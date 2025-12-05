Filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man" va avea premiera pe Netflix în 20 martie 2026
News.ro, 5 decembrie 2025 17:50
Filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man", regizat de Tom Harper, cu Cillian Murphy, are premiera pe Netflix în 20 martie 2026.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
18:10
Nicuşor Dan anunţă că a promulgat ”legea Nordis”: Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, vineri, legea care introduce reguli mai clare şi mai stricte în domeniul construcţiilor şi al tranzacţiilor imobiliare, supranumită ”legea Nordis”. ”Aceste măsuri au ca scop creşterea încrederii în piaţa imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor şi protejarea investitorilor şi a familiilor care îşi achiziţionează o locuinţă”, a arătat Nicuşor Dan.
18:10
Bolojan: Nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate / Pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere / Guvernul va adopta şi în acest an aşa-numita Ordonanţă trenuleţ # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că este foarte probabil ca Guvernul să adopte în luna decembrie aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ – care limitează cheltuielile publice - pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului şi ceea ce este prorogat va rămâne în continuare aşa. El a menţionat că nici pentru salariul minim nu sunt spaţii foarte mari de creştere.
Acum 30 minute
18:00
Bolojan, după demisiile din Executiv: Nu problema imaginii este cea mai importantă, schimbările frecvente de miniştri nu ajută / Atunci când eşti pe o anumită poziţie, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze # News.ro
Premierul Ilie Bolojan susţine, referindu-se la demisiile din Executiv, că nu imaginea este importantă, dar că schimbările frecvente de miniştri nu ajută pentru derularea proiectelor pe termen lung. Atunci când eşti pe o anumită poziţie, ai sub scaun întotdeauna o bombă care poate să detoneze, se pot întâmpla lucruri”, a precizat premierul.
18:00
Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă/ La ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu poate depăşi o oră, la celelalte - două ore/ Fără teme obligatorii în vacanţă pentru învăţământul primar şi gimnazial # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a semnat, vineri, ordinul care reglementează temele pentru acasă ale elevilor, documentul stabilind în mod clar că temele sunt diferenţiate în obligatorii şi suplimentare. Totodată, în ordin se arată că, în ciclul primar, timpul pentru tema obligatorie nu trebuie să depăşească o oră, iar la celelalte niveluri - două ore. ”În perioada vacanţelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial”, se arată în document.
18:00
Cancelarul Merz a reuşit să adune suficiente voturi pentru a adopta un controversat proiect de lege referitor la pensii # News.ro
Coaliţia germană a obţinut vineri majoritatea necesară pentru a adopta în parlament un proiect de lege controversat referitor la pensii, fără a fi nevoie de ajutorul opoziţiei, în ciuda rezervelor care existau în cadrul facţiunii tinere a conservatorilor cancelarului Friedrich Merz, relatează Reuters.
18:00
Handbal feminin: România, victorie facilă cu Senegal în grupa principală I a Campionatului Mondial # News.ro
Naţionala României a obţinut prima victorie în grupa principală I a Campionatului Mondial, vineri, la Rotterdam, scor 37-17 (21-7), cu reprezentativa Senegal.
17:50
Filmul "Peaky Blinders: The Immortal Man", regizat de Tom Harper, cu Cillian Murphy, are premiera pe Netflix în 20 martie 2026.
Acum o oră
17:30
Ministrul Educaţiei: Cred că într-o democraţie rolul sindicatelor şi dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale/ Cred şi că îndemnul meu la autoreflecţie, în contextul nevoii de modernizare a educaţiei, este tot democratic # News.ro
MInistrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că, în opinia sa, într-o democraţie rolul sindicatelor şi dreptul lor la diverse forme de protest sunt fundamentale, dar totodată este democratic şi îndemnul său la ”autoreflecţie, pentru toţi actorii din ecosistem, în contextul nevoii de modernizare a educaţiei”.
17:20
Bolojan: Pregătim un memorandum pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice pe relaţia România-Ungaria / Obiectivul principal al Guvernului este să avem în anii următori o energie sigură la un preţ accesibil # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, este pregătit un memorandum de colaborare între guvernele din România şi Ungaria pentru a creşte capacitatea de transport a liniilor electrice între cele două ţări. El a precizat că obiectivul principal al Guvernului este ca în următorii ani să avem o energie sigură, la un preţ accesibil pentru cetăţenii României, dar şi pentru companiile din ţara noastră.
Acum 2 ore
17:10
Norvegianul Johannes Klaebo, regele incontestabil al schiului fond şi vedeta aşteptată la Jocurile Olimpice din 2026 de la Milano Cortina (6-22 februarie), a obţinut vineri, la Trondheim, a 100-a victorie în Cupa Mondială.
17:10
După ce i-a avertizat pe liderii europeni că administraţia Trump „ar putea trăda”, Emmanuel Macron pledează pentru rezistenţă la „spiritul de divizare” transatlantică # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită în China, a subliniat vineri importanţa unităţii transatlantice şi a sprijinului continuu acordat Ucrainei, după ce, potrivit unor dezvăluiri de presă, el îi avertizase anterior pe liderii europeni, într-o convorbire telefonică, asupra posibilităţii ca Statele Unite să „trădeze” Kievul în negocierile cu Moscova, relatează AFP.
16:50
Premierul anunţă că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată ”foarte posibil din această seară”, avertizând însă populaţia că apa posibil să nu fie potabilă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că a cerut ca furnizarea apei în judeţele Prahova şi Dâmboviţa să fie reluată cât mai curând şi a mandatat reprezentanţii ministerelor să voteze, în Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă, pentru acest lucru. ”Foarte posibil din această seară” se va furniza apă populaţiei afectate, chiar dacă posibil ca aceasta să nu fie bună de băut. ”Faptul că au acces la apă pentru spălat, la toalete, pentru a le funcţiona instalaţiile, înseamnă un lucru foarte important”, a transmis premierul.
16:40
„Tu votezi România!” - Programe speciale la Televiziunea Română în ziua alegerilor parţiale # News.ro
Televiziunea Română anunţă ediţii speciale şi jurnale dedicate alegerilor parţiale, duminică. Telespectatorii TVR vor afla rezultatul exit poll-ului realizat de CURS-Avangarde, prezentat la ora 21.00, pe TVR 1 şi TVR INFO, imediat după închiderea secţiilor de votare.
16:30
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de reformă / Premierul a anunţat că acestea vor avea bugetele aprobate imediat după bugetul naţional / Care sunt firmele / Clasificarea companiilor # News.ro
Guvernul a decis, în şedinţa de vineri, primele 17 companii care intră în procesul de reformă şi în analiza Comitetului interministerial pentru sprijinirea implementării Reformei 9 (CNR9), condus de vicepremierul Oana Gheorghiu. Între acestea sunt TAROM, Metrorex, companiile CFR, dar şi altele, fiind propuse de către ministerele de resort. Sunt firme care, potrivit premierului, vor avea aprobate bugetele imediat după aprobarea bugetului naţional.
16:30
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale # News.ro
Un bărbat condamnat pentru crimă a fost omorât marţi, în estul Afganistanului, în cadrul unei execuţii publice supravegheate de talibani. Potrivit mai multor surse media, un băiat de 13 ani ar fi fost obligat să tragă asupra condamnatului în faţa unui stadion plin, relatează Le Figaro.
16:20
Bolojan: Soliditatea acestei coaliţii va fi testată în momentul când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură / În condiţii normale, alegerile la o primărie nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că soliditatea acestei coaliţii va fi testată atunci când se va ajunge la un vot pe moţiunea de cenzură şi a adăugat că se bazează pe faptul că toate aprtidele din coaliţie sunt responsabile şi recunosc faptul că este nevoie de stabilitate politică. Bolojan a precizat că, în condiţii normale, alegerile la orice primărie, fie ea şi Primăria Capitalei, nu ar trebui să aibă efect asupra coaliţiei de guvernare.
16:20
Formula 1: McLaren va recurge la ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul, spune Brown # News.ro
McLaren va aplica ordine de echipă dacă va fi necesar pentru a obţine titlul de campion la piloţi în Formula 1 şi pentru a-l împiedica pe Max Verstappen de la Red Bull să câştige al cincilea titlu consecutiv, a declarat vineri directorul executiv Zak Brown, potrivit Reuters.
Acum 4 ore
16:10
Premierul crede că analiza CCR asupra legii referitoare la pensiile magistraţilor va constata că ”măsurile propuse de Guvern, nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere, dar sunt şi constituţionale” # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor nu mai are probleme de procedură, ca data trecută când legea a fost declarată neconstituţională de către CCR. Bolojan consideră că analiza pe fondul legii va constata că ”măsurile propuse de Guvern nu doar sunt corecte din toate punctele de vedere, dar sunt şi constituţionale”.
16:10
Puşcaşii marini au deschis focul asupra unor drone observate deasupra bazei navale din Île Longue, unde se află submarinele nucleare franceze # News.ro
Mai multe drone au survolat joi seara baza militară din Île Longue (departamentul Finistère, în vestul Franţei), care adăposteşte submarinele lansatoare de rachete (SNLE) ale forţei franceze de descurajare nucleară, a anunţat jandarmeria, citată de AFP.
16:00
Rafinăria Petrobrazi funcţionează la capacitate maximă, anunţă, vineri, autorităţile din Prahova # News.ro
Rafinăria Petrobrazi, operată de OMV Petrom şi care este conectată la sursa de apă Paltinu, unde au apărut probleme legate de turbiditate, „funcţionează în acest moment la capacitate maximă”, transmit, vineri, autorităţile din judeţul Prahova.
15:50
Premierul nu o demite pe Diana Buzoianu: Un ministru, cât timp are subordonaţi care au responsabilităţi explicite, nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile altor oameni # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că un ministru nu poate să-şi asume răspunderea pentru deciziile pe care le iau oamenii din subordinea sa, motiv pentru care nu o va demite pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El a cerut, însă, ca până miercuri să aibă un raport clar cu ce s-a întâmplat şi cine este de vină entru criza apei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa.
15:50
Guvernul aprobă declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş; suma estimată pentru despăgubiri depăşeşte 2,2 milioane lei # News.ro
Guvernul a aprobat în şedinţa de vineri declanşarea exproprierilor pentru tronsonul 1 al Autostrăzii Sibiu–Făgăraş (Boiţa – Avrig). Suma estimată pentru despăgubiri este de peste 2,2 milioane lei, asigurată integral din fonduri externe nerambursabile, spune Ciprian Şerban, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii.
15:50
Wizz Air lansează trei rute de pe Aeroportul Internaţional Oradea, spre Milano, Roma şi Dortmund. Biletele costă de la 79 de lei pe sens # News.ro
Compania aeriană low-cost Wizz Air anunţă lansarea a trei rute directe de pe Aeroportul Internaţional Oradea, spre Milano Bergamo (Italia), Roma Fiumicino (Italia) şi Dortmund (Germania). Tarifele pornesc de la 79 de lei, preţ pentru un singur segment de zbor.
15:40
Moment de cotitură la Hollywood. Netflix anunţă că a ajuns la un acord pentru a prelua Warner Bros. Serviciile HBO Max vor intra, de asemenea, în portofoliul său # News.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros. şi HBO, anunţând, vineri, un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN.
15:30
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida FCSB – Dinamo, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20.30, în etapa a 19-a a Superligii.
15:20
Daniel David, despre discuţiile privind programele şcolare puse în consultare: Trebuie să ne obişnuim cu o normalitate. De aceea s-a implementat acest mecanism ca oamenii să se exprime, să aibă dezbateri, iar în final să ajungem la cea mai bună soluţie # News.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, afirmă, în legătură cu discuţiile privind programele şcolare puse în consultare, că oamenii trebuie să se obişnuiască cu „o normalitate” în societatea românească, subliniind că tocmai de aceea „s-a implementat acest mecanism, ca oamenii să se exprime, să aibă dezbateri”, iar în final să se ajungă „la cea mai bună soluţie”.
15:20
Coco Gauff, sportiva cel mai bine plătită în 2025 pentru al treilea an consecutiv / 10 jucătoare de tenis în top 15 # News.ro
Tenisul este, încă un an, sportul cel mai profitabil pentru sportive. Dintre cele 15 sportive cel mai bine plătite în 2025, 10 sunt jucătoare de tenis, iar în fruntea clasamentului se află Coco Gauff.
15:10
Travelminit: Românii aleg în perioada Moş Nicolae să meargă în mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca. Bugetul alocat rămâne undeva sub 1.000 lei de cuplu # News.ro
Românii profită de perioada Moş Nicolae pentru mini-escapade în oraşe cu atracţii culturale şi târguri festive, precum Braşov, Sibiu sau Cluj-Napoca, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Majoritatea rezervărilor au fost făcute de cupluri, dar există şi interes pentru sejururi care includ copii sau grupuri mici. Hotelurile de 4 stele rămân cea mai căutată opţiune de cazare, dar apartamentele şi pensiunile câştigă teren, oferind flexibilitate şi intimitate. Bugetul alocat rămâne undeva sub 1.000 lei / cuplu.
15:00
Bruxelles-ul amendează reţeaua X a lui Elon Musk cu 120 de milioane de euro, riscând o confruntare cu Donald Trump. Sancţiunea se referă la „bifele albastre”, considerate o practică înşelătoare # News.ro
Uniunea Europeană a decis vineri să aplice o amendă de 120 de milioane de euro reţelei sociale X a lui Elon Musk, în baza legii ce reglementează serviciile digitale, riscând o nouă confruntare cu preşedintele american Donald Trump, relatează AFP.
14:40
Percheziţii la firme suspectate de evaziune fiscală / Ar fi creat un circuit fictiv în domeniul tranzacţiilor imobiliare, producând un prejudiciu de aproape 6 milioane de lei / Sume provenite din Republica Moldova, incluse în circuitul financiar naţional # News.ro
Poliţiştii şi procurorii au fpcut 25 de percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, la firme suspectate de evaziune fiscală. Încă din 2020 ar fi creat un circuit fictiv în domeniul tranzacţiilor imobiliare, producând un prejudiciu de aproape 6 milioane de lei.
14:40
Flacăra JO de iarnă de la Milano-Cortina, la palatul prezidenţial din Italia. Sergio Mattarella a aprins un vas "preliminar", în cadrul ştafetei torţei olimpice - VIDEO # News.ro
Un vas "preliminar" a fost aprins de torţa olimpică la palatul prezidenţial din Italia, vineri, în contextul în care numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina se apropia de pragul de două luni, relatează AP.
14:30
Premierul Ilie Bolojan va face declaraţii de presă la Palatul Victoria, după anunţul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu.
14:20
Maramureş: Bărbat obligat de instanţă să plătească daune morale de 50.000 de lei după ce a înjurat şi ameninţat un internaut, pe Facebook. Divergenţele, în urma unui comentariu despre Călin Georgescu # News.ro
Un bărbat din judeţul Maramureş, susţinător al lui Călin Georgescu, a fost dat în judecată şi este obligat de instanţă să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a jignit, înjurat şi ameninţat în comentarii pe Facebook. Divergenţele online dintre cei doi au avut loc după ce bărbatul ameninţat a postat un mesaj despre Călin Georgescu, opiniile acestuia provocând nemulţumirea celui care a trecut la ameninţări. În faţa instanţei, bărbatul reclamat a spus că are voie să spună orice.
14:20
Mureş: Anchetă a Poliţiei, după ce imagini în care se vede cum o adolescentă este bătută de alte fete. Fetele implicate au 12 şi 13 ani # News.ro
Poliţiştii din judeţul Mureş anunţă că au deschis un dosar penal după ce în spaţiul public au apărut imagini în care se vede cum o adolescentă este agresată fizic de alte fete. Tinerele implicate au fost identificate, ele având 12 şi 13 ani.
14:20
Europa se va descurca foarte bine cu mai puţine trupe americane, afirmă un general american de rang înalt din NATO # News.ro
Reducerea numărului de soldaţi americani din Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor aliate din Europa (SACEUR), respingând îngrijorările legate de slăbirea angajamentului SUA faţă de alianţă, relatează POLITICO.
Acum 6 ore
14:10
Purtătorul de cuvânt al ÎCCJ, după decizia de sesizare a CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor: Încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), Victor Alistar, a afirmat, vineri, că legea privind pensionarea magistraţilor discriminează magistraţii faţă de alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu, încalcă brutal independenţa justiţiei, elimină de facto pensia de serviciu pentru magistraţi şi încalcă standardele internaţionale statuate prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
14:10
Avertismentul unui fizician, după situaţia critică de la Paltinu/ El consideră că România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, mai ales cele mai vechi de jumătate de secol/ Silviu Gurlui: Suntem deja pe o pantă periculoasă # News.ro
Un fizician profesor universitar la Iaşi atrage atenţia, în contextul situaţiei critice din Prahova, unde peste 100.000 de oameni sunt de o săptămână fără apă din cauza unor deficienţe la barajul de la Paltinu, că România trebuie să ia măsuri urgente în cazul barajelor din beton, mai ales al celor mai vechi de 50 de ani. Potrivit lui Silviu Gurlui, este nevoie de „reguli clare şi obligatorii” pentru golirea controlată a barajelor, cercetări „periodice şi reale”, program naţional de mentenanţă şi siguranţă pentru toate barajele vechi, care să includă, printre altele, evaluare structurală, scenarii de risc, verificarea elasticităţii betonului îmbătrânit şi testarea armăturilor. „Problema este că suntem deja pe o pantă periculoasă. Investiţiile în România lipsesc de zeci de ani”, avertizează Gurlui.
14:10
Echipele din Superligă spun STOP violenţei împotriva femeilor. “Pe teren respectul nu dispare după fluierul final. Un bărbat adevărat nu loveşte şi nu controlează” – VIDEO # News.ro
Toate echipele din Superligă spun STOP violenţei împotriva femeilor. Echipele s-au solidarizat pentru a transmite un mesaj către toţi toţi suporterii, sportivii şi comunităţile din jurul fotbalului: să devină parte din schimbare, să nu rămână indiferenţi şi să intervină atunci când văd semne de abuz.
14:00
Bucureşti - Tânăr de 26 de ani care şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, reţinut / Agresorul a folosit patru cuţite şi a lovit victima în cap, gât şi piept # News.ro
Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru omor calificat prin cruzimi, după ce şi-a ucis tatăl cu 18 locutiru de cuţit. Între cei doi a izbucnit un scandal, în Sectorul 4 din Bucureşti, iar fiul şi-a atacat tatăl cu un cuţit. Bărbatul mai în vârstă a reuşit să dezarmeze agresorul iniţial, dar acesta a luat apoi alte trei cuţite din bucătorie şi şi-a lovit tatăl în cap, gât şi piept.
13:50
Ian Thorpe, de cinci ori medaliat cu aur la înot la Jocurile Olimpice, a declarat că s-a alăturat echipajului supermaxi LawConnect, care vizează a treia victorie consecutivă în cursa de iahturi Sydney-Hobart, relatează Reuters.
13:40
Reuters: Pentagonul stabileşte 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO. În caz contrar, SUA ar putea înceta să participe la unele mecanisme de coordonare a apărării # News.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters.
13:30
EXPLOZIE ÎN CAPITALĂ - Bujduveanu: Punem în siguranţă blocul din Rahova / Acordul semnat cu toţi locatarii ne permite să intervenim integral pe cheltuiala Primăriei, astfel încât lucrările să înceapă rapid şi fără birocraţie # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, vineri, semnarea de acorduri cu proprietarii apartamentelor din blocul din Rahova care a explodat, astfel încât lucrările de punere în siguranţă să înceapă ”rapid şi fără birocraţie”, pe cheltuiala Primăriei.
13:20
Măsuri propuse de Ministerul Culturii în legislaţia privind drepturile de autor: Artiştii vor fi mai protejaţii iar veniturile vor fi mai sigure # News.ro
Guvernul a analizat în şedinţa de vineri, în primă lectură, proiectul de OUG iniţiat de Ministerul Culturii, care aliniază legislaţia naţională privind drepturile de autor şi drepturile conexe la normele şi practicile europene.
13:10
Doi generali ai Armatei Române participă la Reuniunea de la Paris privind consolidarea militară la nivel european şi cooperarea industrială în domeniul apărării/ Scopul, creşterea reacţiei colective a Europei în actualul context de securitate # News.ro
Generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării, şi generalul de brigadă Ion-Cornel Pleşa, şeful Direcţiei Generale pentru Armamente, participă, vineri, la Reuniunea europeană de la Paris, dedicată coordonării capabilităţilor militare şi cooperării industriale în domeniul apărării. Întâlnirea vizează accelerarea efortului comun de consolidare militară la nivel european, prin identificarea capabilităţilor critice, extinderea interoperabilităţii, valorificarea soluţiilor industriale existente şi lansarea de proiecte comune de achiziţii şi producţie, în actualul context de securitate.
13:10
Ce spune strategia de securitate a administraţiei Trump despre Rusia, războiul din Ucraina şi Europa: „Obiectivul nostru ar trebui să fie acela de a ajuta Europa să-şi corecteze traiectoria actuală” / Extinderea NATO ar trebui oprită # News.ro
Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa. În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.
13:00
Accident spectaculos în Oradea – O maşină a zburat efectiv peste un sens giratoriu şi a ajuns într-o staţie de încărcare GPL / Bărbatul de la volan a scăpat cu răni uşoare şi a fost sancţionat de poliţişti - VIDEO # News.ro
Un bărbat de 49 de ani, căruia i s-a făcut rău la volan, a intrat cu maşina într-un sens giratoriu şi apoi a zburat efectiv până într-o staţie de încărcare cu GPL, incidentul fiind surprins în imagini. Bărbatul a scăpat cu răni uşoare, dar a fost sancţionat de către poliţişti cu amendă şi suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.
13:00
Franţa a confirmat vineri participarea sa la Eurovision 2026 şi sprijinul acordat prezenţei Israelului la concursul muzical, opunându-se boicotului anunţat de mai multe ţări, precum Spania sau Irlanda.
13:00
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită. Ministrul Energiei: România este în siguranţă, avem suficientă energie pentru piaţa de energie din ţara noastră # News.ro
Centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 07:00, după ce a fost oprită pe 2 decembrie, ca urmare a problemelor în alimentarea cu apă, generate de situaţia de la Paltinu.
12:50
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor # News.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de CAsaţie şi Justiţie au decis, vineri, în unanimitate, sesizarea CCR cu privire la legea privind pensionarea magistraţilor.
12:50
Două obiecte plutesc în derivă în Marea Neagră. Militarii au anunţat că monitorizează situaţia # News.ro
Două obiecte au fost văzute, vineri, plutind în Marea Neagră, iar militarii au transmis că monitorizează situaţia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.