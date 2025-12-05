Japonia - Ungaria, în grupa României de la Campionatul Mondial » Biletul pentru sferturile de finală e pe masă!
Japonia și Ungaria se întâlnesc astăzi, de la ora 19:00, în runda secundă a grupei principale I de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini din Rotterdam Ahoy, și televizat pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. ...
• • •
Puștiul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după eliminarea din debutul în Cupa României # Gazeta Sporturilor
Robert Necșulescu (18 ani) a primit verdictul după eliminarea suferită la debutul pentru prima echipă a FCSB. În partida pierdută categoric de campioană la Arad, 0-3 cu UTA, tânărul a fost protagonistul unui moment nefericit în minutul 34, atunci când arbitrul Andrei Roman l-a eliminat direct pentru un fault dur asupra lui Alexandru Benga, decizie confirmată ulterior de VAR. ...
Stadionul din Chiajna funcționează cu o „tabelă” inedită. Scorul în Concordia - Chindia a fost afișat într-un mod aparte, cu pancarte agățate în cuie bătute într-un perete.Suntem aproape în 2026, dar infrastructura multor cluburi autohtone, inclusiv a celor cu pretenții de promovare, continuă să lase de dorit. Cu tabela electronică nefuncțională, cei de la Chiajna s-au văzut nevoiți să improvizeze și au gândit un afișaj manual, cu pancarte bătute în cuie. ...
Duminică are loc primul turneu caritabil de FIFA din România. Cine participă și unde ajung banii strânși # Gazeta Sporturilor
Duminică, pe 7 decembrie, începând cu ora 17:00 în clubul Interbelic din București va avea loc primul turneu caritabil de FIFA din România.Clubul Interbelic din București se transformă duminică! 32 de jucători, 16 echipe se vor juca FIFA, iar toate încasările urmează să fie donate Fundației Neuroatipic.„EAFC, sau FIFA cum îi spunem în popor, nu mai este doar un joc cu o manetă, a devenit o parte constantă a stilului de viață modern. ...
Japonia - Ungaria, în grupa României de la Campionatul Mondial » Biletul pentru sferturile de finală e pe masă! # Gazeta Sporturilor
Lando Norris a fost cel mai rapid și în al doilea antrenament din Abu Dhabi, dar surprinde: „Nu sunt pe deplin fericit” # Gazeta Sporturilor
Lando Norris (26 de ani, McLaren) a înregistrat cel mai rapid tur și în a doua sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi. Duminică, în Marele Premiu, britanicul pornește ca favorit la cucerirea titlului mondial la piloți.La fel ca în prima sesiune de antrenamente libere, și a doua sesiune a fost dominată de Lando Norris, urmat din nou de Max Verstappen. ...
Adrian Iencsi, 50 de ani, fost campion cu Rapid, a spus azi la GSP Live că alb-vișiniii sunt principalii favoriți la titlu. Și a numit cel mai bun fotbalist al liderului, în opinia lui.La capătul a 18 etape, Rapid ocupă locul 1 în Superliga, având 38 de puncte acumulate din 11 victorii, 5 remize și numai două eșecuri. ...
ȘOC în Ucraina! Decizie considerată SCANDALOASĂ: campioana europeană a acceptat cetățenia rusă # Gazeta Sporturilor
Oficialii ucraineni au condamnat ferm decizia campioanei europene la sărituri în apă și dublei participante la Jocurile Olimpice, Sofiya Lyskunova (23 de ani), de a renunța la cetățenia ucraineană și de a o accepta pe cea rusă. Federația Ucraineană de Sărituri în Apă a calificat decizia ei drept „categoric inacceptabilă” și intenționează să-i retragă toate premiile obținute până acum. ...
Au pus gând rău liderului neînvins: „Cât să mai câștige și ei?” » Plus o promisiune: „Nimeni nu mai vorbește de bani!” # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a anunțat astăzi, într-o conferință de presă susținută de antrenorul Tibor Selymes și fotbalistul Ricardo Farcaș, că vrea să provoace primul eșec din acest sezon liderului Ligii a II-a, Corvinul Hunedoara.Poli se va confrunta cu hunedorenii duminică, de la ora 12:30, pe stadionul din Copou, în etapa a 16-a a campionatului. ...
Front comun în Superligă » Toate cluburile se alătură unei cauze importante: „Ne unim vocile pentru a transmite un mesaj clar” # Gazeta Sporturilor
Centrul FILIA, organizație neguvernamentală care militează pentru drepturile femeilor, a inițiat un demers de conștientizare asupra pericolului reprezentat de violențele comise asupra femeilor din România. În ultima etapă, toate cluburile din prima ligă s-au alăturat demersului, ieșind pe teren cu bannere de susținere a cauzei. Acum, echipele din Superligă au luat parte și la o campanie digitală comună. ...
Incredibil! Marko Dugandzic, aproape de o destinație surpriză la doar câteva zile după ce a devenit liber de contract # Gazeta Sporturilor
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, este foarte aproape de un nou transfer, la doar trei zile după ce și-a anunțat plecarea de la FC Seoul. Croatul a publicat mesajul despărțirii pe rețelele de socializare, iar numele său a fost imediat asociat cu o nouă destinație surpriză.În 2023, Rapid l-a vândut pe atacant la Al-Tai pentru 2 milioane de euro. ...
Feyenoord, la alt nivel » Tranzacție „de viitor” chiar înaintea partidei cu FCSB # Gazeta Sporturilor
Feyenoord, viitoarea adversară din Europa League a celor de la FCSB, a preluat controlul asupra stadionului pe care evoluează, după ce achiziționat un nou pachet de acțiuni ale companiei care administrează arena.Clubul a ajuns la o participație de 95% din acțiuni, după un efort considerabil, în ultimii ani. Tranzacția are ca scop maximizarea profitului, însă olandezii vor avea și obligații, în perioada imediat următoare. ...
Selecționerul Ovidiu Mihăilă, acuzat pentru eșecul de la Mondial: „Nu mai știu pe ce lume trăiesc” # Gazeta Sporturilor
România a ratat șansa a de a se califica în sferturile Campionatului Mondial, după înfrângerea din meciul cu Ungaria, scor 34-27.Vasile Stângă (68 de ani), lider în clasamentul all-time al golurilor pentru România, l-a criticat pe Ovidiu Mihăilă, selecționerul României, pentru deciziile greșite luate în timpul acestui meci. ...
El va arbitra FCSB - Dinamo! » A fost acuzat că ține cu campioana, iar Gigi Becali l-a lăudat recent: „Se vede pe fața lui” # Gazeta Sporturilor
Marian Barbu este arbitrul care va conduce de la centru derby-ul dintre FCSB și Dinamo, care se va juca sâmbătă, 6 decembrie, de la 20:30, în runda 19 din Superliga. Barbu, din Făgăraș, va fi ajutat de asistenții Mircea Grigoriu (București) și Adrian Vornicu (Iași). În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Valentin Porumbel. Florin Andrei va fi rezervă, iar Octavian Șovre va îndeplini rolul de observator. ...
Andrei Rațiu a spus ce adversare își dorește pentru România la Cupa Mondială: „Întotdeauna am vrut să joc cu el” # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul dreapta de la Rayo Vallecano și al naționalei României, a spus în dialogul cu GSP.ro care sunt cele 3 echipe pe care și-ar dori ca „tricolorii” să le întâlnească în cazul unei calificări la Cupa Mondială din 2026. Vineri, 5 decembrie, începând cu 19:00, România va afla care sunt cele 3 echipe pe care le poate întâlni la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. ...
Rapid se pregătește de o perioadă de transferuri atipică, în raport cu cele din ultimele sezoane. Conducerea din Giulești intenționează să realizeze un mercato de iarnă care să consolideze lotul lui Constantin Gâlcă, pentru ca echipa să-și continue parcursul foarte bun din prima parte a campionatului.Vișiniii plănuiesc mai multe mutări importante, definite de certitudini și mai puțin de încercări. ...
Frauda secolului » Un club celebru a plătit 120 de milioane de euro pentru 5 jucători care nu au ajuns niciodată la club! # Gazeta Sporturilor
Gigantul francez Olympique Lyon se află din nou în centrul unui scandal, după ce prestigioasa publicație „L'Equipe” a dezvăluit că echipa trebuie să plătească sume uriașe companiilor de factoring din cauza unor transferuri care nu au avut loc niciodată.Este vorba despre cinci fotbaliști de la Botafogo, pentru care Lyon ar fi plătit o sumă în valoare de 120 de milioane de euro, dar care nu au călcat niciodată pe pământ francez. ...
Virgil van Dijk, desființat în direct după ultimul meci: „Un laș! Scapă nevinovat, vina e mereu a celorlalți” # Gazeta Sporturilor
Craig Burley (54 de ani), fost jucător la cluburi precum Chelsea, Celtic și Derby County, l-a criticat pe Virgil van Dijk (34 de ani) pentru prestația din remiza obținută de Liverpool pe Anfield, 1-1 cu Sunderland.Căpitanul „cormoranilor” a greșit o pasă, în urma căreia „pisicile negre” au deschis scorul pe Anfield, comițând astfel o nouă eroare în acest sezon. ...
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile! Promisiuni și surprize, de la stadionul Dinamo până la „bazin pentru David Popovici” # Gazeta Sporturilor
Bătălia pentru Primăria Capitalei se află pe ultima sută de metri, cu primii patru favoriți separați de doar câteva procente. Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR) sunt candididații cu cele mai mari șanse de a se instala la Primăria București. GSP le-a trimis celor patru mari favoriți un set de zece întrebări punctuale pe teme de sport. Doar Anca Alexandrescu nu a răspuns. ...
Superlativele GSP, ediție istorică pe 17 decembrie 2025! Aflăm cine sunt Fotbalistul/a, Antrenorul, Străinul și Sportivul Anului! Surprize majore # Gazeta Sporturilor
Ajunsă la ediţia cu numărul 60, ancheta organizată de Gazeta Sporturilor, cea mai veche și cea mai prestigioasă decernare de trofee din sportul românesc, își va premia campionii pe 17 decembrie, de la ora 20:00! Superlativele GSP nu înseamnă doar trofee: cu decenii în spate, ancheta e un punct de referinţă pentru cariere, un eveniment care compilează succesele, surprizele și emoţiile sportului românesc. ...
Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul de la Dinamo, urmează să intre în ultimele 6 luni de contract și a spus ce l-ar putea motiva să semneze prelungirea. Contractul lui Eddy Gnahore cu Dinamo expiră la finalul sezonului, iar francezul poate semna cu orice alt club încă din iarnă. A spus că o calificare în cupele europene l-ar motiva să rămână. Exclude varianta de a juca pentru FCSB. ...
Scenariu de groază la FCSB » După Bîrligea, un alt jucător poate rata derby-ul cu Dinamo: „Vom vedea după antrenament” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul lui FCSB, a susținut vineri după-amiază conferința de presă premergătoare derby-ului cu Dinamo, în etapa 19 din Superliga. Tehnicianul cipriot a reconfirmat faptul că nu se va putea baza la acest meci pe Daniel Bîrligea (25 de ani), care ar putea lipsi la toate meciurile rămase în acest an calendaritic din cauza entorsei suferite la glezna stângă. ...
Constantin Gâlcă, „Antrenorul lunii noiembrie 2025” » Declarații pentru GSP: „Mulțumesc, dar asta ne-ar trebui la echipă!” # Gazeta Sporturilor
Constantin Gâlcă (53 de ani) a făcut „dubla” și a câștigat trofeul „Antrenorul lunii” și în noiembrie, după ce l-a adjudecat și luna trecută. Într-un interviu pentru GSP.RO, antrenorul liderului știe de ce are nevoie echipa sa pentru a aduce un nou titlu de campion în Giulești.Deraiați de rapidistul Pancu și de CFR Cluj, giuleștenii s-au redresat. Calm și calculat, Gâlcă a găsit soluția pentru a pune echipa pe picioare după eșecul dur, 0-3, cu CFR. ...
Zeljko Kopic a numit 3 fotbaliști de la FCSB de care se teme: „Nu este un secret” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul de la Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB, care se va juca sâmbătă, de la 20:30. În opinia lui Zeljko Kopic, Florin Tănase, Darius Olaru și Adrian Șut sunt cei mai importanți fotbaliști ai campioanei. Are încredere că echipa lui se poate impune în meciul de pe Arena Națională. ...
A avut loc prima sesiune de antrenament de la Abu Dhabi » Doar 8 miimi de secundă îi despart pe Norris și Verstappen # Gazeta Sporturilor
Prima sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu de la Abu Dhabi, etapa decisivă a sezonului 2025 de Formula 1, a avut loc vineri pe circuitul „Yas Marina”. Lando Norris de la McLaren a fost cel mai rapid, depășindu-l cu 8 miimi de secundă pe principalul său rival în lupta pentru titlu, Max Verstappen de la Red Bull.Colegul său de echipă, Oscar Piastri, de asemenea în luptă pentru titlu, nu a participat la sesiune. ...
Dan Șucu, Mihai Rotaru, Mihai Stoica și Iuliu Mureșan au semnat o petiție și i-au trimis-o lui Nicușor Dan: „Nu are ce căuta în vestiar!” # Gazeta Sporturilor
Dan Șucu, Mihai Rotaru, Mihai Stoica și Iuliu Mureșan sunt printre conducătorii din fotbalul românesc care nu sunt de acord cu legea ce prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, la toate sporturile, la meciurile organizate în țara noastră.Modificările aduse Legii Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000 de Camera Deputaților continuă să producă rumoare în fotbalul românesc. ...
Finanțare deblocată la clubul de tradiție » 1,2 milioane de euro pentru 4 salarii restante și alte datorii # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași a primit o veste uriașă înaintea derby-ului etapei a 16-a a Ligii a 2-a, care va avea loc duminică, de la ora 12:30, în Copou, cu liderul clasamentului, Corvinul Hunedoara.Conform oficialilor clubului, Primăria Iași va vira astăzi în conturile clubului circa 1,2 milioane de euro. Suma reprezintă rata a doua din contractul aprobat în vară de Consiliul Local Iași, prin care se votase finanțarea Politehnicii cu aproximativ 1,8 milioane euro. ...
Încă o provocare! Cristi Chivu, la ora duelului cu antrenorul pe care Inter l-a vrut înaintea lui # Gazeta Sporturilor
Interul lui Cristi Chivu o întâlnește sâmbătă, de la 19:00, pe Como, echipă pregătită de fostul mijlocaș al Barcelonei, Cesc Fabregas.Pentru Cristi Chivu, duelul cu Como și cu Cesc Fabregas se anunță o provocare la fel de mare ca un derby împotriva Milanului sau a lui Juventus. Antrenorul român va avea sâmbătă ocazia să arate că e mai bun decât tehnicianul spaniol pe care Inter l-a contactat înaintea sa, după plecarea lui Simone Inzaghi în Arabia Saudită. ...
Imagini spectaculoase de la Arena Națională » Muralul cu Gică Hagi a fost inaugurat # Gazeta Sporturilor
Vineri, 5 decembrie, a avut loc inaugurarea muralului cu Gică Hagi de la Arena Națională.Inițiativa a venit din partea Ambasadei Columbiene din București și amintește de cele două meciuri pe care naționala noastră le-a câștigat în compania sud-americanilor la Campionatele Mondiale din 1994 (3-1) și 1998 (1-0).GALERIE FOTO. ...
Asta ne mai lipsea, fraților, șampionilor! O competiție cu suflet, cândva, a fost transformată într-un tabel de Excel mai rece decât inima fostei amante a unuia dintre șefii Federației.Cupa României a fost, ani de zile, terenul de joacă al miracolelor. Acolo unde echipele mici aveau curaj, unde tribunele vibrau, unde se scriau povești care se transmiteau din tată în fiu. ...
Etapa 16 din Liga 2 debutează astăzi, de la ora 18:15, când Concordia Chiajna primește vizita Chindiei Târgoviște. Sâmbătă dimineață au loc alte 7 meciuri, iar runda se termină duminică, cu ultimele 3 partide ale etapei. Toate duelurile pot fi urmărite liveTEXT pe GSP.ro.Fără eșec în această stagiune, Corvinul conduce la pas clasamentul în Liga 2, cu 39 de puncte. La distanță de 9 puncte se află 3 echipe, ASA Târgu Mureș, Steaua și Sepsi. ...
Dan Nistor (37 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Universitatea Cluj.Contractul mijlocașului expira la finalul acestui sezon. Clubul din Ardeal nu a anunțat în comunicat perioada noului contract, dar cel mai probabil este tot pe un sezon, precum s-a întâmplat și în 2024, la prelungirea precedentă. ...
Panini reaprinde febra colecționarilor din România! Se lansează un nou album cu stickere pentru Superliga # Gazeta Sporturilor
Pe 11 decembrie se lansează un nou album de stickere Panini dedicat campionatului de fotbal din România. „Albumul îmbină superb actualitatea cu istoria, fiind o piesă de colecție obligatorie pentru orice pasionat de fotbal”, anunță italienii.Vești bune pentru iubitorii fotbalului românesc și ai colecțiilor Panini. ...
Joan Laporta a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Barcelonei. Actualul său mandat expiră în iunie 2026 și este al doilea. În principiu, are dreptul la încă unul, dar se pare că nu va profita de această ocazie, făcând o comparație cu Vladimir Putin și Nicolas Maduro, liderii din Rusia, respectiv Venezuela. ...
Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 are loc astăzi, 5 decembrie, în „Kennedy Center” din Washington. Ceremonia începe la 19:00, ora României, și poate fi urmărită liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Antena 1.România nu a obținut calificarea la Campionatul Mondial, iar singura șansă de a mai ajunge la turneul final este prin intermediul play-off-ului european. ...
Atacantul lui Al Nassr, Cristiano Ronaldo (40 de ani), și-a oficializat colaborarea cu Perplexity, rivalul lui ChatGPT pe piața de inteligență artificială.Ronaldo a lansat un videoclip promoțional alături de compania amintită pe rețelele de socializare. Internaționalul portughez și-a anunțat investiția spunând: „Curiozitatea este o condiție pentru măreție. Câștigi atunci când pui întrebări noi în fiecare zi. ...
Au pus banii jos pentru transferul lui Alexandru Musi » Ofertă de două milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Impresarul Ioan Becali a dezvăluit că Alexandru Musi (21 de ani, aripă stânga), de la Dinamo, a fost ofertat de către două cluburi din străinătate. Alexandru Musi abia a ajuns la Dinamo, însă deja vin oferte pe numele fostului jucător de la FCSB. Era adus în vară, la schimb cu Dennis Politic. Gigi Becali le plătea „câinilor” și un milion de euro. ...
Claudiu Petrila, „Jucătorul lunii noiembrie 2025” » Declarații pentru GSP: „Astea sunt obiectivele mele! Ar fi top să se întâmple asta” # Gazeta Sporturilor
Claudiu Petrila (25 de ani) a câștigat primul său trofeu de „Jucătorul lunii” în proiectul GSP.ro. Mijlocașul giuleștenilor speră ca în mai anul viitor să câștige titlul de campion cu Rapid, iar două luni mai devreme să se califice cu echipa națională la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și CanadaConvocat în premieră la echipa națională, Petrila a jucat doar 16 minute în victoria, 7-1, cu San Marino. ...
Ce cote au stabilit casele de pariuri pentru alegerile de la Primăria București » Cursă strânsă cu 48 de ore înainte de vot: cum este văzut Gigi Nețoiu # Gazeta Sporturilor
În acest weekend, bucureștenii își vor alege noul primar. Alegerile sunt programate duminică, 7 decembrie. Casele de pariuri au publicat cotele pentru candidați, iar cursa se anunță una destul de strânsă. Ciprian Ciucu (PNL) e favorit să câștige alegerile, în timp ce Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (candidat independent) completează topul favoriților. ...
Titularul din Dinamo - Foresta 4-5 a ajuns instalator de gaze: „Am lucrat și la stația de betoane” » Apariție în premieră după 25 de ani: „După meci, ne-au luat la antidrog” # Gazeta Sporturilor
Cine își mai amintește de Dumitru Ene? Gazeta l-a găsit pe unul dintre titularii „thriller-ului” Dinamo - Foresta de acum un sfert de secol, meciul de răsunet câștigat de suceveni cu 5-4, pe 11 noiembrie 2000. La 53 de ani, mijlocașul din perioada romantică a Diviziei A a „rupt-o” cu fotbalul. Își câștigă pâinea din meseria de instalator, după ce a muncit o vreme și pe șantier. ...
Arena Națională se pregătește de derby-ul etapei 19, dintre FCSB și Dinamo. Cu o zi înaintea marelui meci, pe teren sunt montate instalații de lămpi speciale pentru creșterea și regenerarea gazonului.FCSB - Dinamo are loc sâmbătă, 6 decembrie, de la ora 20:30. Reporterii Gazetei Sporturilor vor fi prezenți pe Arena Națională și vor transmite în timp real toate informațiile relevante. ...
Joan Laporta a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Barcelonei. Actualul său mandat expiră în iunie 2026 și este al doilea. În principiu, are dreptul la încă unul, dar se pare că nu va profita de această ocazie.Joan Laporta nu va mai fi președinte la Barcelona în vară: „Aș putea candida din nou, dar nu voi face ca Putin sau Maduro”„Aș putea candida din nou, dar nu voi face ca Putin sau Maduro. Ar fi nepotrivit. ...
Fosta internațională a identificat marea problemă a României înainte de meciul cu Senegal: „Se vede că le lipsește asta” # Gazeta Sporturilor
Fosta internațională, Alina Dobrin (49 de ani), a explicat pentru GSP de ce crede că România ratează foarte mult de pe extreme și de ce în apărare se primesc foarte multe goluri. Ea crede că în meciul de astăzi cu Senegal (ora 16:30), România nu va avea emoții dacă va juca, cu aceeași determinare ca până acum. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Astăzi, de la ora 20:30, Oțelul Galați și Unirea Slobozia se întâlnesc în primul meci la rundei din #19 din Superligă. Partida de la Galați va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Gălățenii caută victoria care ar aduce echipa pe un loc de play-off, în timp ce Unirea Slobozia încearcă să oprească seria de 7 înfrângeri consecutive. ...
Echipa lui a fost călcată în picioare, însă Gabi Balint tot l-a remarcat: „E extraordinar! Foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare atacant Gabi Balint (62 de ani) a remarcat un fotbalist de la Petrolul, în ciuda faptului că echipa lui Eugen Neagoe a fost învinsă de Universitatea Craiova cu 0-4, în grupele Cupei României. Este vorba despre mijlocașul Danel Dongmo. Camerunezul a început meciul de pe „Ilie Oană” pe banca de rezerve și a fost introdus la pauză, când oltenii conduceau deja cu 2-0. ...
Pilotul celebru din Formula 1 știe cine va câștiga titlul în Formula 1: „E circuitul lui, are un mare avantaj” # Gazeta Sporturilor
Carlos Sainz este de părere că Lando Norris va avea un avantaj decisiv în cursa finală pentru titlul de Formula 1 din 2025, pur și simplu pentru că aceasta se desfășoară în Abu Dhabi.Cursa de la Abu Dhabi a fost programată duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1. ...
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a oferit detalii din spatele transferului lui Adrian Mazilu (18 ani), aripa dreaptă adusă de la Brighton. Adrian Mazilu sosea la Dinamo la finalul lunii octombrie, când bucureștenii le achitau englezior suma de 400.000 de euro, o sumă importantă, ținând cont de problemele financiare care au măcinat clubul în ultima perioadă. Însă, se pare că suma plătită de Dinamo poate fi mult mai mare. ...
