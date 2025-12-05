Au în casă 621 de brazi de Crăciun! Au folosit peste 125.000 de decoraţiuni de Crăciun
Click.ro, 5 decembrie 2025 18:50
Nimeni nu iubeşte Crăciunul mai mult decât ei! Soţii Susanne şi Thomas Jeromin deţin oficial un record mondial, confirmat de Institutul Recordurilor din Germania (RID), pentru că au reuşit să aşeze 621 de brazi complet împodobiţi sub un singur acoperiş, un număr impresionant care le depăşeşte toate
Acum 5 minute
19:10
Naționala feminină de handbal a României a obținut o victorie record la Campionatul Mondial! Tricolorele au învins la 20 de goluri diferență Senegalul, scor 37-17.
Acum 15 minute
19:00
Supa pe care Sorin Bontea o recomandă în această perioadă: „Perfectă într-o zi rece”. Ce ingrediente conține și cum se prepară # Click.ro
Supa-cremă de cartofi este un preparat delicios și ușor de făcut. Dacă vrei să o pregătești ca un adevărat maestru bucătar, îți propunem rețeta lui chef Sorin Bontea. Iată de ce vei avea nevoie!
19:00
În România, solstițiul de iarnă are loc pe 21 decembrie, în jurul orei 17:30. Acesta marchează momentul în care ziua este cea mai scurtă, iar noaptea este cea mai lungă din an.
Acum 30 minute
18:50
Acum o oră
18:30
Ileana Șipoteanu dezvăluie cea mai mare dramă a vieții sale. Tragedia s-a întâmplat de ziua ei: „A murit în brațele fiicei” # Click.ro
Ileana Șipoteanu, una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe ale „Epocii de Aur”, vorbește cu durere despre trecerea în neființă a soțului ei. Compozitorul Dumitru Lupu s-a stins din viață în brațele fiicei sale, de ziua soției sale.
18:20
Diminețile pot influența întreaga zi. Modul în care ne trezim, rutina pe care o urmăm și alegerile pe care le facem în primele ore ale zilei influențează productivitatea, starea de spirit și nivelul de energie.
Acum 2 ore
18:10
Peștele ieftin care e mai sănătos decât crezi. Dr. Mihaela Bilic garantează: „Cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali” # Click.ro
Mihaela Bilic este o promotoare consecventă a consumului de pește. De curând, nutriționista a spus și care sunt produsele accesibile cu un conținut nutritiv impresionant.
17:30
Cum a topit Florin Dumitrescu kilogramele în plus. Juratul MasterChef a slăbit 7 kg într-un timp record # Click.ro
Florin Dumitrescu (38 de ani) se află într-o formă fizică excelentă. Juratul emisiunii MasterChef a slăbit considerabil în utimele luni, un efort care i-a adus mai multă energie și un tonus admirabil. Iată câte kilograme a topit și cum a reușit să obțină noua siluetă!
17:20
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor # Click.ro
Mario, fiul cel mare al lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, a atras toate privirile în cadrul unui eveniment în Milano la care a participat. Iată cum arată la cei 23 de ani ai săi fiul fostului fotbalist.
Acum 4 ore
17:00
Virgiliu Stroescu dezvăluie secretul pe care orice doamnă ar trebui să-l știe: „Pielea se reface de 6–7 ori” # Click.ro
Dr. Virgiliu Stroescu, medic cu o vastă experiență de peste două decenii în endocrinologie și nutriție, este considerat unul dintre cei mai apreciați specialiști din România. Acesta a oferit informații prețioase despre somn: câte ore trebuie să dormim și ce se întâmplă cu organismul în tot acest tim
16:50
Adrian Pleșca, cunoscut de o țară întreagă drept Artan, a fost condus astăzi pe ultimul drum. Click! a aflat în exclusivitate cât costă sicriul de lemn în care legendarul artist își duce somnul de veci.
16:30
Zi tristă azi pentru prietenii, familia cunoscutului artist Artan, pe numele său real, Adrian Pleșca, dar și pentru rock-ul românesc.
16:20
Horoscop sâmbătă, 6 decembrie. Gemenii află lucruri dureroase, Peștii renunță la unele persoane din viața lor # Click.ro
Află ce îți rezervă astrele sâmbătă, 6 decembrie.
16:00
Cele 5 zodii care vor cunoaște fericirea după Moș Nicolae. Viața lor se schimbă radical în bine # Click.ro
Luna decembrie 2025 vine cu o energie aparte, iar după Moș Nicolae, cinci zodii vor simți cu adevărat ce înseamnă schimbarea în bine. Astrologii, citați de Your Tango, vorbesc despre o perioadă încărcată de noroc, oportunități neașteptate și transformări pozitive.
15:30
Pavel Bartoș, despre succesul filmului „Crăciun cu Ramon”: „Lumea îl aștepta dintotdeauna” # Click.ro
„Crăciun cu Ramon” intră din 5 decembrie, în cinematografe.
15:30
Ideea genială de afaceri care a transformat o fostă balerină în cea mai tânără miliardară din lume. Are 29 de ani și o avere de 1,3 miliarde de dolari # Click.ro
Luana Lopes Lara, o fostă balerină care a îndurat antrenamente brutale la celebra școală de balet a Teatrului Bolșoi din Brazilia, a devenit în 2025 cea mai tânără miliardară self-made din lume.
15:30
Netflix devine proprietarul principalului său rival, HBO. Valoarea tranzacției care zguduie Hollywoodul # Click.ro
Netflix a câștigat lupta ofertelor pentru Warner Bros. Discovery după ce a depus două propuneri care au depășit ofertele înaintate de Paramount și Comcast. Drept urmare, Netflix preia HBO și HBO MAX marcând una dintre cele mai spectaculoase transformări
Acum 6 ore
15:10
Artiști de milioane, preț sub 100 lei/zi. Pe 11 decembrie, Beach, Please! anunță cel mai mare artist de până acum # Click.ro
Artiști de milioane, preț sub 100 lei/zi. Pe 11 decembrie, Beach, Please! anunță cel mai mare artist de până acum.
14:50
Cine a fost singura femeie criminal în serie din România. „Văduva Neagră” și-a otrăvit 35 de soţi şi amanţi, dar și pe propriul fiu # Click.ro
Considerată cel mai diabolic personaj feminin din istoria criminalisticii românești, Vera Renczi a rămas în memoria colectivă drept singura femeie criminal în serie asociată cu România.
14:50
Denisa Filcea, soția lui Flick e dependentă de fiica ei, Eva: „Familia mă face cea mai fericită” # Click.ro
Denisa Filcea (32 de ani) și Flick – Domnul Rimă, pe numele său real din buletin Filcea Sebastian Andrei (43 de ani) sunt unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz.
14:50
Cine sunt românii celebri ce vor fi gazdele Balului de Crăciun de la Londra?! S-au logodit de curând și fac nunta la vară! # Click.ro
Totul despre logodna Baroneasei Nicoleta Scarlat cu Honorary Lord of Brattleby, Răzvan Vasile. Când fac nunta?
14:30
Ce surpriză pregătesc Adina Buzatu și Wilmark la nunta fiicei stilistei: „Să fie natural și fun” # Click.ro
Sara, fiica Adinei Buzatu, va îmbrăca rochia de mireasă, anul viitor. Coregraful Wilmark îi va antrena pe îndrăgostiți pentru dansul mirilor!
14:30
Surpriză totală! Care este culoarea anului 2026, stabilită de Institutul Pantone? Aduce liniște și echilbru! # Click.ro
Institutul Pantone a ales „Cloud Dancer” (PANTONE 11-4201) drept culoarea anului 2026. Această nuanță de alb aerat simbolizează calmul, claritatea și nevoia de spațiu interior, influențând tendințele de design, modă și artă pentru anul următor.
14:20
Crimă înfiorătoare în București. Un fiu și-a măcelărit tatăl, înjunghiindu-l de 18 ori cu trei cuțite # Click.ro
Crimă cutremurătoare în București, unde un tânăr de 26 de ani și-a atacat tatăl, într-un episod de violență extremă care i-a șocat și pe anchetatori. Victima a fost înjunghiată de 18 ori, iar autorul a folosit trei cuțite
14:10
Topul global al păcii în 2025. Care sunt cele mai sigure țări din lume. Ce loc ocupă România # Click.ro
România a coborât pe locul 38 în clasamentul internațional al celor mai pașnice țări în 2025, potrivit raportului recent realizat de Institutul pentru Economie și Pace (IEP).
13:50
Scandal uriaș în Teleorman. Primărița din Olteni, cercetată de DNA după ce au descoperit peste 250.000 de euro în locuința sa # Click.ro
O anchetă de proporții zguduie administrația locală din Teleorman. Primărița comunei Olteni, Violeta Cătălina Ionescu, a fost plasată sub control judiciar de DNA, într-un dosar ce vizează abuzuri grave legate de gestionarea ajutoarelor sociale.
13:40
Restaurantul din peșteră cu 300 de ani de istorie, petreceri secrete și priveliști unice spre Marea Adriatică # Click.ro
Ascuns într-o peșteră de calcar, pe malul Adriaticii, există un loc unde istoria se împletește cu eleganța, unde secolele au păstrat secrete, iar priveliștea mării invită la visare. Grotta Palazzese, martor al unor evenimente unice
13:30
Înalta Curte trimite la Curtea Constituțională legea Guvernului cu privire la pensiile magistraților # Click.ro
Legea privind noul sistem de pensionare al magistraților declanșează din nou un conflict instituțional major. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, în unanimitate, să trimită actul normativ al Guvernului la Curtea Constituțională, considerând că există motive serioase de neconstituționalitate
13:30
Răsturnare de situație! S-a aflat ora la care a murit Ștefania Szabo. Care sunt ultimele rezultate ale autopsiei # Click.ro
Misterul morții doctoriței Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, se adâncește pe măsură ce apar noi detalii din anchetă. La mai bine de o lună de la tragedie, primele concluzii ale autopsiei clarifică anumite aspecte.
Acum 8 ore
13:10
Crina Abrudan e norocoasă! Soțul ei o ajută în bucătărie! Vedeta își poartă creațiile din pânză de sac # Click.ro
Crina Abrudan nu își arată deloc vârsta.
13:00
Pavel Bartoș face furori în tricoul cu Ramon! Îmbulzeală de vedete la premiera filmului de Crăciun: „E echipamentul meu de timp liber” # Click.ro
„Crăciun cu Ramon” intră din 5 decembrie, în cinematografe.
13:00
Boicot masiv la Eurovision. Irlanda, Spania, Slovenia și Olanda spun „nu” ediției 2026. Care este motivul # Click.ro
Eurovision Song Contest 2026, ediția aniversară ce urmează să aibă loc la Viena, trece printr-un nou scandal internațional.
12:40
Un studiu recent realizat pe peste 10.000 de copii arată că momentul în care copiii primesc primul smartphone poate influența direct sănătatea lor fizică și mentală.
12:30
Ministerul Finanțelor lansează ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din 2025, o campanie care atrage de obicei un număr important de investitori individuali datorită condițiilor avantajoase și accesibilității ridicate.
12:20
Ordinea candidaților pentru Capitală se schimbă din nou în cel mai recent sondaj, al patrulea în șapte zile # Click.ro
Într-o săptămână, bucureștenii au fost confruntați cu patru sondaje diferite, toate cu rezultate surprinzătoare. Ordinea candidaților se schimbă de la o zi la alta, iar diferențele procentuale între primii clasați sunt adesea infime.
12:20
Sute de credincioși s-au rugat la moaștele Sfântului Nicolae! Au fost așezate spre închinare la biserica ce poartă numele ocrotitorului spiritual # Click.ro
Brăila a devenit, în aceste zile, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din sud-estul țării, după ce moaștele Sfântului Nicolae au fost aduse din Galați și așezate spre închinare la biserica ce poartă numele ocrotitorului spiritual al orașului.
12:10
Economia României a înregistrat o creștere economică modestă în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
11:50
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026.
11:40
Cutremur în televiziune: Antena 1 ar fi încheiat colaborarea cu Dan Capatos și Silviu Andrei. Care este explicația # Click.ro
Decizie-șoc în lumea media: Dan Capatos nu va mai continua la Antena 1 după mai bine de 15 ani de colaborare. Oficial, motivul invocat este „încheierea contractului la final de an”, însă, potrivit unor surse din interiorul postului, lucrurile ar fi fost mult mai tensionate în culise.
11:40
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor? # Click.ro
Click! vă prezintă, în exclusivitate, detalii fierbinți din culise și imagini în premieră cu locul în care stă prezentatorul Daniel Pavel, pe perioada filmărilor pentru Desafio: Aventura.
11:30
Bucureștiul intră într-o nouă eră a transportului public. Magistrala M4 va fi extinsă cu aproape 11 kilometri, adăugând 14 stații noi care vor conecta nordul și sudul Capitalei.
11:20
Bărbatul care a înghițit oul Fabergé cu 60 de diamante l-a eliminat pe cale naturală, cu tot cu etichetă # Click.ro
După șase zile de așteptare tensionată, poliția din Noua Zeelandă a reușit să recupereze bijuteria Fabergé, relatează BBC și AP. Bărbatul de 32 de ani, acuzat că a furat-o din magazin, înghițind-o,
Acum 12 ore
11:10
Ce fac românii ca să nu explodeze facturile. Trucuri după eliminarea plafonării la energie # Click.ro
După eliminarea plafonării la energie, facturile la curent au crescut în medie cu 60%, potrivit unui sondaj recent. În fața scumpirilor, românii au început să caute soluții rapide, accesibile și eficiente pentru reducerea consumului. Cele mai multe dintre aceste măsuri sunt simple și pot genera econ
10:30
Kate Middleton surprinde cu o tiară purtată în premieră. Ce mister ascunde bijuteria Reginei Victoria # Click.ro
Kate Middleton a uimit lumea cu o apariție spectaculoasă la banchetul de stat german de la Castelul Windsor, pe 3 decembrie 2025. Prințesa de Wales a purtat pentru prima dată Tiara Orientală cu Cercuri a Reginei Victoria, o bijuterie istorică ce nu mai fusese văzută în public de două decenii.
10:30
Crimă în fața blocului la Galați. Tată a trei copii înjunghiat mortal de un bărbat de 70 de ani # Click.ro
O crimă a zguduit comunitatea din cartierul Micro 40, din Galați. Un bărbat de 42 de ani, tată a trei copii, a fost ucis chiar în fața blocului în care locuia. Martorii care au surprins conflictul au sunt îngroziți la 112 și au cerut ajutor pentru omul aflat într-o baltă de sânge.
10:20
Ce cadouri sunt interzise de Sfântul Nicolae și care este semnificația lor în tradiția românească # Click.ro
Ziua de 6 decembrie este dedicată Sfântului Nicolae, ocrotitorul copiilor, marinarilor și al celor nevoiași. În întreaga țară, credincioșii marchează această sărbătoare prin pelerinaje, rugăciuni și respectarea unor tradiții vechi care au supraviețuit generațiilor.
10:00
De ce ar trebui să incluzi murăturile fermentate în dieta zilnică. Aliatul surprinzător al imunității tale # Click.ro
Alimentele fermentate, precum murăturile tradiționale sau kimchi-ul, nu doar că adaugă savoare mesei, ci și sprijină sănătatea intestinelor și funcționarea optimă a sistemului imunitar.
10:00
Marea Britanie și-a desemnat cel mai fericit oraș. Cum arată Skipton „locul cel mai dorit” # Click.ro
Skipton, una dintre cele mai pitorești localități din North Yorkshire, a fost declarat în premieră cel mai fericit loc de trăit din Marea Britanie.
09:50
Cum trăiau oamenii la țară la sfârșitul anilor 1980. Aspectele surprinse în dosarele Securității # Click.ro
La fel ca în mediul urban, viața oamenilor din satele României socialiste se afla sub lupa permanentă a Securității. Departe de a fi periferici în ochii regimului, țăranii și muncitorii agricoli beneficiau de o atenție informativă constantă, atent orchestrată de aparatul represiv al statului.
09:30
Nicușor Dan retrimite Parlamentului Legea anti-extremism: „Unele articole pot fi interpretate abuziv” # Click.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi Parlamentului cererea de reexaminare a Legii privind combaterea extremismului, cunoscută sub numele de „Legea Vexler”.
