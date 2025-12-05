Cine va arbitra FCSB - Dinamo. Gigi Becali îl lăuda în urmă cu un an: ”Vă spun că va ajunge mare”
Sport.ro, 5 decembrie 2025 18:50
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
19:00
Moment demn de ”Cascadorii Râsului” la Concordia Chiajna – Chindia! Cum arată o tabelă de scor în Liga 2 # Sport.ro
Partida Concordia Chiajna – Chindia Târgoviște din etapa a 16-a din Liga 2 a oferit scene demne de ”Cascadorii Râsului”.
19:00
Anunțul lui Joyskim Dawa, la câteva zile după ce Gigi Becali a transmis că nu se mai bazează pe el # Sport.ro
Joyskim Dawa (29 de ani) este așteptat să revină curând pe gazon, după multe luni de absență ale fundașului de la FCSB.
Acum 30 minute
18:50
Alexandru Chipciu (36 de ani) evoluează pentru FC Universitatea Cluj din august 2022.
18:50
Cine va arbitra FCSB - Dinamo. Gigi Becali îl lăuda în urmă cu un an: ”Vă spun că va ajunge mare” # Sport.ro
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
Acum o oră
18:40
CFR Cluj a remizat 2-2 în Cupa României cu Metaloglobus București miercuri seară.
18:30
Robert Necșulescu (18 ani), tânărul jucător de la FCSB, a avut parte de un debut de coșmar la seniori, miercuri, în meciul din Cupa României cu UTA Arad, pierdut de campioană, scor 0-3.
18:30
Una caldă, alta rece pentru Umit Akdag înainte de barajul Turcia – România pentru Mondial # Sport.ro
România se va duela cu Turcia, în deplasare, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.
18:20
Aurel Pîrtea îl înfruntă astăzi pe Alexey Makhno la Moscova. „Minerul” și-a analizat adversarul și a dat verdictul # Sport.ro
„Minerul” Aurel Pîrtea i-a făcut portretul lui Alexey Makhno în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:20
Primele 14 etape ale sezonului de Premier League au adus confirmări și dezamăgiri în rândul granzilor, un Erling Haaland stelar și o mare surpriză în clasamentul golgheterilor: Igor Thiago, vârful brazilian al celor de la Brentford.
Acum 2 ore
18:00
Când temperaturile scad și străzile devin alunecoase, încălțămintea potrivită nu mai este doar un detaliu de stil, ci o necesitate.
17:50
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin # Sport.ro
Răzvan Raț (44 de ani) a jucat în Anglia la West Ham, unde și-a trecut în CV 20 de apariții.
17:40
România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj # Sport.ro
FIFA va organiza la Washington tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de la Cupa Mondială, astăzi, de la ora 19:00.
17:30
Inter Milano, favorită pentru a câștiga Coppa Italia, transmisă exclusiv pe VOYO! Ce cote are echipa lui Cristian Chivu # Sport.ro
Casele de pariuri o consideră pe Inter Milano principala forță din Coppa Italia.
17:20
E OUT! Dinamo a făcut anunțul final înaintea de derby-ul cu FCSB: ”Tentația lui e să riște!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo este programat sâmbătă seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa 19 din Superliga României.
17:20
Galacticii suferă din nou la capitolul accidentări.
Acum 4 ore
17:00
Daniel Oprița, atac fără precedent la conducerea Stelei București: „Să mă dea afară acum!” # Sport.ro
Daniel Oprița se află în război total cu șefii săi de la Steaua București.
17:00
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, și-a anunțat recent despărțirea de formația sud-coreeană FC Seul.
16:40
Horațiu Moldovan s-a săturat și îi face probleme lui Atletico Madrid! Anunțul spaniolilor: ”Implică un risc!” # Sport.ro
În ianuarie 2024, Horațiu Moldovan o părăsea pe Rapid pentru a semna cu gigantul din campionatul Spaniei, Atletico Madrid.
16:20
Remarcații lui Zeljko Kopic de la FCSB: ”Au calitate, toată lumea se așteaptă să joace bine” # Sport.ro
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
16:20
Neil Lennon (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, antrenează din martie la Dunfermline Athletic, formație din eșalonul secund al Scoției.
15:20
Prelungiri de contracte la gruparea ardeleană.
Acum 6 ore
15:00
Presiunea pusă pe echipa României de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Crina Pintea a vorbit despre rolul jucat în sportul românesc de echipa națională de handbal feminin, în ultimii ani.
14:50
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
14:40
„Am renăscut ca pasărea Phoenix!” Crina Pintea a ales momentul care a bucurat-o cel mai mult la naționala României de handbal feminin # Sport.ro
Crina Pintea a amintit de spiritul extraordinar văzut în echipa națională a României de handbal feminin, în urmă cu zece ani.
14:40
Barcelona a făcut o mișcare importantă în cursul zilei de vineri, 5 decembrie.
14:40
O mică lecție istorie a numelui devenit legendar în sportul românesc.
14:10
Viorel Frunză a devenit antrenor după retragerea din activitatea de jucător.
14:00
Încă un star din Premier League la Napoli! Conte vrea al treilea fotbalist de la Manchester United # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:30
Un nume mare din naționala României se retrage! Când joacă ultimul meci și ce declara la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Florin Surugiu dispută sâmbătă ultima partidă din carieră.
13:20
Alexandru Musi (21 de ani) a fost transferat în vară de Dinamo și s-a impus repede ca titular sub comanda lui Zeljko Kopic.
Acum 8 ore
13:00
Fotbaliști de la Galatasaray și Fenerbahce arestați astăzi în scandalul pariurilor din Turcia! # Sport.ro
Haos în fotbalul turc, unde toată lumea pariază: jucători, antrenori, arbitri, președinți, patroni.
12:30
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO.
12:20
Mircea Rednic (63 de ani) este pe punctul de a reveni în Superliga României, la aproape trei luni de la despărțirea de Standard Liege, unde a rezistat cinci meciuri.
12:10
Steaua și Dinamo nu mai bat pe nimeni! ZERO puncte pentru fiecare după 5 meciuri în Euro Cup # Sport.ro
Dezastru în cupele europene pentru cele două mari rivale.
12:10
FCSB a anunțat deja primul transfer al iernii.
12:10
Sinner, prea ocupat cu noua iubită-fotomodel: gestul care i-a surprins neplăcut pe italieni # Sport.ro
Jannik Sinner, lipsă de reacție după un moment care a marcat finalul unei ere în tenisul italian.
11:50
Dublă umilință pentru Federația Rusă: Potapova a luat banii și a fugit. De ce a ales tocmai Austria # Sport.ro
Rusoaica Anastasia Potapova va reprezenta Austria, începând cu sezonul 2026 al circuitului WTA.
11:40
Românul Tony Strata, meciul vieții pe ”Dragao”! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este în semifinale # Sport.ro
Vitoria Guimaraes a dat lovitura în Taca da Liga.
11:30
FC Universitatea Cluj a anunţat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai “Şepcilor roşii” în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon.
Acum 12 ore
10:30
Echipa lui Florin Andone din liga a patra a dat lovitura! A eliminat din Cupă revelația sezonului din La Liga # Sport.ro
Succes de răsunet pentru Atletico Baleares.
10:10
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă # Sport.ro
Potapova, criticată în Rusia, după ce a ales cetățenia austriacă.
10:00
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre român # Sport.ro
Cristi Chivu, analizat de marele Javier Zanetti.
09:50
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală # Sport.ro
Ultima etapă dim faza grupelor se va desfășura anul viitor.
09:50
Un titular de la FCSB a fost aspru criticat pentru evoluțiile din ultima perioadă.
09:40
Rezultat surpriză în Liga Zimbrilor, competiție transmisă în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
09:20
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România își află AZI adversarele în cazul fericit în care reușește calificarea # Sport.ro
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura în SUA, Canada și Mexic.
09:20
Nu s-a ascuns: Fabio Fognini dezvăluie suma colosală plătită pe amenzi. Cu ce regret a rămas după cariera în tenis # Sport.ro
Fabio Fognini, despre suma uriașă plătite pe amenzi, în circuitul ATP.
09:00
Meciul dintre FCSB și Dinamo se va disputa sâmbătă, pe Arena Națională din București.
08:40
Trei înotători din România s-au calificat în finalele Campionatelor Europene de la Lublin și au doborât recordurile naționale # Sport.ro
Performanță la Europenele de înot în bazin scurt.
08:40
Italienii s-au trezit cu Cristi Chivu în redacția Gazzetta dello Sport: ”Nu a venit pentru un interviu” # Sport.ro
Cristi Chivu (45 de ani) a fost numit antrenor la Inter Milano în această vară, iar până acum este ”în grafic” cu toate obiectivele.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.