Horoscop 6 decembrie 2025. Două zodii dau lovitura: Banii vin din toate părțile

100.000 de oameni fără apă, niciun vinovat. Reprezentanţii instituţiilor implicate în criza apei din Prahova au susţinut sus şi tare la audierile din Senat că au acţionat ca la carte şi nu trebuie să îşi dea demisia. Asta în timp ce documente oficiale arată că Apele Române, operatorul zonal, Ministerul Mediului şi autorităţile judeţene ştiau că există riscuri legate de furnizarea cu apă în urma lucrărilor de la Barajul Paltinu. Corpul de control ar putea avea vineri raportul preliminar, iar surse Observator susţin că Parchetul s-ar putea sesiza după ce acesta va fi finalizat.