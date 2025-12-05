Aktual24 |USR-PSD. Un război pentru eternitate

20:40

Un bărbat din Arad, cunoscut de poliţişti cu istoric violent faţă de fostele sale iubite, a fost arestat preventiv pentru că în ultima lună a încălcat de şapte ori ordinul de protecţie obţinut de ultima sa concubină, informează Agerpres. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, bărbatul are […]