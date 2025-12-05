Acest tip de ulei iubit de români ar putea duce la creșterea în greutate. La pensie, situația e și mai gravă

Newsweek.ro, 5 decembrie 2025 20:20

Uleiul de soia este cel mai folosit ulei de gătit și un ingredient frecvent în alimentele procesate,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
20:40
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF Newsweek.ro
Furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligația să transmită informații către ANAF. Se mod...
Acum 30 minute
20:20
Acest tip de ulei iubit de români ar putea duce la creșterea în greutate. La pensie, situația e și mai gravă Newsweek.ro
Uleiul de soia este cel mai folosit ulei de gătit și un ingredient frecvent în alimentele procesate,...
20:20
De ce își aleg români nume de copii Nicolae și Nicușor? Puțini știu ce semnifică. Unii au ajuns președinți Newsweek.ro
Aproximativ 800.000 de români poartă numele Sfântului Nicolae și își serbează onomastica pe 6 decemb...
20:20
IndiGo, cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos, anulând peste 1.000 de zboruri Newsweek.ro
IndiGo, care este cea mai mare companie aeriană din India, intră în haos. Rezultatul este că a anule...
Acum o oră
19:50
VIDEO O categorie de pensii se suspendă în 2026. Bolojan a făcut anunţul Newsweek.ro
O categorie de pensii - pensiile speciale pentru primari, se suspendă anul viitor. Premierul Ilie Bo...
19:50
Piaţa bursieră americană a crescut puternic astăzi. Care sunt cauzele? Are legătură cu o achiziţie-cheie Newsweek.ro
Piaţa bursieră americană (NYSE) a crescut puternic astăzi, sub influenţa unor factori aparte. Care s...
Acum 2 ore
19:20
Ședință de campanie: Ciprian Ciucu și Ilie Bolojan, încrezători în rezultatul de duminică Newsweek.ro
În ultima zi de campanie, atmosfera din echipa lui Ciprian Ciucu a fost una de mobilizare, plină de ...
19:20
Care tip de pâine este cea mai bună dacă ai glicemia mare. Pâinea cu maia sau cea din grâu? Newsweek.ro
Atunci când glicemia este ridicată, chiar și o simplă felie de pâine poate face diferența. Totuși, n...
19:20
Motivul pentru care ar trebui să lași lumina aprinsă și o cană cu lapte la ușă în această noapte Newsweek.ro
În această noapte, o tradiție veche revine în atenție cu o avertizare stranie: se spune că lumina lă...
19:10
Cum poţi să investeşti în aur, dar şi în celelalte metale preţioase. În România, este legal într-un singur fel Newsweek.ro
Cum poţi să investeşti cu succes în aur, dar şi în celelalte metale preţioase de pe piaţă. În Români...
18:50
Ilie Bolojan: 17 companii de stat se află în primul pachet supus analizei, pentru implementarea reformei Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan anunţă că 17 companii de stat se află în primul pachet care e supus anal...
Acum 4 ore
18:40
Ciprian Ciucu: mesaj de mobilizare la vot și de unitate pentru București Newsweek.ro
Astăzi se încheie o campanie marcată de tensiuni și atacuri, însă de mâine rămân bucureștenii și nev...
18:30
Motivul pentru care trebuie să mănânci baby morcovi înainte de somn. Te pot afecta fibrele? Newsweek.ro
Motivul pentru care trebuie să mănânci baby morcovi înainte de somn. Morcovii sunt sănătoși, dar chi...
18:20
Putin a amenințat că va lovi navele străine în porturile Dunării și Mării Negre. Care e prima țară vizată Newsweek.ro
Amenințările liderului Kremlinului, Vladimir Putin, că va ataca petrolierele aparținând „țărilor car...
18:10
Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătate, vacanțe, familie. Pești, Leu, Gemeni - surprize Newsweek.ro
Ultima lună a anului aduce foarte mari scgimbări. Horoscop complet decembrie: carieră, bani, sănătat...
18:00
Cum va face McLaren jocurile ca să câștige Formula 1 la piloți Newsweek.ro
Singura constantă la echipa britanică tradițională din acest sezon a fost angajamentul lor de a nu d...
18:00
Premierul Ilie Bolojan avertizează: „Coaliţia va fi testată la votul moţiunii de cenzură” Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că stabilitatea coaliţiei va fi pusă la încercare odată cu votul a...
17:50
Noul ordin al Educației schimbă structura temelor: unele devin obligatorii, altele opționale Newsweek.ro
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimen...
17:40
Acord uriaș în Hollywood: Netflix cumpără Warner Bros. Discovery și HBO Max pentru 72 de miliarde de dolari Newsweek.ro
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros.
17:40
Prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 MW din Europa de Est, în România Newsweek.ro
În România, a fost inaugurată prima stație de încărcare pentru mașinile electrice cu o putere de 1 M...
17:20
Verdict CNSAS: Gheorghe Nețoiu, candidat la Primăria București, a fost cadru al Securității lui Ceaușescu Newsweek.ro
Gheorghe Nețoiu, fost acționar al echipelor de fotbal Rocar București, Dinamo București și Universit...
17:20
Guvernul pregătește o nouă ordonanță trenuleț în decembrie: posibile efecte asupra salariului minim Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, vineri, în conferința de presă pe care a susținut-o la Palat...
17:10
Tranzacție surpriză de 72.000.000.000$: Netflix cumpără Warner Bros. și HBO. Cum este afectată România Newsweek.ro
Netflix a triumfat în războiul ofertelor pentru Warner Bros. și HBO, anunțând o înțelegere care ar p...
16:50
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra dronelor care survolau baza nucleară Île Longue Newsweek.ro
Jandarmeria franceză a anunţat că mai multe drone au fost observate joi seara deasupra bazei Île Lon...
Acum 6 ore
16:40
Nou pas, pe Autostrada Sibiu–Făgăraş. Guvernul a aprobat exproprieri de 2.200.000 lei pe tronsonul 1 Newsweek.ro
Guvernul a făcut un nou pas pentru Autostrada Sibiu–Făgăraş. A aprobat exproprieri de 2.200.000 lei ...
16:30
Rafinăria Petrobrazi, afectată de problemele de turbiditate la Paltinu, funcționează în continuare Newsweek.ro
Autoritățile din Prahova confirmă că Rafinăria Petrobrazi, deși legată de sursa de apă Paltinu cu pr...
16:20
CE amendează rețeaua X cu 120 milioane euro pentru încălcarea regulilor DSA și conturi „verificate” Newsweek.ro
Executivul european sancționează platforma X pentru lipsa transparenței și neregulile legate de cont...
16:10
România, Austria și Finlanda înregistrează cel mai puternic declin al angajaților din UE, arată Eurostat Newsweek.ro
România, Austria și Finlanda înregistrează cea mai severă scădere a numărului de angajați din Uniune...
16:10
UE amendează rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €. Care este motivul? Newsweek.ro
Uniunea Europeană a decis să amendeze rețeaua X a lui Elon Musk, fostul Twitter, cu 120.000.000 €, î...
16:10
VIDEO Televiziunea germană ARTE, documentar în premieră despre abuzurile din gimnastica românească Newsweek.ro
Televiziunea germană ARTE prezintă astăzi, în premieră, la 20.30, un documentar despre abuzurile din...
15:50
VIDEO Premierul Bolojan explică problemele din energie, reforma companiilor de stat și cu apa din Prahova Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, după ședința de Guvern de vineri, 5 decembr...
15:50
Bătrâni, jefuiți în București de hoți care se dădeau angajați la un furnizor de energie. 5 persoane, arestate Newsweek.ro
Mai mulți bătrâni au fost jefuiți în București de hoți care se dădeau angajați la un furnizor de ene...
15:40
Germania reintroduce serviciul militar voluntar pentru tinerii de 18 ani. Ce se întâmplă în România Newsweek.ro
Parlamentul german, Bundestag, a votat pentru introducerea serviciului militar voluntar, într-o mișc...
15:20
Un primar din Teleorman, pus sub control judiciar de DNA. Ce „combinație” a făcut edilul? Newsweek.ro
Primarul unei comune din județul Teleorman a fost pus sub control judiciar de DNA, pentru săvârșirea...
15:10
Explozia din Rahova. Stelian Bujduveanu anunță că blocul va fi pus în siguranță, pe cheltuiala Primăriei Newsweek.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă, vineri, semnarea de acorduri cu...
14:50
Plusuri și minusuri: Ce șanse au Băluță, Ciucu, Drulă, Anca Alexandrescu la primăria București? Newsweek.ro
Duminică bucureștenii își aleg primarul. Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă, Anca Alexandre...
14:50
SUA lui Trump dă ultimatum Europei să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO până în 2027 Newsweek.ro
Noua strategie de securitate gândită la Casa Albă dă fiori Europei. SUA dă ultimatum țărilor de pe „...
Acum 8 ore
14:30
Centrala electrică de la Brazi a fost repornită. Ministrul Energiei: România este în siguranţă Newsweek.ro
Centrala electrică de la Brazi, care aparţine OMV Petrom, a fost repornită vineri, începând cu ora 0...
14:20
Se deschid pârtiile de schi în România. Salvamontiștii, recomandări pentru iubitorii sporturilor de iarnă Newsweek.ro
Salvamontiștii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei păr...
14:10
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani Newsweek.ro
Pensionarii au început să primească ajutorul la pensie de 400 lei, bani primiți de la Guvern pentru ...
13:50
Fost director CIA: Rusia, învinsă cu sancțiuni noi și folosirea celor 200.000.000.000$ blocați în banci Newsweek.ro
Generalul Petraeus, fost director al CIA: „Europa ar trebui să folosească active înghețate pentru a ...
13:40
Angajatorul din Viena al lui Călin Georgescu a încercat să legitimeze o escrocherie de proporții în România Newsweek.ro
Angajatorul din Viena al lui Călin Georgescu a încercat să dezvolte în România o rețea de influență ...
13:30
Legea pensiilor speciale va fi atacată la CCR. Anunțul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie Newsweek.ro
Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, vineri, în unanimitate, sesizarea ...
13:20
Politico: Noua strategie de securitate a SUA – Trump critică doar puțin Rusia lui Putin și înfierează Europa Newsweek.ro
Casa Albă a publicat discret noua Strategie de Securitate Națională a SUA, elaborată de administrați...
13:10
Atenție, fermieri! Cererile inițiale pentru ajutorul de stat pentru creșterea animalelor, până pe 15 decembrie Newsweek.ro
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că cererile inițiale anuale de ...
12:50
VIDEO Momentul în care Ucraina distruge un super avion rusesc MIG-29 de 11.000.000 dolari Newsweek.ro
Serviciul de informații al Apărării din Ucraina a desfășurat o altă operațiune în Crimeea ocupată, c...
Acum 12 ore
12:40
Trump nu s-a înțeles cu arhitectul pe proporțiile mega-sălii sale de bal de la Casa Albă. A angajat altul Newsweek.ro
Președintele Donald Trump vrea ca mega-sala de bal pe care o construiește la Casa Albă să șocheze pr...
12:20
Pensionarii români pierd 300 lei la pensie în 2026. În Moldova, pensiile cresc cu 6%. Cum se explică? Newsweek.ro
Paradoxal. Deși România este o economie mai puternică, nu reușește să crească pensiile. În schimb în...
12:10
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame are nevoie de încă 140 de milioane de euro din donaţii Newsweek.ro
Restaurarea completă a catedralei Notre-Dame din Paris are nevoie de încă 140 de milioane de euro di...
12:00
Centrul de sănătate mintală pentru copii al Spitalului de Pediatrie Piteşti, reabilitat cu 500.000 € de un ONG Newsweek.ro
Un ONG a reabilitat și dotat Centrul de sănătate mintală pentru copii al Spitalului de Pediatrie Pit...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.