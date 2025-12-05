EURONEWS: Comisarul Roxana Mînzatu pentru Euronews: „Competitivitatea nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor lucrătorilor”.
Acum o oră
03:10
EURONEWS: Comisarul Roxana Mînzatu pentru Euronews: „Competitivitatea nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor lucrătorilor”. # Rador
Competitivitatea europeană nu trebuie să fie în detrimentul drepturilor lucrătorilor, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, pentru Europe Today, noua emisiune matinală a Euronews. Ca parte a planului Comisiei Europene de a crea ceea ce numește o „Europă socială”, comisarul român pentru ocuparea forței de muncă și drepturi sociale a prezentat joi, 4 decembrie, […]
Acum 4 ore
01:00
Războiul din Ucraina cu implicațiile lui complexe, situația politică din UE și unele tensiuni între Europa și Israel se regăsesc din nou printre principalele teme dezbătute în presa internațională. Bătălia pentru orașul Pokrovsk din Doneţk continuă și forţele ucrainene își mențin controlul asupra zonei de nord a oraşului, asigură publicația ucraineană Suspilne, după ce Rusia […]
4 decembrie 2025
23:50
Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal în România, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, a precizat astăzi ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, într-o postare pe internet. Companiei care deține benzinăriile gigantului rusesc Lukoil în România i se interzice însă să transfere orice fel de fonduri sau profituri către Rusia, iar autoritățile române […]
Acum 6 ore
23:30
Actorul Victor Rebengiuc a primit astăzi premiul „România Europeană 2025” din partea Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană. Distincţia i-a fost înmânată de preşedintele Nicuşor Dan în cadrul unei ceremonii organizate la Ateneul Român. Victor Rebengiuc are 92 de ani şi recent şi-a anunţat retragerea din activitate. Reporter: Victor Rebengiuc a povestit că a devenit […]
Acum 12 ore
18:20
Ministrul moldovean de externe susţine că Rusia continuă să reprezinte o ameninţare în regiune, inclusiv pentru Republica Moldova # Rador
Rusia continuă să reprezinte o ameninţare în regiune, inclusiv pentru Republica Moldova, având în vedere acţiunile sale barbare din Ucraina, avertizează ministrul moldovean de externe, Mihai Popşoi, într-un interviu la CNN. El s-a referit în interviu la dronele ruseşti care survolează spaţiul aerian şi se prăbuşesc pe teritoriul Republicii Moldova, dar şi la atacurile la […]
18:10
Situaţia din Prahova şi Dîmboviţa a devenit şi subiect de dispută politică. Reprezentanţii PSD au cerut şi astăzi, în Comisia economică din Senat, reunită pentru a analiza situaţia, demiterea ministrului Mediului, iar cei de la USR i-au acuzat pe partenerii de guvernare că nu sunt interesaţi de soluţii, ci doar de demiteri. În afară de […]
18:00
O anchetă din Marea Britanie a concluzionat că preşedintele Putin poartă responsabilitatea morală pentru otrăvirea lui Dawn Sturgess # Rador
În urma unei anchete desfăşurate în Marea Britanie s-a ajuns la concluzia că preşedintele Putin poartă responsabilitatea morală pentru otrăvirea unei femei din Anglia cu neurotoxina Noviciok, în 2018. Dawn Sturgess a murit din cauza expunerii la toxină, la patru luni după agenţi ruşi au încercat să îl ucidă pe un fost coleg al lor, […]
17:40
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum se va întâlni la Washington cu Donald Trump și cu premierul canadian # Rador
Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat joi că va călători la Washington pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump și cu premierul canadian Mark Carney. Dna Sheinbaum a spus că va avea o „scurtă întâlnire” cu ambii lideri, dar nu a oferit mai multe detalii. (REUTERS – 4 decembrie)/opopescu/dsirbu
16:40
Postul de radio al armatei israeliene a anunțat că Yasser Abu Shabab, liderul al unui clan anti-Hamas, a fost ucis # Rador
Postul de radio al armatei israeliene, citând surse din domeniul securității, a anunţat joi că Yasser Abu Shabab, cel mai important lider al unui clan anti-Hamas din Gaza, a murit într-un spital din sudul Israelului din cauza rănilor suferite anterior. (REUTERS – 4 decembrie)/opopescu/dsirbu RADOR RADIO ROMÂNIA (4 decembrie)
16:10
Cadoul muzicii: Noua Generație Live Superconcert București FM la Băneasa Christmas World – sâmbătă, 6 decembrie # Rador
București FM dă startul oficial al sărbătorilor de iarnă cu un superconcert în aer liber la Băneasa Christmas World, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 17:00. Artiștii pe care ascultătorii i-au cunoscut zi de zi în emisiunea „Ore Deschise”, cărora le-au simțit emoția și energia la radio, urcă acum pe scenă pentru testul cel […]
15:30
Producătoarea Ada Solomona fost aleasă preşedintă a Consiliului de administraţie al Academiei Europene de Film # Rador
Producătoarea Ada Solomona fost aleasă preşedintă a Consiliului de administraţie al Academiei Europene de Film, în urma voturilor exprimate de cei peste 5.400 de membri. După şase ani în care Ada Solomon a fost vicepreşedintă, ea va prelua şefia organizaţiei. Este membră a Academiei Europene de Film din 2011 şi prima româncă care ocupă o […]
15:30
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să ajungă peste puţin timp în India, pentru discuţii care se vor concentra pe comerţ şi extinderea relaţiilor în domeniul apărării. Aceasta va fi prima vizită a preşedintelui rus la Delhi după începutul invaziei din Ucraina. Autorităţile din SUA au impus taxe vamale ridicate produselor din India, într-o tentativă de […]
15:20
Autorităţile din Thailanda au ridicat o interdicţie veche de zece ani privind vânzarea de băuturi alccolice după-amiaza, într-un efort de impulsionare a turismului. Vânzătorii autorizaţi vor putea de acum să comercializeze vin, bere şi băuturi spirtoase între 11:00 a.m. şi miezul nopţii, renunţându-se astfel la vechea interdicţie care era valabilă în intervalul orar 14:00 – […]
14:50
„New York Times” a cerut Departamentului Apărării din SUA să anuleze restricţiile impuse jurnaliştilor care relatează despre forţele armate. Conform ziarului, noile măsuri prevăd ca jurnaliştii acreditaţi la Penatgon să semneze un angajament care încalcă prevederile Primului Amendament al Constituţiei SUA, care protejează libertatea presei. Acest lucru înseamnă că jurnaliştii pot relata numai informaţii autorizate […]
Acum 24 ore
13:10
Poliţiştii au fost instruiţi să urmărească fiecare acţiune a provocatorilor (directorul Direcţiei de Poliţie a Capitalei Bulgariei) # Rador
Directorul Direcţiei de Poliţie a Capitalei Bulgariei, comisar-şef Liubomir Nikolov, a fost audiat în Parlamentul de la Sofia în legătură cu protestul din data de 1 decembrie din capitală şi escaladarea ulterioară. Potrivit lui Nikolov, poliţiştii au fost instruiţi să urmărească fiecare acţiune a provocatorilor şi agresorilor de la protest, care ar încerca să provoace […]
13:00
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere La mijlocul secolului al XIX-lea, Principatele Unite Române se aflau într-un proces accelerat de modernizare, început odată cu Unirea din 1859 și consolidat prin reformele inițiate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Sistemul juridic era însă învechit și neunitar, fiind alcătuit din norme disparate pravile inspirate din dreptul bizantin, reglementări fanariote, cutumă […]
12:40
„Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul”. Povestea revistei Fântâna Blanduziei (4 decembrie 1888) # Rador
Autor:Alexandru Eduard Balaci „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul.” Mihai Eminescu, motto-ul revistei Fântâna Blanduziei Contextul apariției revistei La sfârșitul secolului al XIX-lea, spațiul cultural românesc traversa o perioadă de efervescență intelectuală. Junimismul influențase puternic critica și literatura, curentele politice se diversificau, iar presa în plină dezvoltare devenea principalul instrument de formare a opiniei […]
12:30
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație vineri, 5 decembrie a.c. emisiunea filatelică comună România-Uruguay, având ca subiect tematic de colecție: RASE DE CAI. Emisiunea menită să marcheze aniversarea a 90 de ani de relații diplomatice, are în componența sa două mărci poștale, un bloc de două mărci poștale dantelate, un plic „prima zi” și […]
11:50
O restricţie parţială de trafic este în vigoare în zona Comarnic a Drumului Naţional 1, în urma unei alunecări de teren. Potrivit Poliţiei Judeţene Prahova, o porţiune de teren aflată sub structura drumului s-a deplasat către albia râului Prahova. Specialiştii anticipează că fenomenul ar putea evolua şi că există riscul de a afecta stabilitatea şoselei […]
11:00
Doi polițiști care lucrau la penitenciarul Jilava au fost reținuți de DIICOT sub acuzația că vindeau droguri de ținuților și le furnizau telefoane mobile. Potrivit procurorilor, cei doi agenți de poliție fac parte dintr-o rețea de traficanți de droguri formată din șase persoane. Anchetatorii au făcut 14 percheziții, inclusiv în mai multe spații ale penitenciarului […]
10:50
Preşedintele Nicuşor Dan participăre la ceremonia de decernare a Premiului România Europeană 2025, oferit actorului Victor Rebengiuc # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan participă, astăzi, la prânz, la ceremonia de premiere a actorului Victor Rebengiuc, după cum informează Administraţia Prezidenţială. Actorul va primi premiul România Europeană 2025, din partea Asociaţiei Iniţiativa pentru Cultură Democratică Europeană, iar evenimentul va avea loc la Ateneul Român. În luna septembrie a acestui an, Victor Rebengiuc, una din cele mai […]
10:50
Factura la gaze ar urma să crească de la 1 aprilie anul viitor, după expirarea schemei de plafonare-compensare cu cel puțin 5%, potrivit președintelui Asociației Furnizorilor de Energie din România, Laurențiu Urluescu. Furnizorii au în prezent un preț de achiziție de 120 de lei pe megawat, iar de la 1 aprilie prețul pieței va fi […]
09:50
Forțele de apărare antiaeriană ale Ucrainei au neutralizat 114 din cele 138 de drone cu care ocupanții ruși au atacat ţara în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, începând cu miercuri seară, de la ora 18:00, rușii au atacat cu două rachete balistice Iskander-M și cu 138 de drone Shahed, Gerbera […]
09:40
Recepţie la Ambasada României la Viena, cu participarea premierului Ilie Bolojan şi a cancelarului Christian Stocker # Rador
Austria este pentru România unul dintre cei mai importanți parteneri din Europa, este mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan autorităților de la Viena și comunității românești din Austria. Șeful executivului român a declarat că investițiile companiilor austriece în România, crearea de locuri de muncă și respectul pe termen lung stau la baza unei bune colaborări […]
09:30
EVENIMENTE INTERNE – Preşedinţie * Preşedintele Nicuşor Dan participă la ceremonia de decernare a Premiului România Europeană 2025, oferit de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică Europeană, domnului Victor Rebengiuc – ora 12:00, la Ateneul Român. Ceremonia va fi transmisă presei prin sistemul unic de transmisiune în direct și pe site-ul Administrației Prezidențiale: https://bit.ly/LIVEPR – Senat […]
06:10
INSIDER.GR: Marea Neagră – Miniștrii de externe din Turcia, România și Bulgaria cer ”să se respecte dreptul internațional” # Rador
Turcia, România și Bulgaria, membre NATO cu deschidere la Marea Neagră, au cerut astăzi „să se respecte dreptul internațional” după atacurile asupra unor nave de marfă în largul coastelor turcești, a declarat o sursă diplomatică turcă. Miniștrii de externe ai celor trei țări, care s-au întâlnit în marja reuniunii NATO de la Bruxelles, „au subliniat […]
06:10
Presa internațională continuă să urmărească evoluția negocierilor de pace privind Ucraina. În ciuda unei întâlniri cu Vladimir Putin care a durat aproape 5 ore, emisarul american Steve Witkoff și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, nu par să fi reușit să obțină concesii din partea Rusiei, în special în ceea ce privește spinoasa problemă teritorială […]
Ieri
02:30
California a lansat un portal unde publicul poate posta videoclipuri ale unor posibile infracțiuni comise de agenți federali de imigrare # Rador
California a lansat un portal online care permite publicului să trimită videoclipuri, fotografii și alte dovezi ale unor posibile infracțiuni comise de agenți federali de imigrare, alăturându-se altor state care au lansat eforturi similare ca răspuns la represiunea la nivel național a președintelui Donald Trump împotriva migranților fără acte. Agenții de imigrare americani, adesea mascați […]
00:20
Întâlnirea dintre reprezentanții americani și președintele rus Vladimir Putin a fost „destul de bună”, declară Donald Trump # Rador
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că o întâlnire între doi reprezentanți americani cu președintele rus Vladimir Putin a fost „destul de bună”, dar că nu este clar ce se va întâmpla acum. Trump le-a spus reporterilor din Biroul Oval că rușii își doresc „foarte mult” să încheie un acord pentru a pune capăt […]
00:00
Armata română a detonat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră, transmite Ministerul Apărării # Rador
Armata română a detonat o dronă maritimă care punea în pericol navigația în Marea Neagră, a anunțat miercuri Ministerul Apărării Naționale, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la riscurile pentru transportul maritim din zonă, legate de războiul din Ucraina. Ministerul român a anunțat că drona, care a fost găsită într-o zonă situată la […]
3 decembrie 2025
22:50
Ceremonia de deschidere a celei de-a 32-a ediţii a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România # Rador
Emisiunea „Prietenii de la Radio” – Realizator: Daniela Mihai – Târgul de Carte Gaudeamus Radio România de deschide astăzi, la Romexpo. Surprindem atmosfera în direct de la Cătălin Cîrnu. Bună ziua, Cătălin. Reporter: Cătălin Cîrnu – Bună ziua! Bună ziua, doamnelor şi domnilor, şi bine aţi venit în regatul cărţilor. (…) Reporter: Iată-ne în regatul […]
22:30
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, a dat asigurări ministrul Mediului, Diana Buzoianu # Rador
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, a dat asigurări astăzi ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sistemul energetic naţional este stabilizat şi nu există nici un risc pentru populaţie sau industrie, spune la rândul său ministrul Energiei, Bogdan Ivan. El a precizat că pentru a suplini producţia oprită […]
22:30
Ediția bucureșteană a Târgului de carte Gaudeamus Radio România şi-a deschis porţile. Inițiat și organizat de Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România), singura instituție mass-media din lume care și-a asumat misiunea de a susține în această manieră piața națională de carte, Târgul de carte GAUDEAMUS Radio România are loc, între 3 și 7 decembrie, în […]
21:40
Compania ByteDance, proprietara TikTok, va investi peste 37 de miliarde de dolari într-un centru de date în Brazilia # Rador
Compania-mamă a TikTok (ByteDance) a anunțat că va investi peste 37 de miliarde de dolari pentru construcția unui centru de date în Brazilia, acesta fiind primul său astfel de proiect în America Latină. Șefa Departamentului de politici publice pentru TikTok în Brazilia, Monica Guise, a declarat că proiectul, aflat în apropierea portului industrial Pecém, va […]
21:20
Aeroportul lituanian din Vilnius a anunțat, miercuri, că a oprit operațiunile din cauza unor presupuse baloane aflate în spațiul său aerian, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de astfel de incidente din ultimele luni. Aeroportul, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis de peste zece ori de la începutul lunii […]
21:20
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate dintr-un mall de pe Calea Floreasca din capitală, unde a izbucnit un incendiu cu degajări de fum la un transformator din interiorul unei camere tehnice de la subsol. Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență București – Ilfov, în prezent se lucrează la ventilarea spațiilor. La fața locului au […]
21:00
Ursula von der Leyen a prezentat planuri privind acordarea unui împrumut Ucrainei în sumă de peste 100 de miliarde de dolari # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat planuri privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei în sumă de peste 100 de miliarde de dolari în următorii doi ani. Schema privind acordarea acestui împrumut prevede utilizarea unor puteri de urgență, așa că nu ar necesita aprobarea tuturor celor 27 de […]
21:00
Pană de curent în Havana și zone din vestul Cubei în urma unei avarii la rețeua de electricitate # Rador
Capitala Cubei, Havana, și mare parte din vestul insulei sunt cufundate în întuneric, după o avarie parțială a rețelei electrice. Criza energetică din țară, ce durează de mai multă vreme, a atins săptămâna aceasta un minim istoric, în contextul în care sistemele cubaneze învechite de generare de electricitate au dificultăți în a asigura consumul de […]
19:40
Premierul Ilie Bolojan se află într-o vizită de lucru de două zile în Austria la invitația cancelarului Christian Stoker. Potrivit reporterului RRA, Petruța Obrejan, vizita a început în urmă cu o oră, cu o recepție oferită de Ambasada României din Viena, cu prilejul Zilei Naționale a țării noastre, unde alături de cei doi premieri au […]
19:00
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi-a asumat rolul de emisar al UE în vizita pe care a început-o în China # Rador
Realizator: Laurențiu Văduva – Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi-a asumat rolul de emisar al Uniunii Europene în vizita de trei zile pe care a început-o astăzi în China. Pe agendă figurează pacea în Ucraina, dar şi echilibrarea balanţei investiţiilor şi a relaţiilor comerciale ale europenilor cu China, după cum transmite corespondenta RRA Daniela Coman. Reporter: […]
18:50
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie # Rador
Livrarea apei potabile în localităţi din Prahova şi Dâmboviţa va reîncepe de luni, 8 decembrie, procesul de tratare a apei desfărşurându-se conform calendarului anunţat, a dat asigurări, astăzi, ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că vina pentru situaţia existentă la momentul actual aparţine atât Administraţiei Bazinale Buzău-Ialomiţa, cât şi operatorului de apă de la […]
18:50
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO # Rador
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reprezentat astăzi România la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, desfășurată la Bruxelles. Discuțiile s-au concentrat pe măsurile concrete necesare pentru a proteja cetățenii din statele aliate, în special pe cei de pe Flancul Estic, în contextul războiului de agresiune pe scară largă inițiat de Rusia împotriva […]
18:50
Șefa statului, Maia Sandu, a primit, astăzi, 3 decembrie, scrisorile de acreditare din partea ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze cu reședința la Chișinău, Dong Zhihua, și a șapte noi ambasadori agreați nerezidenți, transmite Președinția. Shoayb Casoo, ambasadorul agreat al Republicii Africa de Sud Tigran H. Galstyan, ambasadorul agreat al Republicii Armenia Angela Marianna Vigliotta […]
18:40
PSD susţine că există argumente pentru demiterea ministrului mediului ca urmare a crizei de la Paltinu, întrucât ea a fost atenţionată că există riscul apariţiei unei situaţii de urgenţă. Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, spune că Diana Buzoianu nu a gestionat corespunzător informaţiile, iar din opoziţie AUR cere demisia ministrului mediului pentru că a ignorat avertismentele […]
17:20
La microfon, Angelica Dan
17:10
În pofida atacului ucrainean, aprovizionarea cu petrol a Ungariei se desfăşoară în siguranţă (Viktor Orbán) # Rador
Premierul Viktor Orbán a subliniat pe pagina sa de socializare că oleoductul Prietenia funcționează fără probleme în direcția Ungariei, în pofida atacurilor ucrainene. Premierul a precizat că aprovizionarea cu petrol se desfăşoară în siguranţă. Premierul a reacţionat miercuri după-amiază, pe pagina sa oficială de Facebook, la informaţia privind lansarea unui nou atac asupra conductei de […]
17:00
Doi poliţişti de la Penitenciarul Jilava au fost reţinuţi de DIICOT sub acuzaţia că vindeau droguri deţinuţilor # Rador
Doi poliţişti care lucrează la Penitenciarul Jilava au fost reţinuţi de DIICOT sub acuzaţia că vindeau droguri deţinuţilor şi le furnizau telefoane mobile. Potrivit procurorilor, cei doi agenţi de poliţie fac parte dintr-o reţea de traficanţi de droguri formată din şase persoane. Cei doi poliţişti vor fi duşi, astăzi, la Tribunalul Bucureşti, alături de doi […]
16:50
Livrarea apei potabile în localitățile din județele Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie (Diana Buzoianu) # Rador
Livrarea apei potabile în localitățile din județele Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, procesul de tratare a apei, desfășurându-se conform calendarului anunțat, a dat astăzi asigurări ministrul mediului, Diana Buzoianu. Ea a precizat că vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de […]
16:20
Mediul de afaceri reclamă o presiune suplimentară în această perioadă asupra agenților economici din partea ANAF # Rador
Majorarea impozitului pe dividende, eliminarea unor facilităţi fiscale şi modificarea regimului microîntreprinderilor exercită o presiune suplimentară asupra bugetelor antreprenorilor – susţin reprezentanţii mediului de afaceri. Ei caută soluţii pentru a se adapta noilor termene de plată, iar reprezentanţii patronatului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din România atrag atenţia asupra intensificării controalelor ANAF. Corespondentul RRA, Gabriel Sava, […]
