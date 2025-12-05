Yaya Toure și soția sa, declarații șocante despre Pep Guardiola: „Îl văd ca pe un șarpe. Nu e un om, e malefic”
Yaya Toure, cuvinte incredibile despre fostul său antrenor, Pep Guardiola.
Acum 10 minute
20:40
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
Acum 30 minute
20:20
Yaya Toure și soția sa, declarații șocante despre Pep Guardiola: „Îl văd ca pe un șarpe. Nu e un om, e malefic” # Sport.ro
Yaya Toure, cuvinte incredibile despre fostul său antrenor, Pep Guardiola.
Acum o oră
20:00
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum” # Sport.ro
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
19:50
Legendarul Johannes Klaebo a scris încă o dată istorie la Cupa Mondială de schi fond.
Acum 2 ore
19:40
Carlo Ancelotti, apariție de senzație la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială! Cât de frumoasă este soția selecționerului Braziliei # Sport.ro
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 se desfășoară la Washington.
19:40
Donald Trump, entuziasmat la tragerea la sorți pentru CM 2026: "Batem recorduri, e fantastic!" # Sport.ro
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 are loc la Washington, vineri seară. La ceremonie participă și președintele SUA, Donald Trump.
19:00
Moment demn de ”Cascadorii Râsului” la Concordia Chiajna – Chindia! Cum arată o tabelă de scor în Liga 2 # Sport.ro
Partida Concordia Chiajna – Chindia Târgoviște din etapa a 16-a din Liga 2 a oferit scene demne de ”Cascadorii Râsului”.
19:00
Anunțul lui Joyskim Dawa, la câteva zile după ce Gigi Becali a transmis că nu se mai bazează pe el # Sport.ro
Joyskim Dawa (29 de ani) este așteptat să revină curând pe gazon, după multe luni de absență ale fundașului de la FCSB.
18:50
Alexandru Chipciu (36 de ani) evoluează pentru FC Universitatea Cluj din august 2022.
18:50
Cine va arbitra FCSB - Dinamo. Gigi Becali îl lăuda în urmă cu un an: ”Vă spun că va ajunge mare” # Sport.ro
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
Acum 4 ore
18:40
CFR Cluj a remizat 2-2 în Cupa României cu Metaloglobus București miercuri seară.
18:30
Robert Necșulescu (18 ani), tânărul jucător de la FCSB, a avut parte de un debut de coșmar la seniori, miercuri, în meciul din Cupa României cu UTA Arad, pierdut de campioană, scor 0-3.
18:30
Una caldă, alta rece pentru Umit Akdag înainte de barajul Turcia – România pentru Mondial # Sport.ro
România se va duela cu Turcia, în deplasare, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.
18:20
Aurel Pîrtea îl înfruntă astăzi pe Alexey Makhno la Moscova. „Minerul” și-a analizat adversarul și a dat verdictul # Sport.ro
„Minerul” Aurel Pîrtea i-a făcut portretul lui Alexey Makhno în exclusivitate pentru Sport.ro.
18:20
Primele 14 etape ale sezonului de Premier League au adus confirmări și dezamăgiri în rândul granzilor, un Erling Haaland stelar și o mare surpriză în clasamentul golgheterilor: Igor Thiago, vârful brazilian al celor de la Brentford.
18:00
Când temperaturile scad și străzile devin alunecoase, încălțămintea potrivită nu mai este doar un detaliu de stil, ci o necesitate.
17:50
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin # Sport.ro
Răzvan Raț (44 de ani) a jucat în Anglia la West Ham, unde și-a trecut în CV 20 de apariții.
17:40
România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj # Sport.ro
FIFA va organiza la Washington tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de la Cupa Mondială, astăzi, de la ora 19:00.
17:30
Inter Milano, favorită pentru a câștiga Coppa Italia, transmisă exclusiv pe VOYO! Ce cote are echipa lui Cristian Chivu # Sport.ro
Casele de pariuri o consideră pe Inter Milano principala forță din Coppa Italia.
17:20
E OUT! Dinamo a făcut anunțul final înaintea de derby-ul cu FCSB: ”Tentația lui e să riște!” # Sport.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo este programat sâmbătă seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa 19 din Superliga României.
17:20
Galacticii suferă din nou la capitolul accidentări.
17:00
Daniel Oprița, atac fără precedent la conducerea Stelei București: „Să mă dea afară acum!” # Sport.ro
Daniel Oprița se află în război total cu șefii săi de la Steaua București.
17:00
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, și-a anunțat recent despărțirea de formația sud-coreeană FC Seul.
Acum 6 ore
16:40
Horațiu Moldovan s-a săturat și îi face probleme lui Atletico Madrid! Anunțul spaniolilor: ”Implică un risc!” # Sport.ro
În ianuarie 2024, Horațiu Moldovan o părăsea pe Rapid pentru a semna cu gigantul din campionatul Spaniei, Atletico Madrid.
16:20
Remarcații lui Zeljko Kopic de la FCSB: ”Au calitate, toată lumea se așteaptă să joace bine” # Sport.ro
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
16:20
Neil Lennon (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, antrenează din martie la Dunfermline Athletic, formație din eșalonul secund al Scoției.
15:20
Prelungiri de contracte la gruparea ardeleană.
15:00
Presiunea pusă pe echipa României de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Crina Pintea a vorbit despre rolul jucat în sportul românesc de echipa națională de handbal feminin, în ultimii ani.
14:50
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
Acum 8 ore
14:40
„Am renăscut ca pasărea Phoenix!” Crina Pintea a ales momentul care a bucurat-o cel mai mult la naționala României de handbal feminin # Sport.ro
Crina Pintea a amintit de spiritul extraordinar văzut în echipa națională a României de handbal feminin, în urmă cu zece ani.
14:40
Barcelona a făcut o mișcare importantă în cursul zilei de vineri, 5 decembrie.
14:40
O mică lecție istorie a numelui devenit legendar în sportul românesc.
14:10
Viorel Frunză a devenit antrenor după retragerea din activitatea de jucător.
14:00
Încă un star din Premier League la Napoli! Conte vrea al treilea fotbalist de la Manchester United # Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
13:30
Un nume mare din naționala României se retrage! Când joacă ultimul meci și ce declara la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Florin Surugiu dispută sâmbătă ultima partidă din carieră.
13:20
Alexandru Musi (21 de ani) a fost transferat în vară de Dinamo și s-a impus repede ca titular sub comanda lui Zeljko Kopic.
13:00
Fotbaliști de la Galatasaray și Fenerbahce arestați astăzi în scandalul pariurilor din Turcia! # Sport.ro
Haos în fotbalul turc, unde toată lumea pariază: jucători, antrenori, arbitri, președinți, patroni.
Acum 12 ore
12:30
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO.
12:20
Mircea Rednic (63 de ani) este pe punctul de a reveni în Superliga României, la aproape trei luni de la despărțirea de Standard Liege, unde a rezistat cinci meciuri.
12:10
Steaua și Dinamo nu mai bat pe nimeni! ZERO puncte pentru fiecare după 5 meciuri în Euro Cup # Sport.ro
Dezastru în cupele europene pentru cele două mari rivale.
12:10
FCSB a anunțat deja primul transfer al iernii.
12:10
Sinner, prea ocupat cu noua iubită-fotomodel: gestul care i-a surprins neplăcut pe italieni # Sport.ro
Jannik Sinner, lipsă de reacție după un moment care a marcat finalul unei ere în tenisul italian.
11:50
Dublă umilință pentru Federația Rusă: Potapova a luat banii și a fugit. De ce a ales tocmai Austria # Sport.ro
Rusoaica Anastasia Potapova va reprezenta Austria, începând cu sezonul 2026 al circuitului WTA.
11:40
Românul Tony Strata, meciul vieții pe ”Dragao”! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este în semifinale # Sport.ro
Vitoria Guimaraes a dat lovitura în Taca da Liga.
11:30
FC Universitatea Cluj a anunţat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai “Şepcilor roşii” în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon.
10:30
Echipa lui Florin Andone din liga a patra a dat lovitura! A eliminat din Cupă revelația sezonului din La Liga # Sport.ro
Succes de răsunet pentru Atletico Baleares.
10:10
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă # Sport.ro
Potapova, criticată în Rusia, după ce a ales cetățenia austriacă.
10:00
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre român # Sport.ro
Cristi Chivu, analizat de marele Javier Zanetti.
09:50
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală # Sport.ro
Ultima etapă dim faza grupelor se va desfășura anul viitor.
09:50
Un titular de la FCSB a fost aspru criticat pentru evoluțiile din ultima perioadă.
