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin.
17:50
Număr uluitor de medalii cucerite de români la Campionatele Balcanice de haltere Sport.ro
Sportivii români au scris istorie la Campionatele Balcanice de haltere. Număr impresionant de medalii. 
17:50
Bătăi de cap la Real Madrid! S-a accidentat și va fi OUT două luni Sport.ro
Real Madrid a câștigat ultimul meci din campionat, dar a primit o lovitură la nivel de lot.
17:30
Motivul surprinzător pentru care Dan Nistor lipsește din meciul cu Sepsi din Cupa României Sport.ro
Dan Nistor nu a fost folosit de Cristiano Bergodi în meciul din Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe.
17:20
Revenire pentru FCSB - Dinamo? Alexandru Musi, ultimele detalii despre recuperarea sa Sport.ro
Alexandru Musi a vorbit în detaliu despre cum decurge recuperarea sa după accidentarea suferită la ultima acțiune a României U21.
17:10
Hermannstadt l-a ales pe Daniel Oprița! Un singur detaliu mai stă în calea mutării Sport.ro
Hermannstadt a făcut o alegere surprinzătoare pentru postul de antrenor al echipei.
16:50
Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: ”L-a chemat la echipă!” Sport.ro
Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, după mai multe zile în care situația fundașului portughez a fost incertă.
16:50
Anunțul momentului pentru o echipă din Superligă! Se face noul stadion: ”Vor începe lucrările” Sport.ro
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
Acum 12 ore
16:30
FRH a anunțat că se pot cumpăra bilete pentru EHF EURO 2026, turneu transmis exclusiv pe VOYO Sport.ro
VOYO va transmite în exclusivitate EHF EURO 2026. România se numără printre țările-gazdă. 
15:30
Dinamo - Barcelona se joacă astăzi, de la ora 20:30! Sport.ro
Meci de colecție pentru gruparea din Ștefan cel Mare.
15:30
România a anunțat lotul lărgit pentru EURO 2026! Dinamo a dat șase jucători Sport.ro
Federația Română de Handbal a anunțat, joi, lotul lărgit de 35 de jucători al echipei naționale pentru Campionatul European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care va avea loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia.
15:20
Replica lui Ilie Dumitrescu după ce Gigi Becali s-a dezlănțuit: ”Are dreptate! Chiar e ciudat” Sport.ro
Toate cele trei meciuri ale lui FCSB din Cupa României sunt în deplasare.
15:20
Barcelona încearcă să-i "fure" lui Manchester United cel mai talentat junior din academie! Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
14:40
Reziliere de contract înainte de meciul de sâmbătă cu Dinamo! ”Clubul nostru anunță despărțirea pe cale amiabilă” Sport.ro
Despărțire în plin campionat.
14:40
Reacția selecționerului Ovidiu Mihăilă când a aflat ce făcea Bianca Bazaliu în timpul meciului România - Ungaria Sport.ro
Absența Biancăi Bazaliu (28 de ani) din lotul României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin a stârnit numeroase discuții înaintea turneului final din Germania și Olanda.
14:40
”Sunt șanse să ajungă Stanciu în Giulești?” Rapid a dat răspunsul Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) se află la Genoa de la începutul actualei stagiuni.
14:00
Deian Sorescu, gol de la aproape 30 de metri în Cupa Turciei astăzi! Sport.ro
Internaționalul român a fost titular la Gaziantep FK.
13:50
Lionel Messi l-a descris într-un singur cuvânt pe Pep Guardiola Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) a colaborat cu Pep Guardiola (54 de ani) la FC Barcelona.
13:50
Reacția olandezilor ce au văzut eșecul clar al lui FCSB înaintea meciului cu Feyenoord Sport.ro
Forma slabă a lui FCSB a fost comentată în presa din Olanda, cu o săptămâna înaintea duelului dintre campioana României și Feyenoord, în Europa League.
13:30
Răzvan Raț speră la un singur lucru după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Superliga: ”Să nu se întâmple asta!” Sport.ro
Rapid e pe prima poziție cu 38 de puncte în clasament.
