Ilie Bolojan “speră” ca proiectul de lege pe pensiile magistraților să fie constituțional: “Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură”

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îi învaţă pe români cum să se pună la adăpost de ţeparii imobiliari, atunci când îşi cumpărăr o locuinţă. Aceştia au stabilit o serie de cerinţe şi documente pe care aceştia ar trebui să le solicite înainte de o tranzacţie imobiliară. Aspectele obligatorii de care trebuie să țină cont consumatorii […]