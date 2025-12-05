Filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man" va avea premiera pe Netflix în 20 martie 2026

14:10

Un fizician profesor universitar la Iaşi atrage atenţia, în contextul situaţiei critice din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt de o săptămână fără apă din cauza unor deficienţe la barajul de la Paltinu, că România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, mai ales al celor mai vechi de 50 de ani. Potrivit lui Silviu Gurlui, este nevoie de „reguli clare şi obligatorii” pentru golirea controlată a barajelor, cercetări „periodice şi reale”, program naţional de mentenanţă şi siguranţă pentru toate barajele vechi, care să includă, printre altele, evaluare structurală, scenarii de risc, verificarea elasticităţii betonului îmbătrânit şi testarea armăturilor. „Problema este că suntem deja pe o pantă periculoasă. Investiţiile în România lipsesc de zeci de ani”, avertizează Gurlui.