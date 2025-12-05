Horoscop 6 decembrie 2025. Două zodii dau lovitura: Banii vin din toate părțile
Horoscop 6 decembrie 2025. Aspectul financiar se îmbunătățește pentru două zodii.
Boicot la Eurovision. Patru țări s-au retras din concurs după ce Israelul a primit permisiunea să participe # ObservatorNews
Boicot la cel mai mare eveniment muzical live din lume. Spania, Olanda, Irlanda și Slovenia nu vor mai participa la ediţia din 2026 a Eurovision. Anunţul a fost făcut după ce i-a fost permis Israelului să participe. Asta deşi multe ţări şi-au exprimat dezacordul, pe fondul războiului din Gaza și al acuzațiilor privind practici incorecte de vot. Belgia, Suedia și Finlanda iau şi ele în considerare retragerea din concurs.
Soluția care ar putea elimina criza donatorilor: sângele artificial, prezentat în premieră la București # ObservatorNews
Creatorul sângelui artificial, profesorul japonez Hiromi Sakai, este prezent, în premieră, în România, la Congresul Internațional al Studenților de Medicină - un eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României. Alături de el, experți recunoscuți la nivel mondial discută la București despre viitorul Medicinei 3.0 și prezintă descoperirile care pot schimba modul în care trăim și ne tratăm. Evenimentul se încheie duminică, pe 7 decembrie.
Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o motocicletă în Pasajul Unirii din Bucureşti # ObservatorNews
Tragedie în Capitală, noaptea trecută. Un bărbat care traversa neregulamentar Bulevardul I.C Brătianu a fost lovit în plin de un motociclist chiar la intrarea în Pasajul Unirii.
Pe ce sunt dispuși românii să cheltuiască sute de lei pentru un decor de Crăciun de vis # ObservatorNews
Magia Crăciunului a ajuns şi în magazinele din ţară, unde decoraţiunile lucrate manual stau la loc de cinste. Fie că vorbim despre aranjamente florale sau ornamentele încărcate cu simboluri tematice de Crăciun, toate transformă rafturile în vitrine de poveste. Dornici să îşi aducă sărbătoarea în case, românii au pornit deja la vânătoare şi aleg cu atenţie fiecare decoraţiune.
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pe următoarele patru săptămâni, în intervalul 8 decembrie - 5 ianuarie. În această perioadă, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei.
Poliția din Noua Zeelandă a așteptat 6 zile să recupereze bijuteria Faberge, înghițită de un hoț # ObservatorNews
Poliţia din Noua Zeelandă a declarat, vineri, că a recuperat un pandantiv cu un ou Fabergé inspirat din James Bond după şase zile în care l-a monitorizat atent pe bărbatul acuzat că a înghiţit bijuteria, într-un magazin din Auckland.
Momentul când un şofer zboară pur şi simplu cu maşina într-un sens giratoriu. Cascadorie fără voie în Oradea # ObservatorNews
Accident ca-n filmele de acţiune pe o stradă din Oradea. Un bărbat de 55 de ani a zburat pur şi simplu cu maşina într-o intersecţie.
Tradiții și obiceiuri de Sf. Nicolae. Ce cadouri să evităm și de ce nu se oferă lucruri negre # ObservatorNews
Pelerinaj impresionant la Brăila, unde sute de preoţi şi credincioşi au însoţit moaştele Sfântului Nicolae aduse din Galaţi. Procesiunea a străbătut oraşul până la biserica ce poartă numele ocrotitorului spiritual al oraşului. Oamenii au stat la cozi pentru a se ruga şi pentru a primi binecuvântare, cu speranţa unui an mai bun.
Premieră la vot: Şase secţii de votare pentru persoane nevăzătoare. Buletinul, în alfabetul Braille # ObservatorNews
Persoanele cu deficienţe de vedere vor putea vota duminică în şase secţii din Bucureşti, câte una în fiecare sector.
Ce spune ministrul Mediului despre o eventuală demisie după dezastrul de la Paltinu: # ObservatorNews
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la minister, ci la instituţii de la nivel local, unele create pentru a oferi nişte sinecuri unor persoane.
Filme de Crăciun pentru toate gusturile. Idei pentru copii, animaţii, filme de dragoste, comedii # ObservatorNews
Una dintre marile plăceri ale românilor de sărbătorile de iarnă, pe lângă vacanţă, luminiţe, brad de Crăciun sau cumpărarea de cadouri, este şi să urmărească o colecţie importantă de filme tematice, astfel că am pregătit o selecţie de filme de Crăciun pe care, dacă le-aţi ratat, ar fi important să vi le treceţi în palmares.
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, vineri, 5 decembrie 2025.
Care sunt preţurile la carburanţi vineri, 5 decembrie. Preţul la motorină a scăzut cu până la 6 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că vineri, 5 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
BEC cere eliminarea clipului filmat la Cotroceni în care apar Cătălin Drulă, Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan # ObservatorNews
Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu, consilier prezidenţial şi liderul USR Bucureşti.
Aventură în deşertul din Oman. Cum arată resorturile de lux ascunse între dunele de nisip # ObservatorNews
Pentru cei care caută o vacanță cu experiențe de neuitat, Oman este destinaţia perfectă. Zboruri cu balonul la răsărit, plimbări pe cămile și resorturi de lux ascunse între dune, toate sunt incluse în pachetele de circuite premium pe care agențiile de turism le pun la dispozitie.
SUA permit benzinăriilor Lukoil să funcţioneze până în aprilie 2026. Reacţia României # ObservatorNews
Administraţia Trump a autorizat joi derularea de tranzacţii cu benzinăriile Lukoil din afara Rusiei, acordând o derogare de la sancţiunile impuse în octombrie pentru rolul pe care veniturile companiei petroliere îl joacă în sprijinirea războiului Moscovei în Ucraina, transmite Reuters, citată de Agerpres.
Nicuşor Dan a trimis la reexaminare Legea pentru combaterea extremismului: Riscăm amplificarea tensiunilor # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a trimis la reexaminare Legea privind combaterea extremismului, avertizând că actuala formă a actului normativ ar putea amplifica tensiunile sociale. Şeful statului critică prevederile vagi ale legii, care ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul, și solicită clarificarea definiţiilor privind materiale xenofobe, organizaţii legionare şi opere literare clasice.
Seară de gală la Palatul Windsor, unde Regele Charles l-a primit pe preşedintele Germaniei # ObservatorNews
Seară de gală la Palatul Windsor, acolo unde familia regală a organizat un banchet de stat pentru prima vizită a unui preşedinte german în ultimii 27 de ani. Lista invitaţilor a inclus peste 150 de nume, printre care sportivi şi artişti celebri sau fotomodelul Claudia Schiffer. Prinţesa Kate a furat însă toate privirile prin rochia şi bijuteriile purtate.
Pasiunea pentru jocuri video explodează în România: cifre record și oportunități pentru tineri # ObservatorNews
Fenomenul care transformă România prinde amploare: oameni de toate vârstele, de la cei mici până la adulți, își petrec tot mai mult timp în universuri digitale. Gamingul a depășit demult statutul de simplă distracție și a devenit parte din rutina zilnică a milioane de români. Aproape opt milioane de oameni se joacă cel puțin o dată pe lună.
Marele actor Victor Rebengiuc a fost distins astăzi cu premiul "România Europeană" la Ateneul Român. Actorul a venit la ceremonie în baston, altăuri de soţia lui, Mariana Mihuţ. Şi-a făcut un testament verbal: vrea ca numele lui să nu fie dat unei străzi după ce va muri.
Trucurile găsite de români pentru a-și reduce facturile, după eliminarea plafonării la energie # ObservatorNews
Facturile la curent sunt mai mari cu 60% după eliminarea plafonării, iar românii au luat deja măsuri pentru a-şi reduce costurile, arată un sondaj. Cei mai mulți nu mai lasă becurile aprinse şi încearcă să înlocuiască electrocasnicele vechi, care consuma de două ori mai mult decât cele din clasa energetică A.
Ce este Novorossia, teritoriul cerut iar de Putin care ar putea aduce Rusia la granița cu România # ObservatorNews
Vladimir Putin vrea ca Rusia să aibă graniţă cu România. Preşedintele rus a ameninţat că armata lui va cuceri bazinul Donbas, dar şi toate regiunile sudice ale Ucrainei, pe care Moscova le revendică drept parte a unui plan numit Novorusia. Noile pretenţii vin în condiţiile în care jumătate dintre europeni spun că există un risc ridicat de conflict militar cu Moscova. În acest timp, Emmanuel Macron a avertizat aliaţii Kievului că Donald Trump ar putea trăda Ucraina de dragul unei relaţii comerciale bune cu Rusia.
De ce nu mai cumpără românii maşini electrice: cele două motive care au încetinit piaţa # ObservatorNews
Piaţa maşinilor electrice încetineşte în România. Chiar dacă producătorii auto forţează limitele tehnologiei şi promit autonomii spectaculoase, de 1.000, chiar 1.500 de kilometri, şi încărcări aproape instantanee, clienţii sunt tot mai puţini. Cauzele sunt scumpirea energiei electrice şi faptul că programul Rabla ar putea dispărea definitiv din lipsă de fonduri.
Românii își dau aproape jumătate de salariu pe credit. Analist: Urmează o primăvară complicată # ObservatorNews
Ratele şi chiriile înjumătăţesc veniturile românilor, lună de lună. O analiză recentă arată că cei care au credite ipotecare alocă şi 50% din salariu doar pentru acestă cheltuială. Chiar dacă BNR a limitat gradul de îndatorare la 40% din venituri în cazul împrumuturilor în lei, povara lunară este mare pe fondul dobânzilor mari. Analiştii avertizează: urmează un început de an greu, cu incertitudine şi inflaţie.
Ce se mai fură din supermarketuri. Un constănțean a jefuit zilnic, timp de o lună, magazinul "preferat" # ObservatorNews
Nu se mai fură doar cosmetice, bijuterii şi băuturi fine, din magazine dispar de la raft şi produse la care nu te-ai gândi: ciocolată, cașcaval, mezeluri, cafea dar și pastă de dinți. Aşa se face că în marile supermarketuri cele mai banale produse, chiar şi de până în 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem anti-furt.
Tupeul responsabililor pentru criza apei din Dâmbovița. "Am făcut tot pe proceduri" # ObservatorNews
100.000 de oameni fără apă, niciun vinovat. Reprezentanţii instituţiilor implicate în criza apei din Prahova au susţinut sus şi tare la audierile din Senat că au acţionat ca la carte şi nu trebuie să îşi dea demisia. Asta în timp ce documente oficiale arată că Apele Române, operatorul zonal, Ministerul Mediului şi autorităţile judeţene ştiau că există riscuri legate de furnizarea cu apă în urma lucrărilor de la Barajul Paltinu. Corpul de control ar putea avea vineri raportul preliminar, iar surse Observator susţin că Parchetul s-ar putea sesiza după ce acesta va fi finalizat.
Dulciuri, brânzeturi și mezeluri vândute la "bucată". Efectele inflației în România # ObservatorNews
Din cauza inflaţiei, tot mai mulţi români cumpără produse la bucată sau la felie. Comercianții se adaptează și pun pe rafturi tot mai multe variante mini: brânzeturi, mezeluri sau dulciuri vândute la suta de grame ori în ambalaje mai mici, pentru bugete de criză.
DN 1 s-a surpat la Comarnic, în urma lucrărilor la centura ocolitoare. Traficul a fost deviat # ObservatorNews
Probleme pe cel mai circulat drum din România, chiar înainte de Sărbători. Pe Valea Prahovei, la Comarnic, pământul de sub şosea a luat-o la vale, iar ca măsură de siguranţă poliţiştii au impus restricţii de circulaţie. Culmea, drumul s-a rupt, din cauza lucrărilor la şoseaua de centură a oraşului, care ar trebui să preia traficul uriaş de pe DN1.
23 de ani de închisoare pentru avocatul care și-a ucis iubita gravidă. Victima și-a înregistrat ultimele clipe # ObservatorNews
Un fost avocat din Iaşi, care şi-a ucis în urmă cu 4 ani iubita însărcinată, tot avocată, a fost condamndat definitiv la 23 de ani închisoare. Bărbatul a încercat să scape de executarea sentinţei, dar poliţiştii l-au găsit ascuns într-o boxă a imobilului în care locuia. Crima, pe care autorul nu a recunoscut-o niciodată, a şocat o ţară întreagă.
Experţi: Rusia recrutează forţat ucrainenii din teritoriile ocupate şi îi trimite la luptă împotriva Ucrainei # ObservatorNews
Autorităţile ruse au intensificat recrutarea forţată a mii de bărbaţi din teritoriile ucrainene ocupate, trimiţându-i ulterior să lupte împotriva Ucrainei, ceea ce încalcă dreptul internaţional.
Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a desemnat joi pe Roman Gofman, actualul său consilier militar, drept viitorul director al Mossad, în contextul în care David Barnea, actualul director, își va finaliza mandatul în iunie 2026.
Şoferii cer părerea AI înainte de a merge la mecanic. Care sunt riscurile diagnosticelor date de ChatGPT # ObservatorNews
Tot mai mulți șoferi își repară mașina "după ureche digitală", consultând ChatGPT înainte să ajungă la service. Dar recomandările inteligenței artificiale nu se potrivesc întotdeauna cu realitatea din service-ul auto. Mecanicii avertizează: chiar dacă în unele cazuri ajută să te documentezi cu ajutorul ChatGPT, diagnosticele greșite pot duce la cheltuieli inutile și chiar la riscuri pentru siguranța rutieră.
Efecte ale scumpirilor: alimente de bază, produse de igienă şi dulciuri, protejate cu sisteme anti-furt # ObservatorNews
Nu se mai fură cosmetice, bijuterii şi băuturi fine, acum se fură alimente de bază şi produse de igienă. Este rezultatul scumpirilor din ultima perioadă. Hoţii s-au reorientat şi golesc rafturile de caşcaval, ciocolată sau cafea. Cele mai banale produse, chiar şi de până în 10 lei, au ajuns să fie protejate cu sistem anti-furt.
Diana Buzoianu, vizită la barajul Paltinu din Prahova: Nu vrem să vedem o realitate cosmetizată # ObservatorNews
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o vizită la barajul Paltinu din Prahova, spunând că a vrut să vadă care este realitatea din teren, nu cea "cosmetizată". Liderul USR a sărit în apărarea ei. "Au pus tunurile din nou pe Diana Buzoianu; PSD se foloseşte politic de suferinţa oamenilor", a declarat Dominic Fritz. Directorul general al societăţii Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Bogdan Chiţescu, a afirmat că termenul realist de reluare a livrării apei potabile în judeţ este luni.
Aproape o treme dintre europeni s-au plâns anul acesta de stres, anxietate sau depresie legate de job. Comisia Europeană s-a angajat să crească, în următorii ani, calitatea locurilor de muncă.
Când ar putea spera oamenii din Prahova că vor avea din nou apă. Audierea celor responsabili, un circ total # ObservatorNews
A trecut o săptămână de când 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa se spală la lighean şi stau la coadă pentru o sticlă de apă. În timp ce locuitorii încep să-şi piardă răbdarea, în Parlament, aleşii au alte priorităţi. A fost aproape o oră de scandal între politicieni în faţa autorităţilor responsabile pentru criza de la barajul Paltinu. Toţi se spală pe mâini. Între timp, oamenii aşteaptă cu disperare ziua de luni. Abia atunci, speră că vor avea apă la robinet. Dar nimic nu e bătut în cuie.
Un pod peste Argeş s-a rupt, la 20 km de Bucureşti, în urma deversărilor de la barajul Mihăileşti # ObservatorNews
Un pod peste râul Argeş s-a rupt în judeţul Călăraşi din cauza deversărilor de la barajul Mihăileşti. Primarul din Budeşti, Mihai Ilie, afirmă că nu sunt persoane izolate, întrucât nu este singura cale de acces în localitate. De asemenea, primarul afirmă că nu se impune evacuarea locuitorilor din zonă.
STENOGRAME. Macron avertizează UE: Există riscul ca SUA să trădeze Ucraina în problema teritoriilor # ObservatorNews
Şefii de stat şi de guvern din Europa nu mai au încredere în SUA în privinţa negocierilor de pace cu Rusia şi Ucraina, se arată într‑o convorbire telefonică privată la care au participat luni cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Emmanuel Macron, alături de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni, potrivit unei stenograme obținute de publicația germană Der Spiegel.
Ucraina se îndreaptă spre un dezastru demografic: "Cine mai rămâne să reconstruiască după război?" # ObservatorNews
În timp ce multe spitale ucrainene se luptă să facă față afluxului nesfârșit de răniți, o maternitate din orașul Hoșcia, din vestul Ucrainei, zace în mod straniu pustie. Spitalul din Hoșcia a înregistrat doar 139 de nașteri până acum în acest an, în scădere de la 164 în 2024 și departe de acum puțin peste un deceniu, când se nășteau peste 400 de bebeluși în fiecare an, potrivit autorităților locale.
Ce îi face pe unii tineri să reușească acolo unde alții renunță? Cum gândesc, cum se motivează și ce îi ajută să atingă performanțe remarcabile? Răspunsurile vor veni dintr-un studiu unic în Europa Centrală și de Est, lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Institutul BrainMap Neuroscience. Cercetarea își propune să descifreze profilul psihologic și neurocognitiv al tinerilor excepționali, cei care pot schimba viitorul prin inteligență, creativitate și perseverență.
Şase eleve de la un liceu din Teleorman, reţinute de poliţişti după ce au bătut şi tâlhărit o colegă # ObservatorNews
Şase eleve de la un liceu din Roşiorii de Vede au fost reţinute după ce au agresat o colegă, pe care au scos-o cu forţa din sala de clasă şi au bătut-o pe o stradă din apropiere. Incidentul ar fi pornit în urma unui conflict între două fete din cauza unui băiat.
Anchetă britanică: Operațiunea de asasinare a lui Serghei Skripal a fost autorizată de Vladimir Putin # ObservatorNews
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a ordonat atacul cu agentul toxic Noviciok asupra fostului spion rus Serghei Skripal în 2018, incident ce a provocat și moartea unei femei nevinovate, potrivit unei anchete publice britanice.
Ungurii de la MOL vor să cumpere benzinăriile și rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv cele din România # ObservatorNews
Compania ungară MOL vrea să cumpere benzinăriile și rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv cele din România, dar și participații la zăcăminte de petrol din țări precum Kazahstan și Azerbaidjan. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, este forțată să vândă aceste active din cauza sancțiunilor impuse de SUA, care încearcă să oprească finanțarea războiului din Ucraina. PremierulViktor Orban a discutat acest plan direct cu Donald Trump. În același timp, MOL vrea să cumpere și compania NIS din Serbia, care aparține tot Rusiei și e afectată de sancțiuni.
Pantone anunţă culoarea anului 2026: Cloud Dancer. "Este un simbol al calmului într-o societate agitată" # ObservatorNews
Încă din 1999, Pantone, autoritatea globală în materie de culori și furnizorul de standarde profesionale pentru limbajul culorilor și soluții digitale pentru comunitatea de design, a anunțat Culoarea Anului în prima joi din decembrie.
Judecătorii ÎCCJ, chemaţi să decidă dacă sesizează CCR pe noul proiect privind pensiile magistraţilor # ObservatorNews
Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se întâlnesc vineri pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituţională în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor. Reuniunea are loc după ce Executivul a adoptat săptămâna trecută modificările legislative ce prevăd creşterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani şi plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net. Proiectul a fost contestat de CSM şi criticat de magistraţi.
"Dreptul la Zâmbet": Medicii cer tratamente stomatologice gratuite pentru toți copiii între 0 și 14 ani # ObservatorNews
Medicii stomatologi din ţara noastră cer "Dreptul la zâmbet".
Bolojan, după criza apei din Prahova: "Cei responsabili vor răspunde în zilele următoare" # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Viena, întrebat despre situaţia crizei apei potabile din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, că se lucrează la soluţii, în aşa fel încât, mai repede de luni, locuitorii care sunt afectaţi, inclusiv companiile din zonă, să poată beneficia de apă. Premierul a precizat că cei responsabili de astfel de evenimente trebuie să răspundă şi asta se va întâmpla în zilele următoare.
