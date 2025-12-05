Grav accident la Scobâlteni. Intervine elicopterul SMURD
TeleM Iași , 5 decembrie 2025 11:50
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au fost solicitate să... Articolul Grav accident la Scobâlteni. Intervine elicopterul SMURD apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
11:50
Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au fost solicitate să... Articolul Grav accident la Scobâlteni. Intervine elicopterul SMURD apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 2 ore
10:20
De Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie, toți copiii așteaptă să primească dulciuri și cadouri în... Articolul Tradiții și obiceiuri de Moș Nicolae 2025 apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
10:00
Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor # TeleM Iași
Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor. Anunțul... Articolul Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății la Spitalul de Neurochirurgie din Iași # TeleM Iași
Ministrul Sănătății a inaugurat, astăzi, o investiție de peste 5 milioane de euro la Spitalul... Articolul RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății la Spitalul de Neurochirurgie din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Tarifele la apă și canalizare vor depăși 20 de lei pe metrul cub, de la... Articolul ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației # TeleM Iași
Doisprezece elevi și absolvenți din școlile ieșene au fost premiați la Palatul Național al Copiilor,... Articolul 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea # TeleM Iași
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reunesc vineri pentru a decide... Articolul Reforma pensiilor magistraților ar putea ajunge din nou la CCR. ÎCCJ decide astăzi dacă va sesiza Curtea apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Care va fi culoarea anului 2026. Institutul American a decis deja, iar unele vedete au „furat startul” # TeleM Iași
Anul 2026 va fi definit prin liniște și serenitate. Cel puțin asta a decis Institutul... Articolul Care va fi culoarea anului 2026. Institutul American a decis deja, iar unele vedete au „furat startul” apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România a crescut cu 46,5% în noiembrie,... Articolul Numărul dosarelor de insolvență depuse de firmele din România apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Lucrările pe tronsoanele Focșani Nord – Adjud avansează contra-cronometru, însă totul depinde de vreme și... Articolul Vrancenii, tot mai aproape de 200 km de autostradă neîntreruptă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Ministerul Mediului cere Hidroelectrica revizuirea raportului de impact asupra mediului pentru proiectul care traversează Buzău,... Articolul Hidrocentrala Surduc–Siriu, proiect vechi de 40 de ani, riscă blocajul apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
O femeie de 72 de ani din Piatra-Neamț a fost înșelată de persoane care s-au... Articolul Escrocherie de proporții în Piatra-Neamț: o pensionară a fost înșelată cu 98.000 lei apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Ministerul de Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să... Articolul Avertizare de călătorie în Grecia apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
23:00
O crima s-a petrecut în această seară în municipiul Galați, autorul fiind un bărbat trecut... Articolul Crima comisă de un bătrân în fața unui bloc din Galați apare prima dată în TeleM Regional.
22:50
Un pieton a fost acroșat mortal în această seară între Podu Iloaiei și Lețcani, în... Articolul Pieton acroșat mortal între Podu Iloaiei și Lețcani apare prima dată în TeleM Regional.
20:00
În cartierele Brodoc și Rediu din Vaslui a început o campanie de sterilizare gratuită a... Articolul Vasluienii beneficiază de microcipare gratuită a câinilor cu stăpân apare prima dată în TeleM Regional.
19:50
Trei proiecte majore pentru Iași și întreaga regiune de Nord-Est au primit aprobări decisive din... Articolul Undă verde pentru trei proiecte majore ale Iașului apare prima dată în TeleM Regional.
19:50
O femeie de 72 de ani din Piatra-Neamţ a devenit victima unei fraude sofisticate. Escrocii... Articolul Pensionară din Neamt înşelată cu 98.000 de lei apare prima dată în TeleM Regional.
17:20
Un accident rutier a avut loc, în această după-amiază, pe un drum din localitatea Brăiești.... Articolul Botoșani | Bărbat rănit după ce a intrat cu mașina într-un șanț apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Delgaz Grid a anunțat că rețelele sale de gaze naturale sunt pregătite pentru utilizarea biometanului și parțial a hidrogenului # TeleM Iași
Rețelele de distribuție gaze naturale ale Delgaz Grid, de peste 26.000 km, sunt pregătite 100%... Articolul Delgaz Grid a anunțat că rețelele sale de gaze naturale sunt pregătite pentru utilizarea biometanului și parțial a hidrogenului apare prima dată în TeleM Regional.
17:00
Un accident rutier s-a produs în urma cu puțin timp pe strada Palat în care... Articolul Accident pe strada Palat în urma căruia un tramvai a deraiat apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
De la 1 ianuarie 2026, sucevenii vor plăti peste 20 de lei pe metru cub... Articolul ACET Suceava majorează tarifele la apă și canalizare din 2026 apare prima dată în TeleM Regional.
16:40
Criza apei din Prahova generează tensiuni politice după ce golirea barajului Paltinu, necesară unor lucrări... Articolul PSD cere demisia ministrei Mediului după criza apei din Prahova apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Iasi au dispus reținerea unui inculpat (cetățean israelian), în vârstă de 22 de... Articolul Israelian prins la Sculeni de procurorii DIICOT Iași când încerca să treacă în Republica Moldova cu droguri pentru vânzare apare prima dată în TeleM Regional.
12:30
Doi arbitri ieșeni au fost delegați de UEFA la o partidă de top din Futsal Champions League # TeleM Iași
Arbitrajul ieșean continuă să fie reprezentat la cel mai înalt nivel internațional. Arbitrul FIFA Vlad... Articolul Doi arbitri ieșeni au fost delegați de UEFA la o partidă de top din Futsal Champions League apare prima dată în TeleM Regional.
12:20
Fostul avocat iesean, Sebastian Felecanu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare pentru... Articolul Avocatul Sebastian Felecanu condamnat definitiv la 23 ani de închisoare apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
12:00
Ministrul Sănătății vine astăzi la Iași să inaugureze primul RMN portabil din România, achiziționat pentru Spitalul de Neurochirurgie # TeleM Iași
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, va vizita Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași... Articolul Ministrul Sănătății vine astăzi la Iași să inaugureze primul RMN portabil din România, achiziționat pentru Spitalul de Neurochirurgie apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Tânără salvată azi noapte de pompieri după ce a rămas încarcerată, în urma unui accident în comuna Popricani # TeleM Iași
In aceasta dimineata, la ora 03:00, pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași,... Articolul Tânără salvată azi noapte de pompieri după ce a rămas încarcerată, în urma unui accident în comuna Popricani apare prima dată în TeleM Regional.
11:50
Compania Aumovio fostul Continental Automotive concediază aproape 300 de angajați la Iași # TeleM Iași
Aumovio, o companie care s-a desprins din divizia auto a Continental şi care numără acum... Articolul Compania Aumovio fostul Continental Automotive concediază aproape 300 de angajați la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
11:30
Doi țărani din Republica Moldova au găsit o drona căzută, pe care au dus-o acasă ca să o dezmembreze # TeleM Iași
Doi localnici din localitatea Pepeni, raionul Sîngerei au gasit sambata, pe un deal o drona... Articolul Doi țărani din Republica Moldova au găsit o drona căzută, pe care au dus-o acasă ca să o dezmembreze apare prima dată în TeleM Regional.
11:00
Tentativă de suicid la Piscu, în județul Galați. Un bărbat de 58 de ani s-a... Articolul Galați | Un bărbat s-a împușcat în cap apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Forţele Aeriene germane au activat miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de acţiune de tip Arrow # TeleM Iași
Forţele Aeriene germane au activat miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de... Articolul Forţele Aeriene germane au activat miercuri prima parte a scutului antirachetă cu rază lungă de acţiune de tip Arrow apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Asociația Mavromati marchează finalul primului său an de activitate cu un bilanț solid, care confirmă... Articolul Echipamente de ultimă generație și proiecte majore în Spitalul Județean din Botoșani apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Conform celor mai recente date ale Eurostat, Parisul a înregistrat o creștere de aproape 2%... Articolul Rata sărăciei în Europa. Unde se află România apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a lansat licitația pentru amenajarea a 6 spații... Articolul Licitație pentru spații de servicii pe Autostrada Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l... Articolul Bucureştenii îşi aleg duminică primarul general apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Factura la gaze ar urma să crească de la 1 aprilie anul viitor, după expirarea... Articolul Prețul gazelor naturale ar urma să crească de la 1 aprilie apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Premierul Ilie Bolojan discută la Viena extinderea cooperării economice și energetice România–Austria, în cadrul unor... Articolul Premierul Bolojan discută la Viena extinderea cooperării România–Austria apare prima dată în TeleM Regional.
3 decembrie 2025
16:30
Initiativa de modificare a Codului Muncii: Salarii diferențiate după experiență și studii # TeleM Iași
O nouă initativa de modificare a Codului muncii propune introducerea unor gradații și coeficienți care... Articolul Initiativa de modificare a Codului Muncii: Salarii diferențiate după experiență și studii apare prima dată în TeleM Regional.
16:20
Primăria Holboca riscă să fie executată silit dacă nu plătește naveta cadrelor didactice # TeleM Iași
USLIP Iași a obținut un nou succes în instanță referitor la decontarea navetei cadrelor didactice,... Articolul Primăria Holboca riscă să fie executată silit dacă nu plătește naveta cadrelor didactice apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
Consilierii locali au votat astazirenunţarea la exploatarea cărbunelui prin închiderea CET II Holboca. Romania are... Articolul CET 2 Holboca închisă oficial de Municipiul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
16:10
In plin scandal al facturilor la apa, compania ieseana ApaVital va creste din nou tarifele... Articolul ApaVital scumpește din nou tarifele la apă și canalizare apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Misiune contracronometru a salvamontistilor nemteni dupa ce, un bărbat de 64 de ani, din Bârlad... Articolul Neamț | Intervenție dificilă pe Muntele Ceahlău apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Pensionarii incep sa primeasca ajutorul a pensie promis de catre Guvern. Cei vizati sunt ce... Articolul Pensionarii încep să primească ajutoarele de 400 lei la pensie apare prima dată în TeleM Regional.
15:20
Municipiul Iași se pregătește pentru iarna 2025-2026, autoritățile locale anunțând că intervențiile de deszăpezire vor... Articolul Iașiul se pregătește pentru deszăpezire pe principalele artere apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși pregătește un pas important în modernizarea actului medical.... Articolul Spitalul din Buhuși va lansa în 2026 un proiect de chirurgie robotică apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Arhiepiscopia Iașilor va organiza duminica de la ora 18.00, concertul „Colindul care ne unește”. Evenimentul... Articolul Concertul „Colindul care ne unește” aduce spiritul Crăciunului la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
13:20
Operațiune de 5 ore a salvamontiștilor nemțeni pentru salvarea unui bărbat inconștient din Masivul Ceahlău # TeleM Iași
Operatiune contracronometru a salvamontistilor nemteni care au salvat un barbat inconstient din zona Masivului Ceahlau.... Articolul Operațiune de 5 ore a salvamontiștilor nemțeni pentru salvarea unui bărbat inconștient din Masivul Ceahlău apare prima dată în TeleM Regional.
13:00
Polițiști de penitenciare reținuți după ce au procurat droguri ca să le vândă deținuților # TeleM Iași
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea a 4 inculpați și măsura controlului judiciar... Articolul Polițiști de penitenciare reținuți după ce au procurat droguri ca să le vândă deținuților apare prima dată în TeleM Regional.
12:50
Echipa națională de rugby a României și-a aflat adversarele pentru Cupa Mondială de Rugby 2027... Articolul Grupă infernală pentru România la Cupa Mondială de Rugby din 2027 apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.