Panica unui puști la metrou: „Iar a picat internetul pe Pământ?” Cloudflare Down, încă un episod masiv, zeci de mii de servicii din zeci de țări sunt afectate
B365.ro, 5 decembrie 2025 11:50
Panica acestui puști care butona în stație la metrou e îndreptățită: iar a picat internetul pe Pământ, e un nou epidod Cloudflare Down. Sunt afectate platforma X (ex Twitter), Substack, Canva, iar creșterea e exponențială.
• • •
Acum 30 minute
11:50
11:50
Petiție pentru oprirea traficului și dezvoltării imobiliare în Pădurea Băneasa. ONG: Viitorul primar al Capitalei trebuie să pună pe primul loc protejarea acestui plămân verde # B365.ro
Organizațiile de mediu și comunitatea locală cer autorităților protejarea Pădurii Băneasa, avertizând că traficul auto ilegal și dezvoltările imobiliare haotice amenință unul dintre cele mai valoroase spații verzi ale Capitalei. Viitorul primar al Capitalei este
11:40
Acum o oră
11:20
Vremea de Crăciun și Revelion va fi mai caldă decât în mod normal, în București. Ce spune ANM despre posibile ninsori # B365.ro
De Crăciun și de Revelion vom avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei din calendar, atât în București, cât și în restul țării. ANM tocmai a emis prognoza pentru intervalul 8 decembrie
11:20
Ieftin și bun în București. Nimeni nu pleacă flămând de la Cetatea din Alep, ridicată-n Colentina # B365.ro
În vremurile astea de restriște, expresia „ieftin și bun" pare tot mai greu de crezut și de înghițit. Pentru asta avem Bucureștiul de periferie, cu Colentina și Cetatea din Alep, zămislită acum mai bine de
Acum 2 ore
11:00
ESENȚIAL | Nou sondaj înainte de alegerile din București. Drulă recuperează, Alexandrescu pierde teren, iar diferența dintre Ciucu și Băluță e în marja de eroare # B365.ro
Un sondaj realizat de ARA la comanda Antena 3 CNN îl plasează pe Daniel Băluță, candidatul PSD, pe prima poziție în intenției de vot pentru alegerile de duminică la Primăria Capitalei. Pe locul doi se
10:40
VIDEO | „Cred că voi dormi la metrou de mâine”. Noaptea unui locatar din Piața Alba Iulia, cu stroboscoape și discotecă în geam, cadoul Winter Wonderland Crăciun de la dl Negoiță # B365.ro
Deși mai sunt 20 de zile până la Crăciun, în Capitală se simte magia sărbătorilor încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Sunt foarte multe târguri dedicate acestei sărbători. Iar unii bucureșteni ajung să se bucure
10:10
Doamna Ninja din PMB, care sare la bătaie în traficul din București. Șefa de la Transporturi: „Am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit și i-am pus pistolu-n cap” # B365.ro
Șefa Transporturilor din Primăria Municipiului București declară că aceasta obișnuiește să sară la bătaie, în trafic, recurgând la gesturi de amenințare cu bâta sau pistolul împotriva taximetriștilor. Declarația a venit în cadrul unei ședințe de
10:10
VIDEO | Măcelul brazilor din zona retrocedată a Parcului IOR. Drujbele i-au pus la pământ, bucureșteni din Titan cer intervenția urgentă a autorităților # B365.ro
Un nou val de tăieri ilegale marchează degradarea spațiilor verzi din Sector 3 al Capitalei. Mai mulți brazi maturi, au fost doborâți de pe un teren recent retrocedat din Parcul IOR. Locuitorii din Titan cer
Acum 4 ore
09:00
Recordul Exit Poll la alegerile de duminică din București. 5 case de sondare, acreditate să facă sondaje la ieșirea de la urne. De la cine putem afla rezultatele # B365.ro
Se apropie ziua cea mare pentru candidații înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe 7 decembrie bucureștenii își aleg primarul general. Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru efectuarea de
08:50
Cum va fi vremea în București în weekend, inclusiv duminică, când sunt alegerile pentru PMB. Prognoza ANM, actualizată # B365.ro
Acest sfârșit de săptămână va fi marcat de burniță și ploi slabe, vremea fiind închisă în București. Duminică, 7 decembrie, când bucureștenii sunt așteptați la urne pentru a vota primarul general, temperatura maximă se va
08:40
VIDEO | Șoseaua Fantomelor din București. Aici, pe la 5 dimineața, Creaturi Transparente și Fierbinți ies din subterane, din Tărâmul Pierderilor de Căldură # B365.ro
Îi spunem „Șoseaua Fantomelor" din București ca să nu ne gândim ce reprezintă, de fapt, imaginile publicate de un bucureștean din Sectorul 2: reprezintă o imagine foarte clară a pierderilor de căldură din rețeaua de
Acum 6 ore
07:10
BEM: Clipul electoral al lui Cătălin Drulă, în care apare cu Nicușor Dan și Vlad Voiculescu, e ilegal și trebuie șters. „E conceput să influențeze alegătorii” # B365.ro
Clipul electoral al lui Cătălin Drulă, filmat la Palatul Cotroceni și în care în care apar candidatul USR la Primăria Capitalei, președintele Nicușor Dan și consilierul onorific Vlad Voiculescu (tot USR) a fost declarat ilegal
06:30
FOTO | Tragedie la Pasajul Unirii, închis azi noapte din cauza unui accident mortal. Un motociclist a lovit un pieton care traversa pe la ieșirea din tunel # B365.ro
Pasajul Unirii a. fost închis azi-noapte, din cauza unui accident foarte grav produs undeva la miezul nopții. Prin tunel nu s-a putut trece, pe sensul dinspre Universitate spre Tineretului, vreme de câteva ore, după cum
Acum 12 ore
03:00
Ce cărți li s-ar potrivi și ar putea să cumpere de la Gaudeamus candidații la Primăria București # B365.ro
La fel ca și candidații la Primăria București și eu sunt un om care se grăbește foarte mult. Tot timpul am graba asta în mine care gonește spre neașteptare și cât mai departe de răbdare.
Acum 24 ore
19:40
Extinderea liniei de tramvai pe Prelungirea Ghencea, modernizarea depourilor Titan și Colentina, noi troleibuze, plus alte proiecte au obținut finanțare. Contractele au fost semnate # B365.ro
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, anunță că a semnat contracte de finanțare pentru proiecte ale transportului public din București. Suma totală este de aproape 2 miliarde de lei, iar o parte din banii vor fi
18:40
Accident pe linia de tramvai de pe Bd. Bucureștii Noi. STB: Linia 53 este blocată, se aplică măsuri de deviere # B365.ro
În urmă cu puțin timp a avut loc un acccident pe linia de tramvai de Bulvardul Bucureștii Noi. STB a anunțat că această situație a blocat linia 53 pe sensul spre Damaroaia. S-au luat măsuri
17:30
Tânăr de 23 de ani arestat preventiv după ce a sechestrat și bătut un alt bărbat. Agresorul a condus fără permis prin București # B365.ro
Un tânăr de 23 de ani a răpit și bătut un bărbat de 29 de ani. Cei au plecat cu mașina din județul Dâmbovița și au ajuns în București. Aceștia s-au certat pe o stradă
16:30
Unde vor vota bucureștenii duminică la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum află la ce secție sunt arondați # B365.ro
Bucureștenii vor merge la vot, din nou, pentru a alege un nou primar general al Capitalei. Au rămas 14 competitori în cursa electorală. Votanții trebuie să se prezinte la secție la care sunt arondați. Fiecare
16:10
E minciună activarea Big Brother la București, anunță Ministerul Afacerilor Interne, care reclamă fake news. „Siguranța rutieră este o prioritate, nu o glumă!” # B365.ro
Săptămânile acestea s-au tot vehiculat zvonuri pe rețelele de social media despre un nou sistem de supraveghere rutieră. Acesta ar fi format din noi camere de supraveghere amplasate pe autostrăzi și arterele mari din București.
16:00
Cursă periculoasă în București. Un șofer nu a oprit la semnalele polițiștilor, a lovit 4 mașini și a încercat să fugă mai departe. Acum are permisul suspendat pentru 330 de zile # B365.ro
Un șofer de 40 de ani a provocat haos pe străzile din București. A refuzat să oprească la semnalele polițiștilor, a mers pe contrasens și a lovit patru mașini. Deși comportamentul său a pus în
15:30
VIDEO I Pache Protopopescu și Nicolae Filipescu, primari istorici ai orașului, de vorbă cu bucureștenii, cu ajutorul AI. Cum ne dorim să fie noul primar al Capitalei? # B365.ro
Bucureștiul se află în plină campanie electorală, a doua din ultimii doi ani. OAR București, alături de Anuala de Arhitectură București și Primăria Sectorului 1, anunță deschiderea oficială a spațiului Bucharest Architecture Forum (BAF), azi,
15:30
FOTO | DraculaLand se va deschide lângă București. Va avea parc de distracții, mall-uri, hoteluri, pistă de curse cu mașini. Proiectul de 1 miliard € are și un Metavers # B365.ro
Aproape de București se va deschide DraculaLand. Acesta va fi un parc de distracții unde se vor îmbina elemente de divertisment, tehnologie și un spațiu de pentru activitatea retail. Va costa circa un miliard de
15:20
FOTO | Trecerea de pietoni de pe Coralilor duce la o potecuță, că trotuar nu. Bucureșteancă: Mergem pe șosea până o să ne lovească vreo mașină # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, la intersecția Străzii Coralilor cu Șoseaua Străulești nu există niciun trotuar. De ani de zile bucureștenii semnalează această problemă, dar nici până în ziua de astăzi nu au fost aplicate
15:20
Lucrări de modernizare la Aeroportul Henri Coandă, pe o suprafață de 500.000 mp, recepționate. S-a construit inclusiv o nouă cale de rulare pentru avioane # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) anunță că au fost recepționate lucrările de modernizare, pe o suprafață totală de 500.000 mp, prevăzute în proiectul de creștere a capacității operaționale a Aeroportului Henri Coandă și de optimizare
14:20
Indemnizație fabuloasă la Aeroporturi București: peste 27.000 lei pentru fiecare membru al CA. Ministrul Transporturilor, un pic șocat: E dublu față de cât câștig eu! # B365.ro
Ministerul Transporturilor a aprobat o indemnizație de circa 27.200 lei net pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Acesta se reunește o dată pe lună. Propunerea unei sume mai
13:50
Scenariul optimist pentru Autostrada Moldovei – A7: De la București la Adjud, doar pe drum de mare viteză, până la sfârșitul anului. „Totul ține de vreme” # B365.ro
Pentru a merge de la București la Adjud numai pe autostradă până la sfârșitul anului, constructorul român UMB trebuie să finalizeze alte două tronsoane din Autostrada Moldovei – A7. Am putea să circulăm de la
13:50
FOTO | Cum va arăta spitalul cel nou de pe Bulevardul Timișoara, primul construit în București în ultimii 46 de ani. Proiectarea va dura un an, iar lucrările 3 # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul S6 și candidatul PNL înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a anunțat astăzi, 4 decembrie, că va fi construit uin spital în Sectorul 6, mai precis pe Bulevarul Timișoara. Valoarea totală a
13:20
Pe șinele modernizate de pe Bd. Chișinău vor circula, deocamdată, autobuze. De ce nu vor putea intra pe acest traseu tramvaiele la finalul lucrărilor # B365.ro
În prezent, sunt deschise mai multe șantiere la liniile de tramvai din București, dar unele s-ar putea să mai stea pe pauză chiar și la finalul lucrărilor. Va mai dura o perioadă până când vor
13:20
Probabil cel mai emoționant anunț din București. Medeea, o fetiță cu dizabilități, are nevoie de o persoană care să o îngrijească. Cine e ursul cu care tatăl compară șansele # B365.ro
Vlad Voinea caută o persoană de încredere care să se ocupe de îngrijirea fetiței sale de 3 ani, cu dizabilitate motorie. Anunțul a fost pus pe Facebook, acolo unde, Vlad și-a mărturisit povestea vieții. Vlad
13:00
Bucureștenii cu mobilitate redusă și dizabilități de vedere vor putea vota în secții speciale la alegerile din 7 decembrie. Câte și unde sunt # B365.ro
Duminică, 7 decembrie, va fi ziua decisivă pentru bucureșteni și își vor alege noul primar general. Lupta este foarte strânsă, iar candidații abia așteaptă să afle cine va ocupa scaunul de la PMB. Date fiind
12:50
Rezultatul alegerilor de duminică din București, aproape imposibil de prezis. Un sondaj INSCOP arată azi o luptă incredibil de strânsă între primii 2, ba chiar 3 # B365.ro
Un sondaj INSCOP publicat azi, cu doar 3 zile înainte de alegerile de duminică din București, ne arată că rezultatul pare absolut imposibil de prezis. Cercetarea sociologică, citată de TVR și realizată în perioada 2-3
12:30
VIDEO | Cine e motociclistul care s-a aventurat nebunește pe linia tramvaiului 41? Vor să afle răspunsul și polițiștii bucureșteni, care îl caută pe cascador # B365.ro
În cursul serii de ieri, un motociclist a circulat pe linia de tramvai 41 din București. Imaginile cu el făcând salturi pe șine au devenit virale peste noapte. Aventura lui nu a trecut neobservată nici
12:10
Gloria apusă din Magazinul Victoria. Cuprins de-o liniște aproape mormântală, mai are acum doar câteva magazine. Noroc cu viața de pe acoperiș! # B365.ro
Clădirea care în urmă cu un secol găzduia fostul magazin de lux Galeries Lafayette, de pe Calea Victoriei, astăzi este în declin. Spațiile comerciale ale Magazinului Victoria sunt pustii, iar rafinamentul de odinioară pare să
Ieri
11:50
Articol susținut de Rețele Electrice România Sezonul rece ne aduce mai mult timp petrecut acasă, alături de familie, dar și o responsabilitate în plus: aceea de a verifica dacă locuința noastră este sigură din punct
11:50
Cele două soluții pe care PMB și PS4 le puteau implementa, pentru a preveni accidentul mortal de pe Șoseaua Berceni. Victima, o femeie care traversa cu copilul în cărucior # B365.ro
Pe 13 octombrie 2025, Bucureștiul era martor la o altă tragedie ce a avut loc în trafic, pe Șoseaua Berceni, nr. 50. O femeie, însoțită de fetița ei de doi ani, care se afla în
11:20
Contract semnat pentru primul spital construit în București după Revoluție. Va fi pe Bulevardul Timișoara, în S6, și va costa 190 de milioane de euro # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul S6 și candidatul PNL înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a anunțat că va fi construit uin spital în Sectorul 6, mai precis pe Bulevarul Timișoara. Ciucu a anunțat ce dotări va
11:00
Extinderea tramvaiului pe Prelungirea Ghencea și cumpărarea de tramvaie și troleibuze noi, semnate azi, la PMB. Ce alte investiții presupun contractele de aproape 2 mld lei # B365.ro
Contractele de finanțare nerambursabilă pentru transportul public vor fi semnate astăzi la sediul Primăriei Municipiului București, de către primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu. Valoarea totală a contractelor este de aproape 2 miliarde de lei
10:20
Ordinul de începere a lucrărilor la extinderea Magistralei M4 va fi semnat azi. Metroul de la Gara de Nord la Gara Progresu e o investiție de 17 miliarde de lei # B365.ro
Primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, semnează azi ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei M4, tronsonul dintre Gara de Nord și Gara Progresul. Evenimentul va avea
10:20
Prăjituri ca la mama, brânzeturi și pâine caldă, în Piața Amzei, în acest weekend. 24 de producători locali aduc bunătăți în fața Teatrului Ion Creangă # B365.ro
Weekendul acesta, bucureștenii din Sectorul 1 și nu numai se pot bucura de o nouă piața volantă. Ei pot să meargă să își umple pungile cu produse proaspete în Piața Amzei. Timp de trei zile,
10:10
Fostul instructor Metrorex condamnat pentru mită, despăgubit cu 40.000 de euro. Concedierea pentru corupție n-a respectat Codul Muncii # B365.ro
Un instructor Metrorex, condamnat penal pentru implicarea într-un scandal de mită la angajări, a câștigat în instanță aproape 40.000 de euro după ce concedierea sa a fost anulată. Tribunalul București a obligat Metrorex să-i achite
09:50
„Se retrage Drulă din cursa pentru PMB?” Speculațiile dimineții și răspunsul așteptat la conferința candidatului USR la alegerile de duminică din București # B365.ro
Ideea din enunțul „Se retrage Drulă din cursa pentru PMB" este, în ultimele zile, și întrebare, și presiunea asupra candidatului USR, dar mai cu seamă este speculația dimineții. A fost, de altfel, o săptămână „cu
09:20
ESENȚIAL | Problema din proiectul de extindere a Magistralei M4, „noul metrou” din București. Toate firmele din asocierea câștigătoare, implicate în dosare de corupție # B365.ro
Practic, toate firmele din consorțiul care va realiza prelungirea M4 de la Gara de Nord la Gara Progresul sunt implicate într-un scandal de corupție. Și la adresa firmei Gulermak, cea care făcut contestație la licitație,
08:50
„Cred că cerul prevestește prima ninsoare din București”. Ce spune prognoza AccuWeather despre iarna din Capitală # B365.ro
Deși bucureșteni manifestează prima zăpadă, meteorologii de la AccuWeather anunță că bucureștenii nu vor avea un Crăciun ca în povești, cu zăpadă, ci cu mai multe ploi. Iarna adevărată este așteptată în Capitală tocmai la
08:00
Alertă pe DN1, din cauza unei alunecări de teren pe sensul spre București. S-a surpat pământul amenințător pe cel mai aglomerat drum național din țară # B365.ro
O alunecare de teren s-a produs pe DN1, în zona Comarnic, pe sensul dinspre Brașov spre București. Practic, aici s-a surpat pământul sub terasament, iar traficul a fost restricționat parțial. Alunecarea de teren de pe
07:30
VIDEO | Complet ireal pe linia 41: un motociclist cutezător conduce zgâlțâit pe șine, cu tramvaiul pe urmele lui. „Dacă o ținea la 100, nici nu simțea traversele” # B365.ro
Dintre miile se momente ciudate, riscante sau direct periculoase care se întâmplă zilnic în traficul din București, acest motociclist care vrea să fenteze aglomerația din trafic și intră cu îndrăzneală pe linia 41 este dincolo
3 decembrie 2025
20:10
ALERTĂ | Incendiu la Promenada Mall din București. Pompierii sunt la fața locului. Clădirea a fost evacuată # B365.ro

19:50
Daniel Băluță, după ce-a simțit cum Anca Alexandrescu îi suflă-n ceafă din sondaje: „Bucureștiul nu e platou de televiziune, ci un șantier în care trebuie muncit din prima zi” # B365.ro
Daniel Băluță a avut o primă reacție după ce Anca Alexandrescu, contracandidata lui, a fost aproape la egalitate cu el într-un sondaj pentru Primăria Capitalei. El spune că Bucureștiul nu este „un platou de televiziune, […] Articolul Daniel Băluță, după ce-a simțit cum Anca Alexandrescu îi suflă-n ceafă din sondaje: „Bucureștiul nu e platou de televiziune, ci un șantier în care trebuie muncit din prima zi” apare prima dată în B365.
18:40
Nicușor Dan, despre dezastrul de la Paltinu: Vedem cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului # B365.ro
Președintele Nicușor Dan a avut, cu puțin timp în urmă. o ptimă recție după dezastrul de la Paltinu. A scris, pe Facebook, că „Situația dezastruoasă de la Barajul Paltinu, care a generat o criză de […] Articolul Nicușor Dan, despre dezastrul de la Paltinu: Vedem cât de grave pot deveni consecințele lipsei de anticipare corectă și de comunicare dintre instituțiile statului apare prima dată în B365.
18:20
FOTO | Care este stadiul lucrărilor la Pasajul Apărătorii Patriei. Pe aici va trece viitoarea linie de tramvai care va lega Șoseaua Giurgiului de Pipera # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a tarnsmis care este stadiul lucrărilor de la Pasajul Apărătorii Patriei. Șantierul a avansat, iar constructorul ar putea finaliza podul în termenul contractului. Lucrările continuă la acest pasaj Primarul Sectorului […] Articolul FOTO | Care este stadiul lucrărilor la Pasajul Apărătorii Patriei. Pe aici va trece viitoarea linie de tramvai care va lega Șoseaua Giurgiului de Pipera apare prima dată în B365.
