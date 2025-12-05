Platforma informatică a CNAS pare intrată în moarte clinică. Lovitură dură pentru pacienți

Newsweek.ro, 5 decembrie 2025 10:50

Pacienții care au nevoie de rețetă pentru medicamente compensate se confruntă în aceste zile cu întâ...

• • •

Acum 5 minute
11:30
Primele vești bune pentru guvernul Bolojan. Cu cât a crescut economia? Newsweek.ro
Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului în curs, cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4...
Acum 15 minute
11:20
VIDEO A fost deschis cel mai înalt hotel din lume. Are 377 de metri. Cea mai ieftină cameră costă 350 €/noapte Newsweek.ro
Cel mai înalt hotel din lume a fost deschis în Dubai Marina. Ciel Dubai Marina - Vignette Collection...
Acum o oră
10:50
Casa de Pensii, un nou sprijin pentru cei care iau pensie de urmaș. Ce sume primesc soțul și copiii? Newsweek.ro
Casa de Pensii anunță un nou sprijin pentru cei care iau pensie de urmaș. Vă spunem ce sume primesc ...
10:50
10:40
Top 5 beneficii ale folosirii creditelor rapide online pentru urgențe financiare (P) Newsweek.ro
În viața fiecăruia apar situații neprevăzute care necesită soluții financiare rapide. Fie că este vo...
Acum 2 ore
10:30
Wizz Air, Ryanair vor să reia zbourile spre Ucraina. Ce este „turismul de dezastre” ce va apărea după război? Newsweek.ro
Companiile aeriene low-cost Wizz Air, Ryanair, EasyJet se pregătesc să revină în Ucraina imediat ce ...
10:20
Tichetele casnice, un sistem tot mai folosit: Cum funcționează și de ce tot mai mulți oameni îl aleg Newsweek.ro
La Iași, tichetele de activități casnice încep să prindă contur, iar oamenii descoperă că pot plăti ...
10:20
Scandalul apei din Prahova l-a adus în lumina reflectoarelor pe ieșeanul care sare din sinecură în sinecură Newsweek.ro
Cine este ieșeanul care a făcut parte din Consiliul de Administrație al societății furnizoare de apă...
10:10
Cum pot beneficia persoanele cu handicap de rovinietă gratuită? Care sunt condițiile și de ce acte ai nevoie? Newsweek.ro
Persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și asistenții personali ai acestora, pot beneficia...
10:00
FOTO Accident mortal, la intrarea în Pasajul Unirii din București. Un motociclist a lovit un pieton Newsweek.ro
Un accident mortal a avut loc la intrarea dinspre Universitate a Pasajului Unirii din București. Un ...
09:50
Opoziția depune astăzi o moțiune de cenzură. Bolojan: „Se va testa susţinerea de care se bucură guvernul” Newsweek.ro
Opoziţia urmează să depună vineri o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, intitulată „Rom...
09:40
Alegeri pe 7 decembrie. De ce documente ai nevoie pentru a vota? Actul cu care nu te poți prezenta Newsweek.ro
Alegătorii care merg la urne pe 7 decembrie 2025 trebuie să știe că pot vota doar cu un act de ident...
Acum 4 ore
09:30
Cum a pierdut portavionul Truman de 4.500.000.000$ un avion F-18 de 70.000.000$? De ce a alunecat de pe punte? Newsweek.ro
Ancheta a arătat cum portavionul „Truman” a pierdut al doilea avion în timpul desfășurării în Marea ...
09:20
SONDAJ Daniel Băluţă - 26%, Ciprian Ciucu - 24%, Cătălin Drulă - 20%, Anca Alexandrescu - 18% Newsweek.ro
Un sondaj ARA îl dă favorit la alegerile de duminică pentru Primăria Capitalei pe Daniel Băluţă, can...
09:20
În ce zi intră săptămâna viitoare alocația, indemnizația de creștere copil, stimulentul de inserție? Ce sume? Newsweek.ro
În ce zi intră săptămâna viitoare alocația, indemnizația de creștere copil, stimulentul de inserție?...
09:00
METEO decembrie Ce vreme vom avea de Crăciun și de Anul Nou? Nu scoateți sani și skiurile Newsweek.ro
Avem toate datele despre cum va fi vremea în luna decembrie. Ce vreme vom avea de Crăciun și de Anul...
08:50
Vreme neobișnuit de caldă în România: temperaturi de până la 16 grade, vineri, în nordul țării Newsweek.ro
Temperaturile rămân ridicate pentru această dată. Maximele de vineri pornesc de la 7 grade în nordul...
08:40
Funcționari dintr-o primărie din Dolj, anchetați pentru însușirea timp de trei ani a bonurilor de carburant Newsweek.ro
Ancheta este departe de final, în cazul unor funcționari de la o primărie din Dolj, suspectați că, t...
08:30
Ajutorul la pensie pe noiembrie pentru facturi, virat, aseară, pensionarilor. Cum verifici? Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic, pentru luna noiembrie, a...
08:20
Europa construiește cea mai mare fabrică de pământuri rare pentru a reduce dependența de China Newsweek.ro
Europa accelerează construcţia celei mai mari fabrici de pământuri rare de pe continent, situată chi...
08:20
Legea de tăiere a pensiilor speciale, contestată azi la CCR. Verdictul se va da în 2026. Ce „fenomen” va urma? Newsweek.ro
Înalta Curte va decide, azi, atacarea la CCR a legii care taie pensiile speciale. Este doar o formal...
08:10
Vineri are loc tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026, la Washington DC. România află adversarele Newsweek.ro
Tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Cupei Mondiale 2026 are loc vineri, la John F. Kenne...
08:10
Proiectul „Vinul tău din via ta” – o reinventare a vinului artizanal Newsweek.ro
Acest proiect încearcă să refacă „legătura cu pământul” – adică legătura între om şi vinul pe care a...
08:00
China planifică un mega-tunel maritim pentru trenuri. Se va circula cu viteze record Newsweek.ro
China se angajează într-una dintre cele mai mari aventuri cu tuneluri din toate timpurile: o structu...
07:50
Diana Buzoianu respinge apelurile la demisie: Responsabilitatea întreruperii apei revine autorităților locale Newsweek.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că nu îşi dă demisia în urma scandalului privind întrerup...
07:40
Putin, încrezător că va stăpâni Marea Neagră și fără flotă. Avioane SUA, operaționale pe coastele României Newsweek.ro
La 2 decembrie, Vladimir Putin a declarat că Rusia este „gata de război” dacă Europa vrea să lupte. ...
07:40
VIDEO Părintele Constantin Necula: Biserica e prisma prin care se poate reflectat dorința românilor de unitate Newsweek.ro
Întors recent de la Vatican, părintele Constantin Necula a vorbit la Newsweek Report despre relația ...
07:40
De ce punem ghetuțele la ușă de Moș Nicolae. Nuielușa din ramuri de măr nu răsplătește faptele bune Newsweek.ro
În noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii din întreaga țară își pregătesc ghetuțele și le așază cumin...
07:40
Mulți șoferi nu știu că mașinile moderne se strică dacă le faci plinul. Pagubele te duc la 1.000 de euro Newsweek.ro
Mulți șoferi, chiar și unii cu multă experiență, nu știu că mașinile moderne, mai ales cele pe benzi...
Acum 6 ore
07:20
Horoscop 6 decembrie. Luna în Rac aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii, zi tensionată Newsweek.ro
Horoscop 6 decembrie. Luna în Rac aduce probleme în relațiile Săgetătorilor. Gemenii au parte de o z...
06:50
Casa de Pensii dă vești proaste pentru o categorie de pensionari. „În 90% din dosare banii sunt mai puțini” Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat faptul că anumite categorii de pensionari vor rămâne cu mai puțini bani la ...
06:10
Sărbătoare 6 decembrie. Sfântul Ierarh Nicolae, cruce roșie în calendar. De ce să pui crenguțe de pomi în apă? Newsweek.ro
Pe 6 decembrie, Biserica îl pomenește pe Sfântul Ierarh Nicolae. După prăznuirea Sfântului Andrei, p...
Acum 12 ore
23:10
Netflix, ofertă de 85% pentru Warner Bros. Discovery. Oferte iniţiale mai au Paramount Skydance şi Comcast Newsweek.ro
Netflix ar fi făcut o ofertă de 85%, pentru achiziţionarea Warner Bros. Discovery. Oferte iniţiale a...
Acum 24 ore
22:10
Zelenski, în pericol pe aeroprtul din Dublin. Patru drone de tip militar au „întâmpinat” avionul prezidențial Newsweek.ro
În noaptea de 2 decembrie, patru drone neidentificate au încălcat zona de interdicție aeriană de lân...
21:50
Regimul militar din Burkina Faso a reintrodus în Codul Penal pedeapsa cu moartea Newsweek.ro
Regimul militar din statul african Burkina Faso a reintrodus în Codul Penal pedeapsa cu moartea, abo...
21:40
VIDEO Un clip filmat cu Nicușor Dan și Cătălin Drulă, ilegal. Biroul Electoral cere să fie șers Newsweek.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a dispus retragerea de pe internet a înregistrării video ...
21:40
Rusia se face de râs. Încă o rachetă Sarmat s-a prăbuşit lângă silozul de lansare. Când s-a mai întâmplat? Newsweek.ro
Rusia se face de râs din nou. Încă o rachetă Sarmat, teoretic înspăimântătoare, ca forţă destructivă...
21:30
Oana Țoiu: Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal până în aprilie 2026 Newsweek.ro
Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 20...
21:10
Tenismena Anastasia Potapova nu va mai reprezenta Rusia. Care este statul ce i-a oferit cetăţenia? Newsweek.ro
Tenismena rusă Anastasia Potapova nu va mai reprezenta Rusia în competiţiile sportive. Care este sta...
20:50
Chisăliță, expert: Hidroenergia a salvat România de la colapsul sistemului energetic, după Paltinu Newsweek.ro
Dumitru Chisăliță, expert în Energetică, spune că hidroenergia a salvat România de la colapsul siste...
20:40
Nicuşor Dan a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a modificării OUG de combatere a extremismului Newsweek.ro
Nicuşor Dan spune că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii ce modifică OUG 31/2002...
20:20
Marea Britanie și Norvegia pornesc la vânătoare de submarine ale Rusiei cu 13 nave de război Newsweek.ro
Marea Britanie au dezvăluit un nou pact naval pentru „vânarea submarinelor rusești” în zone de secur...
20:10
Cât de mult scade producția de energie a panourilor solare iarna? Dar dacă ninge sau plouă? Newsweek.ro
Panourile solare continuă să genereze energie electrică pe tot parcursul iernii, dar cât de mult vă ...
19:50
Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai accentuată încetinire, de la prima carantină Covid Newsweek.ro
UK nu se simte deloc bine în afara UE. Sectorul Construcțiilor din Marea Britanie suferă cea mai acc...
19:40
Un bărbat s-a ars cu „apă minerală”: „A fost un iad!” Prin ce experiență șocantă a trecut la un restaurant Newsweek.ro
Un bărbat a trecut printr-o experiență șocantă la un restaurant, după ce s-a ars grav cu „apă minera...
19:20
NATO va integra statele nordice sub Comandamentul Forţelor Întrunite, de la Norfolk, din SUA Newsweek.ro
NATO va integra ţările nordice, săptămâna aceasta, sub comanda Comandamentului Forţelor Întrunite de...
19:20
Viața la pensie. Cum să petreci sărbătorile singur în apartament. Poți avea momente de bucurie și relaxare Newsweek.ro
Petrecerea sărbătorilor în singurătate nu trebuie să fie un motiv de tristețe. Chiar și într-un apar...
19:10
New York Times dă în judecată Pentagonul pentru încălcarea libertăţii presei şi libertăţii de expresie Newsweek.ro
Prestigioasa publicaţie americană The New York Times dă în judecată Pentagonul, pentru încălcarea li...
19:00
Apa ar trebui să ajungă în Prahova şi Dâmboviţa. E aproape de operatorii economici şi de Hidro Prahova Newsweek.ro
Apa ar trebui să ajungă în judeţele Prahova şi Dâmboviţa, la consumatori, în cursul zilei de luni. E...
18:50
Turcia, gata să preia conducerea pentru securitatea Mării Negre alături de România împotriva agresiunii Rusiei Newsweek.ro
Turcia este pregătită să preia conducerea în securitatea maritimă a Mării Negre alături de alți part...
