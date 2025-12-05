Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere
Comisia Europeană va încerca să accelereze construcţia reţelelor electrice transfrontaliere, avertizând că anii de investiţii insuficiente şi planificarea fragmentată cresc facturile la energie, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Fostul susţinător al Brexitului, Nigel Farage, a declarat că Trump este and #8222;frustrat and #8221; de abordarea and #8222;iraţională and #8221; a lui Vladimir Putin în negocierile de pace menite să pună capăt conflictului din Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
21:20
Autoritatea de sănătate publică SUA va renunţa la recomandarea vaccinării la naştere împotriva hepatitei B # Bursa
Comitetul consultativ al Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor SUA va renunţa la recomandarea vaccinării la naştere a copiilor împotriva hepatitei B, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Este o victorie importantă pentru secretarul sănătăţii Robert F. Kennedy Jr., un sceptic al vaccinării, şi o decizie care, potrivit experţilor în boli, va inversa decenii de progrese obţinute în domeniul sănătăţii publice.
NATO va integra ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
20:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
20:20
*Ilie Bolojan: and #8222;Societatea nu a fost propusă de către Ministerul Transporturilor pe această listă şi nu va fi analizată într-o primă etapă and #8221;Aeroporturi Bucureşti nu se află pe lista primelor şaptesprezece companii care vor fi analizate de Guvern, inclusiv din perspectiva listării la bursă, potrivit unui articol publicat de Agerpres.
Alimentarea cu apă va fi reluată vineri, în judeţul Prahova, de la ora 23:00, a informat Prefectura Prahova şi Consiliul Judeţean, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
19:50
Suedia va înceta ajutorul pentru dezvoltare pentru cinci ţări în următorii ani şi va folosi fondurile pentru a creşte ajutorul pentru Ucraina, a indicat vineri guvernul, potrivit mass-media, de unde urmează să relatăm.
19:30
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a anunţat că a verificat 43 de candidaţi la alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 29 de persoane sunt născute după 1973, deci nu se încadrează în prevederile legale, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Dintre ceilalţi candidaţi, pentru 13 au fost emise adeverinţe sau s-a păstrat valabilitatea celor anterioare. Pentru Gheorghe Neţoiu, au fost primite noi documente din care rezultă că a fost cadru al Securităţii Municipiului Bucureşti în perioada 1985-1989, dar verificările nu au fost finalizate.
19:20
Curtea Penală Internaţională nu va recunoaşte o eventuală amnistie pentru crimele de război comise în Ucraina # Bursa
Procurorii de la Curtea Penală Internaţională au avertizat că mandatele de arestare pentru preşedintele Vladimir Putin şi cinci alţi ruşi acuzaţi de crime de război va rămâne în vigoare chiar şi în cazul în care se convine asupra unei amnistii în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
19:10
Legea Nordis, votată în luna noiembrie în Parlament, a fost promulgată vineri de preşedintele Nicuşor Dan, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
18:50
ADVERTORIAL BingX introduce Recurring Buy, soluţia care îi ajută pe utilizatori să gestioneze inteligent volatilitatea pieţei crypto # Bursa
PANAMA CITY, 5 decembrie, 2025 - BingX, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede şi companie Web3 axată pe inteligenţă artificială, anunţă astăzi lansarea Recurring Buy, o nouă funcţie de spot trading concepută pentru a-i ajuta pe începători să intre pe piaţa crypto cu mai multă uşurinţă şi încredere în condiţii de volatilitate
18:00
Franklin Templeton: Nu am fost consultaţi privind o potenţială tranzacţie a acţiunilor deţinute de FP # Bursa
Administratorul Fondului Proprietatea nu a fost consultat de către reprezentanţii Aeroporturi Bucureşti cu privire la o potenţială tranzacţie a pachetului de acţiuni deţinut de fond în societate, potrivit unui raport al Franklin Templeton publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
17:40
* Dobânzile se situează între 6,55% şi 7,55% pentru titlurile în lei, respectiv între 3,75% şi 6,2% pentru cele în euro* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori BucureştiInvestitorii au manifestat o preferinţă mai mare pentru titlurile de stat Fidelis denominate în euro, în prima zi a actualei oferte lansate de Ministerul Finanţelor, care până astăzi aproape de finalul perioadei de subscriere, cumulase subscrieri totale de 33,7 de milioane de euro sau 171,7 milioane de lei, potrivit calculelor noastre realizate pe baza datelor extrase din platforma unei case de brokeraj.
17:10
Macron a negat că a avertizat Kievul şi liderii europeni că and #8222;există posibilitatea ca SUA să trădeze and #8221; # Bursa
Emmanuel Macron a declarat că and #8222;nu există nicio neîncredere and #8221; între Europa şi SUA, la o zi după ce Der Spiegel a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice între liderii europeni care discutau strategii de protejare a Kievului, unde preşedintele francez a avertizat că SUA ar putea fi pe cale să and #8222;trădeze and #8221; Ucraina, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
16:40
BIOservicES, proiect finanţat prin programul Horizon Europe (101112374), a publicat rezultatele unui amplu sondaj european care analizează percepţiile asupra valorii şi importanţei serviciilor ecosistemice ale solului în rândul fermierilor, silvicultorilor, cercetătorilor şi instituţiilor publice, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Studiul, adaptat contextului fiecărei categorii de respondenţi printr-un chestionar online dedicat, oferă date esenţiale pentru înţelegerea diferenţelor de priorităţi, cunoştinţe şi nevoi privind gestionarea sustenabilă a solului în Europa.
16:40
Wizz Air, principalul operator low-cost din România, a anunţat lansarea a trei rute de pe Aeroportul Internaţional Oradea, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Pasagerii vor putea să se bucure în curând de zboruri directe către bulevardele romantice din Milan, minunile antice ale Romei şi străzile vibrante din Dortmund.
16:20
UniCredit Bank, susţinător tradiţional al artei româneşti şi Partener Principal al Festivalului Brazilor de Crăciun a marcat un moment de referinţă în istoria de 25 de ani a evenimentului, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Bradul donat de bancă, o lucrare de artă contemporană semnată de artistul vizual Vlad Nancă, a generat o sumă record de 220.000 de euro, fonduri ce vor fi direcţionate integral către susţinerea educaţiei şi prevenirea abandonului şcolar.
Ilie Bolojan: Ca o ţară să se dezvolte trebuie să ai o ţară sigură, să nu ai deficite mari, să ai bună guvernare # Bursa
Întrebat de jurnalişti de ce ar trebui să se teamă cetăţenii ţării noastre mai mult, un război cu Rusia sau de incapacităţile propriului guvern, Ilie Bolojan a spus că buna guvernare va fi legată de rezultate care se reflectă în viaţa cetăţenilor, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Întrebat de jurnalişti dacă o va demite pe Diana Buzoianu, Ilie Bolojan a dat de înţeles că nu va face asta, chiar dacă PSD i-a cerut acest lucru, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Guvernul a adoptat vineri Ordonanţa de urgenţă care stabileşte cadrul necesar pentru lansarea investiţiilor strategice din industria naţională de apărare, inclusiv a celor finanţate prin programul european SAFE, din care ţara noastră are alocate 16,68 miliarde de euro, conform unui comunicat de presă transmis de Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), de la care relatăm cele ce urmează.
Prim-Ministrul a transmis că se va relua furnizarea apei în Prahova, precizând faptul că cine a luat decizii greşite în situaţia respective trebuie să îşi asume, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Şedinţa de Guvern: Avem de absorbit 10 miliarde de euro din PNRR până în luna august anul viitor # Bursa
În timpul Şedinţei de Guvern, Ilie Bolojan a discutat despre faptul că au fost adoptate două OUG care urmăresc accelerarea adoptării fondurilor UE pe PNRR, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Oprirea războiului din Ucraina este numită and #8222;interes cheie al SUA and #8221; în noua strategie de securitate naţională a Washingtonului # Bursa
Statele Unite au publicat pe site-ul Casei Albe noua Strategie de Securitate Naţională, fără un anunţ oficial prealabil, documentul indicând oprirea rapidă a ostilităţilor din Ucraina ca interes strategic major al Washingtonului, potrivit analizei BBC, de la care relatăm cele ce urmează.
Ilie Bolojan: Am avut o deplasare în Ungaria şi Austria, în care am abordat mai multe probleme # Bursa
În conferinţa anunţată imediat după decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ilie Bolojan a făcut câteva declaraţii legate de trei subiecte importante, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Eurostat: România, Austria şi Finlanda au cel mai sever declin din UE al numărului de angajaţi # Bursa
Numărul de angajaţi a crescut în trimestrul al treilea cu 0,2% în zona euro şi cu 0,1% la nivelul Uniunii Europene, faţă de trimestrul precedent, confirmând o accelerare uşoară faţă de avansul de 0,1% raportat anterior în ambele regiuni, arată datele publicate vineri de Eurostat. România, Austria şi Finlanda au consemnat cele mai accentuate scăderi, România înregistrând un minus de 1,2%.
Premierul Ilie Bolojan va face vineri, de la ora 15.00, declaraţii de presă la Palatul Victoria, după ce magistraţii au decis sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea privind pensiile de serviciu, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
Premierul indian Narendra Modi şi preşedintele rus Vladimir Putin au avut vineri o întrevedere la New Delhi, orientată spre consolidarea relaţiilor bilaterale într-un moment în care Washingtonul presează India să reducă importurile de petrol rusesc, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Complexul Energetic Oltenia a raportat emisii and #8222;neobişnuit de scăzute and #8221; de dioxid de carbon # Bursa
Între localităţile apropiate de termocentralele Complexului Energetic Oltenia (CEO) şi depozitele de cenuşă şi zgură, viaţa locuitorilor se transformă într-un coşmar cotidian, au transmis jurnaliştii de la Rise Project, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Cei de lângă Turceni, Rovinari sau Işalniţa se trezesc frecvent sub un nor de cenuşă care invadează case, curţi şi grădini, se arată în investigaţia Rise Project. Cu toate acestea, termocentralele raportează emisii and #8222;neobişnuit de scăzute and #8221; de emisii de dioxid de carbon.
Legislatorii greci au aprobat joi seară, într-o sesiune cu uşile închise, achiziţionarea a 36 de sisteme de artilerie cu rachete PULS din Israel, într-un contract estimat la aproximativ 650 de milioane de euro, potrivit unor oficiali citaţi de Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Platforma de social media X, deţinută de miliardarul Elon Musk, a fost amendată de autorităţile europene de reglementare în domeniul tehnologiei cu 120 de milioane de euro (140 de milioane de dolari) pentru încălcarea regulilor UE privind conţinutul online, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm.
Siegfried Mureşan: Solicităm deschiderea negocierilor de aderare pe capitole până la finalul anului # Bursa
Eurodeputatul Siegfried Mureşan (PPE / PNL), preşedintele Delegaţiei Parlamentului European pentru relaţiile cu Republica Moldova, a co-prezidat, la Chişinău, cea de-a XVI-a Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE - Republica Moldova, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de unde urmează să relatăm.
Pentagonul stabileşte 2027 ca termen-limită pentru ca Europa să-şi asigure propria apărare în cadrul NATO # Bursa
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capacităţilor de apărare convenţionale ale NATO, de la informaţii la rachete, le-au spus diplomaţilor europeni de la Washington, săptămâna aceasta, oficiali ai Pentagonului, ceea ce reprezintă un termen-limită strâns care li s-a părut nerealist unor oficiali europeni
Sărbătoarea lui Moş Nicolae, celebrată pe 6 decembrie, este una dintre cele mai îndrăgite tradiţii din ţara noastră, când copiii îşi pregătesc ghetuţele pentru a primi dulciuri sau mici daruri, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Această perioadă reprezintă, de asemenea, o oportunitate pentru turişti de a transforma tradiţia într-o mini-vacanţă, profitând de weekend pentru a călători şi a se bucura de experienţe specifice sezonului, fie la munte, fie la târgurile de Crăciun din diferite oraşe ale ţării. Datele Travelminit indică o creştere semnificativă a interesului pentru sejururile din perioada 5-7 decembrie, ceea ce confirmă că românii aleg tot mai des această ocazie pentru a combina relaxarea cu atmosfera festivă şi activităţile culturale locale.
Huawei Digital Power a anunţat direcţiile strategice pentru anul viitor în cadrul Power Up 2025 # Bursa
Huawei Digital Power România a organizat evenimentul Power Up 2025 - Huawei Digital Power Installer Day, o reuniune dedicată comunităţii de instalatori, menită să celebreze realizările anului 2025, să prezinte planurile strategice pentru 2026 şi să întărească ecosistemul local de colaboratori, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Cei doi mari operatori ai transportului public din Capitală, STB SA şi Metrorex SA, au înregistrat creşteri ale cifrei de afaceri în 2024, însă profitul net diferă semnificativ. STB SA a raportat un profit 612.208 lei, în timp ce Metrorex SA a înregistrat o pierdere de 181 milioane lei, potrivit platformei de analiză financiară RisCo.ro.
Allianz-Ţiriac Asigurări şi Campion Grup au semnat un acord prin care asigurătorul va prelua integral pachetul de părţi sociale al Campion Broker, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Tranzacţia, o premieră la nivelul pieţei din România, va aduce noi oportunităţi de dezvoltare pentru ambele companii, consolidând poziţia Allianz-Ţiriac şi deschizând noi perspective pentru Campion Broker, compania fanion a Campion Grup.
Senatorul grupului Pace- Întâi România Ninel Peia a depus, vineri, la Parlament, moţiunea de cenzură iniţiată împotriva Guvernului Bolojan şi a afirmat că îi face astfel un cadou preşedintelui Camerei Deputaţilor, lidrul PSD Sorin Grindeanu, pe care îl îndeamnă să voteze, alături de toţi parlamentarii PSD, moţiunea de cenzură and #8221;pentru a scăpa de progresişti de la guvernare and #8221;.
Judecătorii de la Instanţa supremă au decis, vineri, sesizarea Curţii Constituţionale în legătură cu noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor.
Campania de Black Friday de la Flip.ro, desfăşurată timp de o lună în România, Bulgaria, Ungaria şi Grecia, confirmă încă o dată accelerarea pieţei de produse recondiţionate: în total, peste 28.000 de clienţi au generat vânzări de peste 76 milioane de lei, iar mai mult de 10.000 de device-uri au avut cel mai mic preţ din an, în linie cu promisiunea Flip de a face tehnologia premium accesibilă, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Proiectul, al cărui contract de finanţare prin Programul Regional Vest a fost semnat ieri, vizează reconfigurarea şi modernizarea a peste 26.000 de metri pătraţi de spaţii publice, incluzând Piaţa Mocioni, Piaţa Maria, Bulevardul 16 Decembrie 1989 şi intrările pe străzile adiacente: Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Zugrav Nedelcu, Moţilor, Ady Endre, Emanoil Gojdu, Treboniu Laurian, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a scăzut în noiembrie, pentru a treia lună consecutiv, pe fondul declinului tuturor produselor alimentare de bază, exceptând cerealele, a anunţat vineri Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO), transmite Reuters.
Studiu EY: Abonaţii la serviciile de streaming sunt mai atenţi la costuri şi caută un raport calitate-preţ mai bun # Bursa
Mai bine de jumătate dintre consumatori (59%) sunt preocupaţi de creşterile anuale ale preţurilor de servicii de streaming şi, un aspect esenţial, majoritatea consideră că scumpirile platformelor de streaming (58%) sunt incorecte şi nejustificate, potrivit studiului EY decoding the digital home. Într-un mediu atât de sensibil, furnizorii de servicii nu trebuie să pornească de la premisa că deţin în mod automat puterea de stabilire a preţurilor.
Studiu: Peste 46% dintre români ar investi în baterii pentru stocarea energiei verzi dacă ar primi subvenţii de la stat # Bursa
Peste 60% dintre români consideră costul sistemelor de stocare ca fiind principalul impediment în decizia de a-şi cumpăra şi instala unul, deşi proporţia covârşitoare a celor interesaţi consideră că stocarea energiei verzi este foarte importantă, conform unei cercetări sociologice realizate pentru platforma despre-energie.ro, un proiect al companiilor E.ON şi Delgaz Grid.
Aeroporturi Bucureşti vrea să răscumpere pachetul de acţiuni deţinut de FP; suspiciuni de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate # Bursa
Consiliul de Administraţie al Aeroporturi Bucureşti a convocat acţionarii, la data de 8 ianuarie, cu propunerea răscumpărării pachetului minoritar deţinut de Fondul Proprietatea în societate
Raiffeisen Bank România face parte din sindicatul bancar care susţine finanţarea grupului IULIUS # Bursa
Raiffeisen Bank România şi Raiffeisen Bank International fac parte din sindicatul bancar care a acordat o finanţare în valoare de peste 305 milioane de euro dezvoltatorului real-estate IULIUS, alături de Erste Group Bank Austria şi BCR, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Ana Ciceală a respins zvonurile despre o posibilă retragere din cursă pentru Primăria Capitalei # Bursa
Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Bucureşti, a respins vineri zvonurile privind o posibilă retragere din cursă în favoarea altui competitor, subliniind că nu intenţionează să renunţe la candidatură, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează. Aceasta a afirmat: and #8222;Categoric nu mă retrag and #8221;
