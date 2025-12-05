Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri, potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan

14:00

Un poliţist local din Arad a fost trimis în judecată pentru purtare abuzivă după ce, în urmă cu doi ani şi jumătate, ar fi lovit cu piciorul un bărbat dus la secţie, iar victima a murit câteva zile mai târziu, caz în care un alt poliţist local este judecat deja pentru tortură urmată de moartea […] © G4Media.ro.