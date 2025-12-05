EURONEWS: Comisarul Roxana Mînzatu pentru Euronews: „Competitivitatea nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor lucrătorilor”.

17:00

Doi poliţişti care lucrează la Penitenciarul Jilava au fost reţinuţi de DIICOT sub acuzaţia că vindeau droguri deţinuţilor şi le furnizau telefoane mobile. Potrivit procurorilor, cei doi agenţi de poliţie fac parte dintr-o reţea de traficanţi de droguri formată din şase persoane. Cei doi poliţişti vor fi duşi, astăzi, la Tribunalul Bucureşti, alături de doi […]