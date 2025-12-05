Circ în plen. Consilierii locali cer publicarea unor contracte ale RETIM

12:40

ADVERTORIAL. O rochie roșie este, fără îndoială, una dintre cele mai puternice piese pe care le poți purta. Atrage atenția, transmite încredere și oferă un aer sofisticat fără prea mult efort. Totuși, alegerea accesoriilor potrivite poate face diferența dintre o ținută reușită și una încărcată. Pentru a echilibra lookul și a-l transforma în ceva spectaculos, iată care sunt cele 7 culori de accesorii care se potrivesc cel mai bine cu o rochie roșie.