Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale
Newsweek.ro, 5 decembrie 2025 17:50
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...
Acum 10 minute
18:10
Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătate, vacanțe, familie. Pești, Leu, Gemeni - surprize # Newsweek.ro
Ultima lună a anului aduce foarte mari scgimbări. Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătat...
Acum 30 minute
18:00
Singura constantă la echipa britanică tradițională din acest sezon a fost angajamentul lor de a nu d...
18:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează: „Coaliţia va fi testată la votul moţiunii de cenzură” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea coaliţiei va fi pusă la încercare odată cu votul a...
17:50
Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale # Newsweek.ro
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...
Acum o oră
17:40
Acord uriaș în Hollywood: Netflix cumpără Warner Bros. Discovery și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari # Newsweek.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.
17:40
Prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 MW din Europa de Est, în România # Newsweek.ro
În România, a fost inaugurată prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 M...
17:20
Verdict CNSAS: Gheorghe Nețoiu, candidat la Primăria București, a fost cadru al Securității lui Ceaușescu # Newsweek.ro
Gheorghe Nețoiu, fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, Dinamo București și Universit...
17:20
Guvernul pregătește o nouă ordonanță trenuleț în decembrie: posibile efecte asupra salariului minim # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palat...
Acum 2 ore
17:10
Tranzacție surpriză de 72.000.000.000$: Netflix cumpără Warner Bros. și HBO. Cum este afectată România # Newsweek.ro
Netflix a triumfat în războiul ofertelor pentru Warner Bros. și HBO, anunțând o înțelegere care ar p...
16:50
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau baza nucleară Île Longue # Newsweek.ro
Jandarmeria franceză a anunţat că mai multe drone au fost observate joi seara deasupra bazei Île Lon...
16:40
Nou pas, pe Autostrada Sibiu–Făgăraş. Guvernul a aprobat exproprieri de 2.200.000 lei pe tronsonul 1 # Newsweek.ro
Guvernul a făcut un nou pas pentru Autostrada Sibiu–Făgăraş. A aprobat exproprieri de 2.200.000 lei ...
16:30
Rafinăria Petrobrazi, afectată de problemele de turbiditate la Paltinu, funcționează în continuare # Newsweek.ro
Autoritățile din Prahova confirmă că Rafinăria Petrobrazi, deși legată de sursa de apă Paltinu cu pr...
16:20
CE amendează rețeaua X cu 120 milioane euro pentru încălcarea regulilor DSA și conturi „verificate” # Newsweek.ro
Executivul european sancționează platforma X pentru lipsa transparenței și neregulile legate de cont...
Acum 4 ore
16:10
România, Austria și Finlanda înregistrează cel mai puternic declin al angajaților din UE, arată Eurostat # Newsweek.ro
România, Austria și Finlanda înregistrează cea mai severă scădere a numărului de angajați din Uniune...
16:10
UE amendează rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €. Care este motivul? # Newsweek.ro
Uniunea Europeană a decis să amendeze rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €, î...
16:10
VIDEO Televiziunea germană ARTE, documentar în premieră despre abuzurile din gimnastica românească # Newsweek.ro
Televiziunea germană ARTE prezintă astăzi, în premieră, la 20.30, un documentar despre abuzurile din...
15:50
VIDEO Premierul Bolojan explică problemele din energie, reforma companiilor de stat și cu apa din Prahova # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, după ședința de Guvern de vineri, 5 decembr...
15:50
Bătrâni, jefuiți în București de hoți care se dădeau angajați la un furnizor de energie. 5 persoane, arestate # Newsweek.ro
Mai mulți bătrâni au fost jefuiți în București de hoți care se dădeau angajați la un furnizor de ene...
15:40
Germania reintroduce serviciul militar voluntar pentru tinerii de 18 ani. Ce se întâmplă în România # Newsweek.ro
Parlamentul german, Bundestag, a votat pentru introducerea serviciului militar voluntar, într-o mișc...
15:20
Un primar din Teleorman, pus sub control judiciar de DNA. Ce „combinație” a făcut edilul? # Newsweek.ro
Primarul unei comune din județul Teleorman a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru săvârșirea...
15:10
Explozia din Rahova. Stelian Bujduveanu anunță că blocul va fi pus în siguranță, pe cheltuiala Primăriei # Newsweek.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, vineri, semnarea de acorduri cu...
14:50
Plusuri și minusuri: Ce șanse au Băluță, Ciucu, Drulă, Anca Alexandrescu la primăria București? # Newsweek.ro
Duminică bucureștenii își aleg primarul. Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Anca Alexandre...
14:50
SUA lui Trump dă ultimatum Europei să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 # Newsweek.ro
Noua strategie de securitate gândită la Casa Albă dă fiori Europei. SUA dă ultimatum țărilor de pe „...
14:30
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită. Ministrul Energiei: România este în siguranţă # Newsweek.ro
Centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 0...
14:20
Se deschid pârtiile de schi în România. Salvamontiștii, recomandări pentru iubitorii sporturilor de iarnă # Newsweek.ro
Salvamontiștii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei păr...
Acum 6 ore
14:10
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani # Newsweek.ro
Pensionarii au început să primească ajutorul la pensie de 400 lei, bani primiți de la Guvern pentru ...
13:50
Fost director CIA: Rusia, învinsă cu sancțiuni noi și folosirea celor 200.000.000.000$ blocați în banci # Newsweek.ro
Generalul Petraeus, fost director al CIA: „Europa ar trebui să folosească active înghețate pentru a ...
13:40
Angajatorul din Viena al lui Călin Georgescu a încercat să legitimeze o escrocherie de proporții în România # Newsweek.ro
Angajatorul din Viena al lui Călin Georgescu a încercat să dezvolte în România o rețea de influență ...
13:30
Legea pensiilor speciale va fi atacată la CCR. Anunțul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie # Newsweek.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, vineri, în unanimitate, sesizarea ...
13:20
Politico: Noua strategie de securitate a SUA – Trump critică doar puțin Rusia lui Putin și înfierează Europa # Newsweek.ro
Casa Albă a publicat discret noua Strategie de Securitate Națională a SUA, elaborată de administrați...
13:10
Atenție, fermieri! Cererile inițiale pentru ajutorul de stat pentru creșterea animalelor, până pe 15 decembrie # Newsweek.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că cererile inițiale anuale de ...
12:50
VIDEO Momentul în care Ucraina distruge un super avion rusesc MIG-29 de 11.000.000 dolari # Newsweek.ro
Serviciul de informații al Apărării din Ucraina a desfășurat o altă operațiune în Crimeea ocupată, c...
12:40
Trump nu s-a înțeles cu arhitectul pe proporțiile mega-sălii sale de bal de la Casa Albă. A angajat altul # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump vrea ca mega-sala de bal pe care o construiește la Casa Albă să șocheze pr...
12:20
Pensionarii români pierd 300 lei la pensie în 2026. În Moldova, pensiile cresc cu 6%. Cum se explică? # Newsweek.ro
Paradoxal. Deși România este o economie mai puternică, nu reușește să crească pensiile. În schimb în...
Acum 8 ore
12:10
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame are nevoie de încă 140 de milioane de euro din donaţii # Newsweek.ro
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame din Paris are nevoie de încă 140 de milioane de euro di...
12:00
Centrul de sănătate mintală pentru copii al Spitalului de Pediatrie Piteşti, reabilitat cu 500.000 € de un ONG # Newsweek.ro
Un ONG a reabilitat și dotat Centrul de sănătate mintală pentru copii al Spitalului de Pediatrie Pit...
11:50
Arhitecții trag semnalul de alarmă al Capitalei: PUG expirat de 25 de ani, betoane peste betoane, risc seismic # Newsweek.ro
Bucureștiul s-a dezvoltat și se dezvoltă haotic. Arhitecții trag semnalul de alarmă al Capitalei exp...
11:30
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4...
11:20
VIDEO A fost deschis cel mai înalt hotel din lume. Are 377 de metri. Cea mai ieftină cameră costă 350 €/noapte # Newsweek.ro
Cel mai înalt hotel din lume a fost deschis în Dubai Marina. Ciel Dubai Marina - Vignette Collection...
10:50
Casa de Pensii, un nou sprijin pentru cei care iau pensie de urmaș. Ce sume primesc soțul și copiii? # Newsweek.ro
Casa de Pensii anunță un nou sprijin pentru cei care iau pensie de urmaș. Vă spunem ce sume primesc ...
10:50
Platforma informatică a CNAS pare intrată în moarte clinică. Lovitură dură pentru pacienți # Newsweek.ro
Pacienții care au nevoie de rețetă pentru medicamente compensate se confruntă în aceste zile cu întâ...
10:40
În viața fiecăruia apar situații neprevăzute care necesită soluții financiare rapide. Fie că este vo...
10:30
Wizz Air, Ryanair vor să reia zbourile spre Ucraina. Ce este „turismul de dezastre” ce va apărea după război? # Newsweek.ro
Companiile aeriene low-cost Wizz Air, Ryanair, EasyJet se pregătesc să revină în Ucraina imediat ce ...
10:20
Tichetele casnice, un sistem tot mai folosit: Cum funcționează și de ce tot mai mulți oameni îl aleg # Newsweek.ro
La Iași, tichetele de activități casnice încep să prindă contur, iar oamenii descoperă că pot plăti ...
10:20
Scandalul apei din Prahova l-a adus în lumina reflectoarelor pe ieșeanul care sare din sinecură în sinecură # Newsweek.ro
Cine este ieșeanul care a făcut parte din Consiliul de Administrație al societății furnizoare de apă...
Acum 12 ore
10:10
Cum pot beneficia persoanele cu handicap de rovinietă gratuită? Care sunt condițiile și de ce acte ai nevoie? # Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și asistenții personali ai acestora, pot beneficia...
10:00
FOTO Accident mortal, la intrarea în Pasajul Unirii din București. Un motociclist a lovit un pieton # Newsweek.ro
Un accident mortal a avut loc la intrarea dinspre Universitate a Pasajului Unirii din București. Un ...
09:50
Opoziția depune astăzi o moțiune de cenzură. Bolojan: „Se va testa susţinerea de care se bucură guvernul” # Newsweek.ro
Opoziţia urmează să depună vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „Rom...
09:40
Alegeri pe 7 decembrie. De ce documente ai nevoie pentru a vota? Actul cu care nu te poți prezenta # Newsweek.ro
Alegătorii care merg la urne pe 7 decembrie 2025 trebuie să știe că pot vota doar cu un act de ident...
09:30
Cum a pierdut portavionul Truman de 4.500.000.000$ un avion F-18 de 70.000.000$? De ce a alunecat de pe punte? # Newsweek.ro
Ancheta a arătat cum portavionul „Truman” a pierdut al doilea avion în timpul desfășurării în Marea ...
