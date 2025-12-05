Cum va fi vremea de Crăciun și de Revelion. ANM anunță o vreme neobișnuită până în primele zile din ianuarie
HotNews.ro, 5 decembrie 2025 09:20
Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei din calendar, până la sfârşitul anului şi în primele zile din ianuarie, în toate regiunile ţării, conform prognozei emise vineri de ANM, pentru intervalul 8 decembrie…
Acum 5 minute
10:00
Consumul intră oficial în zona „roșie”, semnalând o schimbare structurală în economia României # HotNews.ro
După mai bine de un deceniu în care românii au ținut economia în mișcare prin consum, datele INS pentru luna octombrie marchează o schimbare majoră: comerțul cu amănuntul a intrat în scădere, atât față de…
10:00
Trump a angajat un nou arhitect, după ce primul expert a fost în dezacord cu dimensiunea uriașă a sălii de bal dorite la Casa Albă de președinte # HotNews.ro
Noua structură, care va înlocui fosta aripă de est, demolată în toamnă, va fi mult mai mare decât reședința centrală a Casei Albe, potrivit planurilor anunțate de administrația Trump, scrie CNN. Donald Trump a angajat…
10:00
Prețul gazelor ar putea chiar să scadă după liberalizare, spune un analist / Ce măsuri ar trebui să ia Guvernul # HotNews.ro
Prețul gazelor nu ar trebui să crească de la 1 aprilie 2026, când este programată liberalizarea pieței, având în vedere previziunile pentru prețul gazelor pe piețele internaționale, potrivit lui Dumitru Chisăliță, expert în energie și…
10:00
INTERVIU VIDEO Românii ar putea cumpăra fracțiuni de unități de fond. AAF face demersuri pentru a ajuta investitorii # HotNews.ro
Cine vrea cu adevărat să investească acum, poate nu cu 10 lei, o poate face cu 100 lei. Fondurile de investiții sunt disponibile începând cu suma asta, a declarat Mihnea Bărbulescu, Director Executiv Erste Asset…
Acum 15 minute
09:50
Șeful băncii care a investit 30 de miliarde de euro în ChatGPT a spus ce premiu Nobel ar putea câștiga super inteligența artificială / „Nu va avea nevoie să ne mănânce” # HotNews.ro
Directorul general al Softbank, Masayoshi Son, a afirmat vineri că superinteligența artificială ar putea câștiga premiul Nobel pentru literatură și ar putea depăși oamenii atât de mult încât prin comparație am fi doar niște „peștișori…
Acum 30 minute
09:40
INS confirmă: economia crește modest, sprijinită de investiții și construcții, dar trasă în jos de industrie # HotNews.ro
Comunicatul INS privind evoluția Produsului Intern Brut din această toamnă arată o economie care crește lent, fără forță, într-un context global complicat și cu dezechilibre interne evidente. PIB-ul a urcat cu 1,6% pe seria brută…
Acum o oră
09:20
Acum 2 ore
09:00
Lanțul românesc de magazine Annabella a finalizat cumpărarea celor 87 de magazine Profi și Mega Image # HotNews.ro
Lanțul românesc de magazine Annabella, controlat de antreprenorii Dan-Constantin și Dorina Mutu, a finalizat preluarea celor 87 de magazine, cedate de Mega Image pentru a putea cumpăra magazinele Profi. Citește mai departe pe StartupCafe…
09:00
Discuție de urgență vineri la Bruxelles. Avertismentul cancelarului Merz „Ceea ce decidem acum va determina viitorul Europei” # HotNews.ro
O întâlnire posibil crucială de care depinde finanțarea Ucrainei și, potrivit liderului Germaniei, chiar „soarta independenței europene”, are loc vineri în capitala Belgiei, scriu Reuters și The Guardian. Cancelarul Germaniei Friedrich Merz se va întâlni…
08:50
„Zonă de risc fiscal major”: Cum vrea Guvernul să combată micro-contrabanda cu țigări la granița cu Bulgaria # HotNews.ro
Guvernul vrea să adopte vineri, prin ordonanță de urgență, mai multe schimbări fiscale la accize pentru a combate un fenomen tot mai accentuat, în special la granița cu Bulgaria: micro-contrabanda cu tutun. În loc de…
08:40
Opoziţia depune vineri, 5 decembrie, o moţiune de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”, ca reacţie la asumarea răspunderii Executivului pentru legea pensiilor…
08:30
Amenzile pentru lipsa de cod QR pe bonul fiscal, suspendate din nou de Guvern. Care sunt motivele și noul termen limită # HotNews.ro
Sancționarea comercianților care emit bonuri fiscale care nu conțin codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului, precum și a alte informații sub formă de cod QR va fi suspendată din nou,…
Acum 4 ore
07:40
Închiderea singurei rafinării din Serbia ar putea avea repercusiuni pentru anii următori, punând în pericol mii de locuri de muncă și privând statul de venituri semnificative, au avertizat mai mulți experți chestionaţi de AFP. Începând…
07:40
Infrastructura portului Temryuk aflat la Marea Azov, în apropierea strâmtorii Kerci, Rusia, a fost avariată în urma unui atac cu drone ucrainene din noaptea de joi spre vineri, au anunțat autoritățile ruse, potrivit Reuters și…
07:20
Guvernul ar putea aproba vineri strategia de administrare a datoriei publice. România are a doua cea mai mare viteză de creștere a datoriei din UE # HotNews.ro
România are a doua cea mai mare viteză de creștere a datoriei din UE, aceasta crescând în ultimii 10 ani cu 245,9%, datorită creșterii împrumuturilor pentru finanțarea cheltuielilor Statului. Premierul Bolojan admite că ”ne-am împrumutat…
07:00
Un adolescent s-a sinucis după discuții cu ChatGPT. Răspunsul companiei ar trebui să transmită un semnal de alarmă în întreaga lume. „L-a ajutat să conceapă și un mesaj de adio, dându-i senzația că totul e OK” # HotNews.ro
OpenAI, compania care deține ChatGPT, spune că un adolescent de 16 ani s-a sinucis pentru că „nu a folosit cum trebuie” chatbot-ul și nu își asumă nicio responsabilitate pentru cele întâmplate. Atitudinea companiei ar trebui…
07:00
Cinci candidați la Primăria Capitalei spun cum vor să rezolve traficul din București. Există și un punct comun în viziunea lor # HotNews.ro
Traficul din București rămâne una dintre principalele probleme ale orașului, la orele de vârf fiind 145.000 autoturisme în circulație, la care se adaugă circa 25.000 vehicule de marfă. HotNews le-a cerut candidaților la alegerile locale…
07:00
INTERVIU. Un profesor de istorie, uluit după ce în metroul din București a fost catalogat după haine: „Uite, așa arată un userist!” / „Pentru că aveam costum și cravată?” # HotNews.ro
Profesorului de istorie Andrei Avram i s-a întâmplat un episod despre care spune că l-a făcut să recalibreze ideea că ce se întâmplă pe internet rămâne pe internet. „A fost un șoc. Se tot spune…
06:50
Soția rusoaică a unui magnat ucrainean, ″vânat″ penal de SUA de 11 ani, a renunțat la investiția din România. Nu și la ″redobândirea″ cetățeniei române # HotNews.ro
Lada Firtash, soția magnatului ucrainean Dmytro Firtash, suspectat de corupție și delapidare, pe care Statele Unite încearcă de 11 ani să-l extrădeze din Austria, fost jucător major în sectorul importurilor de gaze naturale din Rusia…
Acum 12 ore
00:40
Conferențiarul dr. Mihai Craiu, medic pediatru, a transmis un avertisment pentru părinți, în contextul perioadei de sărbători în care aceștia le cumpără cadouri copiilor lor. Cunoscutul medic atrage atenția pericolelor pe care le reprezintă ecranele,…
00:20
NATO vrea să fie „proactivă” în fața „amenințărilor hibride” ruse, spune comandantul militar al alianței # HotNews.ro
NATO trebuie să fie pregătită să răspundă la tot mai multele amenințări hibride pentru a apăra teritoriul statelor membre, a declarat principalul comandant militar al alianței, joi, potrivit Reuters și AFP. Amenințările militare se referă…
00:00
Ucraina cere o „pace reală”, la OSCE: „Europa a avut prea multe acorduri de pace nedrepte în trecut. Toate au dus doar la noi catastrofe” # HotNews.ro
Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Andrii Sybiha, a declarat joi la reuniunea anuală a Consiliului Ministerial din Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) că țara sa își dorește „pace reală”, nu o politică…
4 decembrie 2025
23:50
„SUA cumpără combustibil nuclear de la noi”. Ajuns în India pentru prima vizită de la începutul războiului, Putin are o întrebare pentru Trump # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a contestat presiunile puternice exercitate de SUA asupra Indiei pentru a nu cumpăra combustibil rusesc, la începutul vizitei oficiale de două zile, în cadrul căreia a fost întâmpinat la sosire de…
23:20
Benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal” până în aprilie 2026. Șefa MAE explică implicațiile deciziei luate joi de SUA # HotNews.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că una dintre „consecințele principale” ale deciziei luate joi de guvernul american este că benzinăriile Lukoil „pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie…
23:10
Ministra Mediului afirmă că nu va demisiona în urma scandalului privind criza apei potabile în Prahova şi Dâmboviţa: „Nu există nicio greșeală la nivelul ministerului” # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis joi că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întreruperea furnizării apei potabile în localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, ea arătând că responsabilitatea nu se află la…
22:50
Decizie puternic contestată privind Eurovision 2026. Israelul va putea să participe, 4 țări și-au anunțat imediat boicotul # HotNews.ro
Israelul va putea să participe, dacă dorește, la ediția din 2026 a concursului Eurovision, care va avea loc la Viena, a anunțat joi Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union – EBU) la…
22:50
SuperLiga: Avertisment pentru jucătorii lui FCSB din partea conducerii. „Vor juca în echipa a doua, cu Recolta Gheorghe Doja, cu Agricola Borcea” # HotNews.ro
FCSB se pregătește pentru derby-ul cu Dinamo, programat să se desfășoare sâmbătă seară pe Arena Națională, iar președintele Consiliului de Administrație de la club i-a avertizat pe o parte dintre jucătorii din lot că riscă…
22:30
Când vine Moș Nicolae. De ce primesc copiii dulciuri sau nuielușă în ghetuțe. Tradițiile serii de 5 decembrie # HotNews.ro
Seara de 5 decembrie este prilej de emoție pentru copii – îşi curăţă ghetele şi îl așteaptă pe Moş Nicolae. Conform tradiţiei, moşul le aduce dulciuri copiilor cuminți, iar cei neascultători primesc o nuieluşă. Sfântul…
22:10
FOTO/VIDEO Un raton care s-a îmbătat criță a fost găsit leșinat în toaleta unui magazin de băuturi alcoolice # HotNews.ro
Un raton aventuros a pătruns într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, în weekendul de Ziua Recunoștinței și a început să bea, pentru ca apoi să leșine pe podeaua toaletei magazinului. După câteva ore…
22:10
Biroul Electoral dispune eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar Nicușor Dan și Cătălin Drulă. „Un material cu conținut ilegal” / Reacția USR # HotNews.ro
Biroul electoral de circumscripție din Bucureşti a dispus joi eliminarea videoclipului de pe Facebook în care apar candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, președintele Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, deoarece este „un material cu…
21:50
Ministra Mediului, despre reluarea apei în localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița: „Luni poate începe distribuția, dar treptat. DSP are ultimul cuvânt” # HotNews.ro
Livrarea apei în localitățile din Prahova și Dâmbovița ar putea începe luni, 8 decembrie, însă distribuția nu va fi simultană, iar Direcția de Sănătate Publică (DSP) va stabili când apa poate fi declarată potabilă, a…
21:30
Drulă acuză o „operațiune de intoxicare” venită dinspre „«surse» PNL” / „Singurul vot util este împotriva candidaților care au pactizat cu mafia imobiliară” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat joi seară că este vizat de o informație falsă propagată de „«surse» PNL” cum că s-ar retrage din cursă, o tactică, susține el, menită „să vă…
21:20
O companie evaluată la 350 de miliarde de dolari a studiat pe propriii programatori cum le afectează AI munca și a descoperit o sabie cu două tăișuri # HotNews.ro
Unul dintre lucrurile asupra cărora majoritatea experților din domeniu sunt de acord este că inteligența artificială schimbă modul în care lucrăm, iar Anthropic, una dintre cele mai importante companii de AI, și-a studiat propriul personal…
Acum 24 ore
21:00
Patru drone militare, neidentificate, au încălcat o zonă de interdicție aeriană și au zburat spre traiectoria de zbor a avionului președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, în largul mării, lângă aeroportul din Dublin, luni seara târziu, scrie…
20:50
Daniel Băluță „garantează” că va prezenta după alegeri toate documentele legate de averea imobiliară a familiei sale. „Este bizar că, după 12 ani, apar anumite interpretări” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a declarat că nu are „nimic de ascuns” în ceea ce privește averea familiei sale și că „dincolo de ziua de luni” va „prezenta oamenilor absolut întreaga succesiune…
20:40
UE vrea să urmărească traficanții de droguri din spațiu cu sateliți ultra-performanți și drone # HotNews.ro
Uniunea Europeană va începe să folosească sateliți cu rezoluție înaltă și cele mai noi tehnologii cu drone pentru a combate traficul de droguri la granițe, în condițiile în care cocaina și drogurile sintetice inundă capitalele…
20:10
SUA ridică parțial sancțiunile impuse gigantului rus Lukoil. Derogarea este valabilă aproape cinci luni # HotNews.ro
Guvernul american a anunțat joi că suspendă o parte din sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, informează AFP. Tranzacțiile…
20:00
Acuzat de Daniel Băluță de „blat” cu Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu reclamă „o coordonare” între PSD și USR / „Eu fac lucrurile legal, dânsul este mult mai inventiv” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, l-a descris pe Daniel Băluță drept „principalul” său adversar de la alegerile de duminică și susține că între el și contrancandidatul său de la PSD există mai multe…
19:50
Gemini, DeepSeek, China. Inteligența artificială a dominat topurile pentru căutările Google în 2025 # HotNews.ro
Google a publicat topurile cu cei mai căutați termeni în 2025, atât la nivel mondial, cât și în România, iar subiectele legate de AI au fost multe și au „prins” poziții fruntașe în clasamente. Gemini,…
19:40
Conferința-maraton a lui Vladimir Putin revine pe 19 decembrie. Liderul rus își prezintă bilanțul după aproape patru ani de război în Ucraina # HotNews.ro
„Bilanţul anual” al lui Vladimir Putin, conferinţa de presă maraton în care răspunde la întrebările jurnaliştilor şi cetăţenilor, este programat pentru data de 19 decembrie, a anunţat joi Kremlinul. Declaraţiile lui Putin sunt cu atât…
19:20
A început procesul activistei care a inspirat un film Netflix. Sarah Mardini riscă până la 25 de ani de închisoare în Grecia # HotNews.ro
Sarah Mardini, activista care a inspirat un film de succes de pe Netflix, a fost trimisă în judecată în Grecia, într-un dosar în care sunt vizate alte 23 de persoane, și este acuzată inclusiv de…
19:10
INFOGRAFIC Alegerile pentru București – Ce arată toate cele 15 mari sondaje de până acum despre șansele lui Băluță, Ciucu, Drulă și Alexandrescu # HotNews.ro
Ultimele sondaje arată o luptă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu scoruri care diferă puternic între ele în funcție de casa de sondare. Ce arată însă o analiză mai amănunțită a acestor sondaje? HotNews a centralizat…
19:00
Armata poloneză se alătură grupului restrâns cu acces la comunicațiile militare prin satelit ale SUA: „Indispensabile pentru gestionarea câmpului de luptă” # HotNews.ro
Viceministrul polonez al apărării, Cezary Tomczyk, și ambasadorul american la Varșovia, Thomas Rose, au semnat joi un acord care conferă armatei poloneze acces imediat la sistemul militar de comunicații prin satelit de bandă largă Wideband…
18:40
Vaticanul respinge din nou posibilitatea ca femeile să poată deveni diaconi. Raportul, prezentat Papei Leon, recomandă însă continuarea studiilor pe această temă # HotNews.ro
O comisie de rang înalt a Vaticanului a votat împotriva posibilității ca femeile catolice să poată sluji ca diaconi, menținând astfel practica globală a Bisericii privind un cler exclusiv masculin, potrivit unui raport prezentat Papei…
18:40
Dominic Fritz acuză PSD că „se folosește politic de suferința a sute de mii de oameni”. „USR este sub asalt” # HotNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a apărat-o pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pentru modul în care a acționat în privința crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița, și susține că felul în care „se folosește PSD…
18:20
„Mesaj puternic” cu mantă, pentru Rusia, de la șeful Luftwaffe. Germania a trimis avioane de vânătoare Eurofighter și soldați în Polonia # HotNews.ro
Germania a trimis cinci avioane de luptă Eurofighter și aproximativ 150 de militari în orașul polonez Malbork pentru a ajuta la securizarea spațiului aerian al țării, a anunțat joi forța aeriană germană, potrivit agenției Reuters,…
18:00
Melania Trump anunță o nouă repatriere de copii ucraineni din Rusia și salută „leadershipul și diplomația persistentă” ale Moscovei și Kievului # HotNews.ro
Încă șapte copii ucraineni au fost readuși din Rusia în familiile lor, un semn binevenit al cooperării dintre cele două țări, a declarat prima doamnă a SUA, Melania Trump, la o zi după ce soțul…
17:50
Pantone a anunțat joi mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer. Autoritatea globală în materie de culori, după cum se autodescrie Pantone, susține că nuanța PANTONE 11-4201 Cloud…
17:50
VIDEO Ședință cu scandal în Parlament în criza apei din Prahova: „Ministra e o habarnistă” / „Sunteți înfierbântat!” # HotNews.ro
Ședința, convocată de reprezentanți ai PSD, a avut loc joi în Comisia economică, industrii și servicii din Senatul României și s-a transformat într-un scandal între parlamentari PSD și USR. Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus…
17:40
Recentele măririle de salarii din televiziunea publică au fost acordate „pentru o activitate ce pendulează între penibil și ridicol” spune Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului Băncii Naționale, Mugur Isărescu. În ultima sa zi ca președinte…
