Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află AZI adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea
Sport.ro, 5 decembrie 2025 09:20
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.
Acum 5 minute
10:00
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre român # Sport.ro
Cristi Chivu, analizat de marele Javier Zanetti.
Acum 15 minute
09:50
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală # Sport.ro
Ultima etapă dim faza grupelor se va desfășura anul viitor.
09:50
Un titular de la FCSB a fost aspru criticat pentru evoluțiile din ultima perioadă.
Acum 30 minute
09:40
Rezultat surpriză în Liga Zimbrilor, competiție transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
Acum o oră
09:20
09:20
Nu s-a ascuns: Fabio Fognini dezvăluie suma colosală plătită pe amenzi. Cu ce regret a rămas după cariera în tenis # Sport.ro
Fabio Fognini, despre suma uriașă plătite pe amenzi, în circuitul ATP.
Acum 2 ore
09:00
Meciul dintre FCSB și Dinamo se va disputa sâmbătă, pe Arena Națională din București.
08:40
Trei înotători din România s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de la Lublin și au doborât recordurile naționale # Sport.ro
Performanță la Europenele de înot în bazin scurt.
08:40
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu” # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a fost numit antrenor la Inter Milano în această vară, iar până acum este ”în grafic” cu toate obiectivele.
08:30
Chin pentru trupa din La Liga în Cupa Spaniei.
08:30
Louis Munteanu (23 de ani), golgheter în România în sezonul precedent, a avut un discurs dur după ce CFR Cluj a remizat în Cupa României cu Metaloglobus, scor 2-2.
Acum 12 ore
00:20
Gigi Becali a anunțat o revoluție la FCSB în această iarnă, în contextul rezultatelor slabe ale roș-albaștrilor din acest sezon.
00:00
Hermannstadt a făcut o alegere surprinzătoare pentru postul de antrenor al echipei.
4 decembrie 2025
23:50
În urma etapei cu numărul 18 din Superliga României, s-a schimbat ierarhia echipelor favorite pentru câștigarea titlului.
23:50
„Atunci am vrut să mă las”. Românul care face spectacol în MMA, bătut de elevul lui Khabib Nurmagomedov # Sport.ro
„Minerul” Aurel Pîrtea trage un semnal de alarmă: „Fără investiții nu vom avea viitor”.
23:20
Mihai Stoica anunță probleme mari la FCSB înainte de derby-ul cu Dinamo: ”E ieșit de tot pe 2025” # Sport.ro
FCSB se duelează cu Dinamo în etapa cu numărul 19 din Superliga României.
23:10
Ajuns la 37 de ani, Robert Lewandowski are viitorul pus sub semnul întrebării, după ce a intrat în ultimul an de contract cu cei de la Barcelona.
22:50
FCSB traversează un sezon dezastruos, după ce în ultimii doi ani a câștigat titlul de campioană a României și a impresionat în Europa.
22:40
Jucătorul cu clauză de 50.000.000€ de la FCSB dezvăluie cum i s-a schimbat cariera: ”Poate era mai bine” # Sport.ro
Ajuns la 28 de ani, unul dintre jucătorii în care Gigi Becali și-a pus mari speranțe și-a încheiat cariera la nivel profesionist. Acum joacă în Liga 4, la Bărăganul Ciulnița.
22:40
Mihai Stoica amenință după umilința administrată de UTA: „La echipa a doua”. Doi fotbaliști de la FCSB au fost lăudați # Sport.ro
Mihai Stoica, mesaj radical după UTA - FCSB 3-0: „Eu nu mai sunt dispus să apăr pe nimeni”.
22:10
Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
22:10
Omul care îl sprijină pe Daniel Pancu la CFR Cluj, deranjat de un singur aspect după egalul cu Metaloglobus # Sport.ro
Mesajul antrenorului principal în acte de la CFR Cluj după remiza cu Metaloglobus (2-2) din Cupa României.
22:00
Horațiu Moldovan se pregătește să schimbe din nou echipa.
21:50
Mihai Teja surprinde după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2: „Nu sunt mulțumit”. Explicația antrenorului # Sport.ro
Reacția lui Mihai Teja după Metaloglobus - CFR Cluj 2-2.
21:40
Prima reacție după ce s-a aflat despre plecarea lui Daniel Oprița de la Steaua la Hermannstadt # Sport.ro
Hermannstadt a oficializat în cursul zilei de joi despărțirea de Marius Măldărășanu.
21:40
Louis Munteanu, tăios: ”Suntem la același nivel cu Metaloglobus. Nu știu dacă voi mai fi aici” # Sport.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a avut un discurs tăios după ce echipa sa a remizat cu Metaloglobus în Cupa României, scor 2-2.
Acum 24 ore
20:50
Fostul portar din Premier League suferă de o formă agresivă de cancer: „Am crezut că asta a fost tot” # Sport.ro
Momente dramatice pentru Shaka Hislop, fost portar în Premier League la Newcastle şi West Ham.
20:40
Dinamo are pretenții la titlu în acest sezon. După 18 etape, este pe locul trei, la doar patru puncte în spatele liderului Rapid.
20:10
Manchester City, favorită pentru semnătura lui Marc Guehi! 8 grupări de top luptă pentru căpitanul lui Crystal Palace # Sport.ro
Manchester City a devenit principala favorită pentru a-l aduce liber de contract pe Marc Guehi. Grupările angrenate în cursa pentru căpitanul lui Crystal Palace.
20:00
Situația pare a fi una critică la FCSB.
19:50
Două jucătoare din naționala României au impresionat-o pe Crina Pintea: ”Muncă și seriozitate” # Sport.ro
Crina Pintea (35 de ani) a fost invitata lui Andru Nenciu la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.
19:50
După ce a părăsit FC Barcelona în 2021, Lionel Messi a făcut obiectul multor zvonuri privind o revenire în Catalonia. Miercuri, directorul sportiv catalan Deco a temperat această ipoteză în perspectiva următorului mercato.
19:30
Haosul de la FCSB a ajuns în Olanda! Batavii, convinși înainte de meciul din Europa League: ”Nu are niciun viiitor!” # Sport.ro
Feyenoord este următorul adversar european al lui FCSB.
19:30
Rodrygo vrea să plece de la Real Madrid! Prețul fixat pentru cei 6 giganți din Premier League interesați de brazilian # Sport.ro
Rodrygo și-a decis viitorul la Real Madrid. 6 grupări de top din Premier League îi urmăresc atent situația.
19:20
Meciul dintre FCSB și Dinamo poate fi urmărit sâmbătă, de la ora 20:30, în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
19:00
Echipa aflată în pole-position pentru transferul lui Louis Munteanu: ”E pregătit să cheltuiască mult” # Sport.ro
Zilele trecute s-a vehiculat că numele lui Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR Cluj, a ajuns pe lista lui Olympique Lyon.
19:00
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat mișcări masive de trupe în perioada de mercato din iarnă, fiind dezamăgit de rezultatele echipei sale din prima parte a sezonului.
18:50
Crina Pintea explică de ce a câștigat Ungaria meciul cu România de la CM de handbal + Condiția esențială ca naționala să progreseze # Sport.ro
Naţionala României a fost învinsă miercuri, la Rotterdam, de reprezentativa Ungariei, scor 34-29 (18-16), în primul meci din Grupa Principală I, la Campionatul Mondial de handbal feminin.
18:30
O echipă din Superligă a anunțat, în cele din urmă, despărțirea de antrenorul principal, chiar dacă lucrurile păreau rezolvate de ceva vreme.
18:20
Surprinzător! Fanii lui FCSB i-au avertizat pe jucători, dar adoptă altă strategie pentru derby-ul cu Dinamo # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo este programat sâmbătă, de la 20:30, în etapa 19 din Superliga României.
18:20
Arena Națională pustie la FCSB - Dinamo? Câte bilete s-au vândut cu două zile înainte de derby # Sport.ro
Fanii nu s-au grăbit să achiziționeze bilete pentru derby-ul FCSB - Dinamo.
17:50
România a pierdut meciul cu Ungaria, scor 29-34, și a pierdut orice șansă pentru calificare în sferturile Campionatului Mondial de handbal feminin.
17:50
Sportivii români au scris istorie la Campionatele Balcanice de haltere. Număr impresionant de medalii.
17:50
Real Madrid a câștigat ultimul meci din campionat, dar a primit o lovitură la nivel de lot.
17:30
Motivul surprinzător pentru care Dan Nistor lipsește din meciul cu Sepsi din Cupa României # Sport.ro
Dan Nistor nu a fost folosit de Cristiano Bergodi în meciul din Cupa României cu Sepsi Sfântu Gheorghe.
17:20
Alexandru Musi a vorbit în detaliu despre cum decurge recuperarea sa după accidentarea suferită la ultima acțiune a României U21.
17:10
Hermannstadt a făcut o alegere surprinzătoare pentru postul de antrenor al echipei.
16:50
Decizia radicală luată de Ujpest, după ce Andre Duarte și-a forțat plecarea și a semnat cu FCSB: ”L-a chemat la echipă!” # Sport.ro
Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, după mai multe zile în care situația fundașului portughez a fost incertă.
16:50
Anunțul momentului pentru o echipă din Superligă! Se face noul stadion: ”Vor începe lucrările” # Sport.ro
O echipă din Superliga României va avea un stadion nou. Lucrările ar urma să înceapă în următoarea perioadă.
16:30
FRH a anunțat că se pot cumpăra bilete pentru EHF EURO 2026, turneu transmis exclusiv pe VOYO # Sport.ro
VOYO va transmite în exclusivitate EHF EURO 2026. România se numără printre țările-gazdă.
