Ireal! Gol marcat dintr-un offside uriaș în primul meci al etapei din Liga 2

Joan Laporta a anunțat că nu va candida pentru un nou mandat de președinte al Barcelonei. Actualul său mandat expiră în iunie 2026 și este al doilea. În principiu, are dreptul la încă unul, dar se pare că nu va profita de această ocazie.Joan Laporta nu va mai fi președinte la Barcelona în vară: „Aș putea candida din nou, dar nu voi face ca Putin sau Maduro”„Aș putea candida din nou, dar nu voi face ca Putin sau Maduro. Ar fi nepotrivit. ...