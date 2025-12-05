ANPC vă învaţă cum să nu cădeţi în plasa ţeparilor imobiliari. Autoritatea a întocmit un ghid al siguranţei contractelor
Gândul, 5 decembrie 2025 14:50
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îi învaţă pe români cum să se pună la adăpost de ţeparii imobiliari, atunci când îşi cumpărăr o locuinţă. Aceştia au stabilit o serie de cerinţe şi documente pe care aceştia ar trebui să le solicite înainte de o tranzacţie imobiliară. Aspectele obligatorii de care trebuie să țină cont consumatorii […]
• • •
Acum 5 minute
15:10
Ion Cristoiu: „Coaliția nu se va destrăma dacă va câștiga Anca Alexandrescu, pericolul va fi confirmat” # Gândul
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii realizate de Marius Tucă Show, publicistul Ion Cristoiu a comentat pe larg posibilele consecințe politice ale alegerilor locale din București. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu a avertizat în emisiunea Marius Tucă Show că o victorie a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei ar […]
15:10
Astăzi te poți aștepta la o zi agitată! Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 6 decembrie 2025. Berbec Astăzi vei fi conflictual. Acest lucru vine după câteva săptămâni în care te-ai abținut să critici deschis alte persoane. Ai sentimente deosebit de puternice în legătură cu orice ține de activitățile din afara familiei. […]
15:10
Ilie Bolojan face declarații de la Palatul Victoria, după ce PSD a cerut demisia ministrului Mediului, Dianei Buzoianu # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face declarații la Palatul Victoria, după ședința de guvern, în cadrul căreia a fost analizat raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului, în contextul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița.
Acum 15 minute
15:00
Pericol de explozie pe A1. O cisternă încărcată cu benzină a luat foc. Traficul este blocat pe sensul spre București # Gândul
O cisternă încărcată cu benzină a luat foc, vineri, pe autostrada A1, iar traficul este blocat pe sensul spre București. Conform primelor informații, nu există scurgeri de substanțe periculoase. Circulația rutieră pe Autostrada A1 București–Pitești este complet oprită la kilometrul 43, pe sensul către Pitești, în zona localității Vânătorii Mici, județul Giurgiu. Centrul INFOTRAFIC din […]
15:00
Alertă în Franța: cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue care găzduiește submarinele nucleare ale țării # Gândul
Presa din Franța relatează că, joi, 4 decembrie, în jurul orei 19:30 (ora locală n.r.), cinci drone au fost detectate deasupra bazei navale Île Longue. Această bază, situată la marginea portului Brest din Finistère (un departament în vestul Franței n.r.) găzduiește submarinele nucleare cu rachete balistice (SSBN) din cadrul forței de descurajare nucleară a Franței. […]
Acum 30 minute
14:50
14:50
14:50
Sărbătoarea lui Moș Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite tradiții din România. Copiii pregătesc ghetuțele pentru a primi dulciuri sau mici daruri. Tot perioada aceasta reprezintă o oportunitate pentru turiști să transforme tradiția într-o minivacanță, profitând de weekend pentru a face o călătorie și a se bucura de experiențele specifice […]
Acum o oră
14:40
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii lui Marius Tucă Show, jurnalistul Ion Cristoiu a analizat tensiunile politice din ultimele zile și mizele uriașe ale scrutinului de duminică. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Discuția a scos la iveală o evaluare tranșantă a dinamicilor dintre candidați, partide și posibilele consecințe electorale. Cristoiu și-a […]
14:40
Când a simțit Paula Seling cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor” # Gândul
Paula Seling, în vârstă de 46 de ani, a povestit când a simțit cel mai mult ajutorul lui Dumnezeu. ”Acum, recent, când am căzut şi mi-am fracturat clavicula şi puteam să mor”, a spus artista. Invitată la emisiunea online realizată de Oana Andoni, Paula Seling a vorbit despre credință, dar a și dezvăluit când […]
14:40
Moștenirea unei locuințe poate genera conflicte între rude, mai ales când mai mulți frați sau veri au drepturi asupra aceleiași proprietăți. Legea stabilește clar cine poate locui și în ce condiții, dar situațiile practice pot fi complicate. Dreptul de a locui într-o locuință moștenită depinde de modul în care proprietatea a fost împărțită între moștenitori. […]
14:40
Universitatea Cluj a anunțat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai formației de pe Someș în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon și jucătorul se gândea la retragere. Revoluție în Superliga: unui fotbalist de 37 ani i s-a prelungit contractul! Sosit la ”U” […]
14:40
Raportul ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pe masa Guvernului. PSD cere demiterea din funcție # Gândul
Raportul Corpului de Control al ministrului Diana Buzoianu, privind dezastrul crizei de apă din Prahova și Dâmbovița, se află pe masa Guvernului. Partidul Social Democrat i-a cerut demisia și o acuză de o gestionare deficitară a lucrărilor de la Barajul Paltinu și i-a cerut demisia. De asemenea, Gândul a dovedit că un reprezentant al Ministerului […]
14:40
Viktor Orban majorează salariul minim cu 11% în Ungaria. Guvernul Bolojan nu vrea să ia decizia # Gândul
Viktor Orban a anunțat că salariul minim din Ungaria va crește cu 11% de la 1 ianuarie 2026, în timp ce salariul minim garantat va crește cu 7%, în ciuda faptului că planurile inițiale vizau o majorare de 13%. Guvernul lui Orban susține că măsura va îmbunătăți veniturile a 700.000 de familii. În aceeași vreme, […]
14:30
Ghidul complet al votantului la alegerile la Primăria Capitalei. Cum votezi dacă ai viză de flotant # Gândul
Alegerile pentru primăria București au loc duminică, 7 decembrie, când sunt așteptați la vot aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. În aceeași zi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți aduce toate informațiile necesare cu privire […]
Acum 2 ore
14:10
Ioc Cristoiu comentează pe marginea surprizei politice generate de figura lui Călin Georgescu în contextul alegerilor prezidențiale. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Ion Cristoiu ridică problematica nostalgiilor și greșelilor actorilor politici și instituționali în evaluarea impactului noilor platforme de comunicare, în special Tik Tok, în mobilizarea electoratului. Cristoiu mai subliniază că „sistemul” și […]
14:00
Ciclonul „Cassio”, care a provocat deja fenomene meteo severe în sudul Europei, a ajuns și în România, aducând vânt puternic în mai multe regiuni. Meteorologii ANM avertizează că rafalele vor ajunge până la 110 km/h în zonele montane, iar în restul țării viteza vântului va fi între 45 și 70 km/h. Ciclonul ”Cassio” lovește România […]
13:50
Statele Unite vor ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, până în 2027, au declarat oficiali ai Pentagonului, săptămâna aceasta, relatează Reuters. Potrivit sursei citate, acest termen li s-a părut nerealist unor oficiali europeni. Informația, relatată de cinci surse, inclusiv un oficial american, a fost transmisă la o întâlnire care a […]
13:50
Prețurile la Târgul de Crăciun din Piața Universității. Un hot dog cu cartofi și sos cheddar sare de 50 de lei # Gândul
Începând cu 29 noiembrie, Bucureștiul s-a transformat în Capitala sărbătorilor de iarnă. Au fost inaugurate, în premieră, trei târguri de Crăciun cu intrare liberă de către CREART (Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București). Bucharest Christmas Market s-a deschis în Piața Constituției, Bucharest Downtown Christmas Market are loc în Piața Universității, iar Bucharest […]
13:40
Alina Pușcău, din nou singură. ”Nu cred că este ok ca bărbații să se îndrăgostească de look” # Gândul
Alina Pușcău, în vârstă de 43 de ani, este din nou singură. Aceasta a spus ce și-ar dori de la un potențial partener. Alina Pușcău este un model de talie internațională. S-a născut în februarie 1981, în București. Trăiește în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. În anul 1998 a câștigat concursului Elite Model Look, […]
13:40
Ion Cristoiu: „Rolul lui Călin Georgescu în istorie este că i-a obligat să anuleze alegerile” # Gândul
În ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a vorbit despre rolul politic al lui Călin Georgescu în contextul anulării alegerilor din 2024. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Cristoiu a sugerat că presiunea generată de mobilizarea în jurul lui Călin Georgescu a determinat decidenții politici să recurgă la […]
13:40
Costel, un muncitor român, a pierit într-un accident teribil în Italia. Comunitatea română este zguduită # Gândul
Costel Ciobotar, un român în vârstă de 35 de ani care era rezident în localitatea italiană Canale din provincia Cuneo (Piemont), a murit în seara zilei de miercuri, 3 decembrie 2025, într-un cumplit accident rutier petrecut la Monteu Roero, în aceeași provincie. Costel lasă în urmă o soție îngenuncheată de durere și o fetiță de […]
13:30
Astrele au decis. Care sunt șansele candidaților la Primăria Capitalei, în funcție de zodie # Gândul
Lupta pentru Primăria Capitalei se anunță strânsă, iar astrele au prezis cine ar putea fi noul primar la Bucureștiului. Născuți în zodiile Capricorn, Pești, Taur sau Balanță, candidații cu cele mai mari șanse la Primăria Capitalei au fost profilați de astrologi prin prisma mișcării astrelor în perioada electorală. Horoscopul candidaților cu cele mai mari șanse, […]
13:20
Noua strategie de securitate a SUA pune sub semnul întrebării viitorul NATO. Cuvinte dure la adresa Europei. Ce spune despre războiul din Ucraina # Gândul
Noua strategie de securitate naţională a administrației Trump, pe care Casa Albă a publicat-o joi, conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei, sugerând că aceasta se află într-un declin civilizaţional, şi acordă relativ puţină atenţie Orientului Mijlociu şi Africii. În schimb, Donald Trump intenţionează ca SUA să menţină o prezenţă militară mai mare în emisfera […]
13:20
„Solicităm demisia imediată a ministrului Daniel David” Sindicatele îl acuză că vrea să le reducă la tăcere. Apel către Opoziție, premier și președinte: „Nu au voie să tacă, după o astfel de declarație” # Gândul
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” reacționează la declarațiile făcute de ministrul educației, Daniel David, conderându-le ca fiind un afront împotriva reprezentanților salariaților din învățământ. Într-un recent podcast, demnitarul a afirmat că „în timp, sindicatele vor înțelege că nu mai pot avea un rol important într-un sistem așa […]
13:20
Adrian Toni Neacşu acuză opoziţia de jocuri de culise cu moţiunea: „Dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR” # Gândul
Un fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii sesizează anumite jocuri politice din partea autorilor moţiunii depusă de reprezentanţii opoziţiei împotriva legii pensiilor speciale. Adrian Toni Neacşu arată în direcţia celor de la PSD care, odată ce vor cunoaşte câştigătorul alegerilor de la Capitală, „dacă PSD-ul va pierde, se va putea răfui cu USR”, scrie […]
Acum 4 ore
13:10
Anca Alexandrescu: „Vreau ca după mandatul meu să nu mai existe expresia «a semnat ca primarul»” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum își dorește să nu mai existe expresia „a semnat ca primarul”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Anca Alexandrescu: „După un concurs de CV-uri în funcție de fiecare […]
13:10
Petrecere de final de an la Ministerul Muncii cu taxă de participare. Angajații au fost anunțați că vor fi sărbătoriți, dar pe banii lor. Gândul dezvăluie cât trebuie să plătească fiecare bugetar: “suma se achită la casierie” # Gândul
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale pare să fi descoperit formula „ideală” de motivare a personalului: organizează o petrecere festivă în care instituția își sărbătorește angajații, însă tot aceștia achită costurile. Practic, ministerul oferă recunoștința, iar angajații oferă finanțarea. Așa că, pe 18 decembrie, la Restaurantul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, instituție aflată în […]
13:10
Cele mai frumoase urări de Sfântul Nicolae, pe 6 decembrie 2025. Mesaje şi felicitări pentru sărbătoriţii zilei # Gândul
Sfântul Nicolae sau Moș Nicolae, așa cum îl știu copiii, este celebrat în fiecare an pe 6 decembrie. Ziua de Sfântul Nicolae nu este doar un prilej de a primi dulciuri în ghetuțe, ci și o ocazie de a trimite mesaje celor dragi. Moș Nicolae este cunoscut mai ales datorită tradițiilor legate de darurile puse […]
13:00
Momente inedite de la vizita lui Putin în India. Premierul Modi i-a organizat o ceremonie spectaculoasă în fața Palatului Prezidențial din New Delhi # Gândul
Vladimir Putin a avut parte de o întâmpinare cu fast la sosirea sa în India. Hindușii au organizat ceremonii religioase dedicate lui Putin și au împânzit New Delhi cu portretul liderului rus, „venerat” aidoma unui zeu. Cum a coborât din avion, Vladimir Putin a admirat tinere femei efectuând dansuri tradiționale indiene. După ce s-au îmbrățișat […]
13:00
Singurele zodii care sparg succesul în două pe final de an. Decembrie este fabulos pentru ele # Gândul
Astrele nu glumesc: două zodii termină anul cu un noroc de film și intră în 2026 cu buzunare pline și drum deschis spre victorie. Nu e poveste, nu e metaforă, nu e speranță aruncată în vânt. E realitatea cosmică a sfârșitului de an: două zodii merg la sigur, cu o energie de câștig care îi face […]
12:50
Curtea Supremă contestă la CCR proiectul de lege privind pensionarea magistraților. Decizie în unanimitate # Gândul
Magistrații Curții Supreme au depus o contestație la Curtea Constituțională la proiectul de lege, privind pensionarea magistraților, pe care premierul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Proiectul de lege, inițiat de Guvern, pentru modificarea legii ce reglemetează condițiile de pensionare pentru magistrați a primit aviz negativ de la Consiliul Superior al Magistraturii. Noul act, contestat […]
12:40
Irina Loghin spune secretul unui somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru” # Gândul
Interpreta de muzică populară Irina Loghin, are un secret pentru un somn odihnitor. ”Fac o pernă din pânză de bumbac, pun floarea înăuntru”, a explicat artista. Binecunscuta cântăreață de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, a dezvăluit ce truc folosește pentru a avea parte de un somn bun. Artista pune […]
12:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum economia țării nu poate funcționa, dacă statul nu mai încasează taxe și impozite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Un apartament de 50 de metri pătrați costă 150.000 de […]
12:40
Primăriță PMP din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA pentru abuz în serviciu, după ce procurorii anticorupție i-au găsit în casă peste 250.000 de euro # Gândul
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție – au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile – începând cu data de 04 decembrie 2025 – față de Violeta Cătălina Ionescu, membru PMP, primar […]
12:30
Primărița unei comune din Teleorman, pusă sub control judiciar de DNA. Sume uriașe de bani găsite la domiciliul edilului # Gândul
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, joi dimineață, la sediul Primăriei Olteni din județul Teleorman, acolo unde au efectuat percheziții pentru ridicarea de documente în cadrul unor verificări extinse. Edilul comunei, Violeta Ionescu, a fost plasată sub control judiciar cu multiple acuzații de abuz în serviciu. La domiciul acesteia a fost găsită o sumă […]
12:20
Ana Ciceală nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei: „Este o falsă problemă, bucureștenii să aleagă” # Gândul
Ana Ciceală, candidat la Primăria Capitalei, a anunțat că nu intenționează să se retragă din cursa electorală. Reamintim că Ciceală este susținută de formațiunile SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale. Aceasta a precizat că discuțiile despre rereatragere, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei, reprezintă o falsă problemă. „Noi avem un proiect […]
12:10
În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu a vorbit despre costurile excesive ale campaniilor electorale și despre necesitatea reformării legii finanțării partidelor politice. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Alexandrescu a criticat cheltuielile uriașe din campaniile precedente și lipsa de transparență privind sursa fondurilor folosite de diferiți candidați. […]
12:10
Emmanuel Macron a fost filmat în timp ce făcea jogging în China. Cum decurge vizita președintelui francez la Chengdu. Gestul rar făcut de Xi Jinping # Gândul
Președintele francez Emmanuel Macron, aflat într-o vizită de stat în China, a fost filmat, vineri dimineață, în timp ce făcea jogging într-un parc din orașul Chengdu, provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, relatează Global Times. Utilizatorii platformei de socializare chineze Xiaohongshu, asemănătoare cu Instagram, au postat videoclipuri și fotografii, spunând că l-au văzut pe președintele francez. […]
12:10
Alertă la Marea Neagră. Două obiecte neindentificate, posibil MINE, se îndreaptă în derivă spre Sf Gheorghe # Gândul
Este alertă la Marea Neagră, după ce două obiecte neidentificate aflate în derivă au fost observate, vineri dimineaţă. Este posibil să fie mine marine, care se îndreaptă în derivă spre zona Sfântu Gheorghe, publică Ziarul Amprenta. Pentru prevenirea oricărui risc, Poliția de Frontieră Tulcea a trimis patrule terestre în zonă, care monitorizează continuu malul și […]
12:00
Suveranitatea hranei ne poate scăpa de otrava străină de la raft. Eugen Teodorovici despre soluția mall-urilor agroalimentare # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei, a abordat una dintre cele mai stringente nevoi ale României – deficitul hranei autohtone și nevoia de revenire la suveranitatea alimentară. Eugen Orlando Teodorovici și-a anunțat retragerea miercuri din cursa pentru funcția de edil al Bucureștiului, […]
12:00
Controversa decorării veteranului de către Nicușor Dan de Ziua Națională. Aluzii din Rusia: România s-a vopsit în culorile nazismului # Gândul
Hotărârea președintelui Nicușor Dan de a-i conferi veteranului Ion Vasile Banu, în vârstă de 107 ani, Ordinul „Virtutea Militară” de Ziua Națională a României, a provocat o reacție puternică din partea Rusiei. Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a descris gestul drept o „vopsire în brun” a conducerii de la București, […]
11:50
Ea e ”femeia perfectă”, în viziunea lui Ion Țiriac. Ce promisiune i-a făcut miliardarul român # Gândul
Miliardarul român Ion Țiriac a surprins, recent, printr-o declarație neașteptată. Fostul tenismen a numit-o pe Nadia Comăneci “femeia perfectă”, după care a explicat ce promisiune i-a făcut “Zeiței de la Montreal”. Ion Țiriac nu și-a ascuns niciodată simpatia față de Nadia Comăneci. Deși fostul tenismen este cunoscut pentru numeroasele relații amoroase pe care le-a avut, […]
11:50
Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile # Gândul
În cea mai recentă „pastilă”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile din București pentru Primăria Capitalei. El a indicat faptul că sondajele pot reprezenta o afacere din care se fac mai mulți bani decât din videochat.
11:50
Sfântul Nicolae este una dintre cele mai iubite sărbători de iarnă, însă multe dintre tradițiile vechi s-au pierdut odată cu trecerea timpului. În trecut, ziua de 6 decembrie era încărcată de obiceiuri magice, ritualuri de protecție și semne care anunțat vremea, norocul și bunăstarea din anul ce urma În zilele noastre, majoritatea oamenilor cunosc doar […]
11:40
Simona Pătruleasa, în vârstă de 50 de ani, a povestit despre unele pățanii de care a avut parte pe vremea când lucra în televiziune. Simona Pătruleasa a prezentat de ani de zile jurnalul de știri de la Kanal D din weekend. În urmă cu ceva timp, Simona Pătruleasa a decis să renunțe la TV. În […]
11:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum bucureștenii trebuie să își ceară drepturile pe banii lor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „Bucureștenilor am încercat să le spun, dar nu am avut cum, nu am avut […]
11:30
Noi acuzații la adresa lui Horațiu Potra. Fosta parteneră de afaceri susține că mercenarul a păcălit-o cu jumătate de milion de dolari # Gândul
Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra a solicitat judecătorilor din Alba redeschiderea unei anchete, pe motiv că nu au fost administrate toate probele. Aceasta îl acuză pe mercenar de fals în acte sub semnătură privată. Dosarul vizează un contract de împrumut în valoare de aproape 500.000 dolari. Horațiu Potra i-ar fi cerut înapoi […]
11:30
Un parlamentar acuză USR de subminarea economiei naționale. Acesta cere reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165. Proiectul de lege a fost depus # Gândul
Un parlamentar a depus un proiect de lege pentru reintroducerea în Codul Penal a Articolului 165 care incrimina subminarea economiei națioanale. Demersul politicianului de reintroducere a acestui articol – scos acum 20 de ani de Monica Macovei – este acela de a-i acuza pe cei de la USR de subminarea economiei naționale. Reamintim că scandalul […]
11:20
Cardurile de alimente sunt încărcate înainte de Crăciun. Care sunt primele județe unde a început alimentarea acestora # Gândul
Primele carduri de alimente au fost încărcate cu suma de 125 de lei în mai multe județe din țară. Banii sunt virați în luna decembrie. Cu acești bani se pot cumpăra doar alimente. Potrivit informațiilor Newsweek România, cardul s-a încărcat la Botoșani și în București, sectorul 2 și 6. De asemenea, există și confirmări de la […]
