Bani cu carul pentru trei zodii începând cu 15 decembrie 2025. Nativii care dau lovitura în ultimele 2 săptămâni ale anului
Click.ro, 5 decembrie 2025 07:50
Pe final de an, astrele pregătesc o surpriză majoră pentru trei zodii. Începând cu 15 decembrie 2025, energia planetelor se aliniază în favoarea lor, aducând câștiguri financiare rapide
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
08:00
Recunosc – în timp ce scriam acest articol, m-a trecut un fior rece. Este o frică existențială, profundă, care vine din gândul căar putea fi ultima dată când scriu „de mână”, înainte ca un algoritm care nu bea cafea, nu obosește și nu se revoltă niciodată împotriva taxelor să facă toată treaba
Acum o oră
07:50
Bani cu carul pentru trei zodii începând cu 15 decembrie 2025. Nativii care dau lovitura în ultimele 2 săptămâni ale anului # Click.ro
Pe final de an, astrele pregătesc o surpriză majoră pentru trei zodii. Începând cu 15 decembrie 2025, energia planetelor se aliniază în favoarea lor, aducând câștiguri financiare rapide
Acum 2 ore
07:10
Trucul de 5 minute pentru o casă impecabilă înainte de Moș Nicolae. Ce ne recomandă experții în curățenie # Click.ro
Seara de Moș Nicolae are un farmec aparte: cizmulițele lustruite, mirosul de portocale, luminile calde și atmosfera festivă care dă tonul sărbătorilor de iarnă. În multe familii, tradiția spune că Moșul vine doar în casele curate, iar mulți români se grăbesc în ultimul moment să pună totul în ordine
Acum 4 ore
06:10
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional # Click.ro
Horoscop săptămâna 5-11 decembrie. Trei zodii își schimbă destinul și dau lovitura pe plan profesional
05:10
Cum să nu mai aluneci pe scările înghețate! Acest truc „antigel” făcut în casă face gheața să dispară în câteva secunde. Și nu, nu este sare # Click.ro
Iarna transformă trotuarele și scările într-un adevărat pericol. Alunecările pe gheață pot provoca accidente grave, iar soluțiile clasice, cum este sarea, pot deteriora suprafețele și plantele din jur.
Acum 8 ore
02:10
Zodia care astăzi, 5 decembrie, o să plângă de fericire. Acest nativ o să aibă parte de cea mai mare surpriză din acest an # Click.ro
Astăzi, 5 decembrie 2025, astrele pregătesc o zi cu adevărat specială pentru Raci. Nativii acestei zodii vor primi o surpriză care le va aduce emoții profunde și momente de bucurie autentică, marcând unul dintre cele mai frumoase momente ale acestui an.
01:10
Senzația permanentă de mâini reci nu este întotdeauna legată doar de frigul de afară. În anumite cazuri, aceasta poate fi un semnal al unor afecțiuni medicale care necesită atenție.
Acum 12 ore
00:10
De ce simți presiune în urechi și amețești? Aceste senzații sunt mai comune decât credem și pot avea multiple explicații, de la fluctuații de presiune la probleme ale urechii interne, circulației sau efecte ale stresului.
4 decembrie 2025
22:10
Doi pensionari din Craiova au pierdut 108.000 de euro din cauza unei fraude electronice. Autoritățile au fost alertate imediat # Click.ro
Nimeni nu poate nega faptul că tehnologia modernă ne face viața mai ușoară ca niciodată. Însă acest confort vine la pachet și cu unele riscuri. Din păcate, doi pensionari din Craiova au pierdut suma uriașă de 108.000 de euro după ce au vorbit la telefon cu un angajat fals de la Bursa de Valori.
21:10
Un sat izolat își deschide porțile pentru turiști. Este complet rupt de restul lumii vreme de 310 zile din an # Click.ro
Acest mic sat din Marea Britanie este complet închis publicului, pentru cea mai mare parte din an. Cu toate acestea, chiar în această lună, el își va redeschide porțile pentru turiștii sosiți din întreaga lume și care doresc să exploreze acest loc.
20:40
Apele Române, despre situația din Prahova: „Distribuţia apei către consumatori se va realiza progresiv, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP. Procesul nu a început încă” # Click.ro
Autoritățile informează că reintroducerea apei în rețelele Hidro Prahova urmează să fie realizată doar după ce Direcţia de Sănătate Publică Prahova va lua probe și va analiza parametrii de calitate.
20:30
Trei orașe superbe din Europa vor fi legate de un tren de lux. Cât trebuie să plătească pasagerii pentru a se bucura de condiții incredibile # Click.ro
În curând, se va putea călători mai ușor ca niciodată de-a lungul Europei.
19:40
Ce va scrie Victor Rebengiuc în testament. Actorul a reușit să stârnească râsete la Ateneul Român: „Ar produce mari încurcături” # Click.ro
Victor Rebengiuc a stârnit zâmbete și admirație la Ateneul Român, unde a primit Premiul România Europeană 2025. Alături de soția sa, actrița Mariana Mihuț, actorul în vârstă de 92 de ani a vorbit deschis despre dorința sa legată de viitor.
Acum 24 ore
19:00
Cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume prinde formă. Drumul de sub ape va avea o lungime de 27 km # Click.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume prinde formă în Norvegia, unde autoritățile vor să reducă timpul de călătorie între orașele mari. Proiectul face parte dintr-o autostradă ce va străbate zonele de coastă, iar tunelul va măsura 27 de kilometri, cel mai adânc punct coborând la
19:00
Care sunt cele patru alimente care pot face minuni pentru longevitate. Concluzia la care au ajuns experții # Click.ro
Cu toții ne dorim o viață cât mai îndelungată, pe care să o petrecem alături de rude și de prieteni. Iar cheia pentru o longevitate de invidiat este, fără doar și poate, un stil de viață sănătos, lucru ce include și dieta pe care o avem.
18:40
Daniela Gyorfi are 45 de kilograme la 57 de ani. La ce tratamente apelează artista și cum se menține în formă # Click.ro
Daniela Gyorfi (57 de ani) cântărește acum 45 de kilograme. Dar cum “obrazul subțire cu cheltuială se ține”, după cum spune o vorbă din popor, artista face aproape imposibilul de a arată că trasă prin inel.
18:40
A fost votată cea mai bună pâine din întreaga lume. Cum se poate pregăti în propria bucătărie # Click.ro
La prima vedere, pâinea pare a fi un aliment banal, însă deja știm cu toții cât de diferit stau lucrurile în realitate. O pâine făcută din ingrediente naturale și pregătită într-un mod tradițional va avea un gust atât de bun încât vom uita complet de restul alimentelor de la masă.
18:40
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! Marina Voica se spală la lighean iar Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele, ca să nu sărim în aer!” # Click.ro
Ghinion pe capul vedetelor, înainte de Moș Nicolae! După ce Marina Voica a ajuns să se spele la lighean, Natalia Guberna gătește pe reșou: „Ne-au oprit gazele ca să nu sărim în aer!”
18:30
DraculaLand, „monstrul” de peste un miliard de euro care apare lângă București! Cel mai mare proiect de divertisment din Europa se lansează în România # Click.ro
România pregătește lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte private din Europa: DraculaLand, o investiție de peste un miliard de euro, creată pentru a deveni cea mai mare destinație de entertainment, retail și tehnologie de pe continent. Conceput pe 160 de hectare aflate la 20 de minute de
18:30
„Oul de iarnă” creat de firma de bijuterii Fabergé s-a vândut zilele trecute în timpul unei licitații Christie's din Londra pentru un record de 30,5 milioane de dolari, inclusiv comisionul casei de licitaţii.
18:10
Obiectele banale care pot atrage norocul și prosperitatea în casa ta în luna decembrie. Ce nu trebuie să-ți lipsească conform tradițiilor # Click.ro
Luna decembrie este una dominată de tradiții și de sărbători, iar despre unele obiecte se spune chiar că pot atrage norocul în casa noastră.
18:10
Campionatul Mondial își află, curând, componența grupelor.
18:00
Parcă a fost ceva în aer anul acesta! Mai multe staruri din lumea muzicii și a filmului și-au mărit familia în 2025. Așa cum era de așteptat, în ultimele luni vedetele și-au concentrat atenția asupra noilor membri ai familiei, marcând începuturi noi și fericite în viața personală.
17:40
Rețeta delicioasă și ușor de făcut care va fi gata în mai puțin de o oră. Puiul cu orez și ciuperci are un gust de-a dreptul divin # Click.ro
Este o rețetă delicioasă, ușor de pregătit și de care vă veți îndrăgosti încă de la prima înghițitură. Este vorba despre puiul cu orez și ciuperci, o rețetă simplă, perfectă pentru orice masă!
17:40
Ce ascunde fosta cameră de cămin a Prințului William? Emma Năstase, detalii neștiute despre facultatea unde a studiat viitorul rege al Marii Britanii # Click.ro
La Universitatea Saint Andrews, locul unde a început una dintre cele mai celebre povești regale, atmosfera încă păstrează un aer de mister. Fiica Amaliei Năstase, Emma, studiază acolo de mai bine de un an și a descoperit îndeaproape cum trecutul prințului William încă bântuie discret coridoarele vec
17:40
Un sat minuscul, dar plin de viață. 400 de locuitori și număr record de nou-născuți într-o singură lună: „Aici se trăiește bine” # Click.ro
Monterosso Grana, o localitate liniștită din provincia Cuneo, Italia, cu puțin peste 400 de locuitori, trece printr-o perioadă neobișnuită: șase copii s-au născut în doar trei luni, un record în contextul crizei demografice severe care afectează întreaga țară. Din 2014, populația Italiei a scăzut cu
17:40
Cristina Spătar a cântat pentru românii din diaspora, de 1 Decembrie, la Milano. Ilie Năstase și Cristi Chivu au fost invitați de onoare la Consulatul Român de la Milano # Click.ro
Cristina Spătar (53 de ani) a cântat pentru a doua oară la Consulatul Român de la Milano.
17:30
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fotografii emoționante # Click.ro
Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!”
17:30
Un experiment de o cruzime greu de imaginat, realizat în România. Studenții erau „împărtășiți” cu urină și fecale # Click.ro
În România, unul dintre cele mai dure și inumane experimente de reeducare ideologică a deținuților politici a fost aplicat cu o cruzime greu de imaginat. Sistemul, implementat în special asupra tinerilor, folosea metode care astăzi par de neconceput, depășind chiar torturile medievale.
17:20
Metoda ingenioasă prin care vienezii vor verifica farmecul orașului după Sărbători. Cine va evalua capitala Austriei # Click.ro
Viena atrage anual sute de mii de turiști, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă. Dar cât de spectaculos rămâne orașul după agitația festivă? Ei bine, vienezii au găsit o soluție inedită pentru a afla răspunsul!
17:20
O femeie a primit o veste șocantă la luni după o operație de rutină. De ce a ajuns din nou în fața medicilor # Click.ro
Indiferent de cât de simplă ar fi și de cât de încrezători ar fi medicii, o operație rămâne mereu un episod stresant, pe care orice persoană încearcă să îl evite. Însă, pentru o femeie din Italia, problemele au continuat chiar și după ce a ieșit cu bine din operație.
17:20
Bradul de Crăciun de la Rockefeller Center, un simbol al sărbătorilor din New York, a fost aprins miercuri seară în Midtown Manhattan, în timp ce mulțimi de oameni purtând pălării de Moș Crăciun aplaudau entuziasmați.
16:40
Horoscop vineri, 5 decembrie. Vărsătorii sunt atenți la detalii, iar Taurii își consumă toată energia la locul de muncă # Click.ro
Horoscop vineri, 5 decembrie. Vărsătorii sunt atenți la detalii, iar Taurii își consumă toată energia la locul de muncă.
15:40
Răpire în plină zi la Cluj. O tânără și bebelușul smulși de pe stradă și urcați cu forța într-o mașină # Click.ro
O tânără de 24 de ani și bebelușul ei au fost smulși de pe stardă și urcați cu forța într-o mașină, la Cluj-Napoca. Incidentul, anunțat la 112, a declanșat o intervenție urgentă a polițiștilor, care au reușit să localizeze rapid mașina în care se aflau victimele.
15:40
Cât ne costă masa de Crăciun? Bugetul total pentru friptură, sarmale, piftie, salata de boeuf și cozonac # Click.ro
Crăciunul se apropie, iar pentru mulți români bucuria sărbătorilor vine la pachet cu niște calcule atente. Prețurile alimentelor au continuat să crească, iar masa tradițională, cu sarmale, friptură, salată de boeuf, piftie și cozonac, a ajuns să coste între și 440 și 560 de lei pentru o familie.
15:40
Unul dintre medicii care i-au furnizat ketamină lui Matthew Perry a fost condamnat la închisoare: „V-am dezamăgit”. Cât va sta în spatele gratiilor # Click.ro
Unul dintre medicii care i-au furnizat ketamină lui Matthew Perry, decedat în 2023 din cauza unei supradoze, a fost condamnat la 30 de luni de închisoare.
15:30
Dieta care poate ține sub control simptomele anxietății. Experții spun ce alimente trebuie evitate # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol important asupra modului în care organismul nostru funcționează. Cu toate acestea, mulți subestimează importanța pe care dieta o are pentru creierul nostru.
15:20
Avantajele plitei pe gaz față de modelele electrice: eficiență și control.
15:20
Economisește timp și energie acasă: Impactul unei mașini de spălat rufe cu uscător asupra stilului tău de viață # Click.ro
Economisește timp și energie acasă: Impactul unei mașini de spălat rufe cu uscător asupra stilului tău de viață.
15:20
Alegeri inspirate în accesorizarea dispozitivelor - combină utilitatea cu estetica..
15:10
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România # Click.ro
Vodafone și Fundația Vodafone donează echipamente în valoare de 150.000 EUR către Salvamont România.
15:00
Orașul cunoscut drept „cel mai ieftin diamant ascuns” al Spaniei. Este locul perfect pentru o vacanță la buget redus # Click.ro
În fiecare an, nenumărați turiști din întreaga lume aleg să își petreacă zilele libere în Spania. Indiferent de anotimp, această țară rămâne una intens vizitată, iar experiențele pe care le oferă turiștilor sunt de-a dreptul incredibile.
15:00
Se tunde sau nu gazonul pe timp de iarnă? Ce trebuie să faci în sezonul rece ca să fie verde la primăvară # Click.ro
Îngrijirea gazonului pe timp de iarnă necesită răbdare și atenție. Pe măsură ce temperaturile scad, iarba intră într-o perioadă de repaus, reducându-și ritmul de creștere. O întreținere corectă în această perioadă previne deteriorarea firelor și asigură un start sănătos în primăvară.
15:00
Atmosferă de poveste la Cazinoul din Constanța. Sărbătorile de iarnă aduc evenimente și experiențe speciale pentru vizitatori # Click.ro
Cazinoul din Constanța și-a îmbrăcat hainele de sărbătoare și le oferă vizitatorilor ocazia de a trăi experiențe speciale de sezon. Turiștii pot face ședințe foto lângă bradul de Crăciun, iar în demisol pot descoperi povești din vremea regalității, prezentate prin tehnologie modernă.
15:00
Motivul pentru care Alina Pușcaș a refuzat să participe la „Asia Express”, deși i-ar fi plăcut să trăiască experiența: „E complicat că...” # Click.ro
Alina Pușcaș, în vârstă de 40 de ani, a fost cooptată de către echipa de producție a emisiunii „Asia Express”, însă vedeta a refuzat, deși i-ar fi plăcut să participe. Din ce motiv a spus „pas”?
14:40
Cătălin Botezatu a împlinit 59 de ani! Celebrul designer s-a distrat în compania prietenilor adevărați: „Mi-am chemat familia” # Click.ro
Cătălin Botezatu a împlinit ieri, pe 3 decembrie, 59 de ani.
14:30
Val de angajări în mai multe orașe din România. Domeniile în care se caută personal fără experiență # Click.ro
Angajatorii din România au publicat în ultima lună peste 22.000 de locuri de muncă, majoritatea dedicate sezonului de sărbători. Cele mai multe posturi sunt pentru candidați fără experiență sau entry-level, iar oportunitățile sunt concentrate în marile orașe.
14:20
Dan Alexa, gest emoționant în semn de iubire față de fiul lui. Ce a făcut antrenorul după ce s-a întors din Asia Express # Click.ro
Dan Alexa (46 de ani) a făcut un gest emoționant după ce s-a întors din Asia. El și-a arătat astfel dragostea față de băiatul său.
14:20
Desert rapid de mere. Gata în doar 15 minute, este extrem de gustos și ai nevoie doar de câteva ingrediente ca să-l prepari # Click.ro
Dacă ești în căutarea unui desert rapid, delicios și ușor de preparat, desertul din mere este soluția perfectă. În doar 15 minute poți avea pe masă un preparat aromat, care va cuceri întreaga familie.
14:20
Persoanele care își pierd accesul la Facebook și Instagram din 10 decembrie 2025. Amenzile sunt usturătoare pentru cei care nu respectă noile măsuri # Click.ro
Australia a început deja să implementeze prevederile noii legi care interzice accesul persoanelor sub 16 ani pe platformele de socializare, înainte ca aceasta să intre oficial în vigoare pe 10 decembrie. Astfel, țara devine prima la nivel mondial care adoptă o măsură atât de extinsă, menită să reduc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.