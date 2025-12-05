Donald Trump, distins cu Premiul FIFA pentru Pace: "Am salvat milioane de vieţi. Lumea este un loc mai sigur"
ObservatorNews, 5 decembrie 2025 21:00
Președintele SUA, Donald Trump, a primit vineri Premiul FIFA pentru Pace, la evenimentul de tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale. În cadrul ceremoniei, trofeul, o medalie și un certificat i-au fost înmânate de președintele FIFA, Gianni Infantino, care a salutat angajamentul său pentru pace.
Acum 5 minute
21:20
Ameninţările Rusiei continuă: "Recurgerea la active ruseşti va avea consecinţe considerabile pentru UE" # ObservatorNews
Recurgerea la activele ruseşti îngheţate în Europa pentru a finanţa nevoile financiare ale Ucrainei va avea "consecinţe considerabile" pentru Uniunea Europeană, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Berlin, Serghei Neceaiev, în contextul în care cancelarul german şi premierul belgian urmau să se întâlnească pentru a discuta această problemă.
Acum 30 minute
21:00
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:20
Furnizarea apei în localităţile afectate în ultimele zile, reluată vineri seară. Apa nu este potabilă # ObservatorNews
Furnizarea apei în localitățile afectate de criza din ultimele zile va fi reluată vineri, de la ora 23.00. Autoritățile atrag atenția că apa nu poate fi consumată, nu poate fi folosită pentru igienă, spălarea alimentelor sau gătit.
20:00
Mister în cazul românului care a ţinut în casă 10 zile o influenceriţă din Italia, dată dispărută # ObservatorNews
Un român este înger şi demon în Italia. O influneceriţă, dispărută de 10 zile, a fost găsită în mansarda lui. Carabinierii au crezut că a încercat să îi facă rău. Tânăra susţine, însă, că a ajutat-o să iasă dintr-o pasă neagră. Românul nu reuşeşte, totuşi, să explice comportamentul său bizar. În timp ce anchetatorii căutau femeia în toată ţara, tânărul vorbea la televiziuni despre dispariţia ei.
20:00
Aplicaţiile de localizare care promit siguranţă se pot tranforma într-o agresiune distructivă. Tot mai folosite de cuplurile bănuitoare şi de părinţii grijulii, riscă să transforme utilitatea în risc dacă este întrecută limita intimităţii.
19:50
România încheie 2025 cu jumătate din kilometri de drumuri realizaţi în 2024. Dar autorităţile sunt optimiste # ObservatorNews
România încheie anul cu aproape 100 de kilometri de drumuri de mare viteză în plus, deşi în ianuarie erau în lucru de şase ori mai mulţi. Realizările sunt la jumătate faţă de anul trecut, dar autorităţile sunt mai optimiste pentru 2026.
19:50
Austeritatea ajunge şi în saloanele de înfrumuseţare. În luna Crăciunului şi a Revelionului, agenda cu programări este nefiresc de goală, se plâng multe coafeze şi manichiuriste. Ca să facă economie, clientele renunţă la unele răsfăţuri sau îşi anulează de tot programările.
19:40
Oamenii din Argeş şi Călăraşi acuză Apele Române că a provocat intenţionat inundaţii. Cum se apără instituţia # ObservatorNews
Scandalul barajelor ia amploare. Localnicii din Argeş şi Călăraşi acuză Apele Române că a provocat inundaţii după ce au deversat necontrolat trei lacuri. Oficialii susţin, însă, că de vină sunt ploile de săptămâna trecută şi păgubiţii, care au construit în zonă inundabilă.
19:40
Analizele apei de la robinet din Prahova vin luni. Oamenii primesc câte 2 sticle, doar cu buletinul # ObservatorNews
Alimentarea cu apă ar putea fi reluată în noaptea aceasta în Prahova şi Ilfov, după opt zile în care şcoli, spitale şi companii de producţie au fost închise din cauza crizei şi peste 170 de mii de oameni nu au avut apă potabilă. Premierul promite sancţiuni, dar abia săptămâna viitoare, când va fi gata raportul complet al şirului de erori.
19:40
Angajații vor să primească anul acesta bani ca primă de Crăciun mai mult ca niciodată. Scumpirile şi salariile care au rămas pe loc îi fac să pună pe locul doi coşurile-cadou, voucherele şi petrecerile de sărbatori.
Acum 4 ore
19:10
Capitala care produce un sfert din economia naţională îşi alege duminică noul primar, care trebuie să rezolve urgent problemele grave ale metropolei. Ultimele sondaje arată că va fi o luptă strânsă între Daniel Băluţă şi Ciprian Ciucu. Cătălin Drulă sau Anca Alexandrescu ar putea fi, însă, surpriza scrutinului. Bucureştenii care nu s-au hotărât până acum cu cine votează i-ar putea trimite la Primăria mare. Primii trei candidaţi cu şanse reale au participat la o dezbatere transmisă de Antena 1.
18:20
Urări de Sfântul Nicolae 2025. Mesaje și felicitări pentru sărbătoriții de pe 6 decembrie # ObservatorNews
Pe 6 decembrie, milioane de români îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai iernii și cel care, în tradiția populară, deschide sezonul magic al sărbătorilor. În 2025, sărbătoarea aduce din nou emoție, bucurie și dorința de a transmite mesaje calde celor dragi care poartă numele Nicolae, Nicoleta, Nicu, Niculina, Niky, Nicușor sau alte derivate.
18:00
CNSAS: Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Bucureşti. Despre cine este vorba # ObservatorNews
Un candidat la Primăria Capitalei ar fi fost cadru al Securității Municipiului București în perioada 1985-1989, potrivit unei fișe de evidență de cadre primite recent de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS). Instituţia a precizat că verificările în acest caz sunt în curs de finalizare.
17:40
Momentul în care cineva încetează din viață acasă este unul dificil și încărcat de emoții, însă există o serie de pași esențiali de urmat pentru a respecta cadrul legal și a gestiona corect situația. Iată, ce trebuie să ştii atunci când pierzi pe cineva drag.
Acum 6 ore
17:20
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea Nordis. Ce se modifică în domeniul imobiliarelor # ObservatorNews
Legea Nordis, votată în luna noiembrie în Parlament, a fost promulgată astăzi de preşedintele Nicuşor Dan.
17:20
Topul dividendelor la BVB. Ce acţiuni îţi aduc cele mai mari sume sub formă de dividende # ObservatorNews
Investitorii care urmăresc să-și maximizeze veniturile pasive prin intermediul pieței de capital românești sunt mereu în căutarea acțiunilor care oferă cele mai consistente dividende. Iată topul dividendelor la BVB.
17:10
Un român, implicat în scandalul anului din Italia. De ce stătea o influenceriţă celebră în podul casei lui # ObservatorNews
Un român de 30 de ani este protagonist în scandalul anului în Italia. Bărbatul ar fi adăpostit o prietenă dispărută de acasă şi căutată de o ţară întreagă. Cel puţin asta suţine el. Carabinerii investighează şi ipoteza unei răpiri. Fata, influencer cu zeci de mii de urmăritori, a fost găsită în podul casei unde locuia românul. De zece zile stătea acolo, timp în care individul chiar a participat la emisiuni televizate şi vorbea despre dispariţia ei. Iniţial, s-a crezut că fata fusese ucisă. La momentul eliberării ei, românul a fost la un pas să fie linşat de mulţime.
17:10
Şefa Transporturilor din PMB a scos pistolul la un taximetrist: "Ieși, în m***** m**** și mută-ți mașina" # ObservatorNews
Mărturii halucinante la Primăria Capitalei, într-o şedinţă despre regulile de transport din Bucureşti.
17:10
Pericolul ascuns în porcul de sărbători: de ce este important testul de trichineloză # ObservatorNews
Atenţie la carnea de porc în această perioadă. Preparată insuficient sau cumpărată direct din bătătură, carnea de porc poate fi infestată cu paraziţi. Testul de trichineloză este esenţial pentru siguranţa şi sănătatea întregii familii. Mai ales în contextul în care numărul cazurilor de boală a crescut semnificativ în ultimii ani.
17:10
Ce rase de câini trebuie să poarte botniţă. Amendă pentru stăpânii care nu respectă regula # ObservatorNews
În România, legislația privind protecția și siguranța în spațiile publice impune reguli stricte pentru stăpânii anumitor rase de câini, care trebuie să asigure purtarea botniței în timpul plimbărilor în afara proprietății.
17:00
Puşcaşii marini francezi au deschis focul asupra a cinci drone care au survolat o baza nucleară de lângă Brest # ObservatorNews
Puşcaşi marini francezi au deschis focul asupra a cinci drone care survolau baza nucleară de la Ile Longue, în apropiere de portul Brest, unul dintre obiectivele strategice ale Franţei, unde staţionează submarine capabile să lanseze rachete nucleare. Incidentul, care a avut loc joi seara, survine pe fondul intensificării survolurilor neautorizate cu drone în Europa, în special în zone cu acces restricţionat, şi a determinat activarea dispozitivelor de securitate ale bazei.
16:40
Legislaţia privind circulaţia cu trotinete electrice. Vârsta minimă şi alte obligaţii # ObservatorNews
Trotinetele electrice au devenit în ultimii ani unul dintre cele mai populare mijloace de transport în orașele din România, oferind o alternativă rapidă și ecologică pentru deplasările urbane. Iată, care e legislaţia privind circulaţia cu trotinete electrice.
16:40
Cloudflare a picat din nou, mai multe site-uri din România sunt afectate. DNSC: "Nu e atac cibernetic" # ObservatorNews
Mai multe site-uri, inclusiv din România, sunt afectate marţi de probleme ale furnizorului de servicii de securitate cibernetică şi domenii de internet Cloudflare. Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), care are propriul site afectat, a transmis că acest eveniment a fost datorat unor erori operaţionale şi nu este o consecinţă a unui atac cibernetic.
16:40
Ministrul Educaţiei a semnat ordinul care reglementează temele pentru acasă. Ce se schimbă # ObservatorNews
Temele pentru acasă date elevilor vor fi diferențiate, unele vor fi obligatorii, iar altele suplimentare, facultative, potrivit unui ordin semnat vineri de ministrul Educației Daniel David.
16:30
Netflix a câştigat licitaţia pentru a prelua compania Warner Bros. şi HBO, anunţând, vineri, un acord ce ar putea combina două dintre cele mai mari trei platforme de streaming cu unul dintre cele mai mari studiouri tradiţionale de film şi televiziune, relatează CNN, citată de news.ro.
16:20
Critici rare la adresa lui Vladimir Putin: "Au subestimat inamicul. Serviciile secrete ruseşti au greşit" # ObservatorNews
Vladimir Putin a fost criticat public de Vladimir Chirkin, fostul comandant-șef al Forțelor Terestre ruse. Generalul rus a atacat strategia inițială de invazie a Rusiei în Ucraina și a recunoscut că Putin a subestimat rezistența ucraineană.
16:00
Horoscop săptămânal 8-12 decembrie 2025: Tensiuni majore și revelații pentru toate zodiile # ObservatorNews
Săptămâna 8–12 decembrie 2025 vine cu tensiuni astrologice majore și cu schimbări rapide, resimțite în toate domeniile vieții. Marte formează un careu cu Saturn, un aspect care aduce limite, responsabilități suplimentare și situații ce cer disciplină și realism. În același timp, Mercur în opoziție cu Uranus produce surprize, vești bruște, modificări de program și răsturnări de situație. Nu lipsesc nici revelațiile: conjuncția Mercur–Lilith în Scorpion scoate la lumină adevăruri ascunse, discuții tabu, intenții nespuse și informații care pot schimba direcția unor relații sau proiecte. Pe scurt, este o săptămână care testează răbdarea, claritatea și capacitatea fiecăruia de a reacționa matur atunci când lucrurile se complică. Fiecare zodie resimte aceste influențe în mod diferit, iar previziunile de mai jos arată unde se produc cele mai mari provocări, dar și ce oportunități pot apărea în mijlocul tensiunilor.
15:40
Horoscop weekend 6-7 decembrie 2025. Sfârşitul de săptămână vine cu energii intense și schimbătoare, marcate de conjuncția dintre Lună și Jupiter în Rac - un aspect care amplifică trăirile, aduce vești importante și pune accent pe nevoile noastre emoționale, familiale și interioare. Mercur în trigon cu Saturn oferă stabilitate, claritate și maturitate în discuții, astfel că multe situații pot fi în sfârșit lămurite. Fiecare zodie simte diferit aceste influențe, dar pentru toți este un moment în care intuiția și deciziile practice merg mână în mână. Iată ce aduce weekendul pentru fiecare zodie în parte.
15:40
Comisia Europeană amendează reţeaua X pentru mai multe obligaţii încălcate, inclusiv conturile "verificate" # ObservatorNews
Comisia Europeană a aplicat, vineri, o amendă în valoare de 120 de milioane euro reţelei de socializare X (fosta Twitter) pentru încălcarea obligaţiilor sale în materie de transparenţă în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.
Acum 8 ore
15:20
Germania, la un pas de recrutarea militară obligatorie. Ce prevedea legea adoptată în Bundestag # ObservatorNews
Parlamentul german a aprobat vineri o lege care mărește efectivele armatei și introduce recrutarea obligatorie pentru a răspunde amenințării rusești.
15:20
Anelisse Mănescu, copilul care cântă în cinci limbi, în campania „100 de tienri pentru dezvoltarea României” # ObservatorNews
Anelisse Mănescu este un copil de 10 ani. Doar că un este un copil ca oricare altul. A cântat în cinci limbi, a urcat pe scene din Italia, Cehia și Belarus, a adunat peste 70 de trofee și, în 2026, va reprezenta România la World Championship of Performing Arts din Los Angeles, competiția considerată „Olimpiada mondială a artiștilor”.
15:10
Vremea de mâine 6 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele, între 4 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea se răceşte în cea mai mare parte a ţării, cerul va fi mai mult noros, în special dimineaţa şi seara. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 şi 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 şi 9 grade.
15:10
Cazinoul din Constanţa a împodobit bradul de sărbători, marcând astfel primul Crăciun celebrat în clădirea emblematică după restaurare. De altfel, monumentul istoric este la mare căutare în această perioadă pentru şedinţe foto. Doritorii trebuie să plătească însă 600 de lei pentru 30 de minute.
14:50
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu.
14:50
Statele Unite au transmis diplomaților europeni, în această săptămână, că până în 2027 Europa ar trebui să preia responsabilitatea principală pentru capacitățile de apărare convenționale ale NATO - de la culegerea de informații până la sistemele de rachete. Potrivit Reuters, acest obiectiv ambițios, impus de oficiali ai Pentagonului, este privit cu scepticism de unii reprezentanți europeni, care îl consideră nerealist, informează News.ro.
14:30
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY # ObservatorNews
Un format cum nu s-a mai văzut. O șansă pentru cupluri să-și depășească fricile și să arate că împreună sunt cei mai puternici. Power Couple revine la Antena 1, la începutul anului 2026! Din 12 ianuarie, în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, Dani Oțil le aduce celor de acasă o experiență care nu poate fi ratată!
14:30
Imaginile dezastrului după golirea barajelor de pe Argeș. Ferme și adăposturi, înghițite de ape în câteva ore # ObservatorNews
O viitură venită după deversările barajului Mihăileşti a făcut prăpăd în mai multe localităţi din Dâmboviţa şi Călăraşi, străbătute de râul Argeş. Zeci de hectare de teren, ferme, adăposturi de animale și crescătorii piscicole au fost înghițite de ape, în doar câteva ore. Proprietarii sunt revoltaţi pentru că nu a fost vorba despre o calamitate naturală, ci, spun ei, despre golirea controlată a barajelor administrate de Apele Române Argeș–Vedea.
14:30
Şoferul care a zburat cu maşina în sensul giratoriu din Oradea a avut o criză de diabet # ObservatorNews
Un accident spectaculos şi neobişnuit a fost surprins de camerele de supraveghere într-un sens giratoriu din Oradea. O maşină a zburat la propriu peste construcţia din mijlocul intersecţiei dar şi peste două maşini care veneau din sens opus.
14:20
Trăiești într-un ritm alert, în care timpul pare mereu insuficient și în care orice drum în plus devine un efort. Îți dorești să citești mai mult, să descoperi autori noi, să oferi cărți în dar sau să le găsești rapid pe cele de care ai nevoie, dar fără aglomerație, fără stres și fără ore pierdute. Poate că tocmai din acest motiv ai început, uneori, să amâni bucuria lecturii. Însă lumea s-a schimbat, iar cartea a găsit o cale mult mai simplă să ajungă la tine.
14:20
The Ticket își desemnează mare câștigător sâmbătă, ora 20:00, LIVE la Antena 1 și pe AntenaPLAY # ObservatorNews
După 13 episoade încărcate de emoție, spectaculozitate și momente care au surprins publicul în fiecare săptămână, The Ticket se apropie de momentul suprem. Sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmări live desemnarea marelui câștigător al sezonului, cel care va pleca acasă cu premiul de 100.000 de euro și cu titlul final al competiției.
14:20
Scandalul meciurilor trucate din Turcia loveşte în plin. Fotbalişti de la Galatasaray şi Fenerbahce, arestaţi # ObservatorNews
Un total de 35 de persoane au fost arestate vineri în Turcia, în cadrul unei anchete privind pariurile sportive şi posibila trucare de meciuri, inclusiv un jucător de la Galatasaray, un altul de la Fenerbahce şi directorii a trei cluburi din liga secundă, precum şi doi antrenori.
14:10
Când se reţine permisul de conducere. La câte puncte de penalizare se suspendă pe loc # ObservatorNews
Şoferii care încalcă regulile rutiere riscă să rămână fără permis mult mai uşor decât cred. Codul Rutier în vigoare stabileşte clar situaţiile în care poliţiştii au dreptul să reţină pe loc carnetul, dar şi momentul în care punctele de penalizare acumulate duc automat la suspendarea dreptului de a conduce.
14:10
Utilizarea camerelor video pe corp pentru arbitri şi decizii rapide la offside, printre noutăţile World Cup # ObservatorNews
FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an, din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială.
14:00
Momentul în care doi fraţi atacă poliţia cu bolovani în timpul unui scandal de familie # ObservatorNews
Un scandal provocat de trei fraţi a fost stins după o mobilizare de forţe într-o localitate din Mureş. Cei trei bărbaţi s-au luat la bătaie din cauza unor neînţelegeri în familie iar unul dintre ei s-a ales cu capul spart. Medicii veniţi să-l salveze au alertat şi poliţia. Numai că nici poliţiştii nu au scăpat de furia celor doi care au aruncat cu bolovani.
14:00
Noua strategie de securitate a SUA. Administrația Trump susține că extinderea NATO ar trebui oprită # ObservatorNews
Noua strategie de securitate a SUA, publicată joi de Casa Albă, este destul de blândă în ceea ce priveşte referirile la Rusia şi la războiul de agresiune din Ucraina. Criticile la adresa Moscovei sunt foarte puţine, a remarcat Politico. În schimb, unele dintre cele mai dure remarci sunt rezervate ţărilor aliate ale SUA din Europa. În special, administraţia, în termeni mai mult sau mai puţin voalaţi, critică eforturile europene de a ţine în frâu partidele de extremă dreapta, calificând astfel de măsuri drept cenzură politică. Iar o prioritate, stipulată ca atare, este de „a pune capăt percepţiei - şi a împiedica această realitate - a NATO ca o alianţă în continuă expansiune”.
14:00
Filmul crimei din Galaţi. Înjunghiat din senin şi fără motiv de un vecin, care voia să mai ucidă doi oameni # ObservatorNews
O crimă înfiorătoare a avut loc aseară în faţa unui bloc din Galaţi. Un bărbat de 42 de ani, tată a trei copii, a fost înjunghiat de un pensionar. Ambulanţa a fost chemată de un martor dar bărbatul rănit nu a putut fi salvat.
13:30
Sute de mii de adolescenți australieni rămân fără Instagram și Facebook din 10 decembrie # ObservatorNews
Sute de mii de adolescenţi din Australia tocmai ce au rămas fără conturile de Instagram şi Facebook. Acţiunea vine în contextul în care legea care interzice accesul copiilor sub 16 ani pe reţele sociale urmează să intre în vigoare pe 10 decembrie.
Acum 12 ore
13:20
Raportul Corpului de Control, pe masa Guvernului. Sunt așteptate concluziile după criza apei din Prahova # ObservatorNews
Opt zile, 100 de mii de oameni fără pic de apă şi niciun vinovat. 13 localităţi stau în continuare secate la mila autorităţilor implicate în criza apei din Prahova şi Dâmboviţa şi nimeni nu îşi asumă nimic. Din păcate, cam nicio surpriză. Dimpotrivă, vina este în continuare pasată de la unul la altul. De la o instituţie la alta, mai exact. Ieri, criza apei a ajuns în Parlament şi s-a încheiat cu un scandal în care a fost cerută demisia ministrului Mediulu. Azi a ajuns deja şi pe masa Guvernului, unde vor fi prezentate şi concluziile din Raportul Corpului de Control.
13:20
Curs BNR, 5 decembrie 2025. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 5 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.
