FCSB, decimată pe final de an! Mihai Stoica, anunț îngrijorător despre situația accidentaților înaintea derby-urilor cu Dinamo și Rapid: „Este exclus să joace”
Fanatik, 5 decembrie 2025 09:20
Mihai Stoica, anunț crunt pentru fanii FCSB înainte de meciurile cruciale din final de an, cu Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea, David Miculescu și alți jucători importanți
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
10:00
Vestea pe care Dan Șucu nu voia să o audă la Rapid! Fanii nu au ascultat avertismentul lui Angelescu # Fanatik
Giuleștenii sunt buni de plată! Amenda primită de Rapid din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Câți banii trebuie să scoată Dan Șucu din buzunar după meciul cu CFR.
Acum 15 minute
09:50
La ce sumă uluitoare ar putea ajunge, de fapt, transferul lui Adrian Mazilu la Dinamo! Anunțul lui Andrei Nicolescu # Fanatik
Adrian Mazilu poate deveni al doilea cel mai scump jucător din istoria lui Dinamo. Ce spune Andrei Nicolescu despre fotbalistul transferat de „câini” de la Brighton.
Acum o oră
09:30
Cât se scumpesc, de fapt, gazele în 2026. Anunțul care răstoarnă tot ce se știa despre majorare # Fanatik
Lovitură neașteptată pentru facturile la gaze din 2026! Un specialist în energie contrazice avertismentele instituțiilor și explică de ce prețurile ar putea să nu crească. Cum va arăta factura ta de gaz de la 1 aprilie?
09:20
FCSB, decimată pe final de an! Mihai Stoica, anunț îngrijorător despre situația accidentaților înaintea derby-urilor cu Dinamo și Rapid: „Este exclus să joace” # Fanatik
Mihai Stoica, anunț crunt pentru fanii FCSB înainte de meciurile cruciale din final de an, cu Dinamo și Rapid! Ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea, David Miculescu și alți jucători importanți
09:10
Strategia cu care Filipe Coelho vrea să tempereze vestiarul cu greutate al Universității Craiova: „Așa a învățat el pe unde a fost” # Fanatik
Filipe Coelho, cel care l-a înlocuit pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, încearcă să schimbe puțin strategia la echipă, dezvăluie oficialul grupării din Bănie.
Acum 2 ore
08:50
Slab la națională, impecabil la club și în Europa. Paradoxul fotbalistului titularizat de Mircea Lucescu în prima reprezentativă # Fanatik
Unul dintre cei mai slabi fotbaliști români în partida cu Bosnia, pierdută de tricolori cu 1-3, este în topurile Conference League și joacă impecabil la echipa de club
08:40
Jucătoarea fotomodel care își părăsește țara și acum va reprezenta Austria! ”Un loc pe care îl iubesc” # Fanatik
O celebră jucătoare de tenis a decis să își părăsească țara și să reprezinte Austria. De ce a luat o astfel de decizie, de fapt și despre cine este vorba?
08:10
Ce salariu îi oferă Hermannstadt lui Daniel Oprița. De ce clauza de reziliere se poate dubla. Exclusiv # Fanatik
FC Hermannstadt se află în discuții avansate cu Daniel Oprița, antrenor ce este foarte aproape să o părăsească pe CSA Steaua. FANATIK a aflat ce salariu îi oferă sibienii tehnicianului.
Acum 4 ore
07:50
Primul contract pe viață în fotbalul mondial. Cine va fi beneficiarul unui angajament până la finalul carierei # Fanatik
Una dintre vedetele lui Manchester City va beneficia de un contract special, care să răsplătească atașamentul lui față de clubul la care a jucat toată viața
07:30
Messi și-a ales favoritul. Care a fost cel mai valoros antrenor din cariera lui de peste 20 de ani # Fanatik
Starul argentinian a fost antrenat de nume mari ale fotbalului mondial, dar, în opinia sa, niciunul nu se poate compara cu tehnicianul alături de care a obținut cele mai mari performanțe
07:10
Marius Șumudică nu a avut milă de FCSB, după dezastrul de la Arad: „Jalnic. Nu poți să arăți așa” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat prestația pe care FCSB a avut-o în grupele Cupei României, în confruntarea cu UTA Arad, pierdută cu 3-0, și a dat verdict clar.
Acum 6 ore
05:50
Barajul Paltinu, coșmarul lui Nicolae Ceaușescu. Incidentul uitat din 1984 care anunța dezastrul din 2025 # Fanatik
Istoria barajului Paltinu este una zbuciumată, care a culminat cu o criză fără precedent provocată în 2025 de nepăsarea și lipsa de responabilitate a autorităților. Cum era în timpul comuniștilor?
Acum 12 ore
00:20
Tensiuni la CFR Cluj. Neluțu Varga, patronul clubului, a reacționat după atacul lui Louis Munteanu. Ce l-a enervat pe omul de afaceri. „În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc”.
00:10
Eugen Neagoe și-a mitraliat jucătorii după Petrolul – U Craiova 0-4: ”E deranjant când nu poți să dai un șut, să faci o preluare” # Fanatik
Deranjat de modul cum s-a prezentat echipa sa la meciul Petrolul - U Craiova 0-4 din Cupa României Betano, Eugen Neagoe a lansat o adevărată tiradă la adresa jucătorilor.
00:00
Întrebarea la care Romanchuk nu a vrut să răspundă după Petrolul – U Craiova 0-4 în Cupa României Betano: „Mai bine îl întrebați pe antrenor” # Fanatik
Oleksandr Romanchuk, pus într-o situație delicată după ce a marcat și în Petrolul - U Craiova din Cupa României Betano! Ce a spus despre antrenorul Filipe Coelho
4 decembrie 2025
23:40
Alexandru Crețu, show la microfon după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4: „Suntem și buni! Oltenii sunt ca focul, vor în fiecare an titlul” # Fanatik
Alexandru Crețu a făcut show la microfon după Petrolul - Universitatea Craiova 0-4. Ce a spus mijlocașul oltenilor despre instalarea lui Filipe Coelho în locul lui Mirel Rădoi.
23:40
Filipe Coelho, poker face și după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4: „Nu am timp să mă relaxez!” # Fanatik
Chiar dacă Universitatea Craiova a trecut la scor de Petrolul, Filipe Coelho nu are timp prea mult de a se bucura. Ce a spus despre primul „11“ ales pentru meciul de pe „Ilie Oană“.
23:20
Pontul zilei de vineri, 5 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3,00 la Oțelul – Unirea Slobozia # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 5 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la Oțelul - Unirea Slobozia, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
22:50
Mihai Stoica a răbufnit la adresa jucătorilor după UTA – FCSB 3-0: ”Vor juca la echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja și Avicola!” # Fanatik
Înfrângerea categorică din meciul UTA - FCSB 3-0, din Cupa României Betano, l-a înfuriat pe Mihai Stoica. Oficialul ”roș-albaștrilor” nu s-a ferit să-i amenințe pe jucători.
22:40
Biletul zilei la pariuri, vineri, 5 decembrie 2025. Câștig de 465 lei cu două meciuri de fotbal # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 5 decembrie 2025, poate aduce un câștig nu mai puțin de 465 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Ligue 1
22:30
Monday Etim a reușit golul doi al Universității Craiova în meciul cu Petrolul într-un moment deosebit din viața sa. Câte reușite are în Cupa României Betano atacantul Științei.
22:20
Tragere la sorți pentru CM 2026: Grupe, program meciuri și cu cine poate juca România la Mondiale # Fanatik
Tragerea la sorți pentru CM 2026 din SUA, Mexic și Canada. Află grupele, programul meciurilor, formatul competiției și unde ar putea ajunge România. Detalii complete și actualizate.
22:10
Ce șanse reale de calificare au FCSB, Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova în optimile Cupei României Betano. Toate calculele # Fanatik
Toate calculele înainte de ultima etapă din grupele Cupei României Betano. Cum se califică FCSB, Universitatea Craiova, Rapid, Dinamo și CFR în sferturile de finală.
21:50
Coşmarul trăit de Dănciulescu după transferul de la Steaua la Dinamo: “A fost înjurat 6 luni! Voia să plece” # Fanatik
Ionel Dănciulescu a avut o perioadă grea după transferul de la Steaua la Dinamo. Giovanni Becali a povestit cum a reușit să se împace Danciu cu galeria "câinilor".
21:30
Spaniolii anunță plecarea lui Horațiu Moldovan de la Real Oviedo. Unde va ajunge internaționalul român # Fanatik
Horațiu Moldovan nu mai suportă postura de rezervă la Real Oviedo și vrea să plece. Unde ar putea ajunge internaționalul român în perioada de mercato.
21:10
Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească” # Fanatik
Bogdan Chițescu, directorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, a reacționat după ce ministrul Diana Buzoianu a cerut desființarea societății sale. Iată ce a declarat pentru FANATIK
Acum 24 ore
20:50
Louis Munteanu și-a anunțat plecarea de la CFR Cluj după 2-2 cu Metaloglobus: „Nu știu dacă voi mai fi aici!”. Atac la conducerea clubului # Fanatik
Pleacă Louis Munteanu de la CFR Cluj!? Anunțul făcut de atacantul lui Daniel Pancu după remiza cu Metaloglobus din Cupa României Betano. „Eu știu că în vară am avut oferte”.
20:40
Luptă încinsă în Europa pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce alte echipe îl mai vor, în afară de Lyon și Nantes # Fanatik
Mai multe echipe din Europa s-au înscris recent în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu! Despre cine este vorba
20:20
Cei doi jucători de la Rapid pe care Marius Șumudică i-a distrus după 1-2 cu FC Argeș: „N-am văzut așa ceva în viața mea. Inadmisibil! # Fanatik
Marius Șumudică nu a avut milă de doi dintre jucătorii Rapidului. Fostul antrenor din Giulești i-a făcut praf după înfrângerea cu FC Argeș, scor 1-2, în Cupa României
20:00
Profețiile lui Mitică, vineri, 5 decembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, discuții aprinse despre cele mai tari subiecte ale momentului # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor pune pe tapet cele mai tari subiecte ale momentului din fotbal, dar nu numai. Totul la ”Profețiile lui Mitică” de vineri, 5 decembrie, ora 13:30.
19:40
Andres Blazquez, CEO-ul celor de la Genoa, a făcut un anunț important cu privire la o modificare majoră care s-ar putea produce la clubul patronat de Dan Șucu.
19:20
Cât costă căruciorul pe care Ianis Hagi l-a cumpărat pentru fiul său, Giorgios. Suma uriașă plătită de fotbalist # Fanatik
Ianis Hagi nu s-a uitat deloc la bani când a venit vorba de fiul său. Drept urmare, celebrul fotbalist a scos din buzunar o sumă uriașă chiar și pentru cărucior.
19:00
Dezastrul roș-albaștrilor de la UTA – FCSB 3-0 a ajuns și-n presa din Olanda! Verdictul batavilor înainte de meciul din Europa League # Fanatik
Reacția presei din Olanda după umilința suferită de FCSB la Arad. Probleme mari pentru campioana României înainte de duelul cu Feyenoord din Europa League.
18:40
Giovanni Show, vineri, 5 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali înainte de derby-ul FCSB – Dinamo # Fanatik
Vineri, 5 decembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
18:30
Victor Angelescu a vorbit cu Costel Gâlcă și nu s-a ferit după eșecul Rapidului din Cupă: “Ne așteptam la altceva de la unii jucători” # Fanatik
Victor Angelescu și Constantin Gâlcă au purtat o discuție după FC Argeș – Rapid 2-1. În ce stare se afla antrenorul alb-vișiniilor și ce rezultat trebuie să obțină echipa în partida cu FC Botoșani.
18:10
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a adus notorietatea politică # Fanatik
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București în 2025, este fost ministru al Transporturilor, funcția care a născut numeroase controverse în jurul său
18:00
Schimb dur de replici între Bianca Bazaliu și Ovidiu Mihăilă după gestul handbalistei: „Da, sunt supărată” / „Frustrările astea trebuie temperate” # Fanatik
„Da, sunt supărată că nu sunt acolo”. Tensiuni la echipa națională de handbal feminin a României. Schimb de replici de la distanță între Ovidiu Mihăilă și Bianca Bazaliu.
17:40
17:40
Daniel Oprița pleacă de la Steaua! Revenirea în SuperLiga poate fi blocată de 50.000 de euro: „E impedimentul principal”. Exclusiv # Fanatik
Interes din partea unei echipe din Superliga pentru Daniel Oprița. Antrenorul celor de la Steaua ar putea părăsi echipa din liga a doua după 6 ani. „Există într-adevăr discuții”
17:40
(P) Golgeterii Cupei Mondiale. Cine sunt marcatorii care au rămas în istoria turneelor finale # Fanatik
Cupa Mondială 2026 promite un spectacol desăvârșit, cu 48 de echipe la start în premieră și un total de 104 meciuri programate între 11 iunie și 19 iulie. Pentru prima dată în istorie turneul final […]
17:20
David Kiki va părăsi curând România. Ce se întâmplă cu fundașul lateral de la FCSB după ce a evoluat în partida cu UTA, de la Arad, din grupele Cupei României.
17:10
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele cifrelor? # Fanatik
FANATIK a descoperit informații surprinzătoare despre firma Monicăi Hunyadi, supranumită de presă „coafeza” de la ESZ Prahova. Datele oficiale surprind prin cifrele lor și ridică semne de întrebare.
16:50
Dan Nistor, accidentare incredibilă la U Cluj! Era pregătit să intre pe teren, dar a fost scos din circuit de un coleg! Exclusiv # Fanatik
Ghinion teribil pentru Dan Nistor înaintea ultimului meci din campionat, cu Universitatea Craiova. Veteranul lui U Cluj a suferit o accidentare incredibilă, pe care i-a provocat-o chiar un coleg
16:20
România, pe lista statelor care ar putea interzice rețelele sociale la copiii sub 16 ani. Ce riscă Facebook, TikTok sau Instagram dacă nu se conformează # Fanatik
Țările care interzic accesul adolescenților sub 16 ani pe rețelele sociale se confruntă cu riscuri majore: marile platforme precum Facebook, TikTok și Instagram ar putea decide să se retragă de pe piață.
16:10
Andrei Vochin a taxat-o pe FCSB și pe celelalte cluburi care se vaită de noul format al Cupei României Betano. Cum a contrazis-o editorialistul Fanatik pe campioana României, după 0-3 la Arad
15:50
Ngezana, băgat în ședință de suporteri înainte de FCSB – Dinamo?! Decizia luată de liderul Gigi Mustață # Fanatik
FCSB se pregătește de derby-ul cu Dinamo, din SuperLiga, meci care vine după eșecul usturător din grupele Cupei României, 0-3, din deplasare, de la UTA Arad.
15:40
Afacerea dezvoltată de Dan Șucu! L-a implicat și pe fiul său în investiție și ar putea da marea lovitură # Fanatik
Dan Șucu vrea să dea lovitura cu o super afacere și fiul său este la rândul lui implicat. În ce investește celebrul om de afaceri de această dată și ce planuri are?
15:00
Lista celor 14 noi stații de metrou din București. Daniel Băluță a semnat ordinul de începere: pe unde va trece Magistrala 4 # Fanatik
Încep lucrările la noua magistrală de metrou care ar putea fluidiza total traficul în București. Vor fi 14 stații noi în Capitală. Ce spune primarul Sectorului 4 Daniel Băluță despre proiectul gigant.
14:50
Victoria pe care Real Madrid a obținut-o contra celor de la Athletic Bilbao, 3-0, în deplasare, este plătită scump de trupa lui Xabi Alonso, care a primit vestea proastă după meci.
14:30
Marius Șumudică l-a făcut praf pe jucătorul Rapidului și a propus înlocuitor vedeta de la FCSB: „Nu există comparație” # Fanatik
Marius Șumudică a criticat dur doi jucători de la Rapid, pe care i-a catalogat drept „cauze pierdute”. Tehnicianul a afirmat că aceștia nu se compară cu un star de la FCSB.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.