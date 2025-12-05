Donald Trump, distins cu Premiul FIFA pentru Pace: "Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur"

13:20

Opt zile, 100 de mii de oameni fără pic de apă şi niciun vinovat. 13 localităţi stau în continuare secate la mila autorităţilor implicate în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa şi nimeni nu îşi asumă nimic. Din păcate, cam nicio surpriză. Dimpotrivă, vina este în continuare pasată de la unul la altul. De la o instituţie la alta, mai exact. Ieri, criza apei a ajuns în Parlament şi s-a încheiat cu un scandal în care a fost cerută demisia ministrului Mediulu. Azi a ajuns deja şi pe masa Guvernului, unde vor fi prezentate şi concluziile din Raportul Corpului de Control.