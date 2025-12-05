Crimă înfiorătoare în București. Un fiu și-a măcelărit tatăl, înjunghiindu-l de 18 ori cu trei cuțite
Click.ro, 5 decembrie 2025 14:20
Crimă cutremurătoare în București, unde un tânăr de 26 de ani și-a atacat tatăl, într-un episod de violență extremă care i-a șocat și pe anchetatori. Victima a fost înjunghiată de 18 ori, iar autorul a folosit trei cuțite
