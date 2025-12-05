Yaya Toure și soția sa, declarații șocante despre Pep Guardiola: „Îl văd ca pe un șarpe. Nu e un om, e malefic”

Yaya Toure, cuvinte incredibile despre fostul său antrenor, Pep Guardiola. 

Gianni Infantino a scos telefonul în fața lui Donald Trump la gala FIFA. Ce a urmat Sport.ro
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
Kevin Hart a cucerit publicul de la gala FIFA! Val de aplauze după o singură propoziție rostită: ”Stați, mă corectez acum” Sport.ro
Campionatul Mondial din 2026 se va desfășura vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada.
Johannes Klaebo, performanță uriașă la Cupa Mondială de schi fond Sport.ro
Legendarul Johannes Klaebo a scris încă o dată istorie la Cupa Mondială de schi fond.
Carlo Ancelotti, apariție de senzație la tragerea de sorți pentru Cupa Mondială! Cât de frumoasă este soția selecționerului Braziliei Sport.ro
Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 se desfășoară la Washington.
Donald Trump, entuziasmat la tragerea la sorți pentru CM 2026: "Batem recorduri, e fantastic!" Sport.ro
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială din 2026 are loc la Washington, vineri seară. La ceremonie participă și președintele SUA, Donald Trump.
Moment demn de ”Cascadorii Râsului” la Concordia Chiajna – Chindia! Cum arată o tabelă de scor în Liga 2 Sport.ro
Partida Concordia Chiajna – Chindia Târgoviște din etapa a 16-a din Liga 2 a oferit scene demne de ”Cascadorii Râsului”.
Anunțul lui Joyskim Dawa, la câteva zile după ce Gigi Becali a transmis că nu se mai bazează pe el Sport.ro
Joyskim Dawa (29 de ani) este așteptat să revină curând pe gazon, după multe luni de absență ale fundașului de la FCSB.
Alex Chipciu a semnat! Unde va juca: ”Am ajuns la o înțelegere” Sport.ro
Alexandru Chipciu (36 de ani) evoluează pentru FC Universitatea Cluj din august 2022.
Cine va arbitra FCSB - Dinamo. Gigi Becali îl lăuda în urmă cu un an: ”Vă spun că va ajunge mare” Sport.ro
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR Sport.ro
CFR Cluj a remizat 2-2 în Cupa României cu Metaloglobus București miercuri seară.
Puștiul de la FCSB și-a aflat pedeapsa după ce a luat roșu la debut Sport.ro
Robert Necșulescu (18 ani), tânărul jucător de la FCSB, a avut parte de un debut de coșmar la seniori, miercuri, în meciul din Cupa României cu UTA Arad, pierdut de campioană, scor 0-3.
Una caldă, alta rece pentru Umit Akdag înainte de barajul Turcia – România pentru Mondial Sport.ro
România se va duela cu Turcia, în deplasare, în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.
Aurel Pîrtea îl înfruntă astăzi pe Alexey Makhno la Moscova. „Minerul” și-a analizat adversarul și a dat verdictul Sport.ro
„Minerul” Aurel Pîrtea i-a făcut portretul lui Alexey Makhno în exclusivitate pentru Sport.ro. 
(P) De nicăieri! Igor Thiago, stagiune fulminantă în tricoul lui Brentford Sport.ro
Primele 14 etape ale sezonului de Premier League au adus confirmări și dezamăgiri în rândul granzilor, un Erling Haaland stelar și o mare surpriză în clasamentul golgheterilor: Igor Thiago, vârful brazilian al celor de la Brentford.
(P) Ghidul complet pentru alegerea ghetelor perfecte în sezonul rece Sport.ro
Când temperaturile scad și străzile devin alunecoase, încălțămintea potrivită nu mai este doar un detaliu de stil, ci o necesitate. 
De ce crede Răzvan Raț că nu vor mai ajunge alți români în Premier League: ”Indiferent de echipă!” + ce spune despre Drăgușin Sport.ro
Răzvan Raț (44 de ani) a jucat în Anglia la West Ham, unde și-a trecut în CV 20 de apariții.
România, fără selecționer la tragerea la sorți pentru CM 2026. Ce a decis Turcia, adversara de la baraj Sport.ro
FIFA va organiza la Washington tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor de la Cupa Mondială, astăzi, de la ora 19:00.
Inter Milano, favorită pentru a câștiga Coppa Italia, transmisă exclusiv pe VOYO! Ce cote are echipa lui Cristian Chivu Sport.ro
Casele de pariuri o consideră pe Inter Milano principala forță din Coppa Italia. 
E OUT! Dinamo a făcut anunțul final înaintea de derby-ul cu FCSB: ”Tentația lui e să riște!” Sport.ro
Derby-ul FCSB – Dinamo este programat sâmbătă seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro, în etapa 19 din Superliga României.
Complet dărâmat după ce s-a ”rupt” la Real Madrid: ”Doare extrem de tare!” Sport.ro
Galacticii suferă din nou la capitolul accidentări.
Daniel Oprița, atac fără precedent la conducerea Stelei București: „Să mă dea afară acum!” Sport.ro
Daniel Oprița se află în război total cu șefii săi de la Steaua București. 
Ce surpriză! Unde e așteptat Marko Dugandzic, după ce în iarnă a refuzat FCSB Sport.ro
Marko Dugandzic (31 de ani), fostul atacant de la FC Botoșani, CFR Cluj și Rapid, și-a anunțat recent despărțirea de formația sud-coreeană FC Seul.
Horațiu Moldovan s-a săturat și îi face probleme lui Atletico Madrid! Anunțul spaniolilor: ”Implică un risc!” Sport.ro
În ianuarie 2024, Horațiu Moldovan o părăsea pe Rapid pentru a semna cu gigantul din campionatul Spaniei, Atletico Madrid.
Remarcații lui Zeljko Kopic de la FCSB: ”Au calitate, toată lumea se așteaptă să joace bine” Sport.ro
FCSB - Dinamo este sâmbătă seară de la ora 20:30.
Suspendare uriașă pentru Neil Lennon Sport.ro
Neil Lennon (54 de ani), fostul antrenor de la Rapid, antrenează din martie la Dunfermline Athletic, formație din eșalonul secund al Scoției.
După Dan Nistor, toată lumea prelungește cu U Cluj! Câți jucători au mai semnat astăzi Sport.ro
Prelungiri de contracte la gruparea ardeleană.
Presiunea pusă pe echipa României de handbal feminin, comentată de Crina Pintea la Poveștile Sport.ro Sport.ro
În emisiunea Poveștile Sport.ro, Crina Pintea a vorbit despre rolul jucat în sportul românesc de echipa națională de handbal feminin, în ultimii ani.
Crina Pintea e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
„Am renăscut ca pasărea Phoenix!” Crina Pintea a ales momentul care a bucurat-o cel mai mult la naționala României de handbal feminin Sport.ro
Crina Pintea a amintit de spiritul extraordinar văzut în echipa națională a României de handbal feminin, în urmă cu zece ani.
A semnat cu Barcelona: ”Clubul sărbătorește” Sport.ro
Barcelona a făcut o mișcare importantă în cursul zilei de vineri, 5 decembrie.
Zi de sărbătoare la Steaua! Ce aniversează astăzi clubul din Ghencea Sport.ro
O mică lecție istorie a numelui devenit legendar în sportul românesc.
Fostul atacant al lui CFR Cluj, OUT de la echipă! ”O poveste frumoasă ajunge la final” Sport.ro
Viorel Frunză a devenit antrenor după retragerea din activitatea de jucător.
Încă un star din Premier League la Napoli! Conte vrea al treilea fotbalist de la Manchester United Sport.ro
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Un nume mare din naționala României se retrage! Când joacă ultimul meci și ce declara la Poveștile Sport.ro Sport.ro
Florin Surugiu dispută sâmbătă ultima partidă din carieră.
Ofertă de două milioane de euro pentru Alexandru Musi: ”Am vorbit cu Nicolescu” Sport.ro
Alexandru Musi (21 de ani) a fost transferat în vară de Dinamo și s-a impus repede ca titular sub comanda lui Zeljko Kopic.
Fotbaliști de la Galatasaray și Fenerbahce arestați astăzi în scandalul pariurilor din Turcia! Sport.ro
Haos în fotbalul turc, unde toată lumea pariază: jucători, antrenori, arbitri, președinți, patroni.
Lille - Olympique Marseille și Brest - Monaco, EXCLUSIV pe VOYO începând cu ora 20:00! Sport.ro
Meciurile din Ligue 1 sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO.
Mircea Rednic revine în Superligă! Sport.ro
Mircea Rednic (63 de ani) este pe punctul de a reveni în Superliga României, la aproape trei luni de la despărțirea de Standard Liege, unde a rezistat cinci meciuri.
Steaua și Dinamo nu mai bat pe nimeni! ZERO puncte pentru fiecare după 5 meciuri în Euro Cup Sport.ro
Dezastru în cupele europene pentru cele două mari rivale.
FCSB a dat lovitura: ”Un transfer foarte bun” Sport.ro
FCSB a anunțat deja primul transfer al iernii.
Sinner, prea ocupat cu noua iubită-fotomodel: gestul care i-a surprins neplăcut pe italieni Sport.ro
Jannik Sinner, lipsă de reacție după un moment care a marcat finalul unei ere în tenisul italian.
Dublă umilință pentru Federația Rusă: Potapova a luat banii și a fugit. De ce a ales tocmai Austria Sport.ro
Rusoaica Anastasia Potapova va reprezenta Austria, începând cu sezonul 2026 al circuitului WTA.
Românul Tony Strata, meciul vieții pe ”Dragao”! A eliminat-o pe FC Porto din Cupă și este în semifinale Sport.ro
Vitoria Guimaraes a dat lovitura în Taca da Liga.
Anunțul momentului în Superligă: a semnat! Sport.ro
FC Universitatea Cluj a anunţat, vineri, prelungirea contractului “decarului” Dan Nistor (37 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai “Şepcilor roşii” în stagiunile recente. Contractul fotbalistului era scadent la finalul acestui sezon.
Echipa lui Florin Andone din liga a patra a dat lovitura! A eliminat din Cupă revelația sezonului din La Liga Sport.ro
Succes de răsunet pentru Atletico Baleares.
Reacția uluitoare a Federației Ruse de Tenis, după ce Anastasia Potapova a ales cetățenia austriacă Sport.ro
Potapova, criticată în Rusia, după ce a ales cetățenia austriacă.
Dezvăluiri din vestiarul și birourile Interului despre Cristi Chivu! Ce se spune despre român Sport.ro
Cristi Chivu, analizat de marele Javier Zanetti.
FCSB și Rapid sunt OUT! Cum arată clasamentele din grupele Cupei României și ce echipe sunt calificate ACUM în sferturile de finală Sport.ro
Ultima etapă dim faza grupelor se va desfășura anul viitor.
A găsit problema unui titular de la FCSB: ”L-a furat peisajul din București” Sport.ro
Un titular de la FCSB a fost aspru criticat pentru evoluțiile din ultima perioadă.
