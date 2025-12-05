Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale

Newsweek.ro, 5 decembrie 2025 17:50

Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
18:10
Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătate, vacanțe, familie. Pești, Leu, Gemeni - surprize Newsweek.ro
Ultima lună a anului aduce foarte mari scgimbări. Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătat...
Acum 30 minute
18:00
Cum va face McLaren jocurile ca să câștige Formula 1 la piloți Newsweek.ro
Singura constantă la echipa britanică tradițională din acest sezon a fost angajamentul lor de a nu d...
18:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează: „Coaliţia va fi testată la votul moţiunii de cenzură” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea coaliţiei va fi pusă la încercare odată cu votul a...
17:50
Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale Newsweek.ro
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...
Acum o oră
17:40
Acord uriaș în Hollywood: Netflix cumpără Warner Bros. Discovery și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari Newsweek.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.
17:40
Prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 MW din Europa de Est, în România Newsweek.ro
În România, a fost inaugurată prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 M...
17:20
Verdict CNSAS: Gheorghe Nețoiu, candidat la Primăria București, a fost cadru al Securității lui Ceaușescu Newsweek.ro
Gheorghe Nețoiu, fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, Dinamo București și Universit...
17:20
Guvernul pregătește o nouă ordonanță trenuleț în decembrie: posibile efecte asupra salariului minim Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palat...
Acum 2 ore
17:10
Tranzacție surpriză de 72.000.000.000$: Netflix cumpără Warner Bros. și HBO. Cum este afectată România Newsweek.ro
Netflix a triumfat în războiul ofertelor pentru Warner Bros. și HBO, anunțând o înțelegere care ar p...
16:50
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau baza nucleară Île Longue Newsweek.ro
Jandarmeria franceză a anunţat că mai multe drone au fost observate joi seara deasupra bazei Île Lon...
16:40
Nou pas, pe Autostrada Sibiu–Făgăraş. Guvernul a aprobat exproprieri de 2.200.000 lei pe tronsonul 1 Newsweek.ro
Guvernul a făcut un nou pas pentru Autostrada Sibiu–Făgăraş. A aprobat exproprieri de 2.200.000 lei ...
16:30
Rafinăria Petrobrazi, afectată de problemele de turbiditate la Paltinu, funcționează în continuare Newsweek.ro
Autoritățile din Prahova confirmă că Rafinăria Petrobrazi, deși legată de sursa de apă Paltinu cu pr...
16:20
CE amendează rețeaua X cu 120 milioane euro pentru încălcarea regulilor DSA și conturi „verificate” Newsweek.ro
Executivul european sancționează platforma X pentru lipsa transparenței și neregulile legate de cont...
Acum 4 ore
16:10
România, Austria și Finlanda înregistrează cel mai puternic declin al angajaților din UE, arată Eurostat Newsweek.ro
România, Austria și Finlanda înregistrează cea mai severă scădere a numărului de angajați din Uniune...
16:10
UE amendează rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €. Care este motivul? Newsweek.ro
Uniunea Europeană a decis să amendeze rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €, î...
16:10
VIDEO Televiziunea germană ARTE, documentar în premieră despre abuzurile din gimnastica românească Newsweek.ro
Televiziunea germană ARTE prezintă astăzi, în premieră, la 20.30, un documentar despre abuzurile din...
15:50
VIDEO Premierul Bolojan explică problemele din energie, reforma companiilor de stat și cu apa din Prahova Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, după ședința de Guvern de vineri, 5 decembr...
15:50
Bătrâni, jefuiți în București de hoți care se dădeau angajați la un furnizor de energie. 5 persoane, arestate Newsweek.ro
Mai mulți bătrâni au fost jefuiți în București de hoți care se dădeau angajați la un furnizor de ene...
15:40
Germania reintroduce serviciul militar voluntar pentru tinerii de 18 ani. Ce se întâmplă în România Newsweek.ro
Parlamentul german, Bundestag, a votat pentru introducerea serviciului militar voluntar, într-o mișc...
15:20
Un primar din Teleorman, pus sub control judiciar de DNA. Ce „combinație” a făcut edilul? Newsweek.ro
Primarul unei comune din județul Teleorman a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru săvârșirea...
15:10
Explozia din Rahova. Stelian Bujduveanu anunță că blocul va fi pus în siguranță, pe cheltuiala Primăriei Newsweek.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, vineri, semnarea de acorduri cu...
14:50
Plusuri și minusuri: Ce șanse au Băluță, Ciucu, Drulă, Anca Alexandrescu la primăria București? Newsweek.ro
Duminică bucureștenii își aleg primarul. Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Anca Alexandre...
14:50
SUA lui Trump dă ultimatum Europei să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 Newsweek.ro
Noua strategie de securitate gândită la Casa Albă dă fiori Europei. SUA dă ultimatum țărilor de pe „...
14:30
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită. Ministrul Energiei: România este în siguranţă Newsweek.ro
Centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 0...
14:20
Se deschid pârtiile de schi în România. Salvamontiștii, recomandări pentru iubitorii sporturilor de iarnă Newsweek.ro
Salvamontiștii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei păr...
Acum 6 ore
14:10
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani Newsweek.ro
Pensionarii au început să primească ajutorul la pensie de 400 lei, bani primiți de la Guvern pentru ...
13:50
Fost director CIA: Rusia, învinsă cu sancțiuni noi și folosirea celor 200.000.000.000$ blocați în banci Newsweek.ro
Generalul Petraeus, fost director al CIA: „Europa ar trebui să folosească active înghețate pentru a ...
13:40
Angajatorul din Viena al lui Călin Georgescu a încercat să legitimeze o escrocherie de proporții în România Newsweek.ro
Angajatorul din Viena al lui Călin Georgescu a încercat să dezvolte în România o rețea de influență ...
13:30
Legea pensiilor speciale va fi atacată la CCR. Anunțul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Newsweek.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, vineri, în unanimitate, sesizarea ...
13:20
Politico: Noua strategie de securitate a SUA – Trump critică doar puțin Rusia lui Putin și înfierează Europa Newsweek.ro
Casa Albă a publicat discret noua Strategie de Securitate Națională a SUA, elaborată de administrați...
13:10
Atenție, fermieri! Cererile inițiale pentru ajutorul de stat pentru creșterea animalelor, până pe 15 decembrie Newsweek.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că cererile inițiale anuale de ...
12:50
VIDEO Momentul în care Ucraina distruge un super avion rusesc MIG-29 de 11.000.000 dolari Newsweek.ro
Serviciul de informații al Apărării din Ucraina a desfășurat o altă operațiune în Crimeea ocupată, c...
12:40
Trump nu s-a înțeles cu arhitectul pe proporțiile mega-sălii sale de bal de la Casa Albă. A angajat altul Newsweek.ro
Președintele Donald Trump vrea ca mega-sala de bal pe care o construiește la Casa Albă să șocheze pr...
12:20
Pensionarii români pierd 300 lei la pensie în 2026. În Moldova, pensiile cresc cu 6%. Cum se explică? Newsweek.ro
Paradoxal. Deși România este o economie mai puternică, nu reușește să crească pensiile. În schimb în...
Acum 8 ore
12:10
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame are nevoie de încă 140 de milioane de euro din donaţii Newsweek.ro
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame din Paris are nevoie de încă 140 de milioane de euro di...
12:00
Centrul de sănătate mintală pentru copii al Spitalului de Pediatrie Piteşti, reabilitat cu 500.000 € de un ONG Newsweek.ro
Un ONG a reabilitat și dotat Centrul de sănătate mintală pentru copii al Spitalului de Pediatrie Pit...
11:50
Arhitecții trag semnalul de alarmă al Capitalei: PUG expirat de 25 de ani, betoane peste betoane, risc seismic Newsweek.ro
Bucureștiul s-a dezvoltat și se dezvoltă haotic. Arhitecții trag semnalul de alarmă al Capitalei exp...
11:30
Primele vești bune pentru guvernul Bolojan. Cu cât a crescut economia? Newsweek.ro
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4...
11:20
VIDEO A fost deschis cel mai înalt hotel din lume. Are 377 de metri. Cea mai ieftină cameră costă 350 €/noapte Newsweek.ro
Cel mai înalt hotel din lume a fost deschis în Dubai Marina. Ciel Dubai Marina - Vignette Collection...
10:50
Casa de Pensii, un nou sprijin pentru cei care iau pensie de urmaș. Ce sume primesc soțul și copiii? Newsweek.ro
Casa de Pensii anunță un nou sprijin pentru cei care iau pensie de urmaș. Vă spunem ce sume primesc ...
10:50
Platforma informatică a CNAS pare intrată în moarte clinică. Lovitură dură pentru pacienți Newsweek.ro
Pacienții care au nevoie de rețetă pentru medicamente compensate se confruntă în aceste zile cu întâ...
10:40
Top 5 beneficii ale folosirii creditelor rapide online pentru urgențe financiare (P) Newsweek.ro
În viața fiecăruia apar situații neprevăzute care necesită soluții financiare rapide. Fie că este vo...
10:30
Wizz Air, Ryanair vor să reia zbourile spre Ucraina. Ce este „turismul de dezastre” ce va apărea după război? Newsweek.ro
Companiile aeriene low-cost Wizz Air, Ryanair, EasyJet se pregătesc să revină în Ucraina imediat ce ...
10:20
Tichetele casnice, un sistem tot mai folosit: Cum funcționează și de ce tot mai mulți oameni îl aleg Newsweek.ro
La Iași, tichetele de activități casnice încep să prindă contur, iar oamenii descoperă că pot plăti ...
10:20
Scandalul apei din Prahova l-a adus în lumina reflectoarelor pe ieșeanul care sare din sinecură în sinecură Newsweek.ro
Cine este ieșeanul care a făcut parte din Consiliul de Administrație al societății furnizoare de apă...
Acum 12 ore
10:10
Cum pot beneficia persoanele cu handicap de rovinietă gratuită? Care sunt condițiile și de ce acte ai nevoie? Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și asistenții personali ai acestora, pot beneficia...
10:00
FOTO Accident mortal, la intrarea în Pasajul Unirii din București. Un motociclist a lovit un pieton Newsweek.ro
Un accident mortal a avut loc la intrarea dinspre Universitate a Pasajului Unirii din București. Un ...
09:50
Opoziția depune astăzi o moțiune de cenzură. Bolojan: „Se va testa susţinerea de care se bucură guvernul” Newsweek.ro
Opoziţia urmează să depună vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „Rom...
09:40
Alegeri pe 7 decembrie. De ce documente ai nevoie pentru a vota? Actul cu care nu te poți prezenta Newsweek.ro
Alegătorii care merg la urne pe 7 decembrie 2025 trebuie să știe că pot vota doar cu un act de ident...
09:30
Cum a pierdut portavionul Truman de 4.500.000.000$ un avion F-18 de 70.000.000$? De ce a alunecat de pe punte? Newsweek.ro
Ancheta a arătat cum portavionul „Truman” a pierdut al doilea avion în timpul desfășurării în Marea ...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.